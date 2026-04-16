ETV Bharat / state

'পেনশন চাই না', রাজ্যসভায় চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার সেক্রেটারিকে একটি চিঠি দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য৷ তাতে তিনি জনিয়েছেন, প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে পেনশনের টাকা নিতে চান না।

রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 এপ্রিল: রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ হিসাবে মাসিক পেনশন পাওয়ার কথা ছিল৷ কিন্তু, ওই পেনশনের টাকা নিতে চান না প্রাক্তন সাংসদ তথা যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য৷

তাঁকে বহুবার বলতে শোনা গিয়েছে যে, "নিজের পকেট ভরাতে রাজনীতি করি না। বামপন্থীরা টাকার জন্যে রাজনীতি করে না।" বৃস্পতিবার তার একটা চিঠিতে সেই বক্তব্য আরও মজবুত হল বলা চলে। তিনি প্রাক্তন সাংসদ আইনজীবী সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার সেক্রেটারিকে একটি চিঠি দিয়েছেন। তাতে, জনিয়েছেন, তিনি প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে পেনশনের টাকা নিতে চান না। এই বিষয়টি যেন অফিসিয়ালি ডকুমেন্টেড থাকে।

বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার সেক্রেটারিকে একটি চিঠি দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (ইটিভি ভারত)

রাজ্যসভার স্পিকারকে পাঠানো সেই চিঠি নিয়ে এই মুহূর্তে চর্চা শুরু হয়েছে। কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন। ভোটের মরশুমে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কেউ তো আবার একে 'স্টান্টবাজি' বলছেন। কেউ লিখছেন, "ওনার টাকার দরকার নেই। উনি বহু টাকার মালিক। এত বড় উকিল উনি।"

অন্যদিকে, বাম মহলের কম-বেশী সকলেই জানেন, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রতি বছর সিপিএম পার্টিকে কয়েক লক্ষ টাকার লেভি দিয়ে থাকেন। শুধু লেভি নয়, বছরের নানা সময়ে পার্টিকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন তিনি। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্যর এই ব্যাতিক্রমী পদক্ষেপের পর যারা ইতিমধ্যে তাঁর দ্বারা আইনি সহায়তা পেয়েছেন তাঁরাও মুগ্ধ। কলকাতার প্রাক্তন মেয়রকে যাদবপুর বিধানসভা থেকে জিতিয়ে আনা উচিৎ বলে মনে করছেন তাঁদেরই অনেকে।

রাজ্যসভার সাংসদ পদ শেষ হওয়ার পর 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করেছে সিপিএম। দিন রাত এক করে জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে হলফনামা জমা দিয়ে নিজের সঞ্চয় সম্পত্তির কথা জানিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী বিকাশ। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন সংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কয়েক কোটি টাকার মালিক। গত কয়েক বছর ধরে বছরে তিনি কোটি টাকার উপরে ইনকাম করছেন।

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর বার্ষিক আয়

  • হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের হাতে নগদ আছে 67 হাজার 391 টাকা।
  • 2024-2025 অর্থবর্ষে আয়: 2 কোটি 9 লাখ 93 হাজার 97 টাকা।
  • 2023-2024 অর্থবর্ষে আয়: 1 কোটি 99 লক্ষ 91 হাজার 770 টাকা।
  • 2022-2023 অর্থবর্ষে আয়: 1 কোটি 62 লক্ষ 33 হাজার 680 টাকা।
  • 2021-2022 অর্থবর্ষে আয়: 1 কোটি 52 লক্ষ 39 হাজার 140 টাকা।
  • 2020-2021 অর্থবর্ষে আয়: 1 কোটি 68 লক্ষ 13 হাজার 930 টাকা।

দুটি গাড়ি রয়েছে তাঁর নামে। সব মিলিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অস্থাবর সম্পত্তি 14 কোটি 23 লক্ষ 46 হাজার 288 টাকা 17 পয়সা। তবে, সিপিআইএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর নামে কোনও স্থাবর সম্পত্তি নেই। নেই কোনও ঋণ। বরং, তার স্ত্রী ইভা ভট্টাচার্যর নামে স্থাবর-অস্থাবর বহু সম্পত্তি আছে। তিনি একজন ডায়েট কনসালটেন্ট। তিনি বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা করে ইনকাম করেন। বাড়িঘর জমি ফ্ল্যাট সব মিলিয়ে বিকাশ বাবুর স্ত্রীর নামে স্থাবর সম্পত্তি আছে 5 কোটি 14 লক্ষ 86 হাজার 980 টাকা। 600 গ্রাম সোনা আছে। বিকাশবাবুর নামে কোনওরকম ঋণ না থাকলেও তার স্ত্রীর নামে ঋণ আছে বিপুল টাকা। হলফনাময় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ঋণের পরিমাণ 3 কোটি 17 লাখ 16 হাজার 641 টাকা 50 পয়সা।

TAGGED:

CPIM JADAVPUR CANDIDATE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BENGAL ASSEMBLY ELECTION
RAJYA SABHA PENSION
BIKASH RANJAN BHATTACHARYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.