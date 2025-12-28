ETV Bharat / state

বছরের শেষ সপ্তাহে ঘটবে একাধিক যোগ, রাশিদের জীবনে পাহাড়প্রমাণ সাফল্য

2025 শেষ হতে আর বাকি কয়েকটা দিন ৷ বছরের শেষ সপ্তাহ ও 2026-এর শুরুটা কেমন যাবে রাশিদের ? দেখুন ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷

WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA
সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 28, 2025 at 8:00 AM IST

10 Min Read
মেষ: এই সপ্তাহে মেষ রাশির মানুষদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। খাবারে নিয়ন্ত্রণ রাখুন, বাইরে থেকে খাবার বা পানীয় এড়িয়ে চলুন, আর শরীরের যত্ন নিন, কারণ স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল হতে পারে। ব্যবসা ও পেশা ক্ষেত্রে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য এবং প্রয়োজনীয় লাভ পেতে হলে আরও চেষ্টা দরকার। চাকরিজীবীদের সাবধানে কাজ করতে হবে, তবে সপ্তাহটি আপনাদের পক্ষে খুবই অনুকূল যাবে। প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেমের জীবনে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, অথবা কোনও পুরনো সঙ্গী ফিরে আসতে পারে। জীবনসঙ্গীর কাছ থেকেও ভালো কোনও খবর পেতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে খরচ বাড়তে পারে এবং লাভ পেতে দেরি হতে পারে। বাড়ির সংস্কার-সজ্জায় অনেক টাকা খরচ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিন, কারণ মন অন্য দিকে চলে যেতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি বা চাকরির ইন্টারভিউ থাকলে, এই সপ্তাহে আপনার পরিশ্রম সফলতা এনে দিতে পারে।

বৃষ: এই সপ্তাহে বৃষ রাশির মানুষদের স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালোই থাকবে, তবে পুরনো পেটের সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে, তাই খাবারদাবার সাবধানে খান। সপ্তাহের শেষে মানসিক চাপ বাড়তে পারে, তাই নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেমের জীবন ভালোবাসায় ভরা থাকবে, আর নতুন কারও সঙ্গে পরিচয়ও হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে শান্তি বজায় রাখতে পুরনো বিষয়গুলো আবার টেনে আনবেন না।পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিশ্রম আর চেষ্টা থেকেই সাফল্য আসবে। চাকরিজীবীরা সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে কাজে করুন।।অর্থের ক্ষেত্রে নতুন বাড়ি কেনা, বাড়ি বানানো বা বিলাসবহুল জিনিস কেনায় খরচ হতে পারে। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ লাভ এনে দিতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি থাকলে আপনার পরিশ্রম সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশ ভালো, তবে সেরা ফল পেতে মনোযোগী আর সতর্ক থাকাই জরুরি।

মিথুন: এই সপ্তাহে মিথুন রাশির মানুষদের স্বাস্থ্যের দিকে ভালোভাবে নজর দিতে হবে, কারণ অসুস্থতা সামলাতে গিয়ে বেশ শক্তি খরচ হতে পারে। বাইরের কিছু খেলে গলা খারাপের মত সমস্যা হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার ব্যতিক্রমী আচরণ কিছু বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে, যা ঝামেলায় পরিণত হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনে পুরনো মনোমালিন্য মিটে যেতে পারে। অন্যের মতামত নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না। পেশা আর ব্যবসার দিক থেকে নতুন যোগাযোগ তৈরি করার সুযোগ মিলবে, যা আপনাকে ভালো ফল দিতে পারে। চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে কাজের সূত্রে অনেক ভ্রমণ করতে হতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে ভাগ্য পুরোপুরি আপনাকে সহায়তা করবে, আর বাজারে বিনিয়োগ করলে ভালো লাভের সম্ভাবনা আছে। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটা একটু সমস্যাজনক হতে পারে। যদি বিষয় পরিবর্তন করার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী বা নানা ধরণের বিভ্রান্তি আপনার মনোযোগে প্রভাব ফেলতে পারে।

কর্কট: এই সপ্তাহে কর্কট রাশির মানুষদের স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে, তবে ত্বকের কোনও অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রেমের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস আর উৎসাহ বাড়বে, আর সঙ্গীর সঙ্গে বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। দাম্পত্য জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে কিছু তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, তাই আগের চাপ বা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। প্রেমের সম্পর্ক প্রাণবন্ত থাকবে, যা সম্পর্ককে আরো শক্ত করে দেবে।অর্থের ক্ষেত্রে ভ্রমণসহ নানা কাজে খরচ বেড়ে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যদি বুঝে-শুনে বিনিয়োগ করেন, তাহলে ভালো আয় হতে পারে। চাকরিজীবীদের অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চাকরি বদলানোর ভাবনা থাকলে আপাতত অপেক্ষা করাই ভালো। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সপ্তাহে পুরো মনোযোগ পড়াশোনায় রাখা জরুরি। পরিশ্রম আর মনোযোগ আপনাকে ভালো ফল দেবে, বিশেষ করে যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক কাজে।

