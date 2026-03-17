'ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই হবে তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে', প্রচারে বললেন মীনাক্ষী

উত্তরপাড়ায় মাটি শক্ত করতে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘ 3 কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করেন মীনাক্ষী।

উত্তরপাড়ায় সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
Published : March 17, 2026 at 4:02 PM IST

উত্তরপাড়া, 16 মার্চ: প্রার্থী ঘোষণার আগেই উত্তরপাড়ায় মাটি শক্ত করতে অনেক আগে থেকেই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। নাম ঘোষণা হতেই মিছিল করেন তিনি। উত্তরপাড়া বিপিনবিলা মোড় থেকে কোন্নগর বেঙ্গল ফাইল মোড় পর্যন্ত দীর্ঘ 3 কিলোমিটার রাস্তা মিছিল করেন মীনাক্ষী। সেখানেই সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ কুড়িয়েছেন মীনাক্ষী। মিছিলে শুরুতেই তাঁকে গোলাপ দিয়ে স্বাগত জানানো হয় উত্তরপাড়ায়।

উত্তরপাড়ায় প্রার্থী হওয়া কি কাকতালীয় না মীনাক্ষী জানতেন তিনি প্রার্থী হবেন? সে বিষয়ে তিনি বলেন, "হাওড়া থেকে মেদিনীপুর সব জায়গায় গিয়েছি। আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গে 294টা আসনেই লড়বো, কোথাও বামপন্থী কোথাও সহযোগী দল হিসাবে। আমরা তৃণমূল-বিজেপিকে একটুও জায়গা দেব না ৷ ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই হবে।"

2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সিপিএমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তার প্রতিপক্ষ ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । যদিও মীনাক্ষীকে পরাজিত হতে হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে আজ মীনাক্ষী বলেন, "সেদিনও সিপিএম লড়েছিল তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে। আজও আমরা লড়ছি এই দুটো দলের বিরুদ্ধে। সেদিনও পশ্চিমবঙ্গের বেকার ছেলেমেয়ে মায়েদের সম্মান বিপদে ছিল আজও তারা বিপদে রয়েছে । লড়াইটা আরও জোরদার হয়েছে এবং উত্তরপাড়ায় লড়বে, পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে।"

তিনি আরও বলেন, "নির্বাচন কমিশনকে যারা বৈধ ভোটার তাদের ভোটদানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অসম্পূর্ণ ভোটার লিস্ট রেখে নির্বাচন কমিশন এইভাবে জনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না। উত্তরপাড়া সব থেকে বড় সমস্যা এখানকার স্কুলগুলি ধুঁকছে। এখানে অসংখ্য কারখানা রয়েছে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। গোটা উত্তরপাড়ার নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল অবৈধ নির্মাণ আইনের শাসন তলানিতে চলে গিয়েছে। জেনারেল হাসপাতাল সেবা সদন, মহামায়া হসপিটাল গরিব, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য নেই। রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ ৷ প্রতিদিন যানজট বাড়ছে মানুষ সমস্যায় পড়ছে। অনেক কিছুতে কটাক্ষ করা হবে। কর্মীরা উত্তরপাড়াতে পায়ের নিচের মাটি শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে৷ উত্তরপাড়া গোটা পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে।"

উত্তরপাড়া বিধানসভা কে, কেন বেছে নিলেন ? লড়াই কতটা কঠিন? মীনাক্ষী বলেন, "15 বছর মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেছে আর গুন্ডাগিরি করেছে তৃণমূল। আর সব থেকে বড় দোষ করেছে এখানে বিজেপিকে ডেকে এনে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করেছে বিজেপি।"

