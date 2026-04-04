টাকার পাহাড়ে এই রাশিরা, নয়া সপ্তাহে একাধিক দিক থেকে আসবে সুখবর

টাকার পাহাড়ে এই রাশিরা, নয়া সপ্তাহে একাধিক দিক থেকে আসবে সুখবর
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (5 থেকে 11 এপ্রিল) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : April 4, 2026 at 8:59 PM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির লোকেদের জন্য সময়টি ভালো হতে পারে, যদিও আপনাকে স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে এবং অতিরিক্ত রাগ এড়াতে হবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে, যদিও আপনি ধর্মীয় কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়িক মালিকরা চাপের সম্মুখীন হতে পারেন, অন্যদিকে চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার প্রেম জীবনে বিদ্যমান ভুল বোঝাবুঝি এই সপ্তাহে দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপের কারণে বৈবাহিক সম্পর্কে চাপ দেখা দিতে পারে। শিক্ষাগত ক্ষেত্রে, যারা পড়াশোনার জন্য বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা রাখে তাদের এই সময় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সাধারণত ভাবে দ্বন্দ্ব এড়ানো উচিত এবং একটি মসৃণ সপ্তাহ নিশ্চিত করার জন্য আপনার পেশাগত দায়িত্ব পালনে একটি বিনয়ী দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা উচিত।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেরা, তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিলে এবং যে কোন ধরনের মানসিক চাপ এড়ালে, একটি ভালো সপ্তাহ আশা করতে পারেন। আর্থিকভাবে, আপনার সঞ্চয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা একটি খুব শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে। ব্যবসায়ীরা এই সপ্তাহে, কিছু নির্দিষ্ট প্রতিকুলতার মুখোমুখি হতে পারেন যার জন্য সাবধানতার সঙ্গে এগোনোর প্রয়োজন হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে, বিবাহিতরা তাদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কিছু চাপের সম্মুখীন হতে পারেন। অন্যদিকে, সপ্তাহটি প্রেমের জন্য চমৎকার এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বিবাহ নিয়েও আলোচনা করতে পারেন। সাধারণ জীবনের চাপ অব্যাহত থাকতে পারে, তবে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল আশা করতে পারে। তবে, যারা বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য তাদের আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হতে পারে। এইসকল সমস্যার মধ্যেও আপনার মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করুন।
মিথুন (GEMINI): এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির লোকেদের জন্য মাঝারি হতে পারে, স্বাস্থ্য এবং শারীরিক সুস্থতার বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। ইতিবাচক দিক হল, আপনি সম্ভবত আপনার প্রিয় খাবার উপভোগ করবেন এবং আপনার পছন্দের ডায়েট রুটিনে সাফল্য পাবেন। আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল রাখবে। ব্যবসায়ীদের জন্য, নতুন সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে, যার ফলে চমৎকার ব্যবসায়িক বৃদ্ধি হতে পারে। বেতনভোগী ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন শুরু করার আগে খুব সতর্ক থাকা উচিত এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মেজাজ পর্যবেক্ষণ করা উচিত। প্রেমের সম্পর্ক বহাল থাকার জন্য প্রয়োজন আরও ভালো সমন্বয় এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের । বৈবাহিক জীবন আশাব্যঞ্জক হতে পারে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে বেড়াতে বা ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের তাদের ভবিষ্যতের উপর থেকে নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকার জন্য কঠোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি গড়পড়তা হতে পারে, স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ মনোযোগ এবং যত্নের প্রয়োজন হতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি বিবাহ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসার মালিকদের তাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। আপনি যদি কর্মরত হন, তাহলে কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক বা মারামারি এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আপনার প্রেমিক জীবন ইতিবাচক থাকতে পারে, কারণ আপনি আপনার সঙ্গীকে খুশি রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য, এই সপ্তাহে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল তাদের সমস্ত শক্তি তাদের পড়াশোনায় নিয়োজিত করা। মনোযোগী থেকে, কর্মক্ষেত্রে রাজনীতি এড়িয়ে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রেখে এই মাঝারি ধরনের সময়টিকে আপনি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারেন।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেদের জন্য এটি একটি ভালো সপ্তাহ হতে পারে, যদিও তাদের শারীরিক ব্যথা, বিশেষ করে হাঁটু এবং পায়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, আয় এবং ব্যয় উভয়ই স্থায়ী প্রবাহ থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা সরকারি ছাড়পত্র বা অফিসিয়াল অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্য, এই সপ্তাহটি আপনার কঠোর পরিশ্রমের জন্য পুরষ্কার বা স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে। আপনার প্রেমিক জীবনে, "ভালোবাসার অঙ্কুর" ফুটতে পারে এবং আপনি কোনও একজন নতুন সঙ্গী খুঁজে পেতে পারেন। এই সময়ে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলমান যে কোনও চাপের সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, শিক্ষার্থীদের জন্য পরিস্থিতি কিছুটা দুর্বল, কারণ তাদের মনোযোগ পড়াশোনা থেকে অন্য কোনও বিক্ষেপের দিকে সরে যেতে পারে। এই সাধারণভাবে অনুকূল সপ্তাহটি সর্বাধিক কাজে লাগানোর জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির লোকেদের সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে ভালো কাটতে পারে, তবে স্বাস্থ্য একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হতে পারে, বিশেষ করে বুকের সংক্রমণের ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিকভাবে, সপ্তাহটি খুবই শক্তিশালী; আপনি লুকানো কোনও আয় পেতে পারেন এবং ব্যবসায়িক লাভ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। যারা চাকরি করেন তাদের কর্মক্ষমতা এবং পরিবেশে লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যেতে পারে। যুবসমাজের জন্য, প্রেমের সম্পর্ক সপ্তাহ জুড়ে দৃঢ় এবং ইতিবাচক থাকতে পারে। বিবাহিত জীবনও সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে পারে, আপনার জীবনসঙ্গী সকল বিষয়ে আপনাকে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করতে পারেন। ছাত্রছাত্রী্রা তাদের শিক্ষাগত লক্ষ্যের প্রতি অত্যন্ত ঐকান্তিক এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারেন। সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করা এবং স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি দ্রুত মোকাবেলা করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। পেশাদার বৃদ্ধি
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে, যদিও মাথাব্যথার মতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাগুলি কিছু অসুবিধা তৈরি করতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে কিছু আর্থিক অসুবিধা হতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে আপনার আয় স্বাভাবিক থাকতে পারে। ব্যবসায়ীদের কিছু বাধার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, তবে বেতনভোগীদের জন্য সপ্তাহটি বেশ ভালো হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনাকে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। বৈবাহিক জীবন কিছু সমস্যা বা ভুল বোঝাবুঝির সম্মুখীন হতে পারে যার দিকে নজর প্রয়োজনীয় হতে পারে। ইতিবাচক দিকে, শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের সদস্য এবং তাদের বন্ধুদের থেকে পূর্ণ সহযোগিতা এবং সমর্থন পেতে পারে। সপ্তাহের শেষে, আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে, যা আপনার সামগ্রিক মনোবল বাড়াতে এবং সুস্থতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকেরা এই সপ্তাহটি খুব ভালোভাবে কাটাতে পারেন। স্বাস্থ্য সাধারণত ভালো থাকলেও, সপ্তাহের শেষের দিকে কিছু শারীরিক সমস্যার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকতে পারে এবং আপনার পূর্বের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা তাদের অগ্রগতিতে সাময়িক স্থবিরতা বা বিরতি অনুভব করতে পারেন, যার ফলে তাদের ব্যবসা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। তবে, যারা চাকরি করেন তাদের জন্য পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ভুল বোঝাবুঝি দূর হওয়ার ফলে প্রেমের সম্পর্ক ভালো থাকবে। বৈবাহিক জীবনে, আপনি আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়টি আপনার প্রচেষ্টার উপর আস্থা রাখার সময় কারণ আপনি কর্মজীবনে অনুভবনীয় ফলাফল পেতে শুরু করতে পারেন ।