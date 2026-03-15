বঙ্গে বিধানসভা ভোট, উত্তরের 3 আসনে প্রার্থী ঘোষণা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার

বঙ্গে বিধানসভা ভোট, উত্তরের 3 আসনে প্রার্থী ঘোষণা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার
দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পং এই তিনটি আসনের জন্য প্রার্থী বাছাই করে ফেলেছে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা।
Published : March 15, 2026 at 8:21 PM IST
দার্জিলিং, 15 মার্চ: রবিবার বিকেলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। বঙ্গে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই সবার আগে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। আর অনীত থাপার শিবির তিন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতেই সরগরম শৈলশহরের রাজনীতি। বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার নিজেদের চিহ্নে লড়াই করবে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। এবার তাদের প্রতীক মোমবাতি।
দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পং এই তিনটি আসনের জন্য প্রার্থী বাছাই করে ফেলেছে। কার্শিয়াং আসনে অমর লামা, দার্জিলিং আসনে বিজয় রাই ও কালিম্পং আসনে বর্তমান বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচাকে প্রার্থী করা হয়েছে অনীত শিবিরের তরফ। এই মুহুর্তে পাহাড়ে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পাহাড়ে একের পর এক উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। পাহাড়ের মানুষেরও কোনও অভিযোগ নেই। আগে পাহাড়ে কথায় কথায় আন্দোলন হলেও এখন সেই সব অতীত। এলাকার বাসিন্দারা চাইছে শান্তি বজায় থাকুক, পর্যটক আসুক। তাহলেই তারা ভালো থাকবেন। তাই অনীত থাপা এখন পাহাড়ে অনেকটাই এগিয়ে আছে। এই কারণেই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের চিহ্ন নিয়ে লড়াই করবে অনীত থাপারা।
এবিষয়ে দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম এবছর থেকে আমরা নিজেদের চিহ্নে লড়ব। পুরসভা, পঞ্চায়েত ও জিটিএ নির্বাচনে নিজেদের চিহ্ন নিয়েই লড়েছি। এবারও তার অন্যথা হবেনা। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। বিজেপির 'আলাদা রাজ্যের ললিপপ' পাহাড়বাসী আর খাবেন না। যে তিনজনকে প্রার্থী করা হয়েছে তিনজনেরই পাহাড়ে দারুণ সুনাম আছে। তারা অনায়াসে জিতবে।"
অমর লামা বিজিপিএমের সাধারণ সম্পাদক। অন্যদিকে, বিজিপিএম তৈরি হওয়ার সময় থেকে সংগঠনের কাজ সামলেছিলেন রুদেন লেপচা। গত বিধানসভা নির্বাচনে রুদেন লেপচা কালিম্পং থেকে নির্বাচিত একমাত্র বিজিপিএমের বিধায়ক। অন্যদিকে, বিজয় রাই একজন অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। তাকে দার্জিলিং আসন থেকে প্রার্থী করেছে বিজিপিএম।
অন্যদিকে, পাহাড়ে হারানো জমি ফেরত পেতে ফের একবার বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বিজেপির হাত ধরতে চলেছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেলো সম্প্রতি তারা সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে দিল্লি গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে আসেন।