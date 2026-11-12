অভিষেকের বাড়ির বাইরে চলল বুলডোজার, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অস্থায়ী কাঠামো-গেট

অভিষেকের বাড়ির বাইরে চলল বুলডোজার, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অস্থায়ী কাঠামো-গেট
Abhishek Banerjee’s residence in Kalighat: বুধবার রাত থেকেই কালীঘাটে অভিষেকের বাড়ির বাইরে অস্থায়ী কাঠামো ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করে কর্পোরেশন ৷
By ANI
Published : November 12, 2026 at 10:42 AM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের সামনে ফুটপাতে গড়ে ওঠা অবৈধ দখল উচ্ছেদ শুরু করেছে পুলিশ, প্রশাসন।
বুধবার অভিষেক অভিযোগ করেন, কলকাতা পুলিশ তাঁর উপর নজরদারি চালাচ্ছে। তিনি এ বিষয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই অভিষেকের বাইরে অস্থায়ী কাঠামো ভেঙে দিল কর্পোরেশনের লোকজন ৷ রীতিমতো বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বাড়ির বাইরে ফুটপাথের উপর লাগানো গেটও ৷
এর আগে এক্স হ্যন্ডেলের পোস্টে অভিষেক লিখেছেন, "কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে আমার বাসভবনের চারপাশে নজরদারি চালাচ্ছেন ৷ আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করছেন। গত সপ্তাহেও তাঁরা একইভাবে এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যার ঠিক পরেই 7 নভেম্বর দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। চার দিন পেরিয়ে গেলেও একজন অপরাধীকেও গ্রেফতার করা হয়নি। আমার কাছে জোরালো কারণ রয়েছে যে, আরও একটি হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।"
পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, "রাজ্যজুড়ে যখন ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধ অবাধে চলছে, তখন কি আমাকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য ? বিজেপি সরকার আমার কণ্ঠস্বরকে এত ভয় পায় কেন ? আর বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও লোকসভার স্পিকার কেন হস্তক্ষেপ করলেন না ? পুলিশ বাহিনীকে কি নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, নাকি যারা সরকারকে প্রশ্ন করার সাহস দেখায়, তাদের ভয় দেখানোর জন্য ?"
এর আগে শুক্রবার অভিষেক অভিযোগ করেছিলেন, অজ্ঞাতপরিচয় কিছু ব্যক্তি দু'দিন ধরে তাঁর অফিস ও বাসভবনে উপর নজরদারি চালাচ্ছেন। এক্স-এ তিনি লেখেন, "জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা নিজেদের পুলিশকর্মী বলে দাবি করেন।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "রাজ্য পুলিশ কেন একজন নির্বাচিত সাংসদের অফিস ও বাসভবনের উপর গোয়েন্দাগিরি করছে ? কে এই নজরদারির অনুমতি দিল এবং কী উদ্দেশ্যে এটি করা হচ্ছে ?"
কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি দাবি করেন, সেই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। শনিবার এক্স-এ এক পোস্টে তিনি জানান, "আজ সকালে আমি নজরদারির ভিডিয়ো প্রকাশ করার পর রাত দুটোর সময় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে ৷ আর তা ঘটেছে কলকাতা পুলিশের চোখের সামনেই।"
বিচারব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেন, “কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ, এই সব ঘটনা যখন ঘটছে, তখন আপনারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন।”
অভিষেক বলেন, “আপনারা আমার বাড়ি ভেঙে দিতে পারেন, অফিসে ভাঙচুর চালাতে পারেন, মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে পারেন- যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু আমার জন্মগত সাহস, মানবিক চেতনা এবং বিবেক আপনারা কখনই কেড়ে নিতে পারবেন না ৷ আপনাদের দেখে কখনওই ভয় পাব না।”
অন্যদিকে, দেখা গিয়েছে, বুধবার রাত থেকেই কালীঘাটে অভিষেকের বাড়ির বাইরে অস্থায়ী কাঠামো ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করে কর্পোরেশন ৷ এদিন সকালে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় গোটা চত্বর ৷ এরপর বুলডোজার চালিয়ে পরিস্কার করা হয় অভিষেকের বাড়ির বাইরের ফুটপাথ ৷
এদিকে, জুলাই মাসে দক্ষিণ 24 পরগনার আমতলায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধ অফিসে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, আমতলায় তাঁর অফিসে ভাঙার সমস্ত কাজ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে ৷