বিচারাধীন নামের দ্বিতীয় তালিকার তথ্য এখনও অজানা; রোজ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশে প্রস্তুত কমিশন

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান যে, কমিশনের কাছে এখনও কত বাদ গিয়েছে কিংবা কত নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে সেই সংখ্যা নেই।

West Bengal Assembly Election 2026
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে ইলেকশন অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 9:44 PM IST

কলকাতা, 28 মার্চ: গতকালই বেরিয়েছে বিচারাধীন নামের দ্বিতীয় তালিকা। তবে এখনও দেখা যাচ্ছে না পুরো তালিকা। এই বিষয় আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান যে, কমিশনের কাছে এখনও কত বাদ গিয়েছে কিংবা কত নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে সেই সংখ্যা নেই। তবে তারা কিছু পরে হিসেবনিকেশ করে সেই সংখ্যা বুঝতে পারবেন।

প্রতিদিন সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট বের করা সম্ভব কিনা সেই নিয়ে আজ সিও জানিয়েছেন যে, তারা আগেই কলকাতা হাইকোর্টকে জানিয়েছিলেন যে তারা প্রতিদিন তালিকা বের করতে প্রস্তুত রয়েছেন। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ইসাইন হয়ে আসা যতগুলি নাম তারা পাবেন সেই তালিকা তারা রাতের মধ্যে প্রকাশ করবেন। তবে পরবর্তী বা তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট কবে বেরোবে সেই নিয়ে কোন ইঙ্গিত দেননি তিনি।

মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান যে, কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের মডেলেই করা হবে আগামী বিধানসভা নির্বাচন। অর্থাৎ, সবদিক থেকে স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানোই লক্ষ কমিশনের। তাই একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। বুথের ভিতর ও বাইরে এআই ক্যামেরা, গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকিং এবং ত্রিস্তরীয় মনিটরিং থাকবে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল ও ইলেকশন অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত জানান যে প্রতিটি বুথেই থাকবে দু’টি করে এআই ক্যামেরা ও 360 ডিগ্রি নজরদারি। সংবেদনশীল বুথে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। ভিতরে দু’টি ও বাইরে একটি অতিরিক্ত ক্যামেরা বসানো হবে। মক পোল শুরু হওয়ার সময় থেকেই নজরদারি চলবে নজরদারি চালাবেন রিটার্নিং অফিসার, জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও সিইও দফতরে। প্রয়োজনে সিইসি দফতর থেকেও নজরদারি করা হতে পারে।

শুধু বুথ নয়, গোটা প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। ফ্লাইং স্কোয়াড, কিউআরটি এবং ভোটকর্মীদের গাড়িতে ক্যামেরা থাকবে, যাতে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট পরিবহণ সম্পূর্ণ ট্র্যাক করা যায়। QRT-এর গাড়িতেও ক্যামেরা লাগানো থাকবে। ইতিমধ্যেই প্রায় 50,600 গাড়িকে জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে।

আরও জানানো হয়েছে যে রাজ্যজুড়ে 80 হাজারের বেশি বুথে প্রায় দুই লক্ষ ক্যামেরা বসানো হবে। পাশাপাশি, থাকবেন 2352 জন মাইক্রো অবজ়ার্ভার এবং 956 জন সহায়ক আধিকারিক। ইভিএম-ভিভিপ্যাটের প্রথম স্তরের পরীক্ষা শেষ, প্রায় তিন লক্ষ ইউনিট চেক হয়েছে। নির্বাচনের আগের দিন যাতে ইভিএমের সঠিক সন্ধান পাওয়া যায়, তাই ভোটকর্মীদের গাড়িতে ক্যামেরা লাগানো থাকবে যাতে পুরো ট্র্যাক করতে পারে কমিশন।

ভোটের দিন বুথে মোবাইল ব্যবহারে কড়াকড়ি শুধু প্রিসাইডিং অফিসারের কাছেই ফোন থাকবে। মেশিনের কাছে ভিড় হলে এআই ক্যামেরা থেকেই সতর্কবার্তা যাবে কন্ট্রোল রুমে। কমিশনের দাবি, অনিয়ম রুখতেই এই প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি। কন্ট্রোল রুমে শুধু সিসিটিভি রেকর্ডিং হবে।

