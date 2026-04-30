গণনা কেন্দ্রে নিরাপত্তা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের, থাকছে QR Code দেওয়া পরিচয়পত্র

গণনা কেন্দ্রে নিরাপত্তা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের, থাকছে QR Code দেওয়া পরিচয়পত্র
Published : April 30, 2026 at 6:15 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: এবার গণনা কেন্দ্রে প্রবেশে নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা জোরদার করতে এবার কিউআর কোড (QR Code) সক্রিয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থা চালু করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
ভোট গণনা কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরও কড়া নির্বাচন কমিশ। কিউআর কোড-ভিত্তিক আইডি কার্ড চালু করল নির্বাচন কমিশন। গণনা কেন্দ্রে অনন্যাধিকার বা অবৈধ প্রবেশ রুখতে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও নিশ্ছিদ্র করতে চালু করা হয়েছে এই ব্যবস্থা। গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য কিউআর কোড ভিত্তিক বিশেষ ফটো আইডেন্টিটি কার্ড বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।
আগামী 4 মে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনের গণনায় এই বস্থা চালু করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে লোকসভা ও বিধানসভার সমস্ত সাধারণ নির্বাচন এবং উপ-নির্বাচনেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে বলেই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা থাকছে গণনা কেন্দ্রে। গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে রিটার্নিং অফিসার দ্বারা ইস্যু করা পরিচয়পত্র ম্যানুয়ালি পরীক্ষা করা হবে। তবে গণনা হলের ঠিক বাইরের তৃতীয় বা শেষ নিরাপত্তা স্তরে শুধুমাত্র কিউআর কোড স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমেই প্রবেশাধিকার মিলবে। রিটার্নিং অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, গণনার কাজে নিযুক্ত কর্মী, প্রযুক্তিবিদ, প্রার্থী এবং তাঁদের নির্বাচনী ও গণনা এজেন্টদের জন্য এই নতুন কার্ড প্রযোজ্য হবে।
গণনাকেন্দ্রের কাছেই সাংবাদিকদের জন্য একটি মিডিয়া সেন্টার তৈরি করা হবে। তবে সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কমিশনের বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী অথরিটি লেটারের মাধ্যমেই অনুমতি দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং গণনার প্রক্রিয়াকে আরও নিরাপদ ও দক্ষ করে তোলাই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য। সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও রিটার্নিং অফিসারদের এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।