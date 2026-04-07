ভোটের আগে বঙ্গের জেলগুলিতে কড়া নজরদারি, প্যারোল-ফার্লো স্থগিতের নির্দেশ কমিশনের
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, রাজ্যে নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে নির্বাচনের দিনগুলি এবং তার পরেও যেন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নজরদারি চালানো হয় জেল ও সংশোধনাগারগুলিতে।
Published : April 7, 2026 at 10:59 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেল ও সংশোধনাগারগুলিতে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। ভয়মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ ভোটপর্ব সুনিশ্চিত করতে জেল ও সংশোধনাগারগুলির ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
এই সংক্রান্ত যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজ্যে নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে নির্বাচনের দিনগুলি এবং তার পরেও যেন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নজরদারি চালানো হয় জেল ও সংশোধনাগারগুলিতে।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, সমস্ত জেল ও সংশোধনাগারে নিয়মিত ‘সারপ্রাইজ চেক’-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল বা সুপারিন্টেনডেন্ট পদমর্যাদার আধিকারিকদের নেতৃত্বে এই ‘সারপ্রাইজ চেক’ বা তল্লাশি চালাতে হবে। মূলত, বাইরের সঙ্গে বেআইনি যোগাযোগ করার চেষ্টা বা নির্বাচনী প্রভাব খাটানোর চেষ্টা বা অন্য কোনও অনভিপ্রেত কার্যকলাপ রোখাই হল এই ‘সারপ্রাইজ চেক’-এর মূল উদ্দেশ্য।
এছাড়াও, ভোটপর্ব চলাকালীন কোনও বন্দিকে প্যারোল, ফার্লো বা অস্থায়ী মুক্তি দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র অত্যন্ত মানবিক কারণে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে জেল ও সংশোধনাগারগুলি নির্বাচন আধিকারিকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে ছাড় দিতে পারে। এর পাশাপাশি, জেলগুলিতে বসানো মোবাইল ও সিগন্যাল জ্যামারগুলির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। প্রতিদিন জ্যামার পরীক্ষা করে লগ রাখতে হবে এবং কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে তা অবিলম্বে ঠিক করিয়ে নিতে হবে যাতে জেলের ভিতরে মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা যায়।
মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, নগদ টাকা, মাদক বা অন্য কোনও নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধারে জোরদার তল্লাশি চালাতে হবে। ভোটের প্রচারপর্বে, ভোটের 48 ঘণ্টা আগে এবং ভোটের দিন বিশেষ নজরদারি চালাতে হবে। জেলা প্রশাসন ও জেল কর্তৃপক্ষকে যৌথভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের উপর বিশেষ নজরদারি চালাতে হবে। কয়েদিদের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসছেন উপর কড়া নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ এবং সন্দেহজনক কোনও তথ্য বা কার্যকলাপ দ্রুত জেলা নির্বাচন আধিকারিককে জানাতে হবে।
কমিশন সূত্রে খবর যে, এই নির্দেশগুলির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কি না, করা হলেও কতখানি বাকি রয়েছে, কোথাও কোনও সমস্যাও হচ্ছে কি না— এইসব বিষয়ে জানিয়ে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সপ্তাহে দু’বার প্রগ্রেস রিপোর্ট পাঠাবার পাশাপাশি প্রতিটি দফার ভোটের পর বিশেষ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে।