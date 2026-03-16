ভোটার তালিকার কাজ সম্পূর্ণ না করে ভোট নয়, SIR নিয়ে হাইকোর্টে নওশাদ সিদ্দিকী

এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে ভোট নয় ৷ প্রয়োজনে বাতিল করা হোক নির্বাচনের দিনক্ষণ ৷ এই আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ নওশাদ সিদ্দিকী ৷

Published : March 16, 2026 at 7:52 PM IST

কলকাতা, 16 মার্চ: রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আগেই নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণা করায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তার বক্তব্য, হয় এই নির্বাচনের দিনক্ষণ পিছিয়ে দিতে হবে অথবা বাতিল করতে হবে। কারণ, এখনও 45 লক্ষের বেশি নামের এডজুডিকেশনের কাজ বাকি।

পাশাপাশি তিনি আর্জি জানিয়েছেন, প্রতিদিন যাদের নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত হচ্ছে এবং যাদের নাম বাদ যাচ্ছে সেই তালিকা প্রকাশ করুক কমিশন। এডজুডিকেশনের পর্যায়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে মুসলিম ভোটার দের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ ও তুলেছেন নওশাদ সিদ্দিকী।

উল্লেখ্য, গতকালকেই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা করেছে। এই রাজ্যে আগামী 23 ও 29 এপ্রিল মোট দুদফায় হবে নির্বাচন।

এদিন হাইকোর্টে এসে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান নওশাদ বলেন, "প্রায় 60 লক্ষ মানুষ এখনও এডজুডিকেশনের পর্যায়ে রয়েছেন। অথচ, ভোট ঘোষণা করে দেওয়া হল। সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারবে কিনা আতঙ্কে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে এই সমস্যার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোট বাতিল করতে হবে বলে আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছি। পাশাপাশি, প্রতিদিন যে ভোটারদের নামের নিস্পত্তি হচ্ছে এবং যাদের নাম বাদ যাচ্ছে তাদের জন্য প্রতিদিন তালিকা প্রকাশ করতে হবে।"

একাধিক কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে নওশাদ বলেন, "সুজাপুর কেন্দ্রে আনম্যাপড হয়েছে মাত্র 1 শতাংশ ৷ কিন্তু, এডজুডিকেশনের পর্যায়ে রয়েছে প্রায় 49 শতাংশ। ভগবানগোলা কেন্দ্রে আনম্যাপড রয়েছে মাত্র 3 শতাংশ। অথচ, এডজুডিকেশনের পর্যায়ে রয়েছে প্রায় 40 শতাংশ। এই কেন্দ্রের সিংগভাগ ভোটার মুসলিম। ভারতীয় সংবিধান সব নাগরিককে ভোটাধিকার দিয়েছে। সেখানে একটা অংশের মানুষ যদি বঞ্চিত থেকে যায় তাহলে গনতন্ত্রের উৎসব কীভাবে সম্পন্ন হয় ?"

উল্লেখ্য, ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন ৷ এরই মধ্যে রবিবার বিকেল 4টের সময় সাংবাদিক বৈঠক করে দিন ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ বাংলায় এবার দু'দফায় ভোট হচ্ছে ৷ উত্তরবঙ্গ, মালদা বীরভূম ও জঙ্গল মহলের 152টি আসনে ভোট হবে প্রথম দফায় ৷ দ্বিতীয় দফায় কলকাতা-নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-সহ দক্ষিণবঙ্গের 142টি কেন্দ্রে ভোট হবে ৷ কিন্তু, রাজ্যের লক্ষাধিক ভোটারের নাম যেখানে এখনও বিচারাধীন, সেখানে কীভাবে ভোট হবে? প্রশ্ন তুলে কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল, সিপিএম, আইএসএফ, কংগ্রেস-সহ সমস্ত বিরোধীদল ৷ এই ইস্যুতেই সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷

  1. একদফায় ভোট তামিলনাড়ু-অসম-কেরল-পুদুচেরিতে, বাংলায় দুই; গণনা 4 মে
  2. SIR প্রক্রিয়ায় বিচারাধীন কয়েক লক্ষ, এই প্রথম বঙ্গে বিধানসভা ভোট দু'দফায়

