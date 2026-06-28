জুলাইয়ের পয়লা থেকে স্নানযাত্রা, আগামী সাতদিন প্রভু জগন্নাথের কৃপায় কী হতে চলেছে ?

জুলাইয়ের পয়লা থেকে স্নানযাত্রা, আগামী সাতদিন প্রভু জগন্নাথের কৃপায় কী হতে চলেছে ?
স্নানযাত্রা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের খুবই পবিত্র উৎসব। এদিন শুভ যোগে ঘটবে অনেককিছুই ৷ ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফলে পড়ে নিন সবটা ৷
Published : June 28, 2026 at 8:02 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, কোনও অবহেলা আপনার জন্য ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে; তাই সতর্ক থাকা এবং শরীরের যে কোনও অস্বস্তির লক্ষণের প্রতি মনোযোগী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে; আপনি যদি ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব দিক ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হোন। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং নতুন সুযোগ অন্বেষণ করতে নতুন লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কর্মজীবীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা কাজে পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখেন এবং ভুল-ভ্রান্তি এড়াতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। প্রেমের সম্পর্কে কিছু বাধা দেখা দিতে পারে, যার ফলে সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি বা মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও কোনও বিভ্রান্তি বা অস্পষ্টতার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে; তাই এই সময়ে ধৈর্য ধরা এবং সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা যোগাযোগ বজায় রাখা অপরিহার্য। শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী থাকতে পারে; তবে মানসিক চাপের কারণে তাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে, যার ফলে পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগ ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে বেশ অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি পেটের পীড়াজনিত সমস্যায় ভুগতে পারেন; তাই এই সময়ে একটি সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসার সফল প্রসারের জন্য এই সপ্তাহে বেশ কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে। কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সর্বদা মনোযোগী থাকা উচিত; কারণ সামান্য অসতর্কতার কারণে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি বেশ ইতিবাচক হতে পারে ; আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পাওয়ার ফলে আপনি মানসিক তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টি কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে; সঙ্গীর সঙ্গে কোনও ভুল বোঝাবুঝি বা তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দাম্পত্য জীবন বেশ সম্প্রীতিপূর্ণ থাকতে পারে; পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং মধুর সম্পর্কের মাধ্যমে আপনাদের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি অত্যন্ত উপকারী হতে পারে; তারা পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ দিতে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে পারে। ধারাবাহিকতা ও একাগ্রতার সঙ্গে তাদের প্রচেষ্টা, পড়াশোনার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই তাদের অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করতে সাহায্য করবে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটিতে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, পায়ের স্নায়ু সংক্রান্ত সমস্যা বা পুরনো কোনও শারীরিক অসুস্থতা আপনাকে ভোগাতে পারে; তাই যথাযথ যত্ন নেওয়া আবশ্যক। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, যার ফলে বড় কোনও দুশ্চিন্তা ছাড়াই আপনি আপনার নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে অর্থ ব্যয় করতে পারবেন। এই সময়ে অর্থের কোনও অভাব হবে না। ব্যবসায়ীরা নতুন লোকজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে উপকৃত হতে পারেন; এটি তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। কর্মজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনও প্রকার বিবাদে না জড়ানো এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বদা শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ বজায় রাখা উচিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি অনুকূল হতে পারে; তবে সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই পড়াশোনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, কারণ এই সপ্তাহে একমাত্র কঠোর পরিশ্রমই তাদের, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি এনে দিতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সাধারণমাপের হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার অবস্থা স্থিতিশীল থাকতে পারে; তবে সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতে এবং তা আরও উন্নত করতে আপনার যোগব্যায়াম ও প্রাতঃভ্রমণের মতো অভ্যাসগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আর্থিকভাবে সময়টি অনুকূল হতে পারে; তবে গৃহস্থালি প্রয়োজন মেটাতে কিংবা ব্যক্তিগত কেনাকাটায় আপনার বেশ বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হতে পারে। ব্যবসায়ীদের সময়সূচি বেশ ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটতে পারে, কারণ বিভিন্ন প্রকল্প সম্পন্ন করতে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে তাদের প্রচুর সময় ব্যয় করতে হতে পারে। যেসব কর্মজীবী চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য নতুন সুযোগগুলো যাচাই করে দেখার জন্য এই সময়টি বেশ উপযুক্ত হতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত রাগ বা অধৈর্যতার কারণে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে; তাই মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও বোঝাপড়া অটুট থাকবে। এই সপ্তাহটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ অনুকূল হতে পারে; পড়াশোনার প্রতি তাদের গভীর মনোযোগ ও একাগ্রতা শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং উন্নত ফলাফল অর্জনে সহায়তা করতে পারে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনওভাবেই অবহেলা করা উচিত নয়; কারণ উপেক্ষা করলে কোনও পুরনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাকে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি; কারণ অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে আর্থিক ক্ষতির হতে পারে, যা আপনার ওপর অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কর্মজীবীদের উচিত নিজেদের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া; তাদের কোনও প্রকার অবহেলা না করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে যাওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের নিজেদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আপনার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগোনো এবং সঙ্গীর সঙ্গে চিন্তাভাবনা করে কথা বলা প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজন হতে পারে; সঙ্গীর প্রতি নম্র ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ বজায় রাখলে পারিবারিক সম্প্রীতি অটুট থাকতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি মোটামুটি অনুকূল থাকতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রতি বেশ আগ্রহী থাকতে পারে। নিয়মিত প্রচেষ্টা এবং একাগ্রতা বজায় রাখলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ধারাবাহিক উন্নতি করতে পারবে এবং ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হতে পারবে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে পুরনো কোনও শারীরিক সমস্যা পুনরায় দেখা দিতে পারে; তাই নিয়মিত শরীরচর্চা এবং যোগব্যায়াম অনুশীলন করলে শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি খুব একটা অনুকূল নাও হতে পারে; কারণ অপ্রয়োজনীয় খরচ হঠাৎ করেই অনেকটা বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হতে পারে। ব্যবসায়ীদের নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে বড় ধরনের কোনও পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকা উচিত ; কারণ হুট করে নেওয়া কোনও সিদ্ধান্তের ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। কর্মজীবীদের অত্যন্ত মনোযোগী থাকতে হহতে পারে এবং কোনওরকম ভুল এড়াতে পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বাধা দেখা দিতে পারে; সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমতাবস্থায় ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিতে হতে পারে। বিবাহিত দম্পতিদের নিজেদের সঙ্গীর সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর চেষ্টা করা উচিত, যাতে দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং পারস্পরিক মানসিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ অনুকূল প্রমাণিত হতে পারে; কারণ পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে। নিয়মিত প্রচেষ্টা তাদের পড়াশোনায় আরও ভালো ফলাফল অর্জন করতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে মাঝারি মানের হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে এবং ছোটখাটো কোনও সমস্যাকে অবহেলা করা এড়ানো উচিত ; কারণ এমন অসতর্কতা পরবর্তীতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। একটি সুশৃঙ্খল রুটিন মেনে চললে আপনি শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সময়টি কিছু বাধা নিয়ে আসতে পারে এবং আপনার অহংবোধ ,আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে। বিনয়ী থাকা এবং সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা চালানো অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ধৈর্য ঝামেলা মেটানোর মূল চাবিকাঠি হতে পারে। বিবাহিত জীবনে, আপনি যদি বেশ কিছুদিন ধরে আপনার জীবনসঙ্গী থেকে আলাদা থাকেন, তবে আরও ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আপাতত কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা এবং একে অপরকে কিছুটা ব্যক্তিগত পরিসর দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। আর্থিক ও পেশাগত দিক থেকে এই সময়টি স্থিতিশীল বলে হতে পারে; এতে বড় কোনও বাধার আশঙ্কা নেই। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া এবং সব ধরণের বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা উচিত; কারণ ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখলেই তারা তাদের শিক্ষাজীবনে স্থির অগ্রগতি পেতে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সপ্তাহটি অত্যন্ত শুভ ও অনুকূল হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি পেটের বা হজম সংক্রান্ত ছোটখাটো কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন; তাই একটি সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা আপনার জন্য হিতকর হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে এই সময়টি বেশ শক্তিশালী হতে পারে, আপনি স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করার কথা কিংবা জমি কেনার কথা বিবেচনা করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী সুফল এনে দিতে পারে। কর্মজীবন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে এই সপ্তাহটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়; আপনার বিভিন্ন উদ্যোগে বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। যারা পেশাগত কাজে নিয়োজিত, তারাও তাদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাক্তে পারে এবং অতীতে কোনও সঙ্গীর সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে মানসিক তৃপ্তি এনে দিতে পারে। বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সম্প্রীতিপূর্ণ থাকতে পারে; পারস্পরিক ভালোবাসা ও বোঝাপড়া আপনাদের সম্পর্কের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্যও এই সপ্তাহটি বেশ ফলপ্রসূ হতে পারে; তারা তাদের