প্রকাশিত হল চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, কত নাম বাদ গেল এখনও পরিষ্কার নয়

কমিশনের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে যে, এখনও পর্যন্ত প্রায় 40 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। অর্থাৎ, এখনও পর্যন্ত বাদ গিয়েছে প্রায় 18 লক্ষের কাছাকাছি নাম।

প্রকাশিত হল চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট (ফাইল ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 10:25 PM IST

কলকাতা, 29 মার্চ: গতকাল প্রকাশিত হয়েছে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। আর আজ প্রকাশিত হল চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। তবে সবেমাত্র চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত হওয়ায় কত নাম প্রকাশিত হল আর কত নাম বাদ গেল, সেটা এখনও পরিষ্কার নয়।

কমিশনের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, 27 মার্চ দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ পাওয়ার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে এবার থাকে প্রতিদিন তালিকা বের করা হবে কি না। তবে গতকাল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছিলেন যে কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁরা প্রতিদিন তালিকা প্রকাশ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। আর তারপরেই প্রকাশিত হল তৃতীয় তালিকা। আর আজ কিছু আগেই আবারও প্রকাশ করা হল চতুর্থ তালিকাটি।

প্রসঙ্গত, গত 23 মার্চ প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট এ 10 লক্ষর মতো নাম প্রকাশিত হয়েছিল। আগের তিনটি তালিকার মতোই এই তালিকাটিও দুটি ভাগে প্রকাশ করা হয়েছে। একটি ভাগে রয়েছে সেইসব ভোটারদের নাম তাঁদের তথ্য পুনরায় যাচাই করে নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর দ্বিতীয় ভাগ রয়েছে তাঁদের নাম যাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অনলাইনে নিজের নাম দেখতে পারবেন ভোটাররা।

এর আগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছিলেন, তারা প্রতিদিন তালিকা বের করতে প্রস্তুত রয়েছেন। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ই-সাইন হয়ে আসা যতগুলি নাম তাঁরা পাবেন, সেই তালিকা রাতের মধ্যে প্রকাশ করবেন।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল ও ইলেকশন অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত জানান যে প্রতিটি বুথেই থাকবে দু’টি করে এআই ক্যামেরা ও 360 ডিগ্রি নজরদারি। সংবেদনশীল বুথে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। ভিতরে দু’টি ও বাইরে একটি অতিরিক্ত ক্যামেরা বসানো হবে। মক পোল শুরু হওয়ার সময় থেকেই নজরদারি চলবে নজরদারি চালাবেন রিটার্নিং অফিসার, জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও সিইও দফতরে। প্রয়োজনে সিইসি দফতর থেকেও নজরদারি করা হতে পারে। আরও জানানো হয়েছে যে রাজ্যজুড়ে 80 হাজারের বেশি বুথে প্রায় দুই লক্ষ ক্যামেরা বসানো হবে। পাশাপাশি, থাকবেন 2352 জন মাইক্রো অবজ়ার্ভার এবং 956 জন সহায়ক আধিকারিক।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে আজ প্রায় দুলক্ষ ভোটারের নাম আজকের চতুর্থ তালিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশিত চারটি তালিকা মিলিয়ে এখনও প্রকাশিত হল প্রায় 35 লক্ষ নাম। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে যে এখনও পর্যন্ত প্রায় 40 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু, যেহেতু সব ই-সাইন হয়ে আসেনি। প্রকাশিত মোট সংখ্যার মধ্যে প্রায় 45 শতাংশ নাম বাদ পড়েছে বলেই খবর। অর্থাৎ, এখনও পর্যন্ত বাদ গিয়েছে প্রায় 18 লক্ষের কাছাকাছি নাম।

