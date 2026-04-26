জনসভায় মোদিকে ছবি এঁকে উপহার, প্রধানমন্ত্রীর পাল্টা চিঠি পেয়ে অভিভূত বাংলার শিল্পীরা

নির্বাচনী জনসভায় মোদিকে ছবি এঁকে উপহার দিয়েছিলেন বঙ্গের কয়েকজন কিশোর-তরুণ শিল্পী৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাপত্র পেলেন তাঁরা৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 4:26 PM IST

মুর্শিদাবাদ, 26 এপ্রিল: শিলিগুড়িতে একটি নির্বাচনী জনসভায় মোদিকে ছবি এঁকে উপহার দিয়েছিলেন বঙ্গের কয়েকজন কিশোর-তরুণ শিল্পী৷ বঙ্গের এমনই চার তরুণ শিল্পীর কাছে তা এখন তা আজীবনের এক স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্বরূপ হালদার, ত্রিশাগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুষ্কা দাস এবং আকাশ কর্মকার— এই চারজনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাপত্র পেয়েছেন৷ গত 12 এপ্রিল তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর যে ছবি এঁকে উপহার দিয়েছিলেন, সেই ছবির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এই চিঠিগুলি শিল্পীদের পাঠিয়েছেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিংজুড়ে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছে৷ চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার এই আবহে এটি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সংযোগের এক বিরল মুহূর্তের জন্ম দিল। গত 12 এপ্রিল শিলিগুড়িতে তাঁর জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য করেন, বেশ কয়েকজন সমর্থক নিজের আঁকা তাঁরই ছবি হাতে উঁচিয়ে ধরে আছেন। নিজের ভাষণ ক্ষণিকের জন্য থামিয়ে তিনি সেই ছবিগুলি সংগ্রহ করেন এবং একটি বিশেষ অনুরোধ জানান: "এগুলির পিছনের দিকে আপনাদের ঠিকানা লিখে দিন।"

দু'সপ্তাহ পর, প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা রাখলেন এবং শিল্পীদের দোরগোড়ায় ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসাসূচক চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। মুর্শিদাবাদের স্বরূপ হালদার তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করে জানান যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাজ দেখার মতো সময় বের করেছেন। স্বরূপ বলেন, "তিনি আমার কথা ভেবেছেন, আমার ছবি দেখেছেন— এর গুরুত্ব আমার কাছে অপরিসীম।"

মুর্শিদাবাদেরই বাসিন্দা ত্রিশাগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায় সভার আগের রাতে তাঁর স্কেচটি নিখুঁত করতে তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছিলেন। ত্রিশাগ্নি বলেন, "আমি জানতাম যে এটি একেবারে নিখুঁত নয় ৷ তবে আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাকে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমি তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। আমি ভীষণ খুশি। আমি তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই।" প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে সাড়া পেয়ে তিনি অভিভূত।

মুর্শিদাবাদের বরজুমলা গ্রামের এক কিশোর আকাশ কর্মকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পেয়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন জঙ্গিপুরে আয়োজিত একটি জনসভায় আকাশ প্রধানমন্ত্রীকে নিজের আঁকা একটি ছবি উপহার দিয়েছিলেন৷ সেই ছবির জবাবেই প্রধানমন্ত্রী তাঁকে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন।

আকাশ কর্মকার জানান, প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এমন স্বীকৃতি পেয়ে তিনি আপ্লুত। আকাশ বলেন, "জঙ্গিপুরে একটি জনসভা হয়েছিল, যেখানে আমি মোদিজিকে আমার আঁকা একটি ছবি দিয়েছিলাম। এত ব্যস্ততার মধ্যেও মোদিজি আমার ছবিটি দেখেছেন এবং তা দেখার পর আমাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিটি পড়ে আমার পরিবার এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি মোদিজিকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই৷ কারণ, তিনি আমার ছবিটি দেখেছেন এবং আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন; এই চিঠিটি পেয়ে আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি।"

চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "প্রিয় আকাশ, পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় তুমি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে সুন্দর ছবিটি এঁকে উপহার হিসেবে তুলে ধরেছিলে, তার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই ৷ শিল্পকলা সর্বদা বাংলার সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে; আর আপনার মতো মানুষদের এই অসাধারণ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেখে আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি। আপনার কাজ যেন আরও অনেক তরুণ মনকে সমাজ ও জাতির কল্যাণে অর্থবহ অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করে। আপনার এই চমৎকার কাজ অব্যাহত রাখুন; আপনার উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা।"

