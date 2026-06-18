হুমকি, দুর্নীতি-সিন্ডিকেট তোলাবাজির অবসান হবে, বিধানসভার অধিবেশনে ঘোষণা রাজ্যপালের
ভাষণের রাজ্যপাল জানান, রাজ্যে ক্ষমতায় আসা নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রশ্রয় পাওয়া সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে।
Published : June 18, 2026 at 12:37 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: রাজ্যপালের ভাষণের মাধ্যমে শুরু হল 18 তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন ৷ বৃহস্পতিবার রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম বিধানসভার অধিবেশনেই পূর্ববর্তী সরকারকে তীব্র কটাক্ষে বিঁধঝলেন রাজ্যপাল আর এন রবি ৷
ভাষণের শুরুতেই রাজ্যপাল জানান, রাজ্যে ক্ষমতায় আসা নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের আমলে প্রশ্রয় পাওয়া সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে। পাশাপাশি তিনি জোর দিয়ে বলেন, "অবৈধ বিদেশি, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের ফেরত পাঠানোর জন্যও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।"
মে মাসে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর নবগঠিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে প্রথা অনুযায়ী ভাষণ দেওয়ার সময় রাজ্যপাল রবি শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলিও তুলে ধরেন। তিনি 'হুমকির সংস্কৃতি', দুর্নীতি-সিন্ডিকেট এবং তোলাবাজির চক্রের অবসান ঘটানোর প্রতিশ্রুতিও দেন। তিনি বলেন, "পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যারা সুরক্ষা পেত, সেই সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে নতুন সরকার ইতিমধ্যেই কঠোর অভিযান শুরু করেছে।"
রাজ্যপাল আরও আরও বলেন, "অবৈধ বিদেশিদের চিহ্নিত করে তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।" তিনি জোর দিয়ে জানান যে, সরকার সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।