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জন্য সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে। আপনি যদি পেট সম্পর্কিত অসুস্থতায় ভুগছেন, তবে কোনও একজন ভালো ডাক্তারের কাছ যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ব্যবসায়, আপনি মহিলাদের থেকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা আশা করতে পারেন এবং আপনার পেশাগত উন্নতিতে সহায়তাকারী নতুন লোকের সঙ্গে দেখা হতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ঠিক থাকলেও, বর্তমান বাজার পরিস্থিতি সাবধানতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করার পরেই আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। বেতনভোগী কর্মীদের তাদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। প্রেমের সম্পর্ক কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে; আপনার সঙ্গীর মনে মধ্যে জমে থাকা সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন। বৈবাহিক জীবন ভালোবাসা এবং পারস্পরিক অনুরাগে পরিপূর্ণ থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে চলমান সমস্যার কারণে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা কঠিন হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, স্বাস্থ্য ইতিবাচক থাকবে, তবে আপনাকে যে কোনও অবহেলা এড়াতে হতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা চমৎকার থাকতে পারে, এবং বিভিন্ন উপায়ে অর্থ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন পরিকল্পনা বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় তাড়াহুড়ো না করাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে। যারা চাকরি করেন তাদের জন্য এই সপ্তাহে কাজে মনোনিবেশ করা অসুবিধাজনক হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলার এবং আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার জন্য এটি ভালো সময় হতে পারে। আপনার এবং আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যে সমন্বয় এবং রসায়ন আপনার বৈবাহিক জীবনে অসাধারন হতে পারে। শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব ক্ষমতার উপর পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত এবং প্রয়োজনে তাদের সহকর্মীদের সাহায্য নিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং সতর্ক পরিকল্পনা এই সপ্তাহে আপনার সাফল্য নির্ধারণ করবে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি খুব ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য শক্তিশালী থাকবে, তবে আপনার জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কোনওরকম অবহেলা করা এড়ানো উচিত। আর্থিকভাবে, আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থের কোনও অভাব হবে না। আপনার উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য নতুন লোকের থেকে সহায়তা পাওয়ার ফলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র সম্ভাবনাময় হতে পারে। কর্মচারীদের জন্য, সময়টি অনুকূল, যদিও আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক এড়ানো উচিত। আপনি আপনার প্রেমের সম্পর্কের জন্য খুব গর্বিত বোধ করতে পারেন। তবে, পারিবারিক চাপ আপনার বৈবাহিক জীবনে কিছু ভালো কাজ সম্পাদনে বাধা দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, এটি একটি অত্যন্ত উৎপাদনশীল সময় যেখানে কঠোর পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে। কর্মক্ষেত্র বা পারিবারিক বিরোধ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আপনি যা সমর্থন পাবেন তা গ্রহণ করুন।
মীন (PISCES): মীন রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মাঝারি মাপের হতে পারে। স্বাস্থ্যের জন্য সতর্কতা প্রয়োজন; সুস্থ থাকার জন্য অস্বাস্থ্যকর বা উল্টোপাল্টা খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার আর্থিক অবস্থা চমৎকার, এবং অর্থের অভাব হবে না। ব্যবসার মালিকরা তাদের ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য খুব কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন। তবে, সমস্যা এড়াতে কর্মক্ষেত্রে আপনার অহংকারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে চাপেরর সম্ভাবনা প্রবল, তাই সতর্ক থাকুন। অন্যদিকে, বৈবাহিক জীবন খুবই ইতিবাচক, এমনকি পরিবারে বিবাহ বা কোনও শুভ অনুষ্ঠানও হতে পারে। এই সপ্তাহে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যেতে পারে বলে শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়তে পারে। এই সময়কাল সফলভাবে অতিক্রম করার জন্য আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করার দিকে মনোনিবেশ করুন।