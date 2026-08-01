বিপদ ডেকে আনতে পারে বিভ্রান্তি, সতর্ক থাকুন টাকা-পয়সা নিয়েও; নয়া সপ্তাহ কেমন যাবে ?

বিপদ ডেকে আনতে পারে বিভ্রান্তি, সতর্ক থাকুন টাকা-পয়সা নিয়েও; নয়া সপ্তাহ কেমন যাবে ?
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (2 থেকে 8 অগস্ট) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : August 1, 2026 at 6:30 PM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি রকম কাটতে পারে। মানসিক চাপ আপনার স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি খুব একটা অনুকূল নাও হতে পারে এবং সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কাঙ্খিত ফলাফল নাও দিতে পারে। ভেবেচিন্তে অর্থ ব্যয় করুন এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকে সতর্ক থাকা উচিত, কারণ এটি ক্ষতির কারণ হতে পারে। আপনি যদি চাকরিজীবী হন এবং চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবেন, তবে আপাতত অপেক্ষা করাই শ্রেয়; কারণ হঠকারী সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং ভুল বোঝাবুঝির কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহিত জীবনেও চাপ আসতে পারে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে থাকা উচিত এবং সাফল্য অর্জনের জন্য পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত, কারণ কাজের চাপের ফলে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, যদিও আয় বাড়াতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বিলম্ব বা বাধা আসলে ব্যবসায়ীরা মানসিক চাপের মধ্যে পড়তে পারেন। পেশাজীবীদের কাজের প্রয়োজনে ভ্রমণ করতে হতে পারে এবং সেই ভ্রমণ ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের জীবন আনন্দদায়ক হতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে0 প্রেমময় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ আসতে পারে। বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে চাপ দেখা দিতে পারে, তবে পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্পর্ককে সুন্দর রাখতে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং যারা উচ্চশিক্ষারত, তাদের ভালো ফলাফল করার সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি ইতিবাচক হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে, তবে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং প্রতারণামূলক বা বিভ্রান্তিকর ফাঁদ এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের বর্তমান ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ পেতে পারেন, যা আশাব্যঞ্জক লাভ নিয়ে আসতে পারে। চাকরিজীবীদের অন্য কোনও স্থানে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমজীবনে ধৈর্যের প্রয়োজন হতে পারে; সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও প্রকার সন্দেহের প্রভাবকে এড়ানো উচিত। দাম্পত্য জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকতে পারে এবং ঘরে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারে, বিশেষ করে যারা গবেষণা বা উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো কাটতে পারে। সাধারণভাবে, স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে সর্দি, কাশি বা জ্বরের মতো ঋতুভিত্তিক অসুস্থতা হঠাৎ আপনাকে ভোগাতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনি দীর্ঘদিনের কোনও অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা সময়মতো প্রকল্প শেষ করতে পারেন; অন্যদিকে, চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি ও অহংকার থেকে দূরে থাকা উচিত। প্রেমজীবন অনুকূল থাকতে পারে এবং অতীতের কোনও পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখকর হতে পারে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগী থাকবে এবং আশাব্যঞ্জক ফলাফল অর্জন করতে পারে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আপনার স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নেওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত ব্যায়াম ও যোগব্যায়াম করা উপকারী হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি মিশ্র ফল আনতে পারে এবং কিছু অনিবার্য খরচ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন, যা তাদের ব্যবসার জন্য লাভজনক হতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির কারণে আপনার ও আপনার সঙ্গীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। বিবাহিত দম্পতিদের অহং জনিত সংঘাত এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তা বিবাদের কারণ হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মনোযোগী থাকা প্রয়োজন।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। নিয়মিত শরীরচর্চা ও যোগব্যায়ামের মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখুন। আপনার আয় বাড়লেও সঙ্গে ব্যয়ও বাড়তে পারে, তাই আর্থিক পরিকল্পনা করা জরুরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা কোনও অভিজ্ঞ পেশাদারের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যার পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হতে পারে। কর্মজীবীরা কাজের প্রয়োজনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণে যেতে পারেন, যা দীর্ঘমেয়াদী সুফল আনতে পারে। গবেষণা বা পড়াশোনা-সংক্রান্ত কাজে শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি রকম কাটতে পারে। পেটের সমস্যা বা স্বাস্থ্যগত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে ব্যয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; ভালো আয় সত্ত্বেও অর্থ কোথায় খরচ হচ্ছে, তা বুঝতে হিমশিম খেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের অনৈতিক শর্টকাট অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কর্মজীবীদের জন্য, এই সময়ে চাকরি বা কর্মক্ষেত্রে বড় কোনও পরিবর্তন না করাই শ্রেয় হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে অহংবোধ সঙ্গীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে পারে এবং মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে হবে এবং কোনও ধরনের অবহেলা করা চলবে না।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকা উচিত। ঋতু পরিবর্তনের ফলে সর্দি, কাশি বা জ্বরের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি বেশ ভালো যেতে পারে এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার হতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিতর মাধ্যমে তাদের নেটওয়ার্ক প্রসারিত করতে পারেন, যা ব্যবসার বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারে এবং পড়াশোনায় ধারাবাহিক উন্নতি বজায় রাখতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কিছু প্রতিকূলতা নিয়ে আসতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও যোগব্যায়ামের মাধ্যমে নিজের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখুন। দুর্বল আর্থিক অবস্থার কারণে অর্থের বিষয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বিদেশি কোম্পানি থেকে কোনও বড় ধরনের অর্ডারের সুযোগ পেতে পারেন, তবে তা সম্পন্ন করতে বেশ পরিশ্রম করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীরা স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন। প্রেমজীবনে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং ছোটখাটো ভুল থেকেও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহিত জীবন সহযোগিতামূলক থাকতে পারে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে এমন বিষয় থেকে দূরে থাকা উচিত, কারণ এতে পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং কোনও সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর্থিক দিকটি ইতিবাচক থাকতে পারে; আটকে থাকা কাজ পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেতে পারেন। তবে অন্যান্য কাজের চাপে পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যেতে পারে, তাই শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় নিবেদিত থাকার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা চালানো উচিত।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকা জন্য সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক হতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল থাকুন এবং কোনও শারীরিক সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর্থিক ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা উল্লেখযোগ্য আর্থিক লাভ দেখতে পারেন এবং বিদেশী ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদার করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীরা স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন। প্রেমজীবনে কিছুটা চাপ থাকতে পারে এবং ভুল বোঝাবুঝি সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে। বিবাহিত জীবনেও চাপ আসতে পারে, তাই ধৈর্য ও পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পড়াশোনায় অবহেলা বা অসতর্কতা এড়িয়ে চলা উচিত।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি সন্তোষজনক হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নিন এবং অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি আশাব্যঞ্জক; আপনার পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ব্যবসার ধারাবাহিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে যারা নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছেন, তাদের আগে বাজারের পরিস্থিতি ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া উচিত। চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি অনুকূল থাকতে পারে। প্রেমজীবন আনন্দদায়ক হবে এবং ভালোবাসার মুহূর্তগুলো আপনাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে পারে। বিবাহিত জীবনও সুখের হতে পারে; ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটার এবং পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়তে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করার সম্ভাবনা রয়েছে।