নেতাজি ইন্ডোরের স্ট্রংরুমে বারবার বন্ধ CCTV ক্যামেরা, অভিযোগ খারিজ কমিশনের
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল তৃণমূল কংগ্রেসের তোলা এই অভিযোগ খারিজ করেছেন৷
Published : April 30, 2026 at 11:05 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: গতকাল দ্বিতীয় শেষ দফা নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে স্ট্রংরুমে বারে বারে বন্ধ হয়ে যায় সিসিটিভি ক্যামেরা এমনটাই অভিযোগ তুলেছে আর তৃণমূল কংগ্রেস অন্যদিকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পোস্টাল ব্যালট এর জায়গাতে সিসিটিভিতে দুজন ব্যক্তিকে দেখা গেছে। এই নিয়েও আজ অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস আর এরপরে কিছু আগে আজ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বাইরে এবং কুনাল ঘোষ ধরনায় বসেছেন এবং তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনটাই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। তবে এই অভিযোগকে খারিজ করলো নির্বাচন কমিশন।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল এর পাল্টা বলেন যে এমনটা হওয়া সম্ভব নয় কারণ ভেতরে রিটার্নিং অফিসার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও রয়েছেন। তাই যদি এমন কোনও অভিযোগ ওঠে তাহলে সেটা খতিয়ে দেখা হবে।
অন্যদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই রাজ্যে রিপোল নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নয়। সমস্ত অভিযোগের স্ক্রুটিনি শেষ করে রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠানো হবে সেখান থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।
সিইও জানান, বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অভিযোগগুলি এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, উত্তর 24 পরগনার স্ক্রুটিনি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। হুগলির ছ’টি এবং দক্ষিণ 24 পরগনার 18টি অভিযোগও খতিয়ে দেখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোথাও পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়নি বলেই জানান তিনি। তবে প্রয়োজন হলে 4 মে ভোটগণনার আগে, অর্থাৎ 2 বা 3 মে রিপোল করানো হতে পারে। সেই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।
কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, রিপোল চেয়ে যে আবেদনগুলি এসেছে, তার বেশিরভাগই বিজেপির পক্ষ থেকে। বিশেষ করে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে বিতর্ক তীব্র হয়েছে। বুধবার ফলতার 170 এবং 189 নম্বর বুথের ইভিএমে টেপ লাগানো ছিল বলে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। ভোটের দিন ও ভোট-পরবর্তী সময়ে মোট 77টি অভিযোগ জমা পড়েছে বলেও জানান আগরওয়াল। তাঁর দাবি, ওই সংখ্যার পরে নতুন করে আর কোনও অভিযোগ আসেনি। জেলা নির্বাচন আধিকারিক, রিটার্নিং অফিসার এবং পর্যবেক্ষকেরা প্রতিটি অভিযোগ পরীক্ষা করছেন।
তিনি জানান, এবার গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা কমানোর বিষয়েও ভাবনা-চিন্তা চলছে। জেলা নির্বাচন আধিকারিকেরা সেই নিয়ে কাজ করছেন। যদিও এখনও চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারিত হয়নি। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে অতিরিক্ত স্ট্রংরুম তৈরির ব্যবস্থাও করা হবে। ইভিএম এবং স্ট্রংরুম নিরাপত্তায় বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।
বেহালায় ভোট-পরবর্তী অশান্তির অভিযোগ প্রসঙ্গে আগরওয়াল বলেন, যাঁরা জড়িত তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলেও জানান তিনি। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে স্পষ্ট বার্তা দেন সিইও। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে বৃহস্পতিবারই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে ডিজি, মুখ্যসচিব, বিভিন্ন জেলার পুলিশ কমিশনার, জেলাশাসক এবং প্রশাসনিক কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয় ওই বৈঠকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে গণনাকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত সতর্কতার বার্তা দেওয়া প্রসঙ্গে আগরওয়াল বলেন, "কেউ অতিরিক্ত সতর্কতা নিতেই পারেন। আমরা সব রকম প্রস্তুতি রেখেছি।"
ভোটের দিন বুথের ভিতরে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ভোট দেওয়ার ভিডিও বা রিলস ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগ নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়েও একাধিক অভিযোগ উঠেছে বলে জানান মনোজ আগরওয়াল। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা বিভিন্ন গণনা কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। কমিশন ও প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। প্রয়োজনে গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হবে। ইভিএম সংক্রান্ত বিষয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি।