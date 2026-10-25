লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায় হবে শ্রীবৃদ্ধি, আগামী সাতদিন কেমন যাবে ?

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Published : October 25, 2026 at 8:05 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাগ এড়িয়ে চলুন এবং রাগের মাথায় গাড়ি চালাবেন না, নইলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকতে পারে। আর্থিকভাবে প্রত্যাশার তুলনায় বেশি খরচ হতে পারে, যা কিছুটা দুশ্চিন্তা বাড়াবে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। চাকরিজীবীরা চাকরি নিয়ে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা দ্বিধায় থাকতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় খুব একটা অনুকূল নয় এবং মানসিক চাপ থাকতে পারে। তবে বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ঘোরাঘুরিতে বেশি সময় কাটাতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের মেজাজ কিছুটা খিটখিটে থাকতে পারে, যার কারণে পড়াশোনায় সমস্যা হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন এবং দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত যোগাসন ও ব্যায়ামকে জায়গা দিন। আর্থিক ক্ষেত্রে কোনও কাজে বিনিয়োগ করার আগে ভালোভাবে ভেবে নিন এবং তাড়াহুড়ো করবেন না। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামে ভরা থাকতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা অস্থিরতা থাকতে পারে এবং প্রিয়জনের প্রতি মনোযোগ কম অনুভূত হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ভ্রমণে যেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে কোনও সহপাঠীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। চোখ-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা আপনাকে বেশি বিরক্ত করতে পারে, তাই মোবাইল বা ল্যাপটপে একটানা কাজ করা এড়িয়ে চলুন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং অর্থের বিশেষ অভাব হবে না। ভ্রমণ-সংক্রান্ত কোনও কাজ শুরু করতে চাইলে সময় অনুকূল। প্রেমের সম্পর্ক খুবই রোমান্টিক থাকবে। দাম্পত্য সম্পর্কও ভালো থাকবে এবং পুরনো মনোমালিন্য দূর হয়ে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে পারে। শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনার বাইরে অন্য কাজে বেশি যেতে পারে, যা সমস্যার কারণ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন এবং তাতে লাভ হবে। চাকরিজীবীদেরও নতুন চাকরির প্রস্তাব আসতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে খাবার ও পানীয়ের দিকে বিশেষ নজর দিন। অর্থের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ প্রতারণার আশঙ্কা থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগের আগে ভালোভাবে ভাবুন, নইলে ক্ষতি হতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে উন্নতির ভালো সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে খুব রোমান্টিক সময় কাটাতে পারবেন। দাম্পত্য সম্পর্কে পুরনো বিষয় টেনে না আনাই ভালো, নইলে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময় অনুকূল এবং কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাইলে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলদায়ক হবে। পুরনো কোনও অসুস্থতাকে অবহেলা করবেন না। কোনও বিবাদ বা সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে বেশি অর্থ ব্যয় হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে রোমান্টিক সময় কাটানোর ইচ্ছা থাকলেও তা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। চাকরিজীবীদেরও কর্মক্ষেত্রে বেশি পরিশ্রম করতে হবে, তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে।
কন্যা (VIRGO): এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে পুরনো চ্যালেঞ্জ কিছুটা কমতে পারে এবং সম্পর্ক ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাবে। বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন মোটামুটি ভালো থাকবে। চাকরিজীবীরা নিজেদের কাজ নিয়ে কিছুটা হতাশ বোধ করতে পারেন, কারণ প্রচেষ্টার ফল তৎক্ষণাৎ নাও মিলতে পারে। তবুও ধৈর্য রাখুন। ব্যবসায় উন্নতি হবে এবং নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ লাভজনক হতে পারে। আয় বাড়লেও খরচ আরও দ্রুত বাড়তে পারে, যা মানসিক চাপ ও মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আগ্রহ পাবেন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, কারণ অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিন এবং গাড়ি চালানোর সময় সাবধান থাকুন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শেষের দিনগুলো ভালো।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে এবং চিকিৎসা বা অন্যান্য কারণে খরচও বাড়তে পারে। রক্তচাপ বা রক্ত-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিলে অবহেলা করবেন না। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। সম্পত্তি কিনতে চাইলে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই প্রয়োজনে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে পরিস্থিতি শান্ত করুন। দাম্পত্য সম্পর্কেও চাপ থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা ধৈর্য ধরে চলুন, সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি ভালো হতে পারে। চাকরির ক্ষেত্রে সময় ভালো এবং চাকরি পরিবর্তনের সুযোগও আসতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। দৈনন্দিন জীবনে যোগাসন ও ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন। আর্থিকভাবে সময় ভালো এবং বাড়ির সাজসজ্জা বা নতুন গাড়ি কেনার জন্য অর্থ ব্যয় হতে পারে। পুরনো কোনও ব্যবসায় অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ না করাই ভালো, কারণ ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, কারণ সহকর্মীদের কারণে কিছু সমস্যা হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক খুবই রোমাঞ্চকর থাকবে। দাম্পত্য সম্পর্কও ভালো থাকবে এবং সম্পর্কে ভালোবাসা বজায় থাকবে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ভালো থাকবে এবং কোনও শারীরিক সমস্যা থাকলে তা কমতে পারে। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকবে এবং অর্থের বিশেষ অভাব হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল এবং ব্যবসায় উন্নতি হতে পারে। চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে প্রেমের সম্পর্কে মন অন্য কারও দিকে আকৃষ্ট হতে পারে, তাই নিজের সম্পর্কের প্রতি সৎ থাকুন। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময় কিছুটা চ্যালেঞ্জিং এবং সাফল্যের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি খুব ভালো থাকবে। ত্বক বা মাথা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলে অবহেলা করবেন না। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। বাইরের মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ায় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে এবং কোনও ধরনের বিভ্রান্তি থেকে দূরে থাকা উচিত। চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে সময় খুবই অনুকূল। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে রোমান্টিক সময় কাটাবেন। দাম্পত্য জীবনেও সময় ভালো এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মনের কথা বলার সুযোগ পাবেন। শিক্ষার্থীরা অনেক পরিশ্রম করেও প্রত্যাশিত ফল না পেতে পারেন, যা কিছুটা হতাশার কারণ হতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি খুব সতর্কতার সঙ্গে কাটাতে হবে। কোমর ব্যথার সমস্যা বেশি হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি কোনও ধরনের অবহেলা করবেন না। খরচ অনেক বাড়তে পারে এবং সঞ্চয়ে মনোযোগ কম থাকায় আর্থিক চাপ দেখা দিতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় খুব ভালো এবং ব্যবসা থেকে ভালো আয় হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্যও সময় অনুকূল। চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কারণ সঙ্গীর সঙ্গে কোনও বিষয়ে বিবাদ হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে পুরনো মনোমালিন্য ঘরের শান্তি নষ্ট করতে পারে। শিক্ষার্থীরা কোনও পেশাদার কোর্স করতে চাইলে সময় খুব ভালো।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি খুব ভালো থাকবে। ত্বক বা চোখ-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। প্রেমের সম্পর্ক খুব ভালো থাকবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে রোমান্টিক সময় কাটাতে পারবেন। দাম্পত্য জীবনও ভালো থাকবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যেতে পারেন এবং তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই অর্থ লেনদেনে সতর্ক থাকুন এবং সম্পত্তি কেনার আগে ভালোভাবে ভেবে নিন। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় অনুকূল এবং উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে অহংকার এড়িয়ে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে, নইলে সমস্যা হতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য বেশি পরিশ্রম করতে হবে, অন্যথায় মন পড়াশোনা থেকে সরে যেতে পারে।