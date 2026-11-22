নয়া সপ্তাহে রাসযাত্রা, থাকছে পরপর চমক; রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা স্মরণে কী ঘটবে রাশিচক্রে ?
বাংলার ঐতিহ্যবাহী এক অনন্য উৎসব হল রাসযাত্রা (Rasa Yatra)। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা স্মরণে পালিত এই উৎসব রাশিচক্রে আসতে চলেছে একাধিক বদল ৷
Published : November 22, 2026 at 8:01 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে চোখ বা মাথা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বিরক্ত করতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করলে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্ক ভালোবাসায় ভরা থাকবে এবং সঙ্গী আপনার জন্য বেশ কিছু অর্থও খরচ করতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে কিছুটা সতর্ক থাকুন, কারণ মন ভুল দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে কাজ করুন এবং চাকরি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেবেন না। শিক্ষার্থীদের খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ এড়িয়ে চলা উচিত, নইলে মন পড়াশোনা থেকে সরে যেতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পেটের নিচের অংশের বিশেষ যত্ন নিন এবং সামান্য সমস্যা হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো থাকবে। কোনও ঋণের প্রয়োজন হলে সময়মতো তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা এগিয়ে নিতে কঠোর পরিশ্রম করবেন। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় খুবই ভালো এবং সঙ্গীর সঙ্গে গভীর ভালোবাসা বজায় থাকবে। জীবনসঙ্গীও আপনার প্রতি খুব সন্তুষ্ট থাকবেন। শিক্ষার্থীরা কোনো প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেতে চাইলে পড়াশোনায় বেশি মনোযোগ দিতে হবে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছু সমস্যা নিয়ে আসতে পারে। পেট-সংক্রান্ত সমস্যা বা শরীরের ব্যথাকে অবহেলা করবেন না। আর্থিক ক্ষেত্রে সময় কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তাই খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। ব্যবসায়ীরা কোনও সহযোগীর কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন। চাকরিজীবীদের অন্য জায়গায় বদলি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় খুব একটা অনুকূল নয়। অহংকারের বশে বলা কোনও কথা সম্পর্কে সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুখে সময় কাটাতে পারবেন। পরিবারেও শান্তি ও আনন্দ বজায় থাকবে।
কর্কট (CANCER): বছরের প্রথম সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে। প্রেমের সম্পর্কে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং দুজনের মধ্যে মতবিরোধ হতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করুন। চাকরিজীবীরা কাজে কিছু অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারেন, তবে ব্যবসায়ীদের জন্য সময় খুব ভালো। ব্যবসায় উন্নতি হবে এবং অর্থ বৃদ্ধি পেতে পারে। খরচের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে, কারণ অতিরিক্ত ব্যয় আর্থিক অবস্থায় চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাই সঠিক অর্থ ব্যবস্থাপনