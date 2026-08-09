একাদশী-অমাবস্যা সঙ্গে শ্রাবণের চতুর্থ সোমবার, বিশাল কিছু ঘটবে আজ
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সপ্তাহ (9 থেকে 15 অগস্ট) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : August 9, 2026 at 12:06 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি রকম কাটতে পারে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে আপনি দুর্বল অনুভব করতে পারেন, তাই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যথাযথ যত্ন নিন। আর্থিক দিক থেকে পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলে সতর্কতার সঙ্গে এগোন, কারণ ভুল পথে চালিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসার প্রসারের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। যারা চাকরিজীবীদের আপাতত কর্মজীবন সংক্রান্ত কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার নিজের কোনও কাজের ফলে তৈরি হওয়া ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। যোগাযোগের অভাবে বিবাহিত জীবনেও কিছুটা টানাপড়েন আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে অসুবিধা হতে পারে, যার প্রভাব তাদের শিক্ষাগত ফলাফলের ওপর পড়তে পারে ৷
বৃষ (TAURUS): রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে পেশীতে আড়ষ্টতা বা শরীরে ব্যথা আপনাকে ভোগাতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আর্থিক পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক হতে পারে এবং আপনি আয়ের নতুন কোনও উৎসের সন্ধান পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে। চাকরিজীবীরা আগে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া কোনও ব্যবসায়িক চুক্তি বা সুযোগ আবার পেতে পারেন। প্রেমজীবন আনন্দদায়ক হতে পারে এবং অতীতের কোনও পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আপনার পুনরায় যোগাযোগ হতে পারে। বিবাহিত জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকতে পারে এবং আপনি জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাতে পারেন। উচ্চশিক্ষারতরা বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়াশোনা বা পরীক্ষার প্রস্তুতির পরিকল্পনা করতে পারেন।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকার প্রয়োজন হতে পারে। ত্বক বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই অবহেলা করা এড়িয়ে চলুন। খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে; এমনকী গাড়ি কেনার পিছনেও অর্থব্যয় হতে পারে। শিক্ষা, ব্যবস্থাপনা বা প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা পেশাগতভাবে লাভবান হতে পারেন। যারা চাকরিজীবী, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কে জড়ানো এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ কর্মক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা বিবাদ দেখা দিতে পারে। যদি কারও প্রতি আপনার বিশেষ অনুভূতি থাকে, তবে তা প্রকাশ করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে দাম্পত্য জীবনে কিছুটা মানসিক চাপ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, কারণ অসতর্কতা তাদের শিক্ষাগত সাফল্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। গলা বা কণ্ঠনালী সংক্রান্ত সমস্যার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, তাই অসতর্কতা এড়িয়ে চলুন এবং অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন। আর্থিক দিক থেকে, সন্তানদের পড়াশোনার পিছনে উল্লেখযোগ্য অর্থব্যয় হতে পারে; অন্যদিকে, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তা ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া উচিত। চাকরিজীবীরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে সহায়তা পেতে পারেন। অবিবাহিতরা, এমন কারও দেখা পেতে পারেন যে তাদের জীবনের মানসিক শূন্যতা পূরণে সহায়তা করতে পারে; আর বিবাহিত দম্পতিরা একসঙ্গে কোথাও মনোরম ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগী থাকবেন এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাগত ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি বেশ ভালো কাটতে পারে। সুস্থ থাকতে খাদ্যাভ্যাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখুন এবং নিয়মিত শরীরচর্চা চালিয়ে যান। আর্থিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকবতে পারে এবং সম্পত্তিতে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি সুফল নিয়ে আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনও অর্ডারের সুযোগ পেতে পারেন, যা তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও লাভ বাড়াতে পারে। কর্মজীবীরা তাঁদের পেশাগত জীবনে সাফল্য পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ অহংবোধ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি করতে পারে। পারস্পরিক উষ্ণতা ও বোঝাপড়া বজায় রাখলে দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল থাকতে পারে। উচ্চশিক্ষারতদের ক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি ইতিবাচক হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও স্বাস্থ্য জনিত সমস্যাকে অবহেলা করবেন না। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি বেশ ভালো হতে পারে, যদিও অপ্রয়োজনীয় খরচ অব্যাহত থাকতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এটি অনুকূল সময় হতে পারে। পুরনো ভুল বোঝাবুঝি ধীরে ধীরে দূর হওয়ায় দাম্পত্য জীবনের উন্নতি ঘটতে পারে এবং সম্পর্কে নতুন করে মাধুর্য ফিরে আসতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি দক্ষতা-ভিত্তিক বা পেশাগত কোনও কোর্সে ভর্তি হয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহ দেখাতে পারেন।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও, সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। খরচ বাড়লেও আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা কোনও পুরনো উদ্যোগ সফলভাবে পুনরায় শুরু করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মূল্যবান সহায়তা পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে অহংবোধের কারণে মানসিক দূরত্ব তৈরি হতে পারে; অন্যদিকে, বিবাহিত দম্পতিদের অতীতের ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করা উচিত। শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি সন্তোষজনক হতে পারে। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে, তবে ঋতু পরিবর্তনের ফলে সামান্য শারীরিক অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি অনুকূল হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের সতর্ক থাকা এবং অপ্রয়োজনীয় ভুল করা থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রেমজীবন ইতিবাচক হতে পারে এবং অতীতের কোনও ব্যক্তি পুনরায় আপনার জীবনে ফিরে আসতে পারেন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক এড়িয়ে চলাই বিবাহিত দম্পতিদের জন্য ভালো হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য নেতিবাচক সঙ্গ এড়িয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হতে পারে ।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি গড়পড়তা কাটতে পারে। পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন এবং পাকস্থলী সংক্রান্ত কোনও সমস্যাকে অবহেলা করবেন না, কারণ তা শেষ পর্যন্ত আপনার লিভারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আর্থিক দিক থেকে আয়ের পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে, যার ফলে সাময়িক চাপ তৈরী হতে পারে। যে ব্যবসায়ীরা নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করছেন, তাঁদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য নতুন সুযোগ খোঁজার এটি উপযুক্ত সময় হতে পারে। ভুল বোঝাবুঝির কারণে প্রেমের সম্পর্কে টানাপড়েন দেখা দিতে পারে, তবে বিবাহিত দম্পতিরা একসঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বজায় রাখা উচিত, কারণ মনোযোগ বিঘ্নিত হলে তা তাদের শিক্ষাগত ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের, বিশেষ করে চোখের যত্নের বিষয়ে সচেতন থাকুন; কারণ এ ব্যাপারে অবহেলা করলে পরে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি বেশ ভালো থাকতে পারে এবং অর্থের কোনও অভাব হবে না। ব্যবসায়ীদের ঘনঘন ভ্রমণ করতে হতে পারে, যার ফলে ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। যারা পেশা বা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। প্রেমের জীবন অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে এবং অতীতের কোনও পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হতে পারে। বিবাহিত দম্পতিরা একে অপরের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা ও সুন্দর সময় কাটাতে পারেন। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপমুক্ত থাকতে পারে এবং পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি রকম কাটতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের অবিলম্বে সঠিক চিকিৎসা নেওয়া উচিত। আর্থিক দিকটি ইতিবাচক থাকতে পারে এবং সম্পত্তিতে বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। কর্মজীবীদের সতর্ক ও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, কারণ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সাফল্য আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসার প্রসারের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। প্রেমজীবন আনন্দদায়ক হতে পারে এবং দাম্পত্য জীবনের বিদ্যমান উত্তেজনা কমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। দম্পতিরা যৌথভাবে কোনও নতুন উদ্যোগ শুরুর কথাও বিবেচনা করতে পারেন।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি ইতিবাচক হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে, তবে নিজের বা নিজের কোনও বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাস্থ্যগত সমস্যাকে অবহেলা করবেন না। অপ্রয়োজনীয় খরচ আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তাই সতর্কতার সঙ্গে বাজেট করা জরুরি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ভালো লাভ অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও সন্তুষ্টি বাড়াতে পারে। যে কর্মজীবীরা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা অনুকূল সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমজীবন মনোরম থাকতে পারে এবং আগের ভুল বোঝাবুঝিগুলো ধীরে ধীরে কেটে যেতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখকর হতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গী আপনার জন্য বিশেষ সহায়ক ও সৌভাগ্য নিয়ে আসতে পারে। যে শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্যের প্রতি নিবেদিত, তারা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন।