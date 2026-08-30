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জন্মাষ্টমী থেকে নন্দোৎসব, এই 6 রাশির গোপালের কৃপায় আকাশছোঁয়া উন্নতি সব ক্ষেত্রে

আগামী 4 সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন ৷ আজ থেকে গোপালের জন্মদিন ও নন্দোৎসব পর্যন্ত 12 রাশির কেমন কাটবে, দেখুন সাপ্তাহিক রাশিফল ৷

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সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 8:06 AM IST

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মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন, কারণ অবহেলার কারণে শারীরিক সমস্যা বাড়তে পারে। আর্থিক বিষয় নিয়ে কিছু দুশ্চিন্তা থাকতে পারে এবং কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের উন্নতির জন্য বেশি পরিশ্রম করতে হবে। চাকরিজীবীদের জন্য সময় অনুকূল, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা নিয়ে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করবেন। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়িয়ে চলুন, নইলে কেরিয়ারে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।

বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন, কারণ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে পেশিতে জড়তা বা ব্যথার সমস্যা হতে পারে। আর্থিকভাবে নিজের জন্য বেশি খরচ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে পারেন এবং ব্যবসা ভালো চলবে। চাকরিজীবীদের জন্য কিছুটা চাপের সময়, তাই এখন চাকরি পরিবর্তনের চিন্তা না করাই ভালো। প্রেমের ক্ষেত্রে পুরনো সঙ্গীর সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং ভালোবাসা বজায় থাকবে। পড়াশোনায় মনোযোগ কিছুটা কম থাকতে পারে, তাই সাফল্যের জন্য পরিশ্রম বাড়াতে হবে।

মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকতে হবে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে জ্বর বা শারীরিক দুর্বলতা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। বাড়ির সংস্কার বা গাড়ি মেরামতের জন্য বেশি অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের বিষয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকলেও সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন মানুষের সহযোগিতা পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার, কারণ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মনোযোগী হতে হবে, নইলে অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে।

কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। কোনও পুরনো আদালতের মামলা মেটাতে বেশি অর্থ খরচ হতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। চাকরিজীবীরা যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবেন, তবে সময় অনুকূল থাকতে পারে। প্রেমের জীবনে কোনও পুরনো সঙ্গী আবার ফিরে আসতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য বেশি পরিশ্রম করতে হবে।

সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। ত্বকের সমস্যা বা পায়ে ব্যথা আপনাকে কিছুটা কষ্ট দিতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতিতে কিছু চাপ থাকতে পারে এবং আদালত বা আইনি বিষয়ের কারণে বেশি অর্থ খরচ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় ভালো, বড় কোনও অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি পেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রেমের সম্পর্কে খুব সতর্কভাবে এগোনো প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়া বজায় রাখার চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের জন্য পড়াশোনায় বেশি পরিশ্রম করতে হবে।

কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। ভ্রমণ এবং বাইরের খাবারের কারণে গলায় সংক্রমণ বা অস্বস্তি হতে পারে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বেশি অর্থ ব্যয় হতে পারে এবং মানসিক চাপও বাড়তে পারে। যারা দূরে গিয়ে ব্যবসা করেন, তারা বাড়ির কাছাকাছি নতুন কোনও কাজ বা ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। চাকরিজীবীদের পদোন্নতির জন্য কর্মক্ষেত্রে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। প্রেমের সম্পর্কে পুরনো অভিযোগ ভুলে সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে নতুন কোনও কাজ শুরু করার পরিকল্পনাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।

তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং দৈনন্দিন রুটিন সুশৃঙ্খল রাখার চেষ্টা করুন, নইলে স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ চলতে পারে। ব্যবসায়ীরা পুরনো কোনো কাজ আবার শুরু করতে পারেন। যারা চাকরি বদলে নতুন চাকরি নিতে চান, তাদের জন্য সময় অনুকূল হতে পারে। কোনও বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকার কারণে প্রিয়জনকে যথেষ্ট সময় দিতে নাও পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কে কিছুটা চাপ থাকতে পারে, তাই খোলামেলা কথা বলে সমস্যা কমানোর চেষ্টা করুন। শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য বেশি পরিশ্রম প্রয়োজন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। মাইগ্রেন বা মাথাব্যথার সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আর্থিক দিক থেকে সময় অনুকূল থাকবে। ব্যবসায়ীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন এবং ব্যবসায় অগ্রগতি হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্যও সপ্তাহটি বেশ ভালো, কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক আগের তুলনায় আরও ভালো ও মধুর হতে পারে। জীবনসঙ্গীর কাজের মাধ্যমে আপনি কোনও ভালো সাফল্য বা সুবিধা পেতে পারেন। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে, পড়াশোনা থেকে মন সরে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারেন।

ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। একাধিক কাজ বা উৎস থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে অপ্রয়োজনীয় খাতে খরচও বাড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় খুবই অনুকূল এবং এগিয়ে যাওয়ার নতুন সুযোগ আসতে পারে। চাকরিজীবীদের এই সময় চাকরি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। প্রেমের সম্পর্ক বেশ রোমান্টিক থাকবে। দাম্পত্য জীবনেও জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালোবাসা বজায় থাকবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। মাইগ্রেন বা মাথাব্যথার সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল থাকুন। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিদেশযাত্রার সুযোগও আসতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান, তাদের জন্য সময় অনুকূল হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর কারণে কিছু মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সতর্ক থাকতে হবে, অন্য বিষয়ে বেশি মন দিলে পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কোনও পুরনো রোগে ভুগে থাকলে এই সময় কিছুটা আরাম পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ভালো এবং ধর্মীয় কাজে অর্থ ব্যয় হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে অহংবোধের কারণে মতবিরোধ হতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও অহংকারের কারণে চাপ বাড়তে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাড়াতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান, তাদের জন্য এখন সময় খুব একটা অনুকূল নয়। শিক্ষার্থীরা সোশাল মিডিয়া ও বন্ধুদের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ায় পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত হতে পারেন।

মীন (PISCES): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। পা বা মাথা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে এবং অর্থের বিশেষ অভাব হবে না। তবে দেখনদারি বা অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে বিরত থাকুন। প্রেমের সম্পর্ক খুবই রোমান্টিক থাকবে। যারা অবিবাহিত বা সিঙ্গেল, তাদের জীবনে নতুন সঙ্গী আসতে পারেন। দাম্পত্য জীবনও ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মিলে নতুন কোনও কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করতে পারেন। ব্যবসায় ভালো সুযোগ আসবে। চাকরি পরিবর্তনের জন্য সময় অনুকূল। শিক্ষার্থীদের জীবনে সাফল্য পেতে অলসতা ত্যাগ করতে হবে।

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নতুন সপ্তাহ কেমন যাবে
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