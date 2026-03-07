কর্কট-সিংহ-সহ এই রাশিদের ভাগ্য চমকাবে, নয়া সপ্তাহে আসবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা !

কর্কট-সিংহ-সহ এই রাশিদের ভাগ্য চমকাবে, নয়া সপ্তাহে আসবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা !
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (8 থেকে 14 মার্চ) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : March 7, 2026 at 6:30 PM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি সাবধানতার সপ্তাহ হতে পারে, বাইরে খাওয়া-দাওয়ার কারণে আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, আপনার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকতে পারে, আপনি বাড়িতে পূজার্চনা করেও অর্থ ব্যয় করতে পারেন, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় ভালো উন্নতি করতে পারেন, তাই অর্থের কোনও অভাবের সম্ভাবনা নেই। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হতেপারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার প্রিয়জনকে আপনাকে আশ্বস্ত করতে হতে পারে, অন্যথায় বিবাদ বাধতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে আপনার জীবনসঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকতে পারে। ছাত্রছাত্রীদেরও এই সপ্তাহে খুব সাবধান থাকতে হতে পারে। পরিস্থিতির কারণে আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি খুব ভালো হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান থাকুন, গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন, অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকতে পারে, অর্থের অভাবের সম্ভবনা নেই, ভবিষ্যতের জন্য আপনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন, ব্যবসায়ীরা উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারেন, কখনও কখনও ব্যবসা ধীরগতিতে যেতে পারে, কর্মক্ষেত্রে ভালো কাজের কারণে চাকরিজীবীরা পদোন্নতি পেতে পারেন, প্রেমের সম্পর্কও খুব ভালো থাকতে পারে, আপনার সম্পর্কের প্রতি আপনি খুবই গুরুত্ব দিতে পারেন, বিবাহিত জীবনে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীকে খুশি রাখার জন্য নতুন কিছু করতে পারেন, যা খুব ভালো হতে পারে; আপনার পেশায় আপনি অগ্রগতি দেখতে পারেন এবং সাফল্যও অর্জন করতে পারেন।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন; বাইরের খাবার খেলে হজম প্রক্রিয়ায় সমস্যা হতে পারে। পরিস্থিতি খুব ভালো থাকতে পারে, আপনার ব্যয় বেশি হতে পারে এবং আপনার আয়ও খুব ভালো হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্যও সময় ভালো যেতে পারে, আপনি আপনার ব্যবসায় যাই পরিকল্পনা করুন না কেন, সবই সফল হতে পারে, চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে তাদের অবস্থান বজায় রাখবেন, সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারেন, আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, পারিবারিক জীবনের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের জন্য সময় কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে, তারা পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের দিকে মনোযোগ বেশি থাকতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ঠিক থাকতে পারে। আপনি আপনার আয়ের কিছু অংশ নিজের উপর ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা বড় অর্ডার পেতে পারেন, তবে লোক দেখানো এড়িয়ে চলুন। চাকরিজীবীদের তাদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হতে পারে। এই সপ্তাহটি সম্পর্কের জন্য ভালো হতে পারে। আপনি আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে প্রেমের বহু মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্কে শ্বশুরবাড়ির হস্তক্ষেপ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষা খুব ভালো হতে পারে। আপনি প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
সিংহ (LEO): এই সপ্তাহটি সিংহ রাশির লোকেদের জন্য ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান থাকুন, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করুন, স্থূলতা সৃষ্টিকারী খাবার থেকে দূরে থাকুন, আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে, অর্থের অভাবের সম্ভাবনা নেই, ব্যবসায়ীরা নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে তাদের ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন, চাকরিজীবীদের অফিসের পরিবেশ খুব ভালো থাকতে পারে, প্রেমের সম্পর্কের জন্যও সময়টি ভালো হতে পারে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে গোপনে দেখা করার চেষ্টা করতে পারেন, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি কিছুটা মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারেন, যার কারণে আপনার মন অশান্ত থাকতে পারে। এই সপ্তাহটি শিক্ষার জন্য ভালো হতে পারে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আপনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা সফলতা আনতে পারে।
কন্যা (VIRGO): এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির লোকেদের জন্য খানিক কঠিন হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন, গাড়ি চালানোর সময় সাবধান থাকুন, নাহলে আপনি আহত হতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা ঠিক থাকতে পারে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ অব্যাহত থাকবে। ব্যবসায়ীদের সময় ভালো যেতে পারে। নতুন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার প্রিয়জনের মন জয় করার জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্মান এবং ভালোবাসা অনুভব করতে পারেন, যা পরিবারের সদস্যদের খুব খুশি করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব তাদের পেশাকে দুর্দান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
