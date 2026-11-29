পথ পরিবর্তন বুধের, নয়া সপ্তাহে রাজযোগে উন্নতির শিখরে এই রাশিরা
আজ থেকে শুরু হচ্ছে নয়া সপ্তাহ ৷ এরপরই বৃশ্চিক রাশিতে গোচর করবে বুধ। প্রভাব পড়বে কোন কোন রাশিতে ? কারা প্রচুর সাফল্য পাবেন ?
Published : November 29, 2026 at 9:01 AM IST
মেষ (ARIES): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য বেশ ভালো থাকবে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সময় অনুকূল থাকবে। তবে বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনে কিছুটা মানসিক চাপ থাকতে পারে। জীবনসঙ্গী রাগী বা খিটখিটে আচরণ করতে পারেন, যা আপনার ভালো নাও লাগতে পারে, তাই শান্তভাবে পরিস্থিতি সামলান। সপ্তাহের শুরুতে আপনি নিজের কাজে খুব মনোযোগী থাকবেন এবং ছোটখাটো ভুলও ঠিক করার চেষ্টা করবেন। এর ভালো ফল পাবেন এবং বসও আপনার কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি খুব একটা সফল নাও হতে পারে, তাই বর্তমান ব্যবসায়িক অবস্থার দিকে বেশি নজর দিন। পরিবারের সদস্যরা পাশে থাকবেন। অতিরিক্ত খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে, তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি আয় বাড়তে শুরু করবে এবং আর্থিক অবস্থাও শক্তিশালী হবে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ভালো।
বৃষ (TAURUS): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভালো থাকবে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় খুবই অনুকূল এবং আপনি সঙ্গীর সামনে বিয়ের প্রস্তাবও রাখতে পারেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন খুব ভালো থাকবে। পারস্পরিক ভালোবাসা ও গুরুত্ব বাড়বে। চাকরিজীবীরা নিজেদের কাজ উপভোগ করবেন এবং কঠোর পরিশ্রম করবেন। তার ভালো ফলও পাবেন এবং বস আপনার প্রশংসা করতে পারেন। গত কিছু সময়ে কোনও কাজগুলি লাভ দিয়েছে আর কোনগুলি ক্ষতি করেছে, তা মূল্যায়ন করার সুযোগ পাবেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যবসাকে নতুন দিশা দিতে পারবেন। খরচ কমবে এবং আয় বাড়বে, ফলে মন ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কিছু সমস্যা হতে পারে, তাই বেশি মনোযোগ দিতে হবে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহটি ভালো।
মিথুন (GEMINI): এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সময় খুব ভালো এবং সঙ্গীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যেতে পারেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনও সুখকর থাকবে। চাকরিজীবীরা কাজে পূর্ণ আগ্রহ দেখাবেন এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বাড়তে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন কিছু মানুষের সহযোগিতা পেতে পারেন। সপ্তাহের শুরু কিছুটা দুর্বল হলেও পরে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে আসবে। ভাগ্যের ভালো সহযোগিতা পাবেন এবং অনেক কাজ সহজে সম্পন্ন হবে। আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে বুঝতে পারবেন এবং কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির সাহায্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ওঠানামা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শুরু ভালো।
কর্কট (CANCER): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে সময় আনন্দদায়ক থাকবে এবং আপনি সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে পারবেন। তবে বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনে কিছুটা চাপ থাকতে পারে, কারণ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সবকিছু প্রত্যাশামতো নাও চলতে পারে। চাকরিজীবীরা কাজে চাপ অনুভব করলেও কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন এবং প্রশংসাও পেতে পারেন। আপনার চিন্তাভাবনারও মূল্যায়ন হবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। ব্যবসা এগিয়ে নিতে নতুন কিছু ভাবতে হবে। খরচ কমবে। সপ্তাহের শুরুতে কোনও বিষয় নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা থাকতে পারে, তবে তা দ্রুত কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন থাকবে এবং ভাগ্যের সহায়তায় সাফল্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ভালো।
সিংহ (LEO): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে সময় অনুকূল থাকবে। দাম্পত্য জীবনে ওঠানামা থাকবে, তবে মাঝেমধ্যে আনন্দের মুহূর্তও আসবে। সপ্তাহের শুরুতে ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝামাঝি সময় কিছুটা দুর্বল হতে পারে। খরচ বাড়বে এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণের কারণে দুশ্চিন্তাও বাড়তে পারে। কাজের ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পাবেন এবং চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বাস্থ্য কিছুটা খারাপ হতে পারে, তাই যত্ন নিন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বাধা আসতে পারে, তাই একাগ্রতা জরুরি। সপ্তাহের শেষের দিকে স্বাস্থ্য ভালো হবে এবং দীর্ঘ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণের জন্য শেষের দিনগুলো ভালো।
কন্যা (VIRGO): এই সপ্তাহটি সাধারণভাবে ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে সময় মোটামুটি ভালো, বিশেষ করে সপ্তাহের শুরু বাদ দিলে সম্পর্ক উপভোগ করতে পারবেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে। আপনি রোমান্টিক অনুভব করবেন এবং জীবনসঙ্গীর আকর্ষণও বাড়বে। চাকরিজীবীরা সহজেই নিজেদের কাজ শেষ করতে পারবেন এবং এতে আপনার ভাবমূর্তি শক্তিশালী হবে। ব্যবসায়ীরাও ভালো লাভ পেতে পারেন। নতুন অংশীদারিত্ব শুরু করতে পারেন অথবা পুরনো ব্যবসায় নতুন পার্টনার যুক্ত হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে কোনও বড় সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল পেতে পারেন এবং প্রতিযোগিতাতেও সাফল্য আসতে পারে। স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল হতে পারে, তাই বিশেষ যত্ন নিন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শেষ দিন ভালো।
