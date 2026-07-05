নয়া সপ্তাহে রয়েছে যোগিনী একাদশী, ঘটতে পারে অনেককিছু; সাতদিন কী হবে ?

নয়া সপ্তাহে রয়েছে যোগিনী একাদশী, ঘটতে পারে অনেককিছু; সাতদিন কী হবে ?
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (5 থেকে 11 জুলাই) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : July 5, 2026 at 8:31 AM IST
মেষ (ARIES): এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনি যদি মাথাব্যথা বা মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন, তবে উপযুক্ত চিকিৎসা নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি আশাব্যঞ্জক এবং বড় অঙ্কের অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে আপনি সঙ্গীর সঙ্গে ভালোবাসার সময় কাটাতে পারেন। তবে বিবাহিতদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করুন। ব্যবসার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ইতিবাচক এবং আপনি অন্যদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আপনার ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য আপাতত অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে, কারণ বর্তমান সময়টি অনুকূল নয়। শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে হতে পারে এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে মনোযোগী হতে হবে। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার পেটের সমস্যা বা ত্বকের সমস্যা (যেমন ব্রণ) দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি অনুকূল এবং অর্থের কোনও অভাব হওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যবসায়ীরা তাদের অংশীদারদের সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া ও সমন্বয় বজায় রাখতে পারেন। বিবাহিত জীবন সুখ ও সন্তুষ্টিতে পূর্ণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে কোন কোন বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে, তবে দাম্পত্য সম্পর্ক দৃঢ় থাকবে এবং আপনি জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন। কর্মজীবীরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে উন্নতি করতে পারবে; অন্যথায়, আরও বেশি নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে।
মিথুন (GEMINI): এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে। আপনার জন্য স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া এবং সুষম জীবনযাপন বজায় রাখা জরুরি হতে পারে। আর্থিক দিকটি শক্তিশালী থাকতে পারে এবং ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি আপনার সম্পর্কে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতে পারেন এবং সঙ্গীর সঙ্গে স্মরণীয় মুহূর্ত কাটানোর একাধিক সুযোগ পেতে পারেন। পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনও শান্তিপূর্ণ ও সুখকর হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গী কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি বা পদোন্নতি পেতে পারেন, যা আপনার জন্য অত্যন্ত আনন্দের কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে, যার ফলে তারা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। তবে, যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন, তারা চমৎকার অগ্রগতি ও সাফল্য লাভ করতে পারেন।
কর্কট (CANCER): এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটিভাবে অনুকূল হতে পারে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে সর্দি-কাশি বা অনুরূপ শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। আর্থিক দিক থেকে আপনার অবস্থান স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং অর্থের কোনও বড় সঙ্কট দেখা দেওয়ার সম্ভবনা নেই। খরচের ওপরও নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে অংশীদারদের সঙ্গে মতভেদ বা ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। চাকরিজীবীরা বদলি বা কর্মস্থল পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কেও জটিলতা আসতে পারে এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে মতভেদের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি অনুকূল এবং আপনি পড়াশোনায় মনোযোগী থাকতে পারেন।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি কাটতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ সর্দি-জ্বরের মতো ঋতুজনিত অসুস্থতা আপনাকে ভোগাতে পারে। প্রয়োজনে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর্থিক দিক থেকে পরিস্থিতি গড়পড়তা থাকতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো হতে পারে। এই সপ্তাহে সম্পর্কের ক্ষেত্রটি বেশ ভালো যেত পারে; আপনি প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দদায়ক ও সুখকর মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনও সুখের হতে পারে এবং আপনি জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সহযোগিতা পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার প্রসারে কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন এবং সরকারি চাকুরিজীবীরা স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া উচিত; কোনও অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার নির্দেশনা তাদের জন্য উপকারী হতে পারে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর বা বাইরের খাবার এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এতে শারীরিক অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। আর্থিক বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা এবং যথাসম্ভব সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া শ্রেয় হতে পারে। ব্যবসায়ীদের সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে; তাদের পরিকল্পনা ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্যও সপ্তাহটি কর্মমুখর ও ফলপ্রসূ হতে পারে এবং তারা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। দাম্পত্য জীবন সাধারণভাবে স্থিতিশীল থাকবে, তবে জীবনসঙ্গীর আচরণের পরিবর্তন আপনাকে চিন্তিত বা বিচলিত করতে পারে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুকূল থাকতে পারে, তবে যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের সফল হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