তুলা (LIBRA): রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি খানিক সমস্যার হতে পারে, যদি আমরা স্বাস্থ্যের কথা বলি, তাহলে আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি খানিক চাপে থাকতে পারেন, আর্থিক পরিস্থিতিও স্বাভাবিক থাকতে পারে, আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে, তবে ব্যয়ও অনেক বাড়তে পারে, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য সময়টি ভালো নাও হতে পারে, তাই বিনিয়োগ করার আগে সাবধানে চিন্তা করুন, চাকরিজীবীদের তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রচুর পরিশ্রম করতে হতে পারে, প্রেমের সম্পর্কেও আপনাকে উত্থান-পতন দেখতে হতে পারে, আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে কিছু ধরণের ভুল বোঝাবুঝিও দেখা দিতে পারে, সেগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা খুবই প্রয়োজনীয় হতে পারে, আপনার জীবনসঙ্গী কোনও কারণে আহত হতে পারেন, যদি আমরা শিক্ষার্থীদের কথা বলি, তাহলে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের শৃঙ্খলা তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, তবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত, কোনও ধরনের অ্যালার্জি আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, আর্থিক পরিস্থিতির জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো যেতে পারে, অর্থের কোনও অভাবের সম্ভবনা নেই, আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে, যার কারণে আপনার ব্যবসা এগিয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের সতর্ক থাকতে হতে পারে, অন্যথায়, আপনার চাকরি সমস্যায় পড়তে পারে, প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ধর্মীয় ভ্রমণে যেতে পারেন। পারিবারিক জীবনে প্রচুর প্রেম দেখা যেতে পারে, শিক্ষার্থীরা কোনও ধরনের প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারে এবং মেয়েরা পড়াশোনায় মনোযোগী থাকতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির লোকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে, তবে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, আর্থিক অবস্থাও ঠিক থাকতে পারে, তবে আপনার ব্যয় খুব বেশি হতে পারে, সেগুলি পরিচালনা করার চেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, ব্যবসায়ীদের জন্য এই সপ্তাহটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, আপনি আপনার ব্যবসায় নতুন লোকের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে চাকরিজীবীরা পদোন্নতি পেতে পারেন, প্রেমের সম্পর্কে খানিক চাপ দেখা দিতে পারে, আপনার এবং আপনার প্রিয় সঙ্গীর মধ্যে ঝগড়া হতে পারে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব ভালো থাকতে পারে, আপনি তাদের বোঝাপড়ায় মুগ্ধ হতে পারেন, শিক্ষার্থীদের তাদের পেশায় ভালো করার জন্য তাদের পড়াশোনার প্রতি অনেক মনোযোগ দিতে হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি মকর রাশির লোকেদের জন্য ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে। শুরুতে ভালো থাকতে পারে, তবে সপ্তাহের শেষ দিনগুলিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকতে পারে, অর্থের অভাব হবে না এবং আপনি আপনার ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার ব্যবসায়িক কাজও প্রস্তুতির আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো হতে পারে; আপনি অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারে্ন। শিক্ষার জন্যও সময় ভালো হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারে এবং প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতে খুবই ব্যস্ত থাকতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কাঁধের ব্যথা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে আপনি কিছু অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা যদি পরিশ্র করেন, তাহলে তাদের ব্যবসা সমৃদ্ধ হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্যও এটি ভালো সময় হতে পারে। কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্যও সপ্তাহটি অনুকূল থাকতে পারে। সম্পর্ক উত্থান-পতন উভয়ই হতে পারে এবং প্রেমময়ও হতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে খুব প্রেমময় হতে পারেন। শিক্ষার জন্যও এই সপ্তাহটি খুব ভালো হতে পারে। আপনি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
মীন (PISCES): এই সপ্তাহটি মীন রাশির জন্য ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সাবধান থাকুন। দাঁতের ব্যথা বা পেটের সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে। ব্যয় বেশি থাকতে পারে, তবে আপনি যদি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তাহলে তা ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় উন্নতির সুযোগ পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্যও সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থান খুবই শক্তিশালী হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। আপনি খুব প্রেমময় হতে পারে, তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে মতবিরোধ হতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্কও ভালো থাকতে পারে। আপনি যদি সন্তান চান, তাহলে এটি আপনার জন্য ভালো সময় হতে পারে। এই সপ্তাহটি শিক্ষার জন্য কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে এবং আপনি পড়াশোনার প্রতি কম ঝোঁক অনুভব করতে পারেন ৷