তুলা (LIBRA): এই সপ্তাহটি মাঝারি ফলদায়ক হবে। সপ্তাহের শুরুতে প্রেমের ক্ষেত্রে কিছুটা কষ্ট বা হতাশার আশঙ্কা থাকতে পারে, তাই আবেগের বশে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। নিজেকে একা ভাববেন না এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক থাকবে, তবে জীবনসঙ্গী কোনো বিষয়ে একগুঁয়ে আচরণ করতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্য সময় ওঠানামায় ভরা থাকবে এবং কাজে কিছু হতাশা আসতে পারে। নতুন চাকরি হাতে না আসা পর্যন্ত বর্তমান কাজে মনোযোগ দিন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও কিছু ওঠানামা থাকবে। দূরের কোনও অঞ্চল থেকে ভালো খবর আসতে পারে, তবে খরচও বাড়বে। কাজ ও প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পড়াশোনায় মনোযোগ জরুরি। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শেষ দিনগুলো ভালো।
বৃশ্চিক (SCORPIO): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য আনন্দ নিয়ে আসবে। প্রেমের সম্পর্কে আপনি রোমান্সে ভরপুর থাকবেন এবং প্রিয়জনের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চাইবেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন মোটামুটি ভালো থাকবে। জীবনসঙ্গীর গুরুত্বপূর্ণ কোনও পরামর্শ আপনার অনেক কাজে আসবে। চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটি ভালো এবং কাজে গতি বাড়বে। পরিবারের দায়িত্বও ভালোভাবে পালন করবেন। পারিবারিক চাপ কমবে এবং নতুন কিছু ভাবতে পারবেন। ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্তক্ষমতা ভালো থাকবে এবং লাভের সুযোগ আসবে। সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনাও প্রবল। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় সময় নষ্ট করবেন না। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিশ্রম অনুযায়ী ভালো ফল পাবেন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শুরু ভালো।
ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে চলমান ভুল বোঝাবুঝি দূর করে ভালোবাসা বাড়ানোর চেষ্টা করুন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক থাকবে। চাকরিজীবীদের অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে, তবে আপনি ভয় পাবেন না এবং পরিশ্রম করে এগিয়ে যাবেন। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে এবং ব্যবসায় ভালো ফল পেতে পারেন। তবে বাড়ির কিছু দায়িত্ব আপনার মনোযোগ চাইবে, তাই সময় দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সুবিধা পাবেন এবং ছোট ছোট বিষয় সহজে মনে রাখতে পারবেন। কঠিন সমস্যাও সহজে সমাধান করতে পারবেন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শুরু ভালো।
মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে সময় স্বাভাবিক থাকবে এবং আপনি সঙ্গীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবনের চাপ কমতে পারে, তবে জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য কিছুটা খারাপ হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময় গুরুত্বপূর্ণ। নতুন কোনও অফার এলে চাকরি পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরাও এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাবেন এবং নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হবে, যা কাজে লাগবে। পারিবারিক চাপকে নিজের ওপর বেশি প্রভাব ফেলতে দেবেন না। নিজের কাজের প্রতি মনোযোগ রাখলেই সাফল্য পাবেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন এবং ভ্রমণের জন্য সপ্তাহটি ভালো।
কুম্ভ (AQUARIUS): এই সপ্তাহটি মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে সময় ভালো এবং আপনি প্রিয়জনকে পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। দাম্পত্য জীবনও সুখকর থাকবে। আপনি সম্পর্ক খুব যত্নের সঙ্গে সামলাবেন এবং জীবনসঙ্গীকে খুশি রাখার চেষ্টা করবেন। চাকরিজীবীরা কাজে উন্নতি করবেন। ব্যবসায়ীদের জন্যও সময় ভালো এবং সরকারের কাছ থেকে কোনও বড় সুবিধা বা টেন্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আয় ভালো হবে এবং সঞ্চয় বাড়বে। আগে করা বিনিয়োগ থেকেও লাভ আসতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকারী হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং পুরনো সমস্যা কমবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও মনোযোগ দিতে হবে। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শেষ দিনগুলি ভালো।
মীন (PISCES): এই সপ্তাহটি মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে আপনি খুশি থাকবেন এবং জীবনের মূল্যবোধ বুঝে সঙ্গীর গুরুত্বও আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করবেন। তবে অতিরিক্ত দাপট বা অহঙ্কার সম্পর্ক, বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। চাকরিজীবীরা কাজে সন্তুষ্ট থাকলেও কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও কিছু বাধা পেরিয়ে এগোতে হবে। সপ্তাহের সঙ্গে সঙ্গে আয় বাড়তে পারে, তবে মাঝামাঝি সময়ে খরচও বেড়ে যাবে। সপ্তাহের শেষের দিকে নিজের ব্যক্তিত্ব, সাজসজ্জা ও গ্রুমিংয়ের দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন। নতুন পোশাক বা অন্যান্য জিনিস কিনতে পারেন। ভাইবোনদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন এবং ভ্রমণ থেকেও লাভ হতে পারে।