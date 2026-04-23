ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকাগুলিতে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ, বিপুল সংখ্যায় ভোট দিলেন সাধারণ মানুষ

ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকাগুলিতে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ, বিপুল সংখ্যায় ভোট দিলেন সাধারণ মানুষ
Published : April 23, 2026 at 7:34 PM IST
পাকুর, 23 এপ্রিল: কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটকেন্দ্রগুলিতে মক পোল বা পরীক্ষামূলক ভোটগ্রহণের পর ভোটগ্রহণ শুরু হয়। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর্বে ভোটারদের মধ্যে এদিন উৎসাহ ও উত্তেজিত ছিল চোখে পড়ার মতো।
ভোর থেকেই মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রের দিকে রওনা হন। ভোটকেন্দ্রগুলি কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে দেখা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, এলাকায় টহল দিতেও দেখা গিয়েছে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ৷ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছতে ও শান্তি বজায় রাখতেও সচেষ্ট ছিল বাহিনী ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভোটকেন্দ্রগুলিতে মহিলা ও বয়স্ক ভোটারদের দীর্ঘ সারি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে এদিন।
ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা
এদিনও ভোটাররা এলাকায় শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজেদের আশা প্রকাশ করেছেন। দক্ষ জনপ্রতিনিধি-সহ একটি সুষ্ঠু উন্নয়নমূলক সরকারের প্রত্যাশা করেছেন সাধারণ মানুষ। ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এদিন আপাত শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ হয়েছে। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী সীমান্ত এলাকা-সহ বিভিন্ন চেকপয়েন্টে সব ধরনের যানবাহন পরীক্ষাও করা হয়েছে। পাশাপাশি সন্দেহভাজনদের ওপরও কড়া নজরও রেখেছে প্রশাসন।
ভোটাররা বলছেন, এলাকায় ভোটগ্রহণের সময় এই প্রথম এমন কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী বা অন্য কেউ যাতে সেখানে পৌঁছতে না পারে এবং ভোটারদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন সমস্ত ভোটকেন্দ্রের রাস্তায় 100 মিটারের চিহ্নও এঁকে দিয়েছে।
এসআইআর চলাকালীন ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে ক্ষোভ
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চলাকালীন ভোটার তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সামশেরগঞ্জে ইটিভি ভারত-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, এসআইআর চলাকালীন কমিশনের আধিকারিকদের অসংখ্য নথি দেখানো সত্ত্বেও কয়েক হাজার মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু ভোটারের কথায় ভিন্ন মতও শোনা গিয়েছে ৷
ইতিমধ্যেই একাধিক ভোটার যেমন রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের পক্ষে নিজেদের মতামত দিয়েছেন অনেকেই আবার বলছেন পরিবর্তন দরকার ৷ অনেকেই ভোট দিয়ে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে ৷ তাঁরা আত্মবিশ্বাসী যে তৃণমূল সরকার ফের গঠিত হবে এবং এই অঞ্চলের আরও উন্নতি হবে। অনেকে আবার বলছেন এই সরকারের আমলে দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছে ৷ তাদের পাল্টানো দরকার ৷
মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি ঝাড়খণ্ডের পাকুর জেলার সংলগ্ন ৷ এই এলাকাটি পাকুর সদর ব্লকের চাঁদপুর, গোপীনাথপুর, ভবানীপুর, ইসলামপুর, চণ্ডীতলা-সহ আরও অনেক গ্রামের সংলগ্ন। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি একটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা। মুর্শিদাবাদ জেলা আগে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে ছিল, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠনের পর অনেক কংগ্রেস বিধায়ক তৃণমূল দলে যোগ দেন।