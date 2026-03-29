চোখ ধাঁধাঁনো সাফল্য, নয়া সপ্তাহে ধনী হওয়ার পথে এই রাশিরা

চোখ ধাঁধাঁনো সাফল্য, নয়া সপ্তাহে ধনী হওয়ার পথে এই রাশিরা
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (29 মার্চ থেকে 4 এপ্রিল) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : March 29, 2026 at 8:44 AM IST
মেষ (ARIES): রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের কথা বললে তা ভালোই যাবে, তবে আপনার রাগ করা এড়িয়ে চলা উচিত, এতে আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, সপ্তাহের শুরুটা আর্থিক পরিস্থিতির জন্য ভালো হতে পারে, তবে পরবর্তী দিনগুলিতে আপনি আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারেন, ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, যার কারণে আপনার কাজ করতে ইচ্ছা নাও করতে পারে, চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো হতে পারে, বেসরকারি ও সরকারি খাতে কর্মরত ব্যক্তিরা ভালো লাভ পেতে পারেন, প্রেমের সম্পর্কের জন্যও সময়টি ভালো হতে পারে, আপনি আপনার প্রিয়জনকে ভালো উপহার দিতে পারেন, বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, ঝগড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, শিক্ষার্থীদের জন্য পারিবারিক পরিবেশ তাদের পড়াশোনার উপর অনেক প্রভাব ফেলতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল ফলাফল আনতে পারে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। রক্তজনিত রোগ বা আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকতে পারে। আপনার আয়ের কোনও ঘাটতি থাকবে না। আপনি আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা বহুজাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করতে পারেন এবং এর থেকে লাভবান হতে পারেন। চাকরিজীবীদের অন্য জায়গায় বদলি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছে আপনার মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন এবং তিনিও আপনার কথা মেনে নিতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফলাফল পেতে পারে, তবে এর জন্য তাদের খুব পরিশ্রম করতে হতে পারে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি একটু চাপের হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি খুব সতর্ক থাকা দরকার। আপনার পেটে টান বা ব্যথা হতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি সপ্তাহ জুড়ে ওঠানামা করতে পারে। আপনি আপনার বুদ্ধি ব্যবহার করে আপনার অর্থ ভালো জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কোনও একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তা পেতে পারেন, যা তাদের ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করতে পারে। যারা চাকরি করেন তাদের কাজের পরিবেশ খুব ভালো থাকতে পারে। আপনি কিছু পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এই সপ্তাহটি বৈবাহিক সম্পর্কের জন্য ভালো হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে খুব সুখী থাকতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। বাইরের কেউ পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বাইরের লোক হওয়ার কারণে আপনি পড়াশোনায় বাধার সম্মুখীন হতে পারেন।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের কথা বললে, আপনি আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হতে পারেন। আপনি নিয়মিত ব্যায়াম করতে এবং সকালে হাঁটতেও যেতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকতে পারে। আপনার আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসা সম্পর্কে খানিক সতর্ক থাকা উচিত এবং তাদের অহমকে দূরে রেখেই কাজ করা উচিত। যারা কর্মরত তারা কিছু সমস্যার পরে ভালো ফলাফল দেখতে পেতে পারেন। এই সপ্তাহটি প্রেমের সম্পর্কের জন্য ভালো হতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কোনও ধর্মীয় স্থানে যেতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এমন কিছু বলবেন না যা আপনার জীবনসঙ্গীকে অসন্তুষ্ট করতে পারে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি গড়পড়তা হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের কিছুটা অবনতি হতে পারে। সপ্তাহের শেষে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন হতে পারে। আর্থিকভাবে, এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ভালো থাকত্বে পারে। আপনার আয় ভালো থাকতে পারে এবং আপনার অর্থ কেবল ভালো কাজে ব্যয় করা হতে পারে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়িক যোগাযোগ থেকে প্রচুর উপকৃত হতে পারেন। চাকরিজীবীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদ বা প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময়টি ভালো হতে পারে। আপনার মধ্যে দূরত্ব এবং হতাশার অবসান হতে পারে। আপনি এবং আপনার প্রিয়জন একে অপরের আরও কাছাকাছি আসতে পারেন।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির লোকেদের জন্য এটি একটি কঠিন সময় হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে, অবহেলা না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন, কারণ এটি অবনতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকতে পারে। আপনি একাধিক মামলা থেকে আয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় উন্নতি দেখতে পেতে পারেন। যারা চাকরিজীবী তাদের অফিসের পরিবেশে চমৎকার কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক উত্থান-পতনে পরিপূর্ণ থাকতে পারে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে বাইরে যেতে পারেন এবং দুজনের মধ্যে তর্ক হতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের জীবনসঙ্গীর থেকে পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনও বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করাই সর্বোত্তম বলে মনে করতে পারেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আপনি সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালোই যেতে পারে, যদি আমরা এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের কথা বলি, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত, আপনি হরমোনজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে, তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আপনি কিছু আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কোথাও বাইরে যেতে পারেন, আপনি খুব ভালো সময় কাটাতে পারেন, বৈবাহিক সম্পর্কে আপনি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, আপনার জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আপনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি ভালো থাকতে পারে, তারা কিছু ইন্সেনটিভস পেতে পারেন, শিক্ষার প্রতিও সতর্ক থাকার প্রয়োজন, পড়াশোনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন; স্বাস্থ্যজনিত বা পেট সম্পর্কিত কোনও সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা খামতির দিকে থাকতে পারে, তবে ব্যয় বেশি হতে পারে, যা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপনার কোনও ধরনের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই শ্রেয় হতে পারে; অন্যথায়, আপনার ক্ষতি হতে পারে। যারা চাকরি করেন তারাও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন; তাদের অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য এটি ভালো সময় হতে পারে। আপনি আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। আপনার পারিবারিক জীবন ভালো থাকতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার শ্বশুরবাড়িতে কিছু বিনোদন বা কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যেতে পারেন। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুটা সমস্যার হতে পারে; আপনার পড়াশোনায় খানিক ব্যাঘাত ঘটতে পারে, যার কারণে আপনি খানিকটা বিরক্ত হতে পারেন।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির লোকেদের জন্য এই সময়টি কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, কারণ পেটের সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার কিছু আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে আপনার আয় কিছুটা কমতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য মহিলাদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন, যা তাদের উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে। চাকরিজীবীদের অন্যত্র স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। পরিস্থিতি আর আগের মতো নাও থাকতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্ক অনুকূল থাকতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে খুব সুখী জীবনযাপনে ব্যস্ত থাকতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা নিয়ে ভালো সময় নাও কাটাতে পারে। বাড়ির সমস্যা তাদের পড়াশোনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে তাদের পড়াশোনার প্রতি ঝোঁক কমতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে, স্বাস্থ্যের কথা বললে, আপনার পরিবারের কোনও বড় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্য একেবারে সুস্থ থাকতে পারে, আর্থিক অবস্থার বললে, আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে, যদি আপনি কোনও সম্পত্তির লেনদেনে একটু সতর্ক হন, সে সম্পর্কে তদন্ত করুন, তবেই এগিয়ে যান, প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টি একটু সমস্যার হতে পারে, আপনার পারিবারিক সমস্যাগুলি আপনাকে নিজের দিকে টেনে রাখতে পারে, যার কারণে আপনি আপনার প্রিয়জনকে সময় নাও দিতে পারেন, এবং সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে পারে, বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন, শিক্ষার্থীদের কথা বললে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি আপনার জন্য খুব ভালো হতে পারে, আপনি আপনার পড়াশোনার জন্য কোনও একজন ভালো শিক্ষকের থেকে নির্দেশনা পেতে পারেন, যিনি আপনাকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য যথাযথ থাকতে পারে এবং আপনি পুরনো অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতে পারেন, তবে সপ্তাহের শেষে সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে, আয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ব্যয়ও অব্যাহত থাকতে পারে। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসা সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত এবং তাদের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেতে পারে। কোনও অর্থ বিনিয়োগ করার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। যারা চাকরি করেন তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে কিছু ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। সপ্তাহটি প্রেমের সম্পর্কের জন্য বিশেষভাবে ভালো হতে পারে। আপনি প্রেমে ডুবে থাকতে পারেন, সর্বত্র আপনার প্রিয়জনের কথা বলতে এবং ভাবতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্কও ভালো থাকতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর থেকে আপনি প্রচুর ভালোবাসা পেতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময় ভালো হতে পারে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারীরা বিদেশে পড়াশোনা করতে যেতে পারেন। তারা তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে চমৎকার ফলাফল অর্জন করতে পারে এবং আপনি আপনার পড়াশোনায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।
মীন (PISCES): মীন রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো যেতে পারে। স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে, কোনও ধরনের শারীরিক ব্যথার সম্ভাবনা নেই, তবে চোখ বা দাঁত সম্পর্কিত কিছু ছোটখাটো সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার ব্যবসা খুব ভালোভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং আপনি আপনার ব্যবসায় অনেক উন্নতি করতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্যও সময়টি ভালো যেতে পারে। আপনার কর্মকর্তারা আপনার কাজে খুশি হতে পারেন। আপনি আপনার অফিসে একটি আলাদা পরিচয় তৈরি করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের জন্যও সপ্তাহটি খুব ভালো হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গে আপনার প্রেমের সঙ্গীকে নিয়ে কথা বলতে পারেন, বন্ধুদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন এবং বিবাহিত জীবনেও প্রচুর সুখ থাকতে পারে। কোনও ধরনের চাপের সম্ভাবনা নেই। শিক্ষার জন্য সময়টি ভালো হতে পারে। আপনি কোনও ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারেন, এবং আপনি বৃত্তিও পেতে পারেন।