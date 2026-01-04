ETV Bharat / state

কীভাবে টাকা আসবে, রাস্তা খুলবে নয়া সপ্তাহে; রাশিফল দিচ্ছে পরামর্শ

প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (4 থেকে 10 জানুয়ারি) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷

সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 4, 2026 at 9:18 AM IST

10 Min Read
মেষ: এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জন্য মোটামুটি যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে আলাদা করে নজর দিতে হবে, ছোটখাটো সমস্যার ঝুঁকি এড়াতে সতর্ক থাকা দরকার। ব্যবসা বা চাকরির ক্ষেত্রে কোনও সম্মানিত ব্যক্তির পরামর্শ নিলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে, আর কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতিও ভালোই হবে। অর্থের ব্যাপারে একটু সাবধান থাকুন, নাহলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। সপ্তাহের শুরুর দিকে কাজের দায়িত্ব বেশি থাকায় ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেমের সম্পর্কে সামান্য অবহেলা দেখা দিতে পারে। যাদের বিয়ের সম্মন্ধ চলছে,তাদের জন্য এই সপ্তাহে কোনও সিদ্ধান্ত বা ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ ব্যক্তির পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং শিক্ষায় উন্নতি আনবে। রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ স্বীকৃতি বা সম্মান পেতে পারেন। সব মিলিয়ে এই সপ্তাহে রয়েছে স্থির কর্মজীবনের উন্নতি, সম্পর্কের অগ্রগতি, অর্থনৈতিক সতর্কতা আর শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ।

বৃষ: এই সপ্তাহে বৃষ রাশির মানুষের স্বাস্থ্যের দিক থেকে মোটামুটি ভালোই যাবে। তবে আবহাওয়ার বদলের কারণে জ্বরের মতো কিছু সমস্যা হতে পারে, তাই শরীরের যত্ন নেওয়া জরুরি। কাজ বা ব্যবসায় নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাকে পরিচিতি এবং অগ্রগতি এনে দেবে। অর্থের ক্ষেত্রে কিছু চাপ আসতে পারে, তাই খরচে সতর্ক থাকা এবং পরিকল্পনা করে চলা দরকার। প্রেমের সম্পর্কে নিজের অনুভূতি সোজাসাপ্টা ভাবে প্রকাশ করলে ভালো ফল পাবেন; অহং সরিয়ে রাখলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। বিবাহিতদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো যাবে, ঘরে শান্তি আর বোঝাপড়া থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, কারণ পরীক্ষা ভালো না হলে সমস্যায় পড়তে পারেন। সব মিলিয়ে এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য, কাজ, টাকা-পয়সা, সম্পর্ক আর পড়াশোনা—সব দিকেই একটু বেশি খেয়াল রাখতে হবে।

মিথুন: এই সপ্তাহের শুরু থেকেই মিথুন রাশির মানুষদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। যদি কোনও পুরনো অসুস্থতা নিয়ে কষ্ট পান, তবে এখন আরাম মিলতে পারে। কাজ বা ব্যবসায় আপনার প্রচেষ্টা বড় উন্নতি আনবে, যা আপনার মনকে সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত করবে। পরিশ্রমের ফল ভালো পাবেন, যা আপনার অগ্রগতি ও সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে। আর্থিক দিকে, স্বাস্থ্যের কারণে কিছু খরচ বাড়তে পারে, তাই খরচ পরিকল্পনা করে করতে হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে নিজের অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। বিবাহিতরা সম্পর্কের নিকটতা ও বোঝাপড়া বাড়াতে বেশি মনযোগ দিতে হবে যাতে শান্তি বজায় থাকে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা থেকে মনোযোগ হারাতে হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে ফোকাস রাখা জরুরি। সপ্তাহের মাঝামাঝি নতুন কোনও কোর্স বা কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে, যা পড়াশোনায় সাহায্য করবে এবং দক্ষতা বাড়াবে। সব মিলিয়ে সপ্তাহটি অনেক দিক থেকে ফলপ্রসূ হবে।

কর্কট: এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের কিছু ওঠানামা হতে পারে, মশলাদার খাবার এড়ানো ভালো, না হলে পেটের সমস্যা হতে পারে। কাজের জায়গায় সহকর্মীরা আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে, যা কাজ সহজ করবে এবং পরিবেশ ভালো রাখবে। প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটবে, যা সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। বিবাহিতরা নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করতে পারেন যাতে সম্পর্ক শক্তিশালী ও সুমধুর থাকে। ব্যবসায় অংশীদারদের ভালো লাভ হবে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে এবং মানসিক নিশ্চয়তা দেবে। ছাত্ররা এবং যারা পড়াশোনায় মনোযোগী, তাদের এই সপ্তাহে বেশি মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে যাতে ভালো ফলাফল আসতে পারে। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় যোগ দিতে পারলে মন সতেজ থাকবে এবং ভালো লাগবে। মোটকথা, এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন, কর্মক্ষেত্রে সহায়তা, সম্পর্কের উন্নতি, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং পড়াশোনায় মনোযোগ সব মিলিয়ে একটা সুন্দর সমন্বয় থাকবে। নিজের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি ব্যক্তিগত সম্পর্কও মজবুত করার সময় এটি।

সিংহ: এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিতে হবে যাতে কোনও সমস্যা না হয়। চাকরিজীবীরা সপ্তাহ শুরু করবেন জোরালো উদ্দীপনা নিয়ে, কাজে মন দিলে তা আপনাকে সুনাম এনে দিতে পারে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনও অর্ডার পেতে পারেন, যা লাভ এবং উন্নতির সুযোগ তৈরি করবে। প্রেমের জীবনে ব্যস্ততা থাকলেও সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘোরার প্ল্যান করতে পারেন, যাতে ভালো সময় কাটে। বিবাহিতদের সম্পর্কের শান্তি ও বোঝাপড়া বজায় রাখতে বেশি চেষ্টা করতে হবে। আর্থিক ব্যাপারে কোনও বিনিয়োগ করার আগে ভালো পরামর্শ নেওয়া জরুরি, না হলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ছাত্রদের বিশেষ করে সপ্তাহের শুরুতে পড়াশোনায় বেশি মন দিতে হবে, যাতে মনোযোগ হারিয়ে না যায়। মোটকথা, এই সপ্তাহে ক্যারিয়ার ও ব্যবসায় সুযোগ, সম্পর্কের উন্নতি, আর্থিক সতর্কতা এবং শিক্ষায় মনোযোগ প্রয়োজন।

কন্যা: এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের কিছু সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে যদি বেশি তেল-মশলাযুক্ত খাবার খান, তাই খাবারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ব্যবসায়ীরা দূরপাল্লার সফরে যেতে পারেন।, যা উন্নতির সুযোগ এনে দিতে পারে। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি পেতে পারেন, যা পেশাগত জীবনে আনন্দ ও সুনাম দেবে। প্রেমের ক্ষেত্রে নতুন কারও সঙ্গে কথা শুরু করতে পারেন এবং অনুভূতি খোলাখুলি ভাগাভাগি করবেন, পাশাপাশি সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনাও হতে পারে, যা সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। বিবাহিতদের ঘরে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন মিলবে, যা শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আর্থিক বিষয়ে অহংকার ত্যাগ করে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবসার কাজ চালানো জরুরি। ছাত্রদের জন্য শিক্ষকের পরামর্শ ও সহায়তা বড় সাহায্য করবে, যা তাদের পড়াশোনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আনবে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য সচেতনতা, কর্মজীবনের উন্নতি, সম্পর্কের বিকাশ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা থাকবে।

তুলা: এই সপ্তাহে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, কারণ জ্বর, কাশি বা ঠান্ডা ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং নিয়মিত জীবনযাপন বজায় রাখা জরুরি। চাকরি বা ব্যবসায়, সিনিয়রদের থেকে সহযোগিতা ও পরামর্শ পাবেন, যা পেশাগত উন্নতিতে সাহায্য করবে। ব্যবসায়ীরা অর্থ বিনিয়োগের সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। প্রেমের জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বোঝাপড়া থাকবে, যা সম্পর্ককে আরও শক্ত করবে। বিবাহিতদের উচিত কোনও মতবিরোধ হলে মীমাংসা করার চেষ্টা করা এবং সঙ্গীর মন খারাপ করলে সান্ত্বনা দেওয়া। আর্থিকভাবে বড় কোনও অর্থ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্থিতিশীলতা আনবে। পড়াশোনায় আগ্রহ থাকবে, এবং বিশেষ কোনও বিষয়ে দক্ষতা বাড়াতে নতুন টিউশন ক্লাসে যোগ দিতে পারেন। মোটকথা, এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য সচেতনতা, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা, কর্মজীবনে সহায়তা এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে।

বৃশ্চিক: এই সপ্তাহের শুরুতে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, কিন্তু সপ্তাহের মাঝামাঝি পেটে কিছু সমস্যা হতে পারে, তাই খাবার এবং রুটিন মেনে চলা জরুরি। কাজ ও ব্যবসায় পুরনো সমস্যাগুলো সফলভাবে সমাধান হতে পারে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য মুক্তি এবং স্থিতিশীলতা আনবে। তবে ছাত্রদের মধ্যে অসাবধানতার কারণে মনোযোগ কমে যেতে পারে, যা পড়াশোনায় প্রভাব ফেলবে, তাই বেশি খেয়াল রাখা দরকার। প্রেমের জীবনে রোমান্স স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হবে, এবং সঙ্গীর সঙ্গে মন খুব খুশি ও সন্তুষ্ট থাকবে। বিবাহিতরা সাবধান থাকবেন এবং ছোটখাটো মতবিরোধ এড়াতে চেষ্টা করবেন, কারণ তেমন ভুল হলে তা বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। মোটকথা, সপ্তাহটি স্বাস্থ্য সচেতনতা, পেশাগত উন্নতি ও মানসিক স্বস্তি নিয়ে আসবে, আর পড়াশোনা ও দাম্পত্য জীবনে যত্ন নেওয়া জরুরি। ধৈর্য ও সমতা বজায় রাখলে সপ্তাহটি ভালো কাটবে।

