ভোট গণনার দিন সাফল্য পাবে কোন রাশি ! নয়া সপ্তাহে কার ভাগ্যের চাকা ঘুরবে ?

প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (3 থেকে 9 মে) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷

নয়া সপ্তাহে কার ভাগ্যের চাকা ঘুরবে ? (ইটিভি ভারত)
Published : May 3, 2026 at 9:00 AM IST

মেষ (ARIES): এই সপ্তাহটি মেষ রাশির লোকেদের জন্য অনুকূল হতে পারে; এটি ইতিবাচকতা এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষার এক মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার বেশ সুস্থ ও সতেজ থাকার সম্ভবনা রয়েছে; তবে কোনও প্রকার অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ ছোটখাটো সমস্যাগুলো উপেক্ষা করলে তা বড় আকার ধারণ করতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনার খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে; তাই বুদ্ধিমানের মতো বাজেট পরিচালনা করা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি বেশ সম্ভাবনাময় হতে পারে; ব্যবসার প্রসারে সহায়ক কোনও সরকারি সুযোগ বা প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি উপকৃত হতে পারেন। কর্মজীবীরা কাজের চাপের কারণে কিছুটা মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন, তবুও আপনি পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার দায়িত্ব পালন করে যেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো বেশ সুখকর থাকতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আনন্দময় ও অর্থবহ মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে পারেন। তবে দাম্পত্য জীবনে মাঝেমধ্যে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, কারণ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ সময় হতে পারে; তারা নিজস্ব আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম বা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। যারা উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত আছেন, তারা বিদেশে পড়াশোনা করার কিংবা নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেতে পারেন ৷

বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি কাটতে পারে; তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা প্রয়োজন। আপনার স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে সামগ্রিক সুস্থতার জন্য হালকা ব্যায়াম করা বা একটি সুশৃঙ্খল রুটিন মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। আর্থিকভাবে, আপনি আপনার আয় বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালনা করবেন এবং পরিবারের সদস্যদের সহায়তা আপনাকে আর্থিক বিষয়ে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রযুক্তি বা আধুনিক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন, যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য এই সময়টি অনুকূল হতে পারে; আপনার পছন্দের কোনও স্থানে বদলি হওয়ার কিংবা আপনার রুচির সঙ্গে মানানসই কোনও নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে কিছু চড়াই-উতরাই দেখা দিতে পারে; আপনি পরিবারের কাছে আপনার সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ করার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে ৷ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি বা মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই এই সময়ে ধৈর্য ধরা করা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি বেশ ফলপ্রসূ হতে পারে; তারা পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখাতে এবং নতুন বিষয় শেখার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে।

মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটিতে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং সম্পর্ক-সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনাকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হতে পারে; কারণ সামান্য অবহেলাও শারীরিক জটিলতা বা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর্থিকভাবে, নিজের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে আপনি যেসব প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তার ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পারেন এবং আপনার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো যা গভীর চিন্তাভাবনা ও সুপরিকল্পনার পর নেওয়া হয়েছে তা সুফল নিয়ে আসতে পারে। কর্মজীবীদের জন্য এই সময়টি বেশ অনুকূল; আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কর্মক্ষমতা বা দক্ষতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে আপনার পেশাগত উন্নতির সুযোগগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা চাপ বা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে; তাই শান্তভাবে আলাপ-আলোচনা করা এবং কোনও হঠকারী বা আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি। তবে দাম্পত্য জীবন বেশ সহযোগিতামূলক থাকবে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও মানসিক সমর্থন লাভ করতে পারেন, যা আপনাকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে।

কর্কট (CANCER): এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির লোকেদের জন্য সামগ্রিকভাবে শুভ হতে পারে এবং এটি জীবনে স্থিতিশীলতা ও মানসিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি বেশ নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেন; তবে সপ্তাহের শেষের দিকে ছোটখাটো কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর্থিক দিক থেকে আপনি বেশ স্থিতিশীল থাকতে পারেন; পরিবারের প্রয়োজনে আপনি উদারহস্তে খরচ করলেও, নিজের আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করতে সক্ষম হতে পারেন। কর্মজীবন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়; পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি বা উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করলে আপনার ব্যবসায় ক্রমশ বৃদ্ধি হতে পারে। চাকরিজীবীরা নতুন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ কিংবা কোনও নতুন দায়িত্ব বা পদের সন্ধান পেতে পারেন, যা তাদের ভবিষ্যত আরও উজ্জ্বল করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো আরও বিকশিত হতে পারে এবং অতীতের ভুল বোঝাবুঝিগুলো মিটে যাওয়ার ফলে আপনাদের পারস্পরিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হতে পারে। আপনার সঙ্গী দৃঢ়ভাবে আপনার পাশে থাকবেন এবং আপনাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে মাঝেমধ্যে সামান্য টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনার দিক থেকে সময়টি বেশ ভালো হতে পারে; তবে অর্জিত জ্ঞান কেবল প্রদর্শন করার চেয়ে তা গভীরভাবে আয়ত্ত করার দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হতে পারে।

সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তাভাবে কাটতে পারে; এ সময়টিতে সচেতন থাকা এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন। আপনার স্বাস্থ্য সামগ্রিকভাবে ভালোই থাকতে পারে; তবে নিজের প্রতি সামান্য অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে, তাই দৈনন্দিন রুটিন বা জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আর্থিক দিক থেকে আপনি কিছুটা চাপের সম্মুখীন হতে পারেন; অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক খরচের কারণে আপনার পূর্বপরিকল্পনাগুলো কিছুটা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসা ও কর্মজীবনের ক্ষেত্রে আপনি বেশ সজাগ ও সতর্ক থাকতে পারেন এবং দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিবিধ কৌশল বা পরিকল্পনা প্রণয়নে মনোনিবেশ করতে পারেন। পেশাজীবীদের জন্য সময়টি তুলনামূলকভাবে বেশ অনুকূল থাকতে পারে; তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারেন, যা তাদের পেশাগত উন্নতির পথ সুগম করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো বেশ ইতিবাচক থাকতে পারে; এমনকি আপনি আপনার প্রিয়জন বা সঙ্গীকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। দাম্পত্য জীবন বেশ সুখকর ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে, যা আপনার জীবনে আনন্দ এবং মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সময় মাঝেমধ্যে ছোটখাটো কিছু বিষয় বা ঘটনা মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে; তবে নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে তারা পুনরায় পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে এবং নিজেদের শিক্ষাজীবনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হতে পারেন।

কন্যা (VIRGO): এই সপ্তাহে কন্যা রাশির লোকেদের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং আর্থিক বিষয়ে। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনাকে সজাগ থাকতে হতে পারে—বিশেষ করে সপ্তাহের শেষের দিকে; কারণ এই সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করলে ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিকভাবে, বর্ধিত ব্যয়ের কারণে আপনি কিছুটা মানসিক চাপে ভুগতে পারেন, কারণ এই সময়ে অর্থ দ্রুত আসতে এবং খরচ হয়ে যেতে পারে। যদিও এই অর্থপ্রবাহ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে, তবে অর্থ সঞ্চয় করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়তে পারে; তাই আগে থেকে সঠিক পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি। কর্মজীবন এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি বেশ উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারেন; অনুকূল পরিস্থিতির সুবাদে আপনার প্রচেষ্টাগুলো থেকে ভালো ফলাফল পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি করছেন, তারা তাদের পছন্দের কোনও স্থানে বদলির সুযোগ পেতে পারেন অথবা নতুন কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারেন এবং মতবিরোধ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে; তাই এই সময়ে ধৈর্য ধরা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিবাহিত জীবন বেশ সুখকর ও শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে, যা আপনার জীবনে আনন্দ ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তবে তাদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠাই তাদের সেই বাধাগুলো অতিক্রম করতে সাহায্য করতে পারে।

তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অত্যন্ত শুভ হতে পারে; জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি প্রগতি ও সম্প্রীতি বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে যথাযথ যত্ন নেওয়া এবং কোনও প্রকার অবহেলা না করাই শ্রেয় হতে পারে; কারণ এই সময়ে শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । আর্থিকভাবেও এই সময়টি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হতে পারে। আপনি বিভিন্ন লাভজনক প্রস্তাব বা সুযোগ পেতে পারেন ৷ বিশেষ করে সরকারি বা সরকার-সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলো থেকে—যা আপনার ব্যবসার প্রসার ঘটাতে কিংবা আয় বৃদ্ধি করতে সহায়ক হতে পারে। কর্মজীবীদের জন্যও এই সময়টি বেশ ইতিবাচক হতে পারে; তারা কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করার এবং নিজেদের কাজের স্বীকৃতি লাভ করার সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো এই সময়ে বেশ বিকশিত হতে পারে; আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যকার বন্ধন আরও সুদৃঢ় হতে পারে, যা আপনাদের মানসিক ও আবেগগত তৃপ্তি এনে দিতে পারে। বিবাহিত জীবনও বেশ সুখকর ও শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে উপহার বিনিময় করতে কিংবা একান্ত কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে পারেন, যা আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীর ও মজবুত করে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে; পড়াশোনার প্রতি তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠাই তাদের শিক্ষাজীবনে সাফল্য এনে দিতে পারে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথকে আরও সুগম ও স্পষ্ট করে তুলতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): এই সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য সামগ্রিকভাবে অনুকূল হতে পারে, যদিও কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সময়টি স্থিতিশীল; এমনকি ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিলেও তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও বড় কারণ নেই। আর্থিকভাবে অতীতের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভের ক্ষেত্রে আপনি সামান্য কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন - অতীতের লাভ হাতে পেতে খানিকটা সময় লাগতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই সময়টি কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে; তাই সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া এবং হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি। তবে কর্মজীবীদের জন্য সময়টি অত্যন্ত শুভ; তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি লাভ করতে পারেন এবং তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা চড়াই-উতরাই দেখা দিতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে; তাই যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনে মাঝেমধ্যে তিক্ততার মুহূর্ত আসতে পারে, তবে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি বজায় রাখলে পরিস্থিতি পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষার্থীরা যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে।

ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি ধনু রাশির লোকেদের জন্য মাঝারি মাপের হতে পারে; এ সময়ে স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগের বিষয়টিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন, কারণ চোখের সমস্যা বা শারীরিক ক্লান্তি আপনার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক; কারণ খরচ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সত্ত্বেও, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসার প্রসারের জন্য দূরের কোনও জায়গায় ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে এবং তাদের এই প্রচেষ্টাগুলো ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। কর্মজীবীদের জন্য সময়টি বেশ অনুকূল; এ সময়ে পদোন্নতির সুযোগ কিংবা নতুন কোনও স্থানে বদলি হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে খানিক সতর্ক থাকা জরুরি; সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় অতিরঞ্জন বা কঠোর কথা বলা এড়ানো উচিত, অন্যথায় সহজেই ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। দাম্পত্য জীবন বেশ সুখকর ও আনন্দদায়ক থাকতে পারে; আপনার জীবনসঙ্গী হয়তো কোনও আনন্দভ্রমণ বা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাদের মনে আনন্দ সঞ্চার করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন; কারণ অমনোযোগিতার কারণে পড়াশোনার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি মকর রাশির লোকেদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে পারে এবং যা সাফল্য ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য চমৎকার থাকতে পারে এবং পুরো সপ্তাহ জুড়ে আপনি নিজেকে অত্যন্ত উদ্যমী ও অনুপ্রাণিত অনুভব করতে পারেন। ব্যবসায় আপনি বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করতে পারেন এবং সম্ভবত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নতুন কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন, যা দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনতে পারে। তবে, কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে; যেখানে ধৈর্য ধরা এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জরুরি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক অত্যন্ত ইতিবাচক থাকতে পারে; আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বা ভ্রমণে যেতে পারেন, যা আপনাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে, তাঁর গুণাবলির কদর করতে পারেন যাতে আপনাদের সম্পর্কের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আর্থিকভাবেও এই সময়টি অত্যন্ত শক্তিশালী; আয়ের একাধিক উৎস থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে এবং উন্নতির সুযোগ তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্যও এটি ভাল সময় হতে পারে; তাঁদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং নিজেদের পছন্দের বিষয়গুলোতে তাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হতে পারেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য বেশ অনুকূল হতে পারে যা তাঁদের জন্য উন্নতি ও স্বীকৃতির সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার নিজের খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত; কারণ কর্মব্যস্ততা বা ঘন ঘন মিটিংয়ের কারণে আপনার স্বাস্থ্যের ওপর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়; আয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং তহবিলের কোনও বড় ধরনের সঙ্কট দেখা দেবে না। ব্যবসায়ীরা তাঁদের বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হতে পারেন। পেশাজীবীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি, প্রশংসা বা সম্মান লাভ করতে পারেন, যা তাঁদের আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক ইতিবাচক থাকতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে নিজের আবেগ-অনুভূতিগুলো খোলামেলাভাবে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেন। তবে, দাম্পত্য জীবনে সপ্তাহের শুরুতে কিছুটা টানাপোড়েন আসতে পারে; যদিও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে পারেন; তাই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য তাঁদের বাড়তি পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হতে পারে।

মীন (PISCES): এই সপ্তাহটি মীন রাশির লোকেদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে, যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি ও অগ্রগতি নিয়ে আসতে পারে। আপনি শারীরিকভাবে বেশ সুস্থ ও সতেজ অনুভব করতে পারেন; তবে নিজের খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও প্রকার অবহেলা না করা অত্যন্ত জরুরি। ব্যবসার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল; আপনার ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলো ৷ বিশেষ করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসাগুলো ৷ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে, যা আপনাকে এক গভীর তৃপ্তি ও সাফল্যের অনুভূতি প্রদান করতে পারে। পেশাজীবীরাও তাঁদের কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও অগ্রগতি দেখতে পেতে পারেন যা তাঁদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার নতুন সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি বেশ স্থিতিশীল ও শক্তিশালী থাকতে পারে; চলমান খরচ থাকা সত্ত্বেও আয়ের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন ; কারণ পারস্পরিক অহংবোধ সংঘাতের কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে ৷ তাই বিষয়টি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সামলানো প্রয়োজন। আপনার বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখকর ও শান্তিপূ্ধানতারত্ব পারে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে চমৎকার সময় কাটাতে পারেন, যা আপনাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্যও এটি একটি ইতিবাচক সময় হতে পারে ৷ এসময়ে পড়াশোনার প্রতি তাদের মনোযোগ ও প্রকৃত আগ্রহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

