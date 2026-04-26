চাকরিতে উন্নতি, ব্যবসা-বৃদ্ধি ; তিন রাশির জীবন পাল্টে যাবে এই সপ্তাহে
আগামী দিন সাতেকের মধ্যে ঘটতে চলছে অনেক ঘটনা ৷ আপনার জীবনে বদলে যাবে এই কটা দিনে ৷
Published : April 26, 2026 at 8:01 AM IST
মেষ (ARIES): সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো কাটতে পারে, যদিও পায়ের ব্যথা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে ভাল কাজ বা দাতব্য কাজের ব্যয়ের কারণে আপনার খরচ বাড়তে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে, ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য অহঙ্কার ত্যাগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বেতনভোগী ব্যক্তিদের পেশাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অতিরিক্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। আপনার প্রেম জীবন আশাব্যঞ্জক হতে পারে ৷ সঙ্গীর সঙ্গে ভ্রমণ বা বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বৈবাহিক জীবনে চাপ বাড়তে পারে। শিক্ষার্থীরা এই সপ্তাহে অত্যন্ত মনোযোগী হবে ৷ তাদের প্রিয় বিষয়গুলিতে উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃষ (TAURUS): এই সপ্তাহে বৃষ রাশির জাতকদের সতর্কতা প্রয়োজন ৷ বিশেষ করে চোখের জ্বালা বা পেটের সমস্যার মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলির বিষয়ে। আর্থিকভাবে, আপনার অবস্থান শক্তিশালী থাকতে পারে এবং আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। মালিকদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে ৷ অন্যদিকে কর্মচারীদের সতর্ক থাকা উচিত কারণ চাকরিতে স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে কর্মীদের, সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে সফল হতে পারেন। তবে, আপনার জীবনসঙ্গীর ব্যস্ত সময়সূচী আপনার বৈবাহিক সম্পর্কে খানিক দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা জীবনে সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা্র সাথে সাথে তাদের পড়াশোনায় নিবেদিত থাকবে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতকরা একটি দুর্দান্ত সপ্তাহের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন ৷ যদিও জীবনযাত্রার অবহেলা গুরুতর অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিতে পারে ৷ তা এড়াতে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । আপনার আর্থিক অবস্থা চমৎকার থাকতে পারে ৷ আপনি অতীতের বিনিয়োগ থেকে উল্লেখযোগ্য লাভ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রও সমানভাবে উজ্জ্বল, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তা আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। কর্মচারীরা সাফল্য পেতে এবং তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। আপনার প্রেম জীবন সমন্বয়পূর্ণ হবে, এবং আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক প্রেম এবং সুখে পরিপূর্ণ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, এই সপ্তাহের সাফল্য তাদের একাগ্রতা এবং তাদের শিক্ষাগত কাজে মনোনিবেশ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জন্য এই সপ্তাহটি সঠিক হতে পারে ৷ তবে জয়েন্টের ব্যথার মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। আর্থিকভাবে, সপ্তাহটি মাঝারি মাপের হতে পারে; আপনার আয় স্থিতিশীল থাকলেও, আপনার ব্যয়ও বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার মালিকদের সম্ভাব্য সরকারি হস্তক্ষেপের বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত ৷ কর্মচারীরা তাঁদের সহকর্মীদের আচরণকে কিছুটা বিরক্তিকর মনে করতে পারেন। ইতিবাচক দিক হল, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য যাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁরা এই সপ্তাহে সাফল্য পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষারাও জন্য সময়টি খুব অনুকূল বলে মনে করতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের উপর নজর রেখে আপনার পেশাদার প্রতিকূলতাগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতকরা সপ্তাহটি ভালো কাটতে পারেন ৷ যদিও স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের জন্য ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে ৷ উচ্চ ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন ৷ বিশেষ করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে। মালিকরা ব্যবসাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় সাফল্য দেখতে পাবেন। কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্রে তাদের দুর্দান্ত কাজের জন্য পুরস্কৃত বা সম্মানিত হতে পারেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি আপনার প্রেমের সম্পর্কের সমস্ত দিক উপভোগ করতে পারেন এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বৈবাহিক জীবন আনন্দ করে কাটাতে পারেন। শিক্ষার্থীরা জন্য সময়টা ইতিবাচক হতে পারে ৷ তাদের প্রিয় বিষয়গুলিতে পড়াশোনা এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য তারা আকাঙ্ক্ষার পুনরাবৃত্ত অনুভব করতে পারেন।
কন্যা (VIRGO): এই সপ্তাহে কন্যা রাশির স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ জ্বর বা পেট ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। চলমান বেশি ব্যয়ের কারণে আপনার আর্থিক বিষয়েও সতর্ক থাকা উচিত। ব্যবসায়, নতুন যোগাযোগ তৈরির জন্য সপ্তাহটি অনুকূল, যা আপনার ব্যবসাকে সুচারুভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে। বেতনভোগী ব্যক্তিরা বেতনের বৃদ্ধিতে আনন্দিত হতে পারেন। তবে, যদি কোনও সঙ্গীর দুর্বলতা প্রকাশ পায় তবে প্রেমের সম্পর্কগুলি দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে পারে। বৈবাহিক জীবন সাধারণভাবে ভালো থাকলেও, শ্বশুরবাড়ির সাথে কিছু বিরোধ হতে পারে। যে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কঠোর পরিশ্রম করেছে তাদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতকরা একটি দুর্দান্ত সপ্তাহ আশা করতে পারেন ৷ যদিও স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য অবনতি এড়াতে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আর্থিক দিক থেকে, অবস্থা খুবই ইতিবাচক; আপনি আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধার করতে পারেন এবং আপনার আয়ের সার্বিক বৃদ্ধি দেখতে পারেন। আপনার ব্যবসা অগ্রগতির দিকে এগোতে পারে, তবে ক্ষতি এড়াতে আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারের সাথে তর্ক এড়াতে হবে। কর্মচারীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদা বা প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারেন। আপনার প্রেম জীবন চমৎকার হতে পারে কারণ আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার হৃদয় ভাগ করে নিতে পারেন, যদিও পারিবারিক চাপ আপনার বৈবাহিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। শিক্ষার্থীরা খুব সতর্ক এবং নিবেদিতপ্রাণ থাকতে পারে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের প্রবল সম্ভাবনা থাকতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মাপের হতে পারে, জ্বর বা হজমের সমস্যার মতো অসুস্থতার কারণে স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন। আপনার ক্রমবর্ধমান আয় এবং আপনার উচ্চ ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি হতে পারে। আপনি আপনার ব্যবসা সম্পর্কে খুব উৎসাহী বোধ করতে পারেন এবং এটি সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনার সহকর্মীরা খুব সহায়ক হতে পারেন এবং আপনার ধারণার বিরোধিতা নাও করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক গভীর পারস্পরিক যত্ন দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে এবং বৈবাহিক বন্ধন অনুরাগের বৃদ্ধিতে আরও শক্তিশালী হতে পারে। শিক্ষার্থীদের কাছে এই সপ্তাহটি একটি ফলপ্রসূ সপ্তাহ হতে পারে কারণ তাদের মনোযোগ তাদের পড়াশোনার উপর দৃঢ়ভাবে স্থির থাকবে।
ধনু (SAGITTARIUS): রাশির জাতকদের সপ্তাহটি বেশ ভালো কাটতে পারে, সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি হবে। আর্থিকভাবে, আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে, যার ফলে আপনি বাড়ি তৈরি বা অর্জনে সফল হতে পারবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলির জন্য সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে এবং এমনকি ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারের থেকে সুবিধাও বয়ে আনতে পারে। তবে, বৈবাহিক জীবন চাপযুক্ত হতে পারে কারণ গ্রহের অবস্থান আপনার জীবনসঙ্গীর চাপের কারণ হতে পারে। কর্মচারীদের জন্য, এটি একটি নির্দিষ্ট সময় যেখানে আপনার কর্মক্ষমতা আপনার ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই খুব সতর্ক এবং মনোযোগী হতে হবে, কারণ এই সময়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য অনিশ্চিত হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মাঝারি মাপের হতে পারে। আপনার সুস্থতা বজায় রাখার জন্য, আপনার দৈনন্দিন রুটিন বদল করার চেষ্টা করুন এবং আপনার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকতে পারে, এবং আপনি সফলভাবে কোন সম্পত্তি কেনার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করতে পারেন। ব্যবসায়, জটিলতা এড়াতে আপনাকে কর-সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সতর্ক থাকতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কর্মীদের জন্য ইতিবাচক থাকতে পারে। আপনার প্রেমের জীবনে, খোলামেলাভাবে আপনার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেওয়ার ফলে আপনার সঙ্গীর সাথে আরও ভাল পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি হতে পারে। তবে, কিছু বিষয় নিয়ে বিরোধের কারণে বৈবাহিক জীবন সমস্যাগ্রস্ত হতে পারে। শিক্ষার্থীরা সপ্তাহজুড়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহী এবং আগ্রহী থাকবে।
কুম্ভ (AQUARIUS): এই রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি সাধারণভাবে ভালো হতে পারে, যদিও চোখের ব্যথা বা পেটের সমস্যার মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা চমৎকার থাকবে, সঞ্চয় শক্তিশালী থাকতে পারে এবং তহবিলের অভাব থাকবে না। কর্মচারীদের তাদের কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সতর্ক এবং পরিশ্রমী হতে হবে।আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটানোর জন্য আপনার প্রেম জীবন ভালবাসায় পরিপূর্ণ থাকতে পারে। বৈবাহিক জীবনে, পূর্ববর্তী সমস্যাগুলি সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আত্মীয়তা এবং ভালোবাসার অনুভূতি পুনরুদ্ধার করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি একটি অত্যন্ত সফল সপ্তাহ হতে পারে; যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা ভাল ফলাফল এবং উচ্চ নম্বর আশা করতে পারেন।
মীন (PISCES): মীন রাশির লোকেরা একটি দুর্দান্ত সপ্তাহ আশা করতে পারেন, যদিও মুখের আলসার বা পেটের ব্যথার মতো স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ কিছুটা হতাশার কারণ হতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে, তবে আপনাকে আপনার উচ্চ ব্যয় বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করতে হবে। ব্যবসায়ীরা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে সফলভাবে তাদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে পারেন। কর্মচারীদের জন্যও সপ্তাহটি চমৎকার হতে পারে, কারণ তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান যেকোন চাপ পরিচালনা করার জন্য আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বৈবাহিক জীবন সাধারণভাবে ভালোই থাকতে পারে, যদিও শ্বশুরবাড়ির সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে। শিক্ষার্থীরা মনোযোগী থাকবে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সপ্তাহটি বিশেষভাবে উপকারী হবে।
