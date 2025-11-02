ETV Bharat / state

দেব দীপাবলির সপ্তাহে করুন এই কাজ, ভাগ্য খুলবে আপনারও

দেব দীপাবলিতে কার ভাগ্যে অর্থলাভ? কার সম্পর্কে অবনতি? দেখে নিন ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফলে ৷

WEEKLY HOROSCOPE 2 NOV TO 9 NOV
ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2025 at 6:26 AM IST

মেষ: সপ্তাহটি আপনার জন্য বেশ ভালোই ৷ সম্পর্ক, কাজ এবং পড়াশোনায় ইতিবাচকতা আসার সম্ভাবনা রয়েছে । প্রেমিক-প্রেমিকারা আনন্দিত এবং যত্ন অনুভব করবেন ৷ একসঙ্গে বেশ খানিকটা ভালো সময় কাটাবেন । বিবাহিত জীবনে ছোটখাটো সমস্যা কিছুটা উত্তেজনা তৈরি করতে পারবে ৷ সমস্যাগুলির সঙ্গে শান্তভাবে মোকাবিলা করুন । আর্থিকভাবে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই ৷ তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সীমিত করুন এবং চাপ এড়াতে সাবধানতার সঙ্গে ব্যয় পরিকল্পনা করুন । ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলি ভেবেচিন্তে নেওয়া উচিত ৷ কারণ, অন্যের প্রভাবে করা কাজ ক্ষতির কারণ হতে পারে । কর্মচারীদের পদোন্নতি বা বেতন বাড়তে পারে, যা তাদের আনন্দকে বাড়াতে এবং বসকে খুশি করতে পারে । শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং মুলতুবি থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা উচিত ৷ পাশাপাশি, অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্তি এড়াতে সতর্ক থাকা উচিত । যারা চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন নিষ্ঠা বজায় রাখলে তাদের জন্য সম্ভাবনা অনুকূল হতে পারে । স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন ৷ অবহেলা এড়িয়ে চলুন এবং যেকোনও ছোটখাটো সমস্যার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোনও চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নিন । সুস্থতার প্রতি যত্ন নেওয়া এবং কাজ, আর্থিক অবস্থা এবং সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা সপ্তাহটিকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে ।

বৃষ: সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্র ফল আনবে ৷ সম্পর্ক, কাজ, আর্থিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং প্রতিযোগী মূলক উভয় মুহূর্তই আসতে পারে । প্রেমে থাকা দম্পতিরা একসঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করতে পারেন ৷ ব্যস্ত কাজের সময়সূচীর মধ্যেও দেখা করার সময় খুঁজে পাবেন, যার ফলে দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে ৷ বিবাহিত জীবনে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে ৷ তাই পারিবারিক সহায়তা এবং সমস্যাগুলি সাবধানে মোকাবিলা করা গুরুত্বপূর্ণ । আর্থিকভাবে ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই ক্ষতি রোধ করার জন্য সাবধানতার সঙ্গে চিন্তা না-করে পরিকল্পনা বা বিনিয়োগে ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন । পেশার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে ৷ বিরোধীরা আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করতে পারে ৷ কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন । সোশাল মিডিয়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখা মনোযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে । ভুল খাবারের পছন্দের কারণে স্বাস্থ্য দুর্বল হতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে হজম বা সম্পর্কিত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ৷ তাই সময়মত চেক-আপ এবং সঠিক যত্ন নেওয়া প্রয়োজন । কাজ, পরিবার এবং স্ব-যত্নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আপনাকে সপ্তাহটি সফলভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে ৷

মিথুন: সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে, সম্পর্ক, কাজ এবং আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক বিষয় থাকলেও, কিছু প্রতিকূলতাও দেখা দিতে পারে । প্রেমে পড়া দম্পতিরা সুখ উপভোগ করতে পারেন ৷ চমক দেওয়ার পরিকল্পনা করতে অথবা তাদের বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য উপহার দিতে পারেন । বিবাহিত জীবনে পুরনো সমস্যাগুলি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে ৷ তাই সম্পর্ককে দুর্বল করা রোধ করার জন্য অতীতকে সামনে আনা এড়িয়ে চলুন । আর্থিকভাবে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন ৷ সম্পত্তি কেনা বা কোনও নতুন বাড়ি কেনারও সম্ভাবনা থাকতে পারে । পেশার দিক থেকে বিজ্ঞ সিদ্ধান্তগুলি পরিকল্পনাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ৷ বিপণনের সঙ্গে যুক্তরা ভালো অর্ডার পেতে পারেন । চাকুরিজীবীরা পূর্ববর্তী চাকরি থেকে সুযোগ পেতে পারেন ৷ ফলে, আয় বৃদ্ধি পেতে পারে । শিক্ষার্থীরা চাপ এবং অস্থির বোধ করতে পারেন এবং প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যত্ন প্রয়োজন; অবহেলা এড়িয়ে চলুন এবং যোগাসন এবং ব্যায়ামের জন্য সময় বের করুন। এই পদক্ষেপগুলিতে স্নায়ু-সম্পর্কিত বা অন্যান্য নতুন স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে, যা কাজ, পড়াশোনা এবং সুস্থতার মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত ফল আনবে ।

কর্কট: সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে ৷ সম্পর্ক, কাজ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচকতা আনতে পারে। প্রেমে পড়া দম্পতিরা একসঙ্গে প্রেমের কিছু দিন উপভোগ করতে পারেন ৷ আবার অবিবাহিতরা বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন । বিবাহিত জীবনে দু জনেই কোনও সমস্যা সহজে সমাধানের জন্য একসঙ্গে কাজ করবেন ৷ ফলে, পরিবারের সদস্যদের থেকে সমর্থন পাবেন এবং সুখ অনুভব করবেন ৷ আর্থিকভাবে আয় ভালো হতে পারে ৷ যদিও বাড়ির সংস্কার বা ব্যয়বহুল গ্যাজেটের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে । আপনার কর্মজীবনে, ভাল ফলাফল আশা করতে পারেন এবং মুলতুবি কাজ আবার শুরু হতে পারে। ব্যবসা আগের চেয়ে ভালো হবে এবং সহকর্মীদের পূর্ণ সহায়তায় চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা স্থানান্তর পেতে পারেন । শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারেন ৷ তবে তাদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত এবং বন্ধুদের বিভ্রান্তি এড়ানো উচিত । জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পারে । স্বাস্থ্য শক্তিশালী থাকতে পারে, যদিও ছোটখাটো মৌসুমী অসুস্থতা দেখা দিতে পারে । নিয়মিত যোগাসন এবং ব্যায়াম সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে । ছোটখাটো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাগুলির জন্য সতর্ক থাকুন যাতে সেগুলি আরও খারাপ না হয় ৷ সঠিক বিশ্রাম ও কাজ করার ভারসাম্য বজায় রাখুন।

সিংহ: সপ্তাহটি সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মিশ্র ৷ কিন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুকূল ফলাফল নিয়ে আসতে পারে । প্রেমে পড়া দম্পতিরা তর্কের মুখোমুখি হতে পারেন এবং কোনও পুরনো প্রেম ফিরে আসতে পারে, যার ফলে আপনার সঙ্গীর আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে । বিবাহিতরা সুখ উপভোগ করতে পারেন, কারণ চলমান সমস্যাগুলি সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং উভয় একে অপরকে বোঝার এবং তাদের বন্ধন উন্নত করার চেষ্টা করতে পারেন । আর্থিকভাবে, সতর্ক থাকুন ৷ বন্ধুদের পরামর্শের ভিত্তিতে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন এবং আয় বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের উপর মনোনিবেশ করুন । আপনার চাকরিতে, কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আশা করতে পারেন এবং আপনার বস আপনার কর্মক্ষমতায় সন্তুষ্ট হতে পারেন। ব্যবসায়ীরা সহকর্মীদের পূর্ণ সমর্থনে নতুন প্রকল্প পেতে পারেন এবং নতুন পরিচিতি বিদেশে ব্যবসার সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারে । শিক্ষার্থীরা চাপ অনুভব করতে পারে, যা পড়াশোনাকে প্রভাবিত করতে পারে ৷ তবে চিন্তাভাবনা করে মনোযোগ দেওয়া এবং নতুন কোর্স বা উচ্চশিক্ষা নিয়ে বিবেচনা করা উপকারী হতে পারে । স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতা প্রয়োজন; অবহেলা এবং অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়িয়ে চলুন এবং সমস্যা এড়াতে এবং সপ্তাহ জুড়ে উদ্যমী থাকার জন্য একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন ।