ধনু: এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে আবহাওয়ার বদলের কারণে হালকা কিছু সমস্যা হতে পারে, তাই নিজের যত্ন নেওয়া জরুরি। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মিলতে পারে, যা কাজের ক্ষেত্র বাড়াতে সাহায্য করবে। বিক্রয় ও মার্কেটিং–সংক্রান্ত কাজে যুক্তদের জন্য সপ্তাহটি বেশ ভালো যাবে, উন্নতি ও সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। অর্থের ক্ষেত্রে নতুন আয়ের সুযোগ আসতে পারে, যা আর্থিক স্থিতি বাড়াবে। প্রেমের সম্পর্কে ভালোভাবে কথা বলতে পারলে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। বিবাহিতদের জন্যও সময়টা ইতিবাচক যাবে, ঘরে শান্তি ও বোঝাপড়া বজায় থাকবে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছাত্রদের একটু সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আশপাশের পরিবেশ পড়ার জন্য খুব সহায়ক নাও হতে পারে। লক্ষ্য পূরণ করতে মনোযোগ ও নিয়ম বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা, আর্থিক সুযোগ কাজে লাগানো, সম্পর্ক মজবুত করা এবং কাজে অগ্রগতি এই সব দিকেই ভালো সম্ভাবনা আছে।

মকর: এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা মোটামুটি ভালোই থাকবে, যদিও সামান্য শারীরিক অস্বস্তি বিরক্ত করতে পারে। চাকরির ক্ষেত্রে যারা নতুন সুযোগ খুঁজছেন, তাদের জন্য সময়টা বেশ সহায়ক হতে পারে। ব্যবসায়ীদের একটু সতর্ক থাকতে হবে, ভুল সিদ্ধান্ত এড়িয়ে পরিকল্পনা করে এগোলে তবেই সাফল্য মিলবে। প্রেমের সম্পর্কে রোমান্স বাড়তে পারে, সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও মানসিক তৃপ্তি পাবেন। বিবাহিতদের জন্য খোলামেলা কথা বলা লাভজনক হবে, এতে পুরনো সমস্যা মিটে সম্পর্ক আরও শক্ত হবে। আর্থিক দিক থেকে ঘরোয়া কিছু ছোটখাটো খরচ বাড়তে পারে, তবে তা মোট আর্থিক স্থিতিতে বড় প্রভাব ফেলবে না। ছাত্ররা পড়াশোনায় মনোযোগী থাকবে, ফলে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে। সব মিলিয়ে, কাজের সুযোগ, সম্পর্কের উন্নতি, পড়াশোনায় মনোনিবেশ আর সামান্য খরচ সামলে এই সপ্তাহটা বেশ ভালোভাবেই কাটবে।

কুম্ভ: এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মোটেও অবহেলা করা যাবে না। নিয়মিত ব্যায়াম ও যোগ শরীর ও মন দুটোই ঠিক রাখতে সাহায্য করবে। ব্যবসায়ীরা নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতে পারেন, যা কাজ বাড়াতে ও পেশাগত সম্পর্ক মজবুত করতে কাজে দেবে। তবে চাকরিজীবীরা একটু চাপ অনুভব করতে পারেন, তাই কাজের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বোঝাপড়া বাড়বে, যা সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। বিবাহিতরা সঙ্গীর ভালো দিকগুলো আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন, ফলে ঘরে আনন্দ ও শান্তি থাকবে। অর্থের দিক থেকে সপ্তাহের শুরু ও শেষ দুটো সময়ই আপনার অবস্থান ভালো থাকবে। ছাত্রদের জন্য সপ্তাহটি বেশ সুবিধাজনক। পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে, ফলে অগ্রগতিও হবে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহে কাজের উন্নতি, সম্পর্কের দৃঢ়তা, আর্থিক স্থিতি ও পড়াশোনায় সাফল্য সবই সম্ভব, যদি স্বাস্থ্যের যত্ন ঠিকভাবে নেওয়া যায়।

মীন: এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালোই থাকবে, আর ঠিকমতো যোগ ব্যায়াম করলে শরীর ও মন দুটোই বেশ স্বস্তিতে থাকবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে কাজ ভালোভাবে এগোবে, তাই নতুন সুযোগ খোঁজার জন্য সময়টা অনুকূল। যারা চাকরি বদলানোর কথা ভাবছেন, তারাও উপযুক্ত সময় পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সময়টা ইতিবাচক যাবে। সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানো ভালো হবে, যদিও ছোটখাটো তর্ক হতে পারে। সেখানে ধৈর্য ধরে চললে সম্পর্ক আরও শক্ত হবে। বিবাহিতদের সঙ্গীর পূর্ণ সহযোগিতা মিলবে, ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। অর্থের দিক থেকে সপ্তাহটা স্থির যাবে। কয়েকটা হালকা খরচ হতে পারে, তবে বাজেটে বড় চাপ পড়বে না। ছাত্রদের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে হবে, কারণ এগোতে হলে পড়ায় বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। সব মিলিয়ে, স্বাস্থ্য, কাজ, সম্পর্ক ও অর্থ, সব ক্ষেত্রেই এই সপ্তাহে উন্নতির সুযোগ আছে।

