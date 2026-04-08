ETV Bharat / state

আঁটসাঁট নিরাপত্তা বঙ্গ-ভোটে, রাজ্যে আসছে আরও 150 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, এর আগে 2400 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবেই এই 150 কোম্পানি বাহিনীকে বঙ্গে পাঠানো হচ্ছে।

রাজ্যে আসছে আরও 150 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 8, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 8 এপ্রিল: রাজ্যে আসতে চলেছে আরও 150 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুধবার বিকেলের পর এই বিষয় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে আরও 150 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে আগামী 18 এপ্রিলের মধ্যে এই অতিরিক্ত 150 কোম্পানি বাহিনী রাজ্যে এসে পৌঁছবে। এর মধ্যে রয়েছে CRPF-এর 32 কোম্পানি, BSF-এর 55 কোম্পানি, CISF-এর 6 এবং অসম থেকে আসবে SSB-এর আরও 2 কোম্পানি। এছাড়াও, বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট 55 কোম্পানি SAPs/IR ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হবে বাংলার ভোট নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, এর আগে 2400 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবেই এই 150 কোম্পানিকে বঙ্গে পাঠানো হচ্ছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁট করতে চাইছে কেন্দ্র। 18 এপ্রিলের মধ্যে বাহিনী মোতায়েন সম্পূর্ণ হলে বাংলার স্পর্শকাতর বুথগুলিতে টহলদারির কাজ আরও জোরদার করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সূত্রের খবর, এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 480 কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা জানিয়েছিল। কিন্তু, নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক মূল্যায়নে বাংলায় আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন বলে মনে হওয়ায় এই অতিরিক্ত 300 কোম্পানি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

এবার বঙ্গে দু’দফায় অর্থাৎ আগামী 23 এপ্রিল এবং 29 এপ্রিল ভোট হবে। এই দু’দফাতেই রক্তপাতহীন ভোট নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে কমিশন। ভোটমুখী বাংলায় বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শুধু তাই নয়, ভোট মিটে যাওয়ার পরেও বঙ্গে 500 কোম্পানি বাহিনী থেকে যাবে বলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মূলত, ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি করা হয়েছে।

সাধারণত নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ধীরে ধীরে তুলে নেওয়া হয় । কিন্তু, বাংলার অতীত অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে । ভোটের পর হিংসা, সংঘর্ষ, প্রতিশোধের রাজনীতির অভিযোগ বহুবার উঠেছে । সেই প্রেক্ষিতেই এবার আগেভাগেই সতর্ক নির্বাচন কমিশন । জানানো হয়েছে, ফল ঘোষণার পরেও 500 কোম্পানি বাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন থাকবে ।

গত 19 মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য মোট 2 হাজার 400 কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) এবং স্টেট আর্মড পুলিশ (SAP) এবং ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন (IRBNS) ধাপে ধাপে মোতায়েন করা হবে। নির্বাচন চলাকালীন এলাকায় দখলদারি, ভোটের দিন নিরাপত্তা, ইভিএম ও স্ট্রংরুম পাহারা, গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা - সব ক্ষেত্রেই এই বাহিনী ব্যবহার করা হবে।

TAGGED:

CENTRAL FORCES IN BENGAL
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BENGAL ASSEMBLY ELECTION
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
ADDITIONAL CENTRAL FORCES IN BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.