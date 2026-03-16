ETV Bharat / state

এসআইআরে নাম বাদ গেলে আইনি সহয়তা, ভোটারদের আশ্বাস মমতার

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই সোমবার গ্যাস সঙ্কট নিয়ে পথে নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিলের পরে সভা থেকে একাধিক প্রসঙ্গে তোপ দাগেন মমতা ৷

সোমবার গ্যাস সঙ্কট নিয়ে পথে নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 মার্চ: এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্রকে আরও একবার নিশানা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি জানান, যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হবে ট্রাইব্যুনালে তাঁদের আইনি লড়াইয়ে সাহায্য় করবে তৃণমূল । দেওয়া হবে আর্থিক সহয়তা ৷ প্রায় একই ঘোষণা করা হয়েছে সিপিএমের তরফেও ৷

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই সোমবার গ্যাস সঙ্কট নিয়ে পথে নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে হাঁটার পর সভায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই সভা থেকেই এসআইআর নিয়ে আরও একবার সরব হলেন তিনি। সম্প্রতি এসআইআরে (SIR) নাম কাটা যাওয়া ভোটারদের অধিকার রক্ষায় সম্প্রতি ধর্মতলায় টানা তিন দিন ধরে ধরনা অবস্থান করেছিলেন। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ আরও বাড়ানোর কৌশল নিলেন তিনি ৷

এদিন দেশজুড়ে সাধারণ মানুষকে বারবার লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করার তীব্র সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআরের কারণে সাধারণ মানুষের চরম দুর্ভোগ এবং প্রাণহানির কথা তুলে ধরে মমতা বলেন, "নোটবন্দির লাইন, করোনার সময় ভ্যাকসিনের লাইন, আধার কার্ডের লাইন, এখন আবার এসআইআরের লাইন, মানুষ আর কত লাইনে দাঁড়াবে ! ইতিমধ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়ায় 200 মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাতেও মন ভরেনি। এখন আবার গ্যাসের জন্য লাইন। আর কত লাইন দিতে হবে ? লাইন দিতে দিতে জনগণ নিজেরাই আগামিদিনে আপনাদের (বিজেপি) বেলাইন করে দেবেন।"

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ইচ্ছা করে ভোটারদের নাম কাটা হয়েছে। তিনি সরাসরি তোপ দেগে বলেন, "এসআইআরের নামে লোকের নাম কাটা, এনআরসির নামে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা আর সেন্সাস-এর নামে মানুষকে বিদায় করা। বাংলায় একটাও হবে না জেনে রাখুন। সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আমাদের আস্থা আছে।"

অন্য রাজ্য ছেড়ে বাংলাকে কেন বারবার নিশানা করা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে বিহারের দৃষ্টান্ত টানেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "অন্য কোনও রাজ্যকে টার্গেট করোনি ৷ বিহারে লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নেই, তাহলে বাংলায় কেন? 48 লক্ষ ভোটারের নাম 2002 সালের তালিকার সঙ্গে ম্যাপ করা গিয়েছে ৷ তারপরও তোমরা বাদ দিয়েছো কেন ? মানুষ এর জবাব চাইবে না? বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, "বিহারে ভোটের আগে নিতীশ কুমার আর ভোটের পর ফিনিশ কুমার ! ভোটের আগে দশ হাজার আর ভোটের পরে বুলডোজার।"

এসআইআরে নাম বাদ গেলেও সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আইনি লড়াইয়ের সম্পূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বেরোলে যাঁদের যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করবেন। (তৃণমূলের ঠিক করে দেওয়া) আইনজীবীরা বিনা খরচে আপনাদের সাহায্য করবেন ৷ যাতে আপনাদের নাম আবারও তালিকায় যুক্ত করে দেওয়া যায় আমরা সেই চেষ্টা করব ৷"

রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় তিনি যে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ, তা মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যেই স্পষ্ট। তিনি কেন্দ্রকে মনে করিয়ে দেন, "ধাক্কা তো মানুষ আপনাদের দেবে। আমাদের দিতে হবে না। গণতন্ত্র আপনাদের ধাক্কা দেবে। দেশ আপনাদের ধাক্কা দেবে। বাংলা তো দেবেই। কারণ বাংলা হারতে শেখেনি ৷ বাংলা কখনও হারে না ৷ এটা মাথায় রাখবেন।"

TAGGED:

MAMATA BANERJEE ON SIR
ADJUDICATION PROCESS OF SIR
ADJUDICATION BENGAL VOTER LIST
এসআইআর নিয়ে আইনি সহয়তা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.