কালীপুজো-দীপাবলি-ভাইফোঁটায় সোনায় সোহাগা এরা, আগামী সাতদিন রয়েছে সুখবর

কালীপুজো-দীপাবলি-ভাইফোঁটায় সোনায় সোহাগা এরা, আগামী সাতদিন রয়েছে সুখবর
আজ কালীপুজো ৷ আলোর উৎসবের পরই রয়েছে ভাইফোঁটা ৷ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, নয়া সপ্তাহে রাশিচক্রে প্রভাব রয়েছে বিস্তর ৷ কার কেমন কাটবে ?
Published : November 8, 2026 at 9:00 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলদায়ক হবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে রাগের মাথায় গাড়ি চালাবেন না, নইলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং গয়না কিনতে পারেন অথবা জীবনসঙ্গীকে কোনও দামী উপহার দিতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো এবং ব্যবসায় লাভ হতে পারে। তবে চাকরিজীবীদের কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং ছোটখাটো বিবাদ হলে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখাই ভালো। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিবাদ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে হবে, নইলে বাইরের কার্যকলাপে মন চলে যাওয়ায় পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা ওঠানামায় ভরা থাকবে। পেট-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হতে পারে, তাই সুষম খাবার খান এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আর্থিকভাবে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এমন জায়গায় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে আসবে। ব্যবসায়ীরা কোনও সিনিয়র বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ পেতে পারেন, যা ব্যবসার উন্নতিতে সহায়ক হবে। চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো, তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনও ধরনের বিবাদ এড়িয়ে চলুন।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। ব্লাড প্রেসার বা ডায়াবেটিস-সংক্রান্ত সমস্যা বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে এবং খরচ বাড়ার কারণে অর্থের ঘাটতি অনুভূত হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো এবং ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। চাকরিজীবীদের বদলি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে আপনি সঙ্গীর সঙ্গে সততা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, যদিও কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক চাপ থাকতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনও তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি খুবই অনুকূল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। কানে ব্যথা বা অন্য কোনো সমস্যা হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকবে এবং অর্থসংক্রান্ত কোনও লাভ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনো কাজ শুরু করতে পারেন, যা বড় লাভ এনে দিতে পারে। চাকরিজীবীরা নতুন কোনও প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্ক আরও ভালো হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল এবং সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও আবেগ বাড়বে। তবে দাম্পত্য জীবনে পুরনো কোনো বিষয় নিয়ে বিবাদ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনায় কম থাকতে পারে এবং সোশ্যাল মিডিয়া ও বন্ধুদের কারণে সমস্যা বাড়তে পারে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও সংক্রমণ যাতে সমস্যা না বাড়ায়, সেজন্য স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং আয়ও ভালো হবে, যদিও খরচ চলতে থাকবে। ব্যবসায়ীরা পরিচিত বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসা এগিয়ে নিতে পারেন। চাকরিজীবীদের কাজের সূত্রে ভ্রমণ করতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, নইলে বিবাদ হতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও কিছুটা চাপ থাকতে পারে। শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি ভালো, তবে বন্ধু ও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখলে পড়াশোনায় মনোযোগ ভালো থাকবে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দরকার, কারণ হাঁটু-সংক্রান্ত সমস্যা বিরক্ত করতে পারে। নিয়মিত হালকা ব্যায়াম উপকারী হবে। ব্যবসায়ীরা ভালো লাভ পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্যও সময় অনুকূল এবং বেতন বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় কিছুটা দুর্বল এবং সঙ্গীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে। আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন কোনও বিনিয়োগের কথা ভাবতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মন কিছুটা বিচলিত থাকতে পারে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ কমতে পারে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি ফলদায়ক হবে। কান বা গলার ব্যথা বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকবে। কোনও প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ঋণ নিতে চাইলে সময় অনুকূল হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ভালো মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হবে, যা ব্যবসায় লাভ দিতে পারে। চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর অর্থের প্রয়োজন হতে পারে, তাই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করুন। দাম্পত্য সম্পর্কে কোনও বিষয় নিয়ে চাপ থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগ না দিলে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে স্বাস্থ্য কিছুটা খারাপ হতে পারে, তবে সপ্তাহের শেষে উন্নতি দেখা যাবে। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকবে এবং অর্থের বিশেষ অভাব হবে না। নিজের অনেক ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে লাভ পেতে পারেন এবং ব্যবসা নিয়ে বেশ উৎসাহী থাকবেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে কাজ করা উচিত। প্রেমের সম্পর্কে প্রথমে বন্ধুত্বের মতো বোঝাপড়া থাকবে, তবে সম্পর্কটি নতুন পরিচয় বা নতুন পর্যায়ে যেতে পারে। দাম্পত্য জীবন খুব ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গী সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন। প্রযুক্তিগত কোনও কোর্সে পড়াশোনা করলে ভালো নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকবে এবং অর্থের বিশেষ ঘাটতি হবে না। নিজের অনেক ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন। বহুজাতিক সংস্থা বা বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায়িকভাবে যুক্ত হয়ে কাজ করলে ভালো ফল পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের অন্যত্র বদলি হতে পারে এবং সেখানে আগের তুলনায় বেশি বেতন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে সময় ভালো এবং সঙ্গীর সঙ্গে মনের কথা বলতে পারবেন। দাম্পত্য সম্পর্কে কোনও ধরনের উত্তেজনাকে বাড়তে দেবেন না। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ ভালো থাকবে এবং পরীক্ষায় ভালো সাফল্য পেতে পারেন।
মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পর্ক খোলামনে উপভোগ করবেন এবং ভালোবাসায় কোনও ঘাটতি রাখবেন না। বিবাহিত জীবনকে আরও সুন্দর করতে জীবনসঙ্গীকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন বা কোনও সারপ্রাইজ পরিকল্পনা করতে পারেন। চাকরিজীবীরা কাজের গুরুত্ব বুঝে আরও ভালোভাবে কাজ করবেন এবং সন্তোষজনক ফল পাবেন। ব্যবসায়ীদের জন্যও সপ্তাহটি ভালো থাকবে, কাজ এগিয়ে যাবে এবং গতি বাড়বে। সপ্তাহের শেষের দিনগুলো বিশেষভাবে অনুকূল। শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা বাড়বে এবং পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন। আটকে থাকা অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ভ্রমণের জন্যও সপ্তাহটি ভালো।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র থাকবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে আরও ভালো রাখতে বেশি করে ফলমূল খাওয়া উপকারী হবে। আর্থিক ফল মিশ্র থাকবে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ অনেক হতে পারে। ব্যবসায়ীরা কাজের সূত্রে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন এবং তাতে লাভ পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে অযথা জটিলতা এড়িয়ে চলা উচিত। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় খুব ভালো এবং সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে কোনও বিশেষ বিষয় নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন এবং পারিবারিক সম্পর্ক ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যা হতে পারে এবং কোনও কারণে পড়াশোনা সাময়িকভাবে থামাতেও হতে পারে।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। কাজের ব্যস্ততার কারণে ক্লান্তি হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কিছু প্রয়োজনীয় খরচ এড়ানো সম্ভব হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় খুব ভালো এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থেকে বড় লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় থাকবে এবং সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে পারে। দাম্পত্য জীবনও ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অনেক মনোযোগ দিতে হবে, তবে তারপরও কিছু বাধা বা সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে।