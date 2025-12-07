নয়া সপ্তাহে বিশেষ যোগে যা ঘটবে তা পড়লে চমকে যাবেন, দেখুন সাপ্তাহিক রাশিচক্র

নয়া সপ্তাহে বিশেষ যোগে যা ঘটবে তা পড়লে চমকে যাবেন, দেখুন সাপ্তাহিক রাশিচক্র
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (7 থেকে 13 ডিসেম্বর) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : December 7, 2025 at 8:30 AM IST
মেষ: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন কারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে আপনার অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। ভারসাম্যহীন খাদ্যাভ্যাস পেটের সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই সাবধানতার সঙ্গে খান। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে ক্ষতি হতে পারে; অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত, কারণ সিনিয়রদের সঙ্গে তর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা বৃদ্ধি এবং পদোন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমের সম্পর্কে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, তাই ধৈর্যের সঙ্গে বিষয়গুলি পরিচালনা করুন। বিবাহিত জীবনে, সমন্বয়তা বজায় রাখার জন্য ছোটখাটো বিবাদকে বাড়তে দেবেন না। অর্থ এবং আর্থিক অবস্থার বিষয়ে, এই সপ্তাহটি খুব বেশি শক্তিশালী নাও হতে পারে, তাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করুন। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে, পড়াশোনা থেকে মনোযোগ অপ্রয়োজনীয় বিক্ষেপের দিকে সরে যেতে পারে। শৃঙ্খলাবদ্ধতা এবং মনোযোগী থাকা, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত জীবন উভয় ক্ষেত্রেই ভালো ফলাফল অর্জনে সহায়তা করতে পারে।
বৃষ: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন এবং চাপ এড়িয়ে চলুন, কারণ মানসিক চাপ হতাশ অনুভূতির কারণ হতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকা উচিত, কারণ কাজে বিলম্ব সমস্যা তৈরি করতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য, এই সপ্তাহে পদোন্নতি আসতে পারে, যা কর্মক্ষেত্রে সম্ভবত পরিবর্তন আনতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে এবং আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে প্রেমের নতুন ঝলক দেখা দিতে পারে। বৈবাহিক জীবনে, চাপ ছোটখাটো ঝামেলার কারণ হতে পারে, তাই ধৈর্য, ভালোবাসা এবং বোঝাপড়ার সঙ্গে বিষয়গুলি পরিচালনা করুন। অর্থ এবং আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকতে পারে। আপনি কোনও নতুন গাড়ি কিনতে পারেন বা নিজের উপর ব্যয় করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য, পড়াশোনা ভালো হতে পারেও এবং আপনি চমৎকার ফলাফল অর্জন করতে পারেন। চাকরিপ্রার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারেন, সম্ভবত কোনও নতুন পদ নিশ্চিত করতে পারেন। মনোযোগীতা এবং ইতিবাচকতা এই সপ্তাহে সাফল্য বয়ে আনতে পারে।
মিথুন: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন, কারণ কোনও পুরনো অসুস্থতা আবার ফিরে আসতে পারে এবং অস্বস্তির কারণ হতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার কথা বলতে গেলে, ব্যবসায়ীদের অগ্রগতি এবং সাফল্য অর্জনের জন্য খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য, সপ্তাহটি গড়পড়তা হতে পারে। আপনার কাজ সম্পন্ন করার জন্য সহকর্মীদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে এবং এখনই আপনার চাকরি পরিবর্তন করার কথা না ভাবাই ভালো হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে, তাই পরিস্থিতি শান্তভাবে মোকাবেলা করুন। বিবাহিত জীবন সুখী থাকতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। কোনও পারিবারিক সমস্যা দেখা দিলে, তবে সেগুলি সমাধানের জন্য আপনার সঙ্গীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করুন। অর্থ এবং আর্থিক অবস্থার বিষয়ে কথা বললে, আপনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন এবং আইনি বিষয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। বন্ধুদের পরিবর্তে আপনার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করুন, এবং যদি প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নেন, তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।
কর্কট: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন, কারণ তা কিছুটা দুর্বল হতে পারে। আপনি অ্যালার্জি বা সংক্রমণের সম্মুখীন হতে পারেন যা আপনাকে অস্বস্তিকর বোধ করাতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনি দীর্ঘদিন ধরে কোনও প্রকল্প নিশ্চিত করার চেষ্টা করে থাকলে, তবে অবশেষে আপনি এখন সফল হতে পারেন, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে। চাকরিজীবিরা, কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন এবং অফিসের রাজনীতিতে জড়িয়ে পরা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার ঊর্ধ্বতনদের অপ্রয়োজনীয় মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। প্রেম জীবনের ক্ষেত্রে, প্রেমের সম্পর্ক ইতিবাচক হতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বোধ করতে পারেন। বিবাহিত জীবনও মসৃণ হতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাওয়া উপভোগ করতে পারেন। অর্থ এবং আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, তাই অর্থ নিয়ে খুব বেশি চাপ না নেওয়াই শ্রেয় হতে পারে। শিক্ষা এবং জ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে, পরিবারের কোনও সদস্য বা আত্মীয় সহায়ক তথ্য ভাগ করে নিতে পারেন, যা আপনার পড়াশোনার জন্য উপকারী হতে পারে এবং আপনাকে আরও ভালোভাবে মনোযোগ দিতে সহায়তা করতে পারে।
সিংহ: এই সপ্তাহে, আপনার অভ্যাসে ছোটখাটো পরিবর্তন এনে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। খুব গরম বা খুব ঠান্ডা খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি সমস্যার কারণ হতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীদের জন্য এটি একটি ভালো সপ্তাহ হতে পারে। আপনার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও ভ্রমণে যেতে হতে পারে, যা নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। চাকরিজীবীদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা কমানো উচিত নয়, কারণ ধারাবাহিক মনোযোগ আপনাকে সফলতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। প্রেম এবং সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আরও ভালো বোঝাপড়া বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারেন এবং বিবাহিত দম্পতিদের সতর্ক থাকা উচি্ যাতে তাদের কথা তাদের জীবনসঙ্গীদের অনুভূতিতে আঘাত না লাগায়। শিক্ষা এবং জ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে অসুবিধা হতে পারে, কারণ তাদের মন অন্য কিছুর দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে। পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় এটি ভুল বা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
কন্যা: এই সপ্তাহে, নিয়মিত যোগব্যায়াম এবং সকালের হাঁটার মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, যা আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করতে পারে। যে কোনও সমস্যা এড়াতে আপনার চোখ এবং ত্বকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনি কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে সহায়ক পরামর্শ পেতে পারেন যা আপনার ব্যবসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। চাকরিজীবিদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনার বসের সঙ্গে সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার প্রেম জীবনে আরও খানিক বুঝদার হোন, কারণ এই সপ্তাহে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। বিবাহিতরা তাদের জীবনসঙ্গীদের সঙ্গে একটি সুখী সপ্তাহ কাটাতে পারে। সহকর্মীদের গুজব থেকে সতর্ক থাকুন, কারণ এটি অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করতে পারে। অর্থ এবং আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে, এই সপ্তাহে কোনরকম বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, কঠোর পরিশ্রম করা উচিত এবং তবেই সাফল্য আসতে পারে।
তুলা: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন এবং আপনার খাদ্যাভ্যাসের দিকে মনোযোগ দিন। আপনার যদি কোনও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থাকে, তবে তা আরও খারাপ হতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্তদের সময়মতো তাদের ওষুধ খাওয়া উচিত। আপনার পেশা কথা বলতে গেলে, আপনার দুর্বল জায়গাগুলি উন্নত করার জন্য প্রচেষ্টা করুন। অন্য কোনও কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাব পেলে, তবে তা গ্রহণ না করাই ভালো, কারণ আপনার বর্তমান চাকরিতে পদোন্নতি আসতে পারে। আপনার প্রেমের জীবন সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে তর্ক বা দ্বন্দ্ব হতে পারে, যা আপনার সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করতে পারে। পারিবারিক সমস্যার কারণে বিবাহিত জীবনও চাপযুক্ত হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে বিষয়গুলি পরিচালনা করুন। আপনার আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে, অর্থ আসতে পারে, তবে আপনার ব্যয়ও বেশি হতে পারে, তাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং আপনার পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া আপনাকে সফল হতে সাহায্য করতে পারে।
বৃশ্চিক: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন কারণ আপনি দুর্বল বোধ করতে পারেন এবং ঠান্ডা, কাশি বা অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য, নতুন পরিচিতি ভালো লাভ বয়ে আনতে পারে এবং আপনার কাজ বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে সম্মান এবং স্বীকৃতি পেতে পারেন এবং পদোন্নতি আপনার পরিবারে সুখ নিয়ে আসতে পারে। প্রেমের জীবনের কথা বলতে গেলে, আপনার ব্যস্ত সময়সূচী আপনাকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে বাধা দিতে পারে, যার ফলে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। বিবাহিত জীবনে, আপনার জীবনসঙ্গীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে ভুলবেন না; অন্যথায়, তারা বিরক্ত বোধ করতে পারে। অর্থের কথা বলতে গেলে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, যদিও স্বাস্থ্যজনিত ব্যয় আপনার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকতে হতে পারে। অসাবধানতা তাদের পুনরায় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করতে পারে, তাই নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা এই সপ্তাহে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।
ধনু: এই সপ্তাহে ধনু রাশির লোকেদের শক্তির অভাব বোধ হতে পারে, তাই আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন। রাগ করা বা নেশাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার কথা বলতে গেলে, আপনি আপনার ক্ষেত্রে সম্মান অর্জন করতে পারেন এবং আপনার ব্যবসায়িক যোগাযোগের প্রসারণ বৃদ্ধি এবং নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার সিনিয়ররা আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করতে পারেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিচক্ষণতার সঙ্গে বিষয়গুলি পরিচালনা করুন, কারণ এই সপ্তাহে আবেগ খানিক পলকা হতে পারে। বিবাহিত জীবন ইতিবাচক থাকতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া উপভোগ করতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে আয় সীমিত থাকতে পারে, তাই সাবধানে ব্যয় করুন। শিক্ষার্থীদের জন্য, পড়াশোনায় মনোনিবেশ করুন এবং বন্ধুদের থেকে বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলুন। আপনি কোনও সরকারি চাকরি বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলে, এই সপ্তাহটি খুবই অনুকূল হতে পারে এবং নিষ্ঠা আপনাকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।
মকর: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন এবং নিয়মিত চেকআপ করুন, কারণ আপনার শ্বাসযন্ত্রের কিছু সমস্যা হতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার কথা বলতে গেলে, আপনার ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এবং আপনি কোনও পুরনো প্রকল্প ফিরে পেতে পারেন, যা আপনাকে খুবই খুশি করতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য, এটি অনুকূল সময়, তাই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যান এবং মনোযোগী থাকুন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে প্রেমের মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন এবং একসঙ্গে খানিক সময় কাটানোর সুযোগ খুঁজতে পারেন। বিবাহিত জীবন শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে এবং কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে পরামর্শ করলে আপনার পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও শক্তিশালী হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে পূর্বে সম্মুখীত সমস্যাগুলি এই সময়ে খানিক সহজ হয়ে যেতে পারে। শিক্ষার কথা বলতে গেলে, শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং পরীক্ষায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়ানো উচিত, কারণ এটি বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। নিষ্ঠা এবং সতর্ক পরিকল্পনা আপনাকে সফল হতে সাহায্য করতে পারে।
কুম্ভ: এই সপ্তাহে, কুম্ভ রাশির লোকেদের তাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। যদি আপনি প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে সুস্থ থাকার জন্য পুরো শরীরের পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। প্রেম এবং সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, এই সপ্তাহটি চাপ নিয়ে আসতে পারে, তাই আপনার সঙ্গীর সঙ্গে শান্ত এবং ধৈর্যশীল থাকার চেষ্টা করুন। পেশা এবং ব্যবসার কথা বলতে গেলে, আপনার ব্যবসা ভালোভাবে চলতে পারে এবং এটিকে প্রসারিত করার জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা সাফল্য নিয়ে আসতে পারে। আপনি বিদেশী কোম্পানি থেকে মূল্যবান যোগাযোগ পেতে পারেন, যা আপনাকে খুব খুশি করতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়িয়ে চলা উচিত এবং অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। আর্থিক অবস্থার কথা বললে, এই সপ্তাহে আপনার ব্যয় বাড়তে পারে এবং লোক দেখানোতে অর্থ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সঠিক পরিকল্পনায় বুদ্ধিমানের মতো বিনিয়োগ করাই শ্রেয় হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা একাগ্রতামূলক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তবে মনোযোগ দিলে, এই সপ্তাহটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং পড়াশোনায় অগ্রগতির জন্য অনুকূল হতে পারে।
মীন: এই সপ্তাহে মীন রাশির লোকেদের তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত, কারণ অনুপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস পেটের সমস্যা তৈরি করতে পারে। পেশার ক্ষেত্রে, আপনার নতুন ধারণা আপনার ব্যবসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অর্থ বিনিয়োগ করলে তা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টা করতে হতে পারে, তবে তা সাফল্য নিয়ে আসতে পারে। চাকরিজীবিদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে; এমনকি আপনি আপনার পূর্ববর্তী কর্মক্ষেত্র থেকে কোনও প্রস্তাব পেতে পারেন, যা সন্তুষ্টি নিয়ে আসতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে অবস্থা ভালো থাকতে পারে এবং আপনি সমস্যার কথা চিন্তা না করে অবাধে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে, এই সপ্তাহটি খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করা যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা শিক্ষক বা সিনিয়রদের কাছ থেকে সাফল্য এবং প্রশংসা নিয়ে আসতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহের সর্বাধিক সুবিধা অর্জনের জন্য স্বাস্থ্য, কাজ এবং পড়াশোনার উপর মনোযোগ দিন।