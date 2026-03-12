বঙ্গভোট ক'দফায়, মিলল নির্বাচন কমিশনের ইঙ্গিত

বঙ্গভোট ক'দফায়, মিলল নির্বাচন কমিশনের ইঙ্গিত
এর আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যে বিরোধী বিজেপি-বাম-কংগ্রেস সব দলই এবার সর্বোচ্চ দুই দফায় ভোট চেয়েছিল ৷
By PTI
Published : March 12, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 12 মার্চ: রাজ্যে দু'দফাতে হতে পারে বিধানসভা ভোট ৷ বাংলায় সর্বদল বৈঠকের পর তবে কি বিরোধীদের দাবিতেই সিলমোহর দিল নির্বাচন কমিশন ? বৃহস্পতিবার কমিশন সূত্রে অন্তত এমনটাই জানা গিয়েছে ৷
নির্বাচন কমিশনের একজন শীর্ষ আধিকারিক সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে ৷ তবে নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে আরও এক দফা বৈঠকের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
এর আগে গত সোমবার রাজ্যে সবকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছিল কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ মোট আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, সেই বৈঠকে বিরোধী বিজেপি, বাম এবং কংগ্রেস সব দলই এবার সর্বোচ্চ দুই দফায় ভোট চেয়েছিল ৷ যদিও শাসকদল তৃণমূল দফা নিয়ে নিজেদের কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি ৷ তবে পরে জ্ঞানেশ কুমারের সাংবাদিক বৈঠকেও দফা কমানোর ইঙ্গিত মিলেছিল ৷ এদিন কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের 294টি আসনের বিধানসভা নির্বাচন আগামী মাস থেকে দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হতে পারে ৷"
তিনি আরও জানান, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া রাজ্যের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে এক বা দুই ধাপে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিল ৷ নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিক-সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও একই পরামর্শ দিয়েছেন বলেও দাবি কমিশনের ।
কমিশনের ওই আধিকারিকের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে দুই ধাপে বিধানসভা নির্বাচন আয়োজন হলে নির্বাচন-সম্পর্কিত হিংসা রোধ করা সম্ভব হবে ৷ কারণ দফা বেশি হলে দুষ্কৃতীরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে ৷ তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই বিষয়টি ফের বিবেচনা করে দেখা হবে ৷"
পশ্চিমবঙ্গে এক দফায় ভোটগ্রহণ হবে কি না, জানতে চাইলে ওই আধিকারিক বলেন, "আমরা 2024 সালে 288টি আসন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রে এক দফায় বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনা করেছিলাম । পশ্চিমবঙ্গে এক দফায় নির্বাচন পরিচালনা করা অসম্ভব কাজ নয়, তবে এবার তা খুবই অসম্ভব ।"
আধিকারিক আরও জানান, নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কমিশনের জন্য একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় ৷ রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা নির্বাচনের আগে এবং পরে কঠোর নজরদারির আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানিয়েছে কমিশন ।