তুলা (LIBRA): এই সপ্তাহটি তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিজের যথাযথ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, কারণ পেট সংক্রান্ত সমস্যা বা মুখের ঘা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলেও খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে, তাই বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুখবর ও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে। কাজ বা ব্যবসার প্রয়োজনে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি চমৎকার; কর্মক্ষেত্রে আপনি স্বীকৃতি ও সম্মান পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি খুব একটা অনুকূল না হলেও দাম্পত্য জীবন সুখকর হবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে প্রেমময় ও স্মরণীয় মুহূর্ত কাটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকতে পারে, তবে উচ্চশিক্ষারতরা কিছু উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): এই সপ্তাহটি সাধারণভাবে বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অ্যাসিডিটি, হজমের সমস্যা বা পেট সংক্রান্ত কোনও জটিলতা দেখা দিতে পারে; তাই দ্রুত চিকিৎসার সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ইতিবাচক হতে পারে। অতীতে কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকলে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আটকে থাকা কাজ বা বিলম্বিত প্রকল্পগুলো শেষ হতে পারে, যা আর্থিক লাভ আনতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্যও সময়টি ভালো; পদোন্নতি বা কর্মজীবনে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্ক সুখকর থাকতে পারে; মাঝে-মধ্যে ছোটখাটো মতপার্থক্য হলেও পারস্পরিক উষ্ণতা ও ভালোবাসা সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে পারে। দাম্পত্য জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং জীবনসঙ্গীর সহযোগিতায় আপনি নতুন কোনও প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। পড়াশোনার ক্ষেত্রেও সময়টি অনুকূল হতে পারে। ভালো ফলাফলের জন্য জ্ঞান বৃদ্ধি এবং পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করুন।
ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সাধারণ ফলাফল আনতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ পেটের সমস্যা আপনাকে ভোগাতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি অনুকূল এবং আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আপনার আটকে থাকা অনেক কাজ ও দায়িত্ব সম্পন্ন হতে পারে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার প্রসারের লক্ষ্যে অন্য কোনও শহরে ভ্রমণ করতে পারেন। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে পদোন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে প্রেমের মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। তবে বিবাহিতদের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে; তৃতীয় কোনও ব্যক্তির হস্তক্ষেপের কারণে পরিবারে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের বিশেষ সতর্কতা ও মনোযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করতে হলে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটি ভাবে ফলদায়ী হতে পারে। যারা প্রেমের সম্পর্কে আছেন, তাদের সময়টা চমৎকার কাটতে পারে—মিষ্টি আলাপচারিতা ও মানসিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনি ও আপনার সঙ্গী একে অপরের সান্নিধ্যে গভীরভাবে মগ্ন থাকতে পারেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সাধারণভাবে ভালো কাটতে পারে, তবে পারিবারিক কোনও চাপের কারণে সম্পর্কে কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। তাই সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে যে কোনও সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা বাঞ্ছনীয় হতে পারে। পারিবারিক জীবন ও স্বাস্থ্য—উভয় ক্ষেত্রেই উত্থান-পতন দেখা দিতে পারে, যার জন্য ধৈর্য ও মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন হতে পারে। দৃঢ় সংকল্প থাকলে আপনি সফলভাবে সব বাধা অতিক্রম করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীদের কাজের গতি বাড়তে পারে, তবে কারোর আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের আশঙ্কাও রয়েছে। তাই অত্যন্ত সতর্ক থাকুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার কাজে যেন কোনও ভুল না থাকে। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদারের অসুস্থতার কারণে তাদের কাজের অবদান কমে যেতে পারে, যার ফলে আপনার ওপর কাজের চাপ বাড়তে পারে। শিক্ষার্থীরা আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারে; যা পড়াশোনায় তাদের আগ্রহ বাড়বে, যা স্বাভাবিকভাবেই ভালো ফলাফলে সহায়তা করতে পারে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শুরুটা বিশেষ অনুকূল হতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সুখ ও ইতিবাচক ঘটনায় পূর্ণ থাকতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত, কারণ গলা ব্যথা, কাঁধে অস্বস্তি বা ছোটখাটো আঘাতের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে খরচ বেশি হতে পারে, তবে সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল ও নিরাপদ থাকবে। প্রেমের সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য, মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে। তবে বিবাহিত জীবন আনন্দদায়ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকতে পারে। আপনি বাড়ি, দোকান বা অন্য কোনও সম্পত্তি কেনার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। কর্মজীবীরা কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা স্বীকৃতি পেতে পারেন, যা তাদের মনে গভীর সন্তুষ্টির সঞ্চার করতে পারে। শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার প্রিয় বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে অনুপ্রাণিত হতে পারেন, যাতে আপনার বোঝাপড়া ও দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনার বাড়তি যত্ন নেওয়া উচিত এবং কোনও দীর্ঘকালীন শারীরিক সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভালো। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে; অন্যথায়, আপনি আর্থিক টানাপড়েনের সম্মুখীন হতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি ইতিবাচক হতে পারে এবং তারা উদ্ভাবনী ধারণা ও কৌশলী পরিকল্পনার মাধ্যমে সফলভাবে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পারেন। চাকরিজীবীরাও অনুকূল ফলাফল আশা করতে পারেন; তাদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি ও পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাদের মনে সন্তুষ্টি আনতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত সুখকর হতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আন্তরিক আলাপচারিতা ও অর্থবহ মুহূর্ত ভাগ করে নিতে পারেন। বিবাহিত জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আচরণ আপনার মনকে ছুঁয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে; তারা পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন।