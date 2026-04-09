প্রিসাইডিং অফিসারেরই নাম বাদ ভোটার তালিকা থেকে, ভোট করাবেন কীভাবে ?

গত 27 মার্চের পর বুঝতে পারেন তাঁর নাম 'ডিলিটেড'। এবার কীভাবে প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে ভোটের কাজ করবেন তিনি? বুঝতে পারছেন না গুড়াপের স্কুল শিক্ষক ৷

প্রিসাইডিং অফিসারেরই নাম বাদ ভোটার তালিকা থেকে, ভোট করাবেন কীভাবে ?
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 10:56 PM IST

চুঁচুড়া, 9 এপ্রিল: প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন দীর্ঘ দিন ৷ এবারেও দুটি ট্রেনিং হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে তৃতীয় ট্রেনিং হওয়ার কথা। তবে, ভোট দিতে পারবেন না তিনি৷ কারণ, ভোটার তালিকা থেকে তাঁরই নাম বাদ গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় রীতিমতো অবাক পেশায় স্কুল শিক্ষক জাহাঙ্গীর কবি মন্ডল ৷ এবার একটাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন জাহাঙ্গীর ৷ নিজেরই যেখানে ভোটার তালিকায় নাম কাটা গিয়েছে, সেক্ষেত্রে কীভাবে তিনি অন্যদের ভোট করাবেন ?

জাহাঙ্গীর কবি মন্ডল 27 মার্চ পর বুঝতে পারেন তাঁর নাম 'ডিলিটেড'। তিনি ধনিয়াখালি সোমসপুর স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক। গুড়াপ মাজিনানের বাসিন্দা। তাঁর তিন ভাইয়ের নাম এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা জায়গা পেলেও শুধু তাঁর নামটাই বাদ চলে গিয়েছে।

2006 থেকে তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের কাজ করছেন। 2026-এর নির্বাচনেও প্রিসাইডিং অফিসার হিসাবে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন দু'দুবার। সেই সেখ জাহাঙ্গীর কবি মন্ডলের নাম বাদ গিয়েছে এসআইআর-এ। কী করে বৈধ ভোটারদের ভোট নেবেন তিনি নিজে যখন একজন 'অবৈধ ভোটার'? এই নিয়েই দ্বিধায় পড়েছেন জাহাঙ্গীর ।

জাহাঙ্গীর জানান, গত 27 মার্চ সাপ্লিমেন্টারী লিস্টে তিনি জানতে পারেন তার নাম 'ডিলিট' হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক নির্বাচনে ডিউটি পরে তাঁর। প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে এবারেও কাজ করার জন্য দু'বার প্রশিক্ষণ হয়ে গিয়েছে তাঁর। আজ ট্রাইবুনালে আবেদন করতে চুঁচুড়ায় আসেন ওই শিক্ষক।

তিনি বলেন, "1952 সালের বাবার নথি থেকে আমার সমস্ত কিছু নথি জমা দিয়েছি। তারপরও হেয়ারিং-এ ডাকা হয়েছিল। আমার তিন ভাইয়ের নাম এসআইআর তালিকায় উঠলেও আমার নাম এডজুডিকেশনে চলে যায়। তারপরে জানতে পারলাম নাম ডিলিট হয়ে গিয়েছে। কারণ দেখানো হয়েছে বাবার নামের সঙ্গে আমার নাম মিলছে না। নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট করে বলছে না যে কোন কাগজটার জন্য নাম বাদ গেল। তাহলে সেই কাগজ দিয়ে দিতে পারতাম। 2002 সালের তালিকায় আমার নাম আছে। ভোটের ডিউটির জন্য চিঠি এসেছে। দু'বার প্রশিক্ষণও হয়ে গিয়েছে। এখন আমি নিজেই 'অবৈধ ভোটার' হয়ে গিয়েছি ৷ বৈধ ভোটারদের ভোট নিতে পারবো কি? আমি যদি অবৈধ ভোটার হই, তাহলে কীভাবে বৈধ্য ভোটারের ভোট নেব ?

স্থানীয় এক তৃণমূল নেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলেন, "এক হাস্যকর বিষয়৷ একজন প্রিজাইডিং অফিসারের নাম বাদ গিয়েছে। এসআইআর-এর নাম করে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। বিশেষ করে এক সম্প্রদায়ের মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজের নিন্দা জানাচ্ছি।"