পড়াশোনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হতে পারে। তবে, বন্ধুদের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত; কারণ এর ফলে তারা তাদের পড়াশোনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে পড়তে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে শুভ হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, কোনও জটিলতা এড়াতে আপনার বিশেষ যত্ন নেওয়া এবং একটি সুশৃঙ্খল জীবনযাপন বজায় রাখা উচিত। আর্থিকভাবে, আয় বৃদ্ধি এবং নিজের আর্থিক স্থিতিশীলতা জোরদার করার লক্ষ্যে আপনাকে নতুন সুযোগগুলো অন্বেষণ করতে হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সপ্তাহটি ইতিবাচক হতে পারে; তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে আর্থিক বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হতে পারে। কর্মজীবীরা তাদের কর্মজীবনে একটি ভালো সময়ের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি হবে ধারাবাহিক হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, যা সম্পর্কের সম্প্রীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কিছু টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে; তাই ভেবেচিন্তে কথা বলা এবং কঠোর শব্দ ব্যবহার না করাই শ্রেয় হতে পারে। ধৈর্য সম্পর্ককে অটুট রাখতে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বাড়তি প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে, কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করবে তাদের একাগ্রতা ও শৃঙ্খলার ওপর। ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা শিক্ষাজীবনে স্থিতিশীল অগ্রগতিতে সক্ষম হতে পারেন।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে অনুকূল থাক্তে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে, কারণ মাইগ্রেন, মাথাব্যথা বা ত্বকের সমস্যাগুলোর মতো শারীরিক জটিলতা আপনাকে ভোগাতে পারে। সঠিক যত্ন ও একটি সুনির্দিষ্ট রুটিন আপনাকে শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে; পূর্বে আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতাকে আরও উন্নত করতে পারে। কর্মজীবন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীরা কিছুটা মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারেন; তবে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা সেই প্রতিকূলতাগুলো সফলভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন। পেশাজীবীদের তাদের নিজ কাজে মনোযোগ ও নিষ্ঠা বজায় রাখা উচিত, যাতে কর্মক্ষেত্রে কোনও ধরনের সমস্যা তৈরি না হয়। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাকতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনও বেশ সম্প্রীতিপূর্ণ হতে পারে, যা আপনাকে মানসিক তৃপ্তি এনে দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা নিজেদের মানসিক স্থিরতা বজায় রাখে; কারণ এটি তাদের পড়াশোনায় আরও ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করতে পারে। সঠিক মনোযোগ ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে তারা শিক্ষাজীবনে ভালো ফলাফল এবং ধারাবাহিক অগ্রগতিতে সক্ষম হতে পারেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যগতভাবে, আপনার যথাযথ যত্ন নেওয়া উচিত এবং সুস্থতা বজায় রাখার জন্য যোগ, প্রাণায়াম এবং নিয়মিত ব্যায়ামের মতো অভ্যাসগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আর্থিকভাবে, অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও আপনি পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের তাদের উদ্যোগ প্রসারিত করতে এবং বৃদ্ধি অর্জনের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। কর্মজীবীদের তাদের কাজ সাবধানে করা উচিত এবং কর্মক্ষেত্রে অবহেলা করা এড়িয়ে চলা উচিত। প্রেমের সম্পর্কে, ছোটখাটো বিষয়ে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, যার জন্য ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার প্রয়োজন হতে পারে। বিবাহিত জীবনেও কিছু অশান্তি হতে পারে, সম্ভবত আপনার কারণে, কিন্তু বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিলে সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার হতে পারে। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী থাকা উচিত এবং মনোযোগ নষ্টকারী বিষয়গুলি এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ সুযোগ হাতছাড়া হলে তারা পিছিয়ে পড়তে পারে। একাডেমিক সাফল্য অর্জনের জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং শৃঙ্খলা অপরিহার্য হতে পারে।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহে খানিক সতর্ক থাকা প্রয়োজন হতে পারে। স্বাস্থ্যগতভাবে, আপনার মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকা উচিত, কারণ মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিকভাবে, সময়টা স্থিতিশীল হতে পারে, তবে ক্রমবর্ধমান অপ্রয়োজনীয় খরচ চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তাই সতর্ক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। শেয়ার বাজার থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যে ব্যবসায়ীরা পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে বা নতুন উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনা করছেন, তাদের এগিয়ে যাওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয় হতে পারে। কর্মজীবীদের জন্য এটি অনুকূল সময় হতে পারে এবং যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তারা উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো মতবিরোধ হতে পারে, যার জন্য ধৈর্য এবং যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে। বিবাহিত জীবন ইতিবাচক থাকতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে আনন্দদায়কভাবে চমকে দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টা মাঝারি মাপের হতে পারে, কিন্তু মানসিক চাপ তাদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তাই অগ্রগতির জন্য মনোযোগ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপরিহার্য হতে পারে।