জৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহে আসছে সুখবর, কী ঘটবে ভাবতেই পারবেন না !
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (7 থেকে 13 জুন) কেমন যাবে ৷ আগামী সাতদিন খুলছে ভাগ্যের দরজা ৷ উন্নতির তালিকায় কোন রাশি ?
Published : June 7, 2026 at 10:05 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে বেশ ভারসাম্যপূর্ণ থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, ঋতু পরিবর্তনের কারণে আপনি কিছুটা শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন; তাই নিজের যথাযথ যত্ন নেওয়া এবং কোনও প্রকার অবহেলা না করা অত্যন্ত জরুরি। আর্থিকভাবে, আপনি অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণে সফল হতে পারেন, যা আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। ব্যবসায়ীদের কোনও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত; কারণ এক্ষেত্রে সতর্ক পরিকল্পনা অপরিহার্য। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের উচিত তাড়াহুড়ো না করে আরও অনুকূল সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রতি বেশ উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারে; তবে মানসিক চাপের কারণে তাদের মনোযোগ কিছুটা বিঘ্নিত হতে পারে। কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য শান্ত থাকা এবং পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা এবং একটি সুসংহত রুটিন অনুসরণ করা আপনার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করতে পারে, যা পুরো সপ্তাহ জুড়ে আপনার শিক্ষাগত কর্মক্ষমতাকে উন্নত করতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে বেশ ইতিবাচক বলে মনে হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, ঋতুজনিত সমস্যা—যেমন কাশি, সর্দি বা জ্বর—আপনাকে কিছুটা ভোগাতে পারে; তাই আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আর্থিকভাবে, আপনাকে আয় বৃদ্ধির জন্য বাড়তি প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে, কারণ আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে। ব্যবসায়ীদের উচিত নিজেদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা, যদিও এই সময়ে বৃদ্ধি ও অগ্রগতির বেশ কিছু ভালো সুযোগ তৈরি হতে পারে। কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রে অনুকূল সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের কাজের প্রশংসা করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে নিজের প্রকৃত অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন, যা আপনাদের মধ্যকার মানসিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। দাম্পত্য জীবন বেশ সুখকর থাকতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আনন্দময় মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছোটখাটো কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, কারণ পারিবারিক পরিস্থিতি তাদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। পড়াশোনায় একাগ্রতা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখলে এই বাধাগুলো অতিক্রম করা সহজ হতে পারে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি নিশ্চিত হতে পারে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, এই সপ্তাহটি জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাঝারি মানের ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি সন্তুষ্টি অনুভব করতে পারেন এবং পুরনো কোনও শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এই সময়ে। আর্থিকভাবে আপনার অবস্থা স্থিতিশীল থাকতে পারে; আপনি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে কিছু অর্থ ব্যয় করতে পারেন, যা আপনার মনে প্রশান্তি এনে দিতে পারে। ব্যবসায়ীরা—বিশেষ করে যারা প্রযুক্তিগত বা কারিগরি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত—তারা উল্লেখযোগ্য লাভ অর্জন করতে পারেন এবং উন্নতির নতুন সুযোগ পেতে পারেন। কর্মজীবীরা নিজ কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন এবং তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো অনুকূল থাকতে পারে; আপনি আপনার মনের অনুভূতিগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পেতে পারেন এবং আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনও বেশ সুখকর ও সহযোগী হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন; কারণ ভবিষ্যতের সাফল্য অর্জনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি এবং দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, একাগ্রতা এবং কঠোর শৃঙ্খলার প্রয়োজন হতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য, এই সপ্তাহটিতে সতর্কতা ও সচেতনতার সময় হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি পেটের কিছু সমস্যা হতে পারেন; তাই একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরি। আর্থিকভাবে এই সপ্তাহটি স্থিতিশীল থাকতে পারে; সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করলে আপনি বেশ সুফল পেতে পারেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টা আপনার আর্থিক আয় এবং সামগ্রিক কর্মদক্ষতা বাড়াতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রেমের বিষয়ে আপনি কিছুটা মানসিক চাপ বা আবেগজনিত অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন; সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল ও সহযোগিতামূলক থাকতে পারে, যা আপনার মনে স্বস্তি ও মানসিক নিরাপত্তা এনে দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশ অনুকূল হতে পারে; কারণ এই সময়ে পড়াশোনার প্রতি তাদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা বাড়তে পারে। কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং মনোযোগ বিঘ্নিত করে এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে চললে শিক্ষার্থীরা আরও ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হতে পারে। সব মিলিয়ে, ধৈর্য ধরা এবং সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামলানোই সপ্তাহজুড়ে আপনার অবিচল অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মাপের ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে, কারণ শারীরিক সমস্যা বা ক্লান্তি আপনাকে ভোগাতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনার ব্যয়ের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা অত্যন্ত জরুরি; কারণ খরচের বিষয়টি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচালনা না করলে আর্থিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকা উচিত এবং ব্যবসার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অংশীদারদের সঙ্গে ভালোভাবে পরামর্শ করে নেওয়া প্রয়োজন। কর্মজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ বজায় রাখা এবং কর্মক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের সংঘাত বা বিবাদ এড়িয়ে চলা উচিত। প্রেমের সম্পর্কগুলো মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে; তবে সঙ্গীর কাছে নিজের অনুভূতিগুলো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে আপনি কিছুটা দ্বিধা বোধ করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে কিছুটা টানাপোড়েন আসতে পারে, যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ও নিষ্ঠা বজায় রাখতে হবে, কারণ সাফল্য নির্ভর করবে তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ওপর। এই সময়ে কাঙ্খিত শিক্ষাগত ফলাফল অর্জনের জন্যে সব ধরনের বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা এবং কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি বেশ স্থিতিশীল এবং মোটামুটি ইতিবাচক হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার অবস্থা স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং বড় কোনও শারীরিক সমস্যার আশঙ্কা নেই। আর্থিকভাবে, আপনাকে আয় বৃদ্ধির ওপর মনোযোগ দিতে হতে পারে—সম্ভবত ব্যবসার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কিংবা আয়ের নতুন কোনও সুযোগ অন্বেষণের মাধ্যমে। কর্মজীবীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখেন এবং একটি দল হিসেবে কাজ করেন; কারণ এই পদ্ধতিটি তাদের জন্য অধিক সাফল্য ও উৎপাদনশীলতা বয়ে আনতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি সন্তোষজনক হতে পারে এবং তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোতে স্থিতিশীল অগ্রগতি দেখা যেতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলোর জন্য সময়টি অনুকূল হতে পারে; এমনকি নতুন কারোর সঙ্গে পরিচয়ের সম্ভাবনাও রয়েছে, যা আপনার জীবনে নতুন উদ্দীপনা ও মানসিক তৃপ্তি নিয়ে আসতে পারে। বিবাহিত দম্পতিরা দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতি উপভোগ করতে পারেন এবং জীবনসঙ্গীর থেকে পূর্ণ সমর্থন লাভ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি শিক্ষাগত উন্নতির ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে, কারণ তারা নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারেন। পড়াশোনায় ধারাবাহিকতা ও নিষ্ঠা বজায় রাখলে তারা নিশ্চিতভাবেই ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি কাশি, সর্দি বা জ্বরের মতো কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন; তাই যথাযথ যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর্থিকভাবে এই সময়টি বেশ শক্তিশালী হতে পারে; অর্থের কোনও অভাব আপনার হবে না, যার ফলে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি লাভজনক হতে পারে; তারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পারেন এবং ব্যবসায় স্থিতিশীল অগ্রগতি দেখতে পেতে পারেন। কর্মজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে পূর্ণ সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাদের কর্মজীবনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাকতে পারে; আপনি আপনার সঙ্গীর মানসিক নৈকট্য অনুভব করতে পারেন এবং আপনাদের মধ্যে ভালোবাসা এবং বোঝাপড়া বাড়তে পারে। দাম্পত্য জীবনে, আপনার সঙ্গী যদি কোনও বিষয় নিয়ে ক্ষুণ্ন থাকেন, তবে শান্তিপূর্ণভাবে সেই মতপার্থক্য মিটিয়ে ফেলার জন্য আপনার সচেষ্ট হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনুকূল হতে পারে; উচ্চশিক্ষারতরা উন্নতি ও সাফল্যের জন্য আশাব্যঞ্জক সুযোগ লাভ করতে পারেন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের ফলাফল আনতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ উচ্চ রক্তচাপ বা কোলেস্টেরল সংক্রান্ত সমস্যাগুলো আপনাকে ভোগাতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি স্থিতিশীল মনে হলেও, আপনার অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা উচিত এবং লাভজনক পরিকল্পনাগুলোতে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অর্থ বিনিয়োগের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি অনুকূল হতে পারে; তারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনও নতুন ব্যবসা শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, যা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। কর্মজীবীরা তাদের পেশাগত উন্নতির লক্ষ্যে নতুন চাকরির সুযোগ খোঁজা শুরু করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো আনন্দদায়ক থাকতে পারে; আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সুখকর ও প্রেমময় মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। তবে দাম্পত্য জীবনে কিছুটা সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ এই সময়ে বিভিন্ন বিষয় তাদের একাডেমিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফলের মধ্য দিয়ে মোটামুটি স্থিতিশীল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে, কারণ পেট বা গ্যাস-সংক্রান্ত সমস্যা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আর্থিকভাবে আপনাকে সজাগ থাকতে হতে পারে এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ—বিশেষ করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ—এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে, যা আপনার আর্থিক সম্ভাবনাকে উন্নত করতে পারে। ব্যবসায়ীরা—বিশেষ করে যারা বাজার বা গণমাধ্যম-সংক্রান্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত—তারা ভালো লাভ অর্জন করতে পারেন এবং বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারেন। কর্মজীবীরা নতুন মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা তাদের ভবিষ্যতের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকূল হতে পারে, তবে পারিপার্শ্বিক নানা বিভ্রান্তি তাদের একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাই শৃঙ্খলাপরায়ণ থাকা এবং পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সঠিক প্রচেষ্টা ও মনোযোগের মাধ্যমে, এই সপ্তাহে আপনি জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জন করতে পারেন।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে মাঝারি মানের ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে, কারণ ব্রণ বা ত্বক-সংক্রান্ত সমস্যা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং শরীরের সঠিক যত্ন নেওয়া আপনার জন্য হিতকর হতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে; আপনি স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন অথবা নিজের আরাম-আয়েশ ও বিনোদনের পেছনে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। যেসব কর্মজীবীরা পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা এই সময়ে নতুন চাকরির সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরাও বেশ কিছু ভালো সুযোগের সন্ধান পেতে পারেন, যা তাদের ব্যবসার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাকতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। দাম্পত্য জীবনও সম্প্রীতি বজায় থাকতে পারে; পারস্পরিক অনুরাগ বাড়তে পারে এবং অতীতের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটতে পারে। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু বাধা দেখা দিতে পারে, যার মোকাবিলায় আপনার বাড়তি প্রচেষ্টা ও গভীর মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাজীবনে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে পড়াশোনায় মনোযোগী থাকতে এবং সব ধরনের বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে হতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সতর্কতা ও সচেতনতার দাবি রাখে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোনওরকম অবহেলা করবেন না; কারণ ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করলে তা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা সহজ হতে পারে। আর্থিকভাবে, নিজের অর্থনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে আপনি ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনতে পারে। কর্মজীবীদের নিজেদের কাজ অবশ্যইভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; কারণ কাজে বিলম্ব মানসিক চাপ কিংবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে চাপের সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে; কারণ ভুল বোঝাবুঝি বা চাপ তৈরী হতে পারে, যা সম্পর্কের সম্প্রীতি ব্যাহত করতে পারে। তবে বিবাহিত জীবন ইতিবাচক থাকতে পারে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর গুণাবলি ও সহযোগিতার প্রশংসা করতে পারেন এবং তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছুটা অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারে এবং বাইরের কোনও প্রভাব বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এই সময়ে ভালো ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পড়াশোনা সংক্রান্ত দায়িত্বগুলোর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশ অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার অবস্থা বেশ ভালো থাকতে পারে এবং বড় কোনও শারীরিক সমস্যার আশঙ্কা নেই; তবে শারীরিক কসরত বা খেলাধুলায় অংশ নেওয়ার সময় আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। আর্থিকভাবে আপনার অবস্থান বেশ শক্তিশালী থাকতে পারে এবং অর্থের কোনও অভাব হবে না, যদিও ছোটখাটো কিছু খরচ অব্যাহত থাকতে পারে। কর্মজীবীরা চাকরি পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করতে পারেন এবং এই সময়টি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বেশ সহায়ক হতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও উদ্যোগ বা প্রকল্প শুরু করতে পারেন, যা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে এবং ব্যবসার প্রসারের সুযোগ তৈরি করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে; তবে সম্পর্কের সম্প্রীতি বজায় রাখতে আপনার ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন হতে পারে। বিবাহিত জীবন বেশ স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং যার ফলে পরিবারে শান্তি ও সুখ বিরাজ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী ও একাগ্রচিত্ত থাকা উচিত; কারণ নিয়মিত প্রচেষ্টা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও ভালো ফলাফল অর্জন করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য লাভে সহায়তা করতে পারে।