কন্যা: সপ্তাহটি গড়পড়তা ভাবে কাটতে পারে ৷ সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মিশ্র অভিজ্ঞতা হতে পারে । প্রেমে পড়া দম্পতিদের একসঙ্গে ভালো সময় কাটানো উচিত ৷ কারণ, অতীতের ভুলগুলি দূরত্ব তৈরি করতে পারে; পুরনো সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলুন । বিবাহিত জীবনে, পারিবারিক চাপ আপনার সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে ৷ তাই সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া গুরুত্বপূর্ণ । আর্থিকভাবে আপনার পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকতে পারে ৷ যদিও ভ্রমণ, আনন্দ উপভোগ বা আইনি কারণে ব্যয় বাড়তে পারে । আগে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ব্যবসায়ীরা নতুন কিছু সফলভাবে শুরু করতে পারেন ৷ তবে লুকনো শত্রুদের জন্য কর্মক্ষেত্রে বাধা আসতে পারে ৷ শিক্ষার্থীদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে , আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং কোনও নতুন কোর্সে ভর্তি হওয়ার কথা বিবেচনা করতে হতে পারে । স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে, খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে ৷ তবে ছোটখাটো মৌসুমী অসুস্থতার সম্ভবনা রয়েছে । ব্যক্তিগত, আর্থিক এবং পেশাদার ক্ষেত্রে যত্নশীল পরিকল্পনা, ধৈর্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখা আপনাকে সপ্তাহটি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে ।

তুলা: এই সপ্তাহে সম্পর্ক, কাজ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে আসতে পারে, যার জন্য সতর্ক মনোযোগ এবং ধৈর্যের প্রয়োজন হতে পারে। প্রেমে পড়া দম্পতিরা অপ্রয়োজনীয় চাপের সম্মুখীন হতে পারেন ৷ বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়, যা অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে । আপনার মাকে শান্ত করার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে । বিবাহিত জীবনে, বিদ্যমান সমস্যাগুলি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত এবং নতুন প্রকল্প বা কাজ সম্পর্কে কথোপকথন হতে পারে । সাবধানে চিন্তা না-করে ব্যক্তিগত তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন । আর্থিকভাবে আপনার পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হতে পারে ৷ ফলে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য উপহার বা সম্পত্তি কেনার জন্য ব্যয় করতে পারবেন । আবেদন করলে ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনা রয়েছে । পেশার দিক থেকে ব্যবসা ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে ৷ তবে সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন । কর্মক্ষেত্রে, কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন এবং সমস্যা দেখা দিলে ঊর্ধ্বতন কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারেন। মানসিক চাপ মাথাব্যথার কারণ হতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ এড়িয়ে চলুন এবং পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তার প্রতি মনোযোগ দিন ৷ চিকিৎসা পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

বৃশ্চিক: এই সপ্তাহটি সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। প্রেমে পড়া দম্পতিরা ভুল বোঝাবুঝির কারণে ছোটখাটো মতবিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন, যা বন্ধনকে দুর্বল করে দিতে পারে, তাই আপনার কাজের প্রতি সতর্ক থাকুন। বিবাহিতরা তাদের সঙ্গীর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারেন এবং ব্যবসায়িক বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাইতে পারেন। বিদ্যমান সমস্যাগুলি সহজেই সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাদের একসাথে সময় কাটানোর সুযোগ করে দিতে পারে। আর্থিকভাবে, পরিস্থিতি দুর্বল থাকতে পারে, তাই সাবধানতার সাথে ব্যয় পরিচালনা করুন এবং অন্য কারো প্রভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পূর্বে আটকে থাকা অর্থ মুক্তি পেতে পারে, যা আপনাকে আয় বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করতে পারে। পেশার দিক থেকে, ভাল সুবিধা আশা করতে পারেন; পোশাক বা কর্তব্য ভিত্তিক চাকরিতে যারা আছেন তারা বড় অর্ডার পেতে পারেন। কর্মচারীরা তাদের বসদের প্রভাবিত কর্তে পারেন এবং সন্তোষজনক কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। বিদেশে পড়াশোনা করার পরিকল্পনা করছেন এমন শিক্ষার্থীরা সম্ভবত পারিবারিক সমস্যার কারণে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন, তবে মানসিকতা এবং জ্ঞানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি সতেজ বোধ করতে পারেন, শারীরিক অস্বস্তি কমতে পারে এবং কোন নতুন আগ্রহ বা সুযোগ তৈরি হতে পারে, তবে স্বাস্থ্যকে সব সময় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

ধনু: সপ্তাহটি কঠোর পরিশ্রমে পরিপূর্ণ হতে পারে এবং সম্পর্ক, ক্যারিয়ার এবং স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে। প্রেমে পড়া দম্পতিরা তাদের সঙ্গীর কাছ থেকে ভালবাসা পেতে পারেন, তবে কোন পুরানো সঙ্গীর সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন চাপ এবং মতবিরোধ তৈরি করতে পারে। বিবাহিত জীবনে, প্রেম দৃঢ় থাকতে পারে, তবে বারবার অতীতের বিষয়গুলির উত্থাপন আপনার জীবনসঙ্গীকে বিরক্ত করতে পারে এবং তর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর্থিকভাবে, কোনও বড় উদ্বেগের কারণ নেই, তবে অর্থের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার পেশার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন, কারণ আবেগপ্রবণ পদক্ষেপগুলির ফলে ভুল হতে পারে। চিন্তাভাবনা করে এগিয়ে যান এবং এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়িয়ে চলুন যা আপনি রাখতে পারবেন না। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ সাফল্যের সম্ভবনা রয়েছে এবং পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের নির্দেশনা অনুসরণ করা উচিত এবং পারিবারিক চাপকে পড়াশোনার উপর প্রভাব ফেলতে দেওয়া উচিত নয়। চলমান কর্ম-সম্পর্কিত উদ্বেগগুলি সমাধান হতে পারে, তবে পুরানো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাগুলি আবার দেখা দিতে পারে। সময়মতো ওষুধ নিন, অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন এবং জটিলতা রোধ করতে এবং সুস্থতা বজায় রাখতে সতর্ক সিদ্ধান্ত নিন।

মকর: সপ্তাহটি গড়পড়তা কাটতে পারে, সম্পর্ক, কাজ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক এবং কিছু সমস্যাজনক মুহূর্তগুলির মিশ্রণ থাকতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার সঙ্গীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন করতে পারেন, তাদের কথার মূল্য দিতে পারেন এবং তাদের সাথে একসাথে ভাল সময় উপভোগ করতে পারেন। বিবাহিত জীবনে, সামান্য বিরক্তি আপনার জীবনসংগী সাথে অপ্রয়োজনীয় ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে, তাই ধৈর্য গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিকভাবে, পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং আপনি ঋণ পরিশোধের দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন, অপ্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এড়িয়ে চলতে পারেন। কিছু গোপন শত্রু সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনার কর্মজীবনে, সাবধানে এগিয়ে যান - কোন বড় প্রকল্পগুলি আসতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো করে কাজ করলে ভুল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগী থাকুন এবং গুজব বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ বন্ধুদের কাছ থেকে আসা বিক্ষেপগুলিও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ওঠানামা হতে পারে এবং পুরানো সমস্যাগুলি আবার দেখা দিতে পারে। স্নায়ু-সম্পর্কিত সমস্যার দিকে মনোযোগ দিন, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন এবং শক্তির মাত্রা স্থিতিশীল এবং সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখতে বিশ্রাম এবং কাজ করার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

কুম্ভ: সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে, সম্পর্ক, কাজ এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সুযোগ এবং সমস্যা আসতে পারে। প্রেমে পড়া দম্পতিদের তাদের সঙ্গীর কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ আচরণ পরিবর্তনের ফলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে এবং বাইরের লোকদের হস্তক্ষেপ চাপ তৈরি করতে পারে। বিবাহিত জীবনে, আপনার সঙ্গীর অনুভূতিকে বোঝা এবং খোলামেলাভাবে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা দ্বন্দ্ব সমাধানে সহায়তা করতে পারে। প্রেমে পড়া ব্যক্তিরা পোশাক বা উপহারের জন্য ব্যয় করতে পারেন। মুলতুবি থাকা অর্থ প্রদান বা অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আগে করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করা উচিত। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি দেখা দিতে পারে। ব্যবসায়ীদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে এবং পেশার দিক থেকে ইতিবাচক উন্নতি হতে পারে, চাকরির পরিবর্তনগুলি সম্ভাব্যভাবে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। উর্ধ্বতনরা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হতের পারেন। শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রম থেকে উপকৃত হতে পারে, আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে পারে এবং সরকারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি করতে পারে। কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন, আপনার রুটিন উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করুন, বিশ্রামের জন্য সময় নিন এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ সীমিত করে ছোটখাটো মৌসুমী অসুস্থতা থেকে আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করুন।

মীন: সপ্তাহটি সুখে পরিপূর্ণ হতে পারে, সম্পর্ক, কর্মক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে আনন্দ নিয়ে আসতে পারে। প্রেমে পড়া দম্পতিরা একসাথে মজা এবং আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন, আপনার সঙ্গী সম্ভবত আপনাকে কিছু কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করতে পারেন। বিবাহিত জীবনে, ছোটখাটো সমস্যাগুলি চাপ বা বিরক্তির কারণ হতে পারে, তাই শান্তভাবে আলোচনা করুন এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে সাবধানতার সাথে শব্দ নির্বাচন করুন। আর্থিকভাবে, ব্যয় বাড়তে পারে, কারণ অর্থ দ্রুত বেড়িয়ে যেতে পারে, তবে মুলতুবি থাকা আইনি বা পারিবার-সম্পর্কিত বিষয়গুলির সমাধানে অগ্রগতি সম্ভব। আপনার ব্যবসা আগের চেয়ে ভাল চলতে পারে, সন্তুষ্টি এবং স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে। পেশার ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি হতে পারে, পুরানো পরিচিতদের সহায়তা আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। কর্মচারীরা পছন্দের কাজ, পদোন্নতি বা উপকারী প্রশিক্ষণ পেতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে, নির্দেশনার জন্য শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করতে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আগ্রহ দেখাতে, জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি মাথাব্যথা বা ক্লান্তির কারণ হতে পারে। কাজ, স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আপনাকে সপ্তাহটি সুষ্ঠু এবং ইতিবাচকভাবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে।

WEEKLY HOROSCOPE
WEEKLY HOROSCOPE IN BENGALI
সাপ্তাহিক রাশিফল
বাংলায় সাপ্তাহিক রাশিফল
WEEKLY HOROSCOPE 2 NOV TO 9 NOV