সিংহ: এই সপ্তাহে যদি আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যা অনেকদিন ধরে চলতে থাকে, তাহলে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। পিঠব্যথা আর পায়ের ব্যথা এখনো অস্বস্তি তৈরি করতে পারে, তাই শরীরের যত্ন নিন। প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন। প্রেমিক প্রেমিকারা নিজেদের সঙ্গীকে পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। বিবাহিতদের সপ্তাহটা ভালো কাটবে, আর একসঙ্গে সময় কাটানো সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করবে। ব্যবসায়ীদের নতুন ব্যবসা শুরু করতে বেশ টাকা খরচ করতে হতে পারে। জমিজমা বা বাড়ি কেনায় বিনিয়োগ করলে ভালো লাভের সম্ভাবনা আছে। ব্যবসা বাড়াতে হলে পরিশ্রম আর প্রচেষ্টা দুটোই জরুরি। চাকরিজীবীরা যারা বর্তমান চাকরি ছাড়ার কথা ভাবছেন, তারা আগের কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাব পেতে পারেন। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভেবে নিন।

কন্যা: এই সপ্তাহে যদি অনেকদিন ধরে শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করে থাকেন, তাহলে কিছুটা স্বস্তি পাবেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হবেন। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে নিজের আত্মসম্মানবোধ পাশে রেখে চলাই ভালো। দাম্পত্য জীবনে কিছু বিভ্রান্তি আর ঝামেলা দেখা দিতে পারে, তাই বাবা-মায়ের পরামর্শ মেনে চলা আর সঙ্গীর সঙ্গে মিলেমিশে সমস্যা সামলানো শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। পেশা আর ব্যবসার ক্ষেত্রে এখনই নতুন ব্যবসা শুরু করা ভালো নয়, কারণ এতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটা একটু কঠিন হতে পারে, তাই বসের সঙ্গে তর্কে না জড়িয়ে কাজে মন দিন। অর্থের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় খরচ বেড়ে যেতে পারে, আর এই নিয়ে ঝামেলার পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রেও ব্যয় বাড়বে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝামেলা আর নানা রকম বিভ্রান্তি মনোযোগে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই বেশি তথ্য শেয়ার না করে পড়াশোনায় পুরো মন দিন। এতে সাফল্য পাওয়ার সুযোগ বাড়বে।

তুলা: এই সপ্তাহে আপনাকে স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। অনেকদিন ধরে অসুস্থ থাকলে সমস্যা বাড়তে পারে। ভ্রমণে বের হলে বা ছোট কোনও ট্রিপে গেলে নিজের শরীরের যত্নে বেশি মন দিন। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ কম মিলতে পারে, আর মনেও উৎসাহ কম থাকবে। দাম্পত্য জীবনে আত্মসম্মানবোধের কারণে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, আর সম্পর্কের মধ্যে টানও অনুভব হতে পারে। ব্যবসা ও পেশা ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট পেতে পারেন, কিন্তু তা শেষ করতে পরিশ্রম লাগবে। যারা নতুন কাজ খুঁজছেন তারা এই সপ্তাহে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। টাকার বিষয়ে বিনিয়োগে সাবধান থাকুন এবং অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ লাভ এনে দিতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগ ধরে রাখতে সোস্যাল মিডিয়া থেকে একটু দূরে থাকা ভালো। পেশাগত কোনও কোর্স করার পরিকল্পনা থাকলে এই সপ্তাহে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বৃশ্চিক: এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরি, কারণ বেশি সময় স্ক্রিনে কাটালে চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুস্থ থাকতে সকালে হাঁটা আর যোগব্যায়াম করলে শরীর ভালো থাকবে। পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভাবুন। কোনও বড় চুক্তি হাতে আসতে পারে, যা নতুন যোগাযোগ তৈরি করতে সাহায্য করবে। চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটা ব্যস্ত আর কর্মমুখর যাবে। প্রেমের সম্পর্কে উদ্দীপনা আর আনন্দ থাকবে, আর সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটিয়ে মনটা ভালো থাকবে। দাম্পত্য জীবনে সম্পর্ক মজবুত থাকবে, এবং সঙ্গীকে নিয়ে কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থের ক্ষেত্রে যদি কোনও পুরনো ঋণ থাকে, তাহলে সঞ্চয় ভেঙে তা শোধ করতে হতে পারে।শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগে বাধা আসতে পারে, তবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সপ্তাহটা বেশ অনুকূল।

ধনু: এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে বাইরে কিছু খেলে অম্লত্ব বা হজমের সমস্যা হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। ক্যারিয়ার আর ব্যবসার ক্ষেত্রে সপ্তাহটা আপনার জন্য অনুকূল যাবে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসতে পারে, যা আপনাকে ভালো ফল দেবে। চাকরিজীবীরা যদি চাকরি বদলের কথা ভাবেন, তাহলে সময়টা বেশ অনুকূল, ভালো সুযোগও আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীকে নিয়ে কিছু সন্দেহ বা দোটানা আসতে পারে, আর সম্পর্কের কিছু ছোট দুর্বলতা চোখে পড়তে পারে। দাম্পত্য জীবনে সামান্য টানাপোড়েন দূরত্ব বাড়াতে পারে, তাই বিষয়গুলো শান্তভাবে সামলান। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মনোযোগ সহজেই অন্যদিকে সরে যেতে পারে। তবুও গবেষণায় অংশ নিতে চাইলে বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও প্রস্তুতির কথা ভাবলে, এই সপ্তাহ খুবই সহায়ক হবে এবং এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে।

মকর: এই সপ্তাহে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার। রক্তচাপ বা থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে, তবে চোখের সমস্যা বিরক্ত করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। ব্যবসা ও পেশা ক্ষেত্রে ব্যবসায় কিছু পরিবর্তন আনার ভাবনা আসতে পারে, কিন্তু দোটানা মানসিক চাপ বাড়াতে পারে। চাকরিজীবীরা যদি চাকরি বদলের কথা ভাবেন, সময়টা যথেষ্ট অনুকূল। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পুরো মন দিয়ে চেষ্টা করুন, তবে আত্মসম্মানবোধকে বেশি গুরুত্ব দিলে সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে, তবে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে কথাবার্তায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন।অর্থের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ সঞ্চয় কমিয়ে দিতে পারে, তাই সাবধানে চলুন। জমিজমায় বিনিয়োগের পরিকল্পনা থাকলে এখনই সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো, আরও উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন।

কুম্ভ: এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্য খুবই ভালো থাকবে। শরীরে ফুরফুরে ভাব থাকবে, শক্তি আর উৎসাহও থাকবে। শুধু ভ্রমণে গেলে একটু সাবধানে থাকুন। পেশা আর ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ফল পেতে পরিশ্রম করতে হবে। চাকরিজীবীরা যারা চাকরি বদলের কথা ভাবছেন, তারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন এবং নতুন চাকরিও মিলতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে মতের অমিল থেকে সামান্য দূরত্ব তৈরি হতে পারে, তাই বিষয়গুলো নরম করে সামলান। দাম্পত্য জীবনে আপনি চেষ্টা করলে সম্পর্ক ইতিবাচক থাকবে, আর সঙ্গীর সঙ্গে নতুন কোনও কাজ বা উদ্যোগ শুরু করলে লাভও হতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে খরচ এই সপ্তাহে বেশি হতে পারে। তাই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ান এবং অন্যের কথা শুনে হুট করে সিদ্ধান্ত নেবেন না।পড়াশোনার বিষয়ে মনোযোগ শেখার দিকেই থাকবে। তবে সামাজিক মাধ্যম আর খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকলে মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হবে এবং সাফল্যও পাওয়া যাবে।

মীন: এই সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। পিঠ বা পায়ের ব্যথা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে, তাই অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন এবং তৈলাক্ত বা ভাজা খাবার থেকে দূরে থাকুন। প্রেমের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার বন্ধন দৃঢ় থাকবে। আপনি যদি আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে চান, তাহলে ভালো সুযোগ আসবে। বিবাহিত জীবনে, আপনার অহংকারকে দূরে রেখে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। অর্থের ক্ষেত্রে, এই সপ্তাহে আপনাকে অনেক খরচ করতে হতে পারে। নতুন গাড়ি বা বাড়ি কেনার পরিকল্পনা অনুকূল হবে। ব্যবসায়ীদের সঠিক সময় এবং স্থানে সাবধানে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন এমন চাকরিজীবীরা এই সপ্তাহটি অনুকূল মনে করতে পারেন, তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। পড়াশোনার বিষয়ে মনোযোগী থাকুন, কারণ খারাপ প্রভাব আপনাকে আপনার কাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারে এবং একাগ্রতা হ্রাস করতে পারে।

বছরের শেষ সপ্তাহ কেমন যাবে
সাপ্তাহিক রাশিফল
WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA

সম্পাদকের পছন্দ

