মা জগদ্ধাত্রীর কৃপায় দুঃখ ঘুচবে কাদের, ইঙ্গিত সাপ্তাহিক রাশিফলে

মেষ থেকে মীন, 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের আগামী সপ্তাহ কেমন কাটবে ? জানুন ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফলে ৷

WEEKLY HOROSCOPE
ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 9:55 AM IST

14 Min Read
মেষ: বিবাহিত ব্যক্তিরা ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন যা মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে ৷ তাই বিতর্ক বা ঝগড়া এড়িয়ে চলুন । এ সত্ত্বেও, বিবাহিত জীবনে সুখ বজায় থাকতে পারে এবং একাকীত্বের অনুভূতি কমতে পারে । অবিবাহিতরা বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা করতে পারেন, যা আনন্দ এবং ইতিবাচকতা নিয়ে আসতে পারে । আর্থিকভাবে, আপনার পরিস্থিতির উন্নতি হলে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন এবং আপনার যে কোনও সমস্যার সহজেই সমাধান হতে পারে ৷ তাই চিন্তার কোন কারণ নেই । সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা উপকারী হতে পারে । ব্যবসায়ীদের ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে এবং তাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়ানো উচিত । চাকরিজীবীদের কাজে অগ্রগতি হতে পারে এবং তাদের পরিকল্পনা এগোতে পারে, যা সুখ নিয়ে আসতে পারে । শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং ইচ্ছা করলে তারা অনলাইন কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারেন ৷ পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নিষ্ঠা সাফল্য নিয়ে আসতে পারে । চাকরিপ্রার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন । আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন ৷ দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন এবং ক্লান্তি, মাথাব্যথা, জ্বর বা মরশুমের অসুস্থতা প্রতিরোধে যত্ন নিন ।

বৃষ: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে । দম্পতিরা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়ার সম্মুখীন হতে পারে, যা তাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে ৷ তাই আপনার কথা এবং কাজ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন । বিবাহিত জীবনে কিছুটা চাপ থাকতে পারে এবং রাগ মারামারির কারণ হতে পারে ৷ তাই শান্ত থাকুন এবং ধৈর্য ধরুন । আর্থিকভাবে সাবধান থাকুন, কারণ উচ্চ ব্যয়, বিশেষ করে ব্যয়বহুল বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর ব্যয়, সমস্যা তৈরি করতে পারে । কর্মরতদের চাকরিতে পরিবর্তন আনতে হতে পারে, মুলতুবি হওয়া প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করতে হতে পারে, অথবা কোনও নতুন পদের জন্য আবেদন করার কথা ভাবতে হতে পারে । আপনার ব্যয়ের হিসেব রাখুন । ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে ৷ তবে চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করলে, প্রথমে আপনার বর্তমান ভূমিকা নিশ্চিত করাই শ্রেয় হতে পারে । ব্যবসায়ীরা নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব পেতে পারেন এবং চলমান প্রকল্পগুলি এগিয়ে যেতে শুরু করতে পারে । শিক্ষার্থীরা যদি মনোযোগ দেয় এবং কঠোর পরিশ্রম করে, বিশেষ করে প্রতিযোগিতার জন্য, তাহলে তারা ভালো করতে পারে । স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন, কারণ চাপ বা মাথাব্যথা আপনার মেজাজকে প্রভাবিত করতে পারে । পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটান এবং আপনার দৈনন্দিন জীবনে যোগব্যায়াম বা প্রাণায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন ।

মিথুন: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্র হতে পারে । দম্পতিদের তাদের সম্পর্ক সাবধানে পরিচালনা করা উচিত, কারণ মতামতের পার্থক্য দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে । বিবাহিত জীবন সাধারণভাবে ইতিবাচক থাকতে পারে ৷ তবে সঙ্গীদের মধ্যে ছোটখাটো সমস্যা বন্ধনকে খানিকটা দুর্বল করে দিতে পারে । আর্থিকভাবে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করার দিকে মনোনিবেশ করুন এবং আপনার আয়ের উৎসগুলি সাবধানতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করুন । কাউকে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন ৷ আপনি যদি ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেন তবে তা পাওয়া সহজ হতে পারে । ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে ৷ তবে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং কোনও নতুন পরিচিতি আপনার বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে, যা সন্তুষ্টি আনতে পারে । চাকরিজীবীদের কাজের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, দায়িত্ব অবহেলা করা এড়িয়ে চলা উচিত এবং নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা করা উচিত । শিক্ষার্থীদের তাদের প্রচেষ্টার উপর আস্থা রাখা উচিত, পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত এবং তারা গবেষণা বা দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পেতে পারেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার শক্তি ভালো থাকতে পারে ৷ তবে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ তাই মৌসুমী অসুস্থতা প্রতিরোধ এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য যত্ন নিন ।

কর্কট: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসতে পারে । বিবাহিত জীবনে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে ৷ তাই সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করুন । দম্পতিরা তাদের কাজে একে অপরের সমর্থন অনুভব করতে পারেন এবং এই সপ্তাহে কোনও পুরানো প্রেম ফিরে আসতে পারে । আর্থিকভাবে, খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই ৷ তবে পরিকল্পনার উপর মনোযোগ দিন এবং সাবধানে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিন । গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেওয়া বা আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়িয়ে চলুন । ব্যবসায়ীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে ৷ তবে তারা নতুন পরিচিতদের মাধ্যমে সফলভাবে সংযোগ প্রসারিত করতে পারেন । অন্যদের কাছ থেকে অনুরোধ করা আর্থিক সহায়তা সহজেই মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । চাকরিজীবীদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত ৷ কারণ, গুপ্ত শত্রুরা সমস্যা তৈরি করতে পারে এবং কাজের ক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে । প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা কোর্সে পুনরায় যোগ দিতে পারে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করতে হতে পারে । তাড়াহুড়ো করে কাজ করা এড়িয়ে চলুন, সঠিক অধ্যায়নের সময় বরাদ্দ করুন এবং অবহেলা করা এড়ান । স্বাস্থ্যের দিক থেকে, গলায় সংক্রমণ বা অ্যালার্জির সম্ভবনা রয়েছে ৷ তাই খুব ঠান্ডা বা টক খাবার এড়িয়ে চলুন।

সিংহ: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য কিছু প্রতিকূলতা আনতে পারে । প্রেমের জীবনে, ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি তর্কের কারণ হতে পারে ৷ অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করতে পারে ৷ তাই ধৈর্য এবং সতর্ক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ । বিবাহিত দম্পতিরা ছোটখাটো আস্থাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন ৷ তাই সতর্কতা এবং ধৈর্যশীলতা অপরিহার্য হতে পারে । কাজের ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে চাপ তৈরি হতে পারে এবং কিছু অনিবার্য খরচ মাথাব্যথার কারণ হতে পারে । পরিবারের সদস্যরা, বিশেষ করে আপনার বাবা বা প্রবীণরা এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন যা আপনাকে উদ্বিগ্ন করতে পারে। সাবধানতার সঙ্গে আপনার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করার জন্য এটি ভাল সপ্তাহ হতে পারে । ব্যবসায়ীরা কোনও বড় প্রকল্প পেতে পারেন এবং সফল হওয়ার জন্য তাদের মনোযোগী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা উচিত । চাকরিজীবীদের ভূমিকা পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা এড়িয়ে চলা উচিত এবং তাদের বর্তমান অবস্থানের উপর মনোনিবেশ করা উচিত। শিক্ষার্থীরা সামাজিক কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হতে পারে, তাই পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া এবং সোশাল মিডিয়া থেকে ছোট বিরতি নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন । পরীক্ষার ফলাফল সম্ভবত অনুকূল হতে পারে । স্বাস্থ্যের দিক থেকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খানিকটা দুর্বল হতে পারে, যা আপনাকে ছোটখাটো অসুস্থতার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে, তাই ছোটখাটো সমস্যাগুলি অবমূল্যায়ন করবেন না কারণ তা বাড়তে পারে ।

কন্যা: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে । প্রেমের জীবনে, ছোট ছোট ভুল বোঝাবুঝি অংশীদারদের মধ্যে চাপ তৈরি করতে পারে, তাই ধৈর্যশীলতা এবং স্পষ্ট যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ । বিবাহিত দম্পতিরা মতবিরোধ বা অপ্রয়োজনীয় চাপের কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন ৷ আপনার সঙ্গীকে বোঝার উপর মনোযোগ দিন এবং কর্মক্ষেত্রে ভুল করা এড়িয়ে চলুন ৷ কারণ, অসাবধানতা সমস্যা তৈরি করতে পারে । আপনার কর্মক্ষেত্রে, চিন্তাশীল পরিকল্পনার প্রয়োজন হতে পারে এবং ব্যবসায়, আপনার পরামর্শ সহকর্মীদের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারে, যা সন্তুষ্টি নিয়ে আসতে পারে । শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং কঠোর পরিশ্রম করা উচিত, কারণ তা সাফল্যের জন্য অপরিহার্য হতে পারে । সরকারি পরীক্ষার জন্যও সুযোগ আসতে পারে, যা অনুকূল হতে পারে । ব্যস্ত সময়সূচী আপনাকে খিটখিটে এবং চাপযুক্ত করে তুলতে পারে ৷ স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন । অবহেলার ফলে সর্দি, জ্বর বা ছোটখাটো আঘাত লাগতে পারে ৷ পড়াশোনা, কাজ এবং দায়িত্বের উপর মনোযোগী থাকা এই সপ্তাহে অপ্রয়োজনীয় অসুবিধা এড়াতে এবং স্থির অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে ।

তুলা: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে । প্রেমে থাকা দম্পতিদের একে অপরকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য একসঙ্গে সময় কাটানো উচিত ৷ অন্যথায় ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে । বিবাহিতদের একে অপরের অনুভূতির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া এবং আবেগকে সম্মান করা উচিত ৷ কারণ অবহেলা রাগের কারণ হতে পারে । আর্থিকভাবে, সাবধানে আপনার ব্যয় এবং সঞ্চয় পরিকল্পনা করুন । সম্পত্তি-সহ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে এবং আপনি সেগুলিতে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়ানো উচিত ৷ অগ্রগতি ধীর হতে পারে ৷ তবে ভালো লাভের সম্ভবনা রয়েছে । চাকরিজীবীদের নিজেদের কাজগুলি নিজেদের সম্পন্ন করা উচিত এবং সমস্যা এড়াতে সময়মতো দায়িত্ব পালন করা উচিত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান উন্নত করার সুযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করতে পারেন । আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী থাকতে পারে ৷ তবে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান এবং যদি কোনও দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন । পুরনো অসুস্থতা আবার ফিরে আসতে পারে ৷ এই সপ্তাহে সুস্থ থাকার জন্য সঠিক পরীক্ষা নিশ্চিত করুন এবং স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন সহকারে নজর রাখুন।

বৃশ্চিক: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ইতিবাচক হতে পারে । বিবাহিত জীবনে, আপনার সঙ্গীর অনুভূতিকে সম্মান করুন এবং একসঙ্গে কোনও ছোট অস্থায়ী ব্যবসাও শুরু করতে পারেন, যা আপনার দলগত কাজকে উন্নত করবে এবং আপনার বন্ধনকে শক্তিশালী করতে পারে । প্রেমের জীবনে, ছোট অহংকারজনিত সংঘর্ষ ছোটখাটো তর্কের কারণ হতে পারে ৷ তাই ধৈর্য ধরুন এবং শান্তভাবে সেগুলি সমাধান করার দিকে মনোনিবেশ করুন । আর্থিকভাবে, আপনার পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন । ব্যবসায়ীরা কোনও বড় অর্ডার পেতে পারেন এবং ডিজাইন-সম্পর্কিত কাজের সঙ্গে জড়িতরা ভাল লাভ করতে পারেন । চাকরিজীবীরা তাদের পছন্দের কাজ পেতে পারেন এবং এমনকী পদোন্নতিও পেতে পারেন ৷ ফলে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় বিভ্রান্ত বোধ করতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন এবং বিষয়গুলিতে কোনও পরিবর্তন করার আগে শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করুন । ব্যস্ত সময়সূচী ক্লান্তি বা দুর্বলতার কারণ হতে পারে ৷ স্বাস্থ্যের যত্ন নিন । শারীরিক সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করবেন না, কারণ অবহেলা তাদের আরও খারাপ করতে পারে ।

ধনু: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য খানিক সমস্যাজনক হতে পারে । দম্পতিরা তাদের সম্পর্কের কিছু দুর্বলতা লক্ষ্য করতে পারেন এবং ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি চাপ তৈরি করতে পারে ৷ ধৈর্য ধরুন এবং স্পষ্টভাবে আলোচনা করুন ৷ বিবাহিত জীবন সামগ্রিকভাবে সুখী থাকতে পারে, উভয় সঙ্গী একে অপরের যত্ন নিতে পারে এবং অবসরের কার্যক্রম সমেত একসঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন । আর্থিকভাবে, স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ করার আগে আপনার ব্যয়ের উপর নজর রাখুন এবং বাজারের প্রবণতাগুলি বুঝুন । বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করা উপকারী হতে পারে । ব্যবসায়ীদের চিন্তাভাবনা করে এগিয়ে যাওয়া উচিত, আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলা উচিত । চাকরিজীবীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করতে পারেন ৷ ফলে, তারা পদোন্নতি বা ছোট কোনও পুরষ্কার পেতে পারেন । ছাত্রছাত্রীরা মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, কারণ বিক্ষেপ পড়াশোনাকে প্রভাবিত করতে পারে ৷ তাই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন ৷ বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য । সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য, আপনার দৈনন্দিন রুটিন পুনঃবিন্যাস করুন, যোগব্যায়াম এবং ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন এবং ছোটখাটো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাগুলি আরও খারাপ হওয়ার আগে সমাধান করুন । শৃঙ্খলাবদ্ধতা এবং সতর্ক থাকা এই সপ্তাহে স্থিতিশীল অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে ।

মকর: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ইতিবাচক হতে পারে । প্রেমে পড়া দম্পতিদের তাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য একসঙ্গে কাজ করা উচিত ৷ প্রেমের মুহূর্তগুলি উপভোগ করা উচিত এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে অনুমোদনও চাওয়া উচিত । বিবাহিত জীবনে, ছোটখাটো সমস্যা বা পারিবারিক চাপ ছোটখাটো তর্কের কারণ হতে পারে ৷ ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি্র মোকাবেলা করুন । আর্থিকভাবে, আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন এবং তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন । লেনদেনের সঠিক হিসেব রাখুন এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন । ব্যবসায়ীদের বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করা উচিত ৷ লোক দেখানো এড়িয়ে চলা উচিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ থেকে দূরে থাকা উচিত । চাকরিজীবীদের দায়িত্বের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত ৷ টালবাহানা করা এড়ানো উচিত এবং তাদের কাজের যত্ন সহকারে তদারকি করা উচিত । শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরীক্ষায় সফল হতে পারে ৷ অন্যদিকে সময় নষ্ট করলে অনুশোচনা হতে পারে । আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ নিন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে, খারাপ খাদ্যাভ্যাসের কারণে গলার সংক্রমণ বা হজমের সমস্যার ঝুঁকি থাকতে পারে ৷ তাই কোনও ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং সঠিক রুটিন বজায় রাখুন । এই সপ্তাহে, কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ বা নির্দেশনাও পেতে পারেন ।

কুম্ভ: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ইতিবাচক হতে পারে । প্রেমে পড়া ব্যক্তিদের ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে তাদের সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার আগে সাবধানে চিন্তা করা উচিত । বিবাহিত দম্পতিরা ছোটখাটো চাপের সম্মুখীন হতে পারেন এবং পারিবারিক বিষয়গুলি তাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে ৷ ধৈর্য ধরে বোঝাপড়া করে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ আর্থিকভাবে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন এবং বিনিয়োগের জন্য অপরিচিতদের পরামর্শের উপর নির্ভর করবেন না, কারণ এটি বিভ্রান্তিকর হতে পারে । আপনি একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে বা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারেন । ব্যবসায়ীরা বিশ্বব্যাপী তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ পেতে পারেন ৷ সহযোগীদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সুরক্ষিত করতে পারেন যা সন্তুষ্টি বয়ে আনতে পারে । চাকরিজীবীদের সতর্ক থাকা উচিত এবং সংবেদনশীল তথ্য ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত ৷ কারণ লুকনো প্রতিদ্বন্দ্বীরা এটিকে কাজে লাগাতে পারে । শিক্ষার্থীদের তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে আত্মবিশ্বাসী থাকা উচিত, বিভ্রান্তি এড়ানো উচিত এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করা উচিত । স্বাস্থ্যগতভাবে, পুরনো অসুস্থতা বা স্নায়ু-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে ৷ তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে এবং সুস্থ থাকার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং নিজের প্রতি যত্নের রুটিন বজায় রাখা উচিত ।

মীন: এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্রভাবে ইতিবাচক হতে পারে । প্রেমে পড়া দম্পতিরা ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন ৷ বাইরের কোনও লোকের প্রভাবে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে ৷ অন্যদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন এড়িয়ে চলাই ভালো । বিবাহিতরা একে অপরকে সমর্থন করতে পারেন এবং যেকোনও সমস্যাই হোক ধৈর্য এবং যোগাযোগের মাধ্যমে একসঙ্গে তা সমাধান করা যেতে পারে । ব্যবসায়, আপনি সহযোগী বা অংশীদারদের থেকে জোরালো সমর্থন পেতে পারেন, যা আপনার অগ্রগতিতে সহায়তা করতে পারে । আর্থিকভাবে, সতর্কতার প্রয়োজন, কারণ ছোটখাটো সমস্যা বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হতে পারে এবং আইনি বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে । ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন আপনি ৷ তবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাজারের পরিস্থিতি সাবধানে বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ । চাকরিপ্রার্থীদের পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা আপাতত স্থগিত রাখা উচিত । শিক্ষার্থীরা ছোটখাটো শিক্ষাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে ৷ তবে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সাফল্য নিয়ে আসতে পারে ৷ বিশেষ করে সরকারি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হজমের সমস্যাগুলির দিকে নজর রাখুন এবং বাইরের খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন । আপনার প্রিয়জনদের প্রতি মনোযোগ দিন এবং মানসিক চাপ কমাতে পারিবারিক দায়িত্বগুলি সাবধানে পরিচালনা করুন ।

ASTROLOGICAL PREDICTIONS IN BANGLA
WEEKLY RASHIFAL IN BENGALI
WEEKLY HOROSCOPE IN BENGALI
সাপ্তাহিক রাশিফল
WEEKLY HOROSCOPE

