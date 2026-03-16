শিলিগুড়ি আসনে চমক বামেদের, প্রার্থী পাঁচবারের কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি আসনে চমক বামেদের! প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্যের উত্তরসূরী পাঁচবারের সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী৷ বামেদের ভোট যা রামে গিয়েছিল, তা এবার ফিরবে বলে দাবি অশোক-শরদিন্দুর ৷

জনসংযোগে শিলিগুড়ির বামেদের প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী (ইটিভি ভারত)
Published : March 16, 2026 at 6:43 PM IST

শিলিগুড়ি, 16 মার্চ: প্রার্থী তালিকায় চমক বামফ্রন্টের। শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বামেদের প্রার্থী করা হয়েছে 28 নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচবারের সিপিআইএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী ওরফে জয়কে। অন্যদিকে, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আসনে গতবারের পরাজিত সিপিআইএম প্রার্থী তথা প্রাক্তণ বাম পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান দিলীপ সিংকে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভা আসন থেকে সিপিআইএম প্রার্থী করা হয়েছে ঝরেন রায় ও ফাঁসিদেওয়া আসনটি সিপিআইএমএলকে ছাড়া হয়েছে। সেই আসনে প্রার্থী এখনও ঘোষণা করেনি বামফ্রন্ট।

এদিকে, নাম ঘোষণা হতেই জনসংযোগে নামেন শিলিগুড়ির প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। নিজের ওয়ার্ড থেকেই প্রচার শুরু করেন তিনি। তারপর বিকেলে বামফ্রন্টের সমস্ত প্রার্থীর সমর্থনে দার্জিলিং জেলা সিপিএমের দলীয় কার্যলয় থেকে একটি প্রচার মিছিল হয়। আর ওই মিছিলে পা মেলান অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকারের মতো প্রবীণ সিপিআইএম নেতারা। এদিকে, শরদিন্দু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রায় নিশ্চিত হয়ে রয়েছে শাসকদলের প্রার্থী গৌতম দেব ও বিজেপি প্রার্থী একদা তার সহকর্মী শঙ্কর ঘোষ।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের একাংশের ভোট রামে বা বিজেপিতে গিয়েছিল। যেই কারণে সিপিএম প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্যকে পরাজিত হতে হয় তারই একদা ছায়াসঙ্গী শঙ্কর ঘোষের কাছে। এদিকে, রাজ্যেও বামেদের ভরাডুবি হওয়ার পর এবার প্রার্থী তালিকায় প্রচুর নতুন ও তরুণ প্রজন্মকে তুলে আনার দাবি উঠেছিল। সেইমতো এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে চমক দিয়েছে বামেরা।

শরদিন্দু চক্রবর্তীর বামেরা ক্ষমতায় থাকাকালীন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বর্তমানেও তিনি কাউন্সিলার। একদম বাম ছাত্র সংগঠন থেকে উঠে আসা শরদিন্দু চক্রবর্তীকে এবার প্রার্থী করায় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে আবার আশার আলো জেগেছে। এদিন নাম ঘোষণার পরই প্রচার শুরু করেন শরদিন্দু। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আমি দলের কাছে খুব কৃতজ্ঞ আমাকে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য মনে করার জন্য। এবার লড়াই হবে। সামনে যেই আসুক আমরা আমাদের সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করব। আর গতবার মানুষ যে ভুল যে করেছিল এবার মানুষ তা করবে না।"

গত বিধানসভা নির্বাচনে অশোক ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করায় দলের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। সেই ক্ষোভেই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন শঙ্কর ঘোষ। দলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "এবার প্রার্থী তালিকায় প্রচুর নতুন ও তরুণ প্রজন্মকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এটা দলের জন্য ভালো। বিশেষ করে শিলিগুড়ি আসনে জয়কে প্রার্থী করাটা খুব ভালো হয়েছে। খুব সৎ, নিষ্ঠাবান ও নাগরিক পরিষেবা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত জয়। মানুষের খুব কাছের লোক। অন্য দলের যারা প্রার্থী তাদের কারোর বিরুদ্ধে দলবদলু আবার কারোর বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। জয়ের সেটা নেই। আর গতবার অনেক আমাদের সমর্থকরা ভুল বুঝে বিভ্রান্ত হয়ে অন্য দলে ভোট দিয়েছিল। এবার সেটা আবার ফেরত আসবে।"

