গণতন্ত্রের উৎসবের সামিল 'জেন জ়ি', প্রত্যাশায় উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো

গণতন্ত্রের উৎসবের সামিল 'জেন জ়ি', প্রত্যাশায় উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো
Published : April 23, 2026 at 8:50 PM IST
মালবাজার, 23 এপ্রিল: একদিকে নির্বাচনের কড়াকড়ি, অন্যদিকে এসআইআরে (SIR) নাম কেটে যাওয়ার ভয়। কিন্তু, এর মাঝেই উজ্জীবিত ছিলেন বেশ কিছু তরুণ-তরুণীরা৷ কারণ, প্রথমবার ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে তাঁদের। প্রথমবার গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়েছেন তাঁরা ৷ ভারতীয় গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে প্রথমবার তাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।
শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই এই নতুন ভোটারদের দেখা মিলল । রোদ মাথায় নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁরা উৎসাহিত হয়ে সামিল হয়েছেন ভারতীয় গণতন্ত্রের সবথেকে বড় উৎসবে। কেউ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী, কেউ আবার পরছেন মিডিয়া সায়েন্স নিয়ে কলেজে পড়ছেন। এঁদের অনেকে চাইছেন, উন্নয়ন হোক শিক্ষার পরিকাঠামোতে৷ কেউ আবার চাইছেন, বদলে যাক চিন্তা-ভাবনার মোড়ক, দৃষ্টিভঙ্গি। এই সমস্ত নতুন প্রজন্মের বা 'জেন জ়ি' ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলল ইটিভি ভারত।
মুসকান সোনার এবং খুশি সোনার, দুই যমজ বোন আজ ভোট দিতে এসেছিলেন মালবাজার বিএল হাইস্কুলের 15 নম্বর ওয়ার্ডের বুথে। মুসকান শিলিগুড়ি কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ছেন। অন্যদিকে, খুশি একটি বেসরকারি ইনস্টিটিউটে পড়ছেন মিডিয়া সায়েন্স নিয়ে। মুসকান জানাচ্ছেন, প্রথমবার ভোট দিতে এসে বেশ উৎসাহিত বোধ করছেন। অন্যদিকে, খুশি জানাচ্ছেন, তিনি ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার পরিকাঠামোয় উন্নয়নের আশায়। বাবার সঙ্গে এসে পরপর ভোট দিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরলেন দুই বোন।
মালবাজার থেকে প্রায় 35 কিলোমিটার দূরে বন্যা বিধ্বস্ত বামনডাঙ্গা আবারও ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। গত 4 অক্টোবর এখানেই আছড়ে পড়েছিল গাঠিয়া নদীর জল যা কেড়ে নিয়েছিল 11টি তাজা প্রাণ। আঁচল ওঁরাও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বামনডাঙ্গার 183 নম্বর বুথে ভোট দিতে এসে আঁচল জানাচ্ছেন, "এই বছর প্রথম ভোট দিলেও এর পরের প্রত্যেকটি ভোটে আমি ভোট দেব।"
এভাবেই মালবাজার শহরের গগন মিস্ত্রি, শ্রীবাস মিত্ররা প্রথমবার ভোট দিতে গিয়ে আটকে পড়লেন লম্বা লাইনে। ভেতরে ইভিএম খারাপ হওয়ায় লাইন দাঁড়িয়ে থাকলেন কয়েক ঘণ্টা। তীব্র রোদ মাথায় নিয়ে যখন বাকিরা অস্থির হয়ে উঠেছেন, ঠিক তখনই এই নতুন ভোটাররা কার্যত মেতে উঠেছেন আড্ডায়। তাঁদের কথায়, 'সময় যতই লাগুক, প্রথম ভোটটা দিয়েই যাব।' এভাবেই ডুয়ার্সের বুকে নতুন প্রজন্মের ভোটাররা সারাদিন ধরে তাঁদের প্রথমবারের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন, সামিল হলেন গণতন্ত্রের উৎসবে।