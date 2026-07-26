গুরু পূর্ণিমা থেকে শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবার, আগামী সাতদিন কী ঘটবে ?

গুরু পূর্ণিমা থেকে শ্রাবণের দ্বিতীয় সোমবার, আগামী সাতদিন কী ঘটবে ?
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (26 জুলাই থেকে 1 অগস্ট) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : July 26, 2026 at 8:30 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে নিজের যথাযথ যত্ন নিন এবং গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন, কারণ অসতর্কতার কারণে ছোটখাটো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। আর্থিক দিক থেকে, অতীতে কোনও বিনিয়োগ করে থাকলে এখন তা থেকে ভালো ফল পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন; কারণ কোনও নতুন প্রকল্প হাতে আসতে পারে, যার জন্য সতর্ক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজন হতে পারে। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে নতুন সহকর্মীদের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত, কারণ কেউ কেউ ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করতে বা আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কথা বলার সময় সংযত থাকা এবং কঠোর শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা জরুরি, কারণ এতে তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহিতদের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির কারণে মানসিক চাপ হতে পারে, তাই খোলামেলা আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া উচিত কারণ অবহেলা, তাদের শিক্ষাগত ফলাফল ও ভবিষ্যতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটিতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনার পেটের সমস্যাকে অবহেলা করবেন না এবং নিজের দৈনন্দিন অভ্যাসের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। আর্থিক দিক থেকে সময়টি ইতিবাচক থতে পারে এবং আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি লাভজনক হতে পারে; তাদের কঠোর পরিশ্রমের সুফল আনতে পারে। কর্মজীবীদের অফিসে অত্যন্ত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা উচিত। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির কারণে জটিলতা ও মানসিক দূরত্ব তৈরী হতে পারে। তবে বিবাহিত জীবন সুখকর হতে পারে এবং জীবনসঙ্গীর কথা ও সহযোগিতা আপনাকে আনন্দ ও স্বস্তি দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকা উচিত, কারণ মনোযোগ বিঘ্নকারী বিষয়গুলো তাদের পড়াশোনা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।
মিথুন (GEMINI): এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, স্নায়ু বা নার্ভ-সংক্রান্ত কোনও পুরনো সমস্যাকে অবহেলা করবেন না; সময়মতো নজর দেওয়াটা উপকারী হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে, অন্যথায় আর্থিক চাপ তৈরী হতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং পেশাগত নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ এই সংযোগগুলো ভবিষ্যতে লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। চাকরিজীবীরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সুপারভাইজারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক উপভোগ করতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রতি অহেতুক সন্দেহ পোষণ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি মানসিক চাপ তৈরী করতে পারে। দাম্পত্য জীবন স্থিতিশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকতে পারে। জীবন থেকে নেতিবাচকতা ও মানসিক চাপ দূর করার চেষ্টা করুন এবং একটি ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও গুরুত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ অসতর্কতা হতাশাজনক ফলাফল আনতে পারে।
কর্কট (CANCER): এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি, বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আর্থিক দিক থেকে সময়টি আশাব্যঞ্জক হতে পারে এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য মুনাফা ও ইতিবাচক বৃদ্ধি আশা করতে পারেন। চাকরিজীবীরা পদোন্নতি বা পেশাগত অগ্রগতির সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টি অত্যন্ত অনুকূল এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে গভীর ভালোবাসা মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। তবে দাম্পত্য জীবনে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া জরুরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হতে পারে, কারণ একমাত্র নিরলস প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার মাধ্যমেই সাফল্য আসতে পারে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সতর্কতার দাবি রাখে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়; কোনও শারীরিক অস্বস্তি বা স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। আর্থিক দিক থেকে, সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। তবে গাড়ি কেনা বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। ব্যবসায়ীরা অপ্রত্যাশিত কোনও আর্থিক লাভ বা সুযোগ পেতে পারেন যা তাঁদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। চাকরিজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং কর্তৃপক্ষ বা সরকারি বিষয় জনিত কোনও বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিনয়ী হওয়া প্রয়োজন; অতিরিক্ত গর্ব বা দম্ভ প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা তৈরী হতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন বিষয় তাদের মনোযোগ বিঘ্নিত করতে পারে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ করে যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকে তাহলে, সতর্ক থাকুন। অতিরিক্ত রাগ ও মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলো আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সতর্ক হোন এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়ীদের কাজের প্রয়োজনে বা পেশাগত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন কোনও জায়গায় ভ্রমণে যেতে হতে পারে। চাকরিজীবীদের স্বীকৃতি ও পদোন্নতি লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক ভালো সহযোগীতা পেতে পারে এবং কোনও প্রাক্তন সঙ্গী পুনরায় আপনার জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহিতদের পুরনো বিবাদ নতুন করে শুরু করা উচিত নয়, কারণ এতে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে। যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন, তারা পরামর্শদাতা, সহকর্মী বা সহপাঠীদের কাছ থেকে সহায়তা ও সহযোগিতা পেতে পারেন।
তুলা (LIBRA): এই সপ্তাহটি তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে। যারা প্রেমের সম্পর্কে আছেন, তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের সমর্থন ও অনুমোদন পেয়ে ধন্য বোধ করতে পারেন, যা তাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে পারে। বিবাহিতরা তাদের দাম্পত্য জীবনে অধিকতর সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা অনুভব করতে পারেন, যার ফলে সুখ ও মানসিক তৃপ্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। কর্মজীবীরা তাদের দায়িত্বগুলো আনন্দের সঙ্গে পালন করতে পারেন এবং তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে চমৎকার ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসার প্রসারের জন্য নতুন সহযোগী বা অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে হতে পারে এবং যা অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। আপনি উৎসাহ ও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং কেউ কেউ বৃত্তি বা বিশেষ স্বীকৃতিও পেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাক্তে পারে, যা আপনাকে বড় কোনও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। এই সপ্তাহে ভ্রমণের বিশেষ যোগ রয়েছে এবং সপ্তাহের শুরুতেই আপনি কোনও যাত্রা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন। এই ভ্রমণ উল্লেখযোগ্য সুফল নিয়ে আসতে পারে, আপনার সুনাম বাড়াতে পারে এবং নতুন সুযোগের পথ খুলে দিতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): এই সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মাঝারি ফলাফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, কারণ রক্তচাপ বা হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি অনুকূল হতে পারে। যদি কোনও বকেয়া ঋণ বা দেনা থাকে, তবে তা পরিশোধ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য এটি উপযুক্ত সময় হতে পারে। ব্যবসায়ীরা লাভবান হতে পারেন, বিশেষ করে বিদেশি যোগাযোগ বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মাধ্যমে, যা আয় বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে পারে। চাকরিজীবীদের আপাতত চাকরি পরিবর্তনের চিন্তা মুলতুবি রাখা উচিত। প্রেমের সম্পর্ক ইতিবাচক হতে পারে এবং কোন প্রাক্তন সঙ্গীর আপনার জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা সুখ ও নতুন আবেগের সঞ্চার করতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখকর হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি পুরনো ক্ষোভ ভুলে সম্পর্কের মধ্যে উষ্ণতা ও বোঝাপড়া গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দেন। শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকা এবং পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত। বন্ধুদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা তাদেরকে পড়াশোনার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে, তাই শৃঙ্খলা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার যত্নবান হওয়া এবং পেটের কোনও সমস্যাকে উপেক্ষা না করা জরুরি হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে, অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই সময়ে বড় কোনও সম্পত্তি কেনা থেকে বিরত থাকা শ্রেয় হতে পারে। ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকা এবং তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ সুষ্ঠু পরিকল্পনাই ভালো ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য সময়টি অনুকূল; ভালো বেতন বা পেশায় উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে বাড়তি সতর্কতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন হতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখকর থাকতে পারে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় মুহূর্ত কাটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বজায় রাখা উচিত; এছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠ বা পরামর্শদাতাদের থেকে নির্দেশনা ও সহায়তা নেওয়া তাদের জন্য উপকারী হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা হলেও ফলপ্রসূ হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছেন। অতিরিক্ত তাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন এবং গরমের সময় অপ্রয়োজনীয় বাইরে ঘোরাঘুরি সীমিত রাখুন। আর্থিক দিক থেকে সময়টি বেশ ভালো এবং ভাগ্য আপনার প্রচেষ্টায় সহায় হতে পারে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাভের সুযোগ আসতে পারে এবং আয়ের নতুন উৎসও তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের এই সপ্তাহে বড় কোনও বিনিয়োগের পরিবর্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। কর্মজীবীরা ইতিবাচক পরিবর্তনের আশা করতে পারেন, যার মধ্যে পদোন্নতি বা কর্মক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে; সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানো আপনাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে সাহায্য করতে পারে। দাম্পত্য জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকতে পারে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার বা অর্থবহ আলাপচারিতা করার সুযোগ আপনি পেতে পারে। পড়াশোনার জন্য সময়টি চমৎকার। শিক্ষার্থীরা কোনও পেশাগত কোর্সে ভর্তি হতে পারেন এবং যারা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন, তারা সাফল্য ও অগ্রগতির মুখ দেখতে পারেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সাধারণ ফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ অসতর্কতার ফলে সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে, পরিবারের সদস্যদের জন্য আপনাকে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে, যা আপনার বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং সাময়িক আর্থিক টানাপড়েন তৈরি করতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য আপাতত অপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে ; কারণ বর্তমান সময়টি অনুকূল নাও হতে পারে এবং যার ফলে বাধা আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের অগ্রগতি বজায় রাখতে এবং লোকসান এড়াতে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টি সহায়ক; কর্মক্ষেত্র বা পেশাগত পরিবেশে পরিচিত কারও প্রতি আপনার প্রেমের অনুভূতি তৈরী হতে পারে। মতপার্থক্যের কারণে দাম্পত্য জীবনে চাপ দেখা দিতে পারে এবং সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল না দিলে তা পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, উচ্চশিক্ষারত শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে পারে এবং ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রার্থীরাও নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সাফল্য পেতে পারেন।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সতর্কতার দাবি রাখে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, গাড়ি চালানো বা ভ্রমণের সময় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন, কারণ অসতর্কতার ফলে দুর্ঘটনা বা আঘাতের আশঙ্কা রয়েছে। আর্থিক দিক থেকে, এই সপ্তাহে ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, যা মানসিক চাপ ও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীরা তাদের কার্যক্রমে কিছু সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরও কিছু অসুবিধার মোকাবিলা করতে হতে পারে, যার জন্য ধৈর্য ও সতর্কতার প্রয়োজন হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে ভালো থাকতে পারে, যদিও সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো মতভেদ বা খুনসুটি-ঝগড়া হতে পারে। দাম্পত্য জীবন সহায়ক ও সুখকর হতে পারে এবং আপনি জীবনসঙ্গীর থেকে প্রবল উৎসাহ ও সহায়তার আশা করতে পারেন। পড়াশোনার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে যদি আপনি পড়ার বিষয় পরিবর্তন বা নতুন কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরুর কথা ভাবেন। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য ফলাফল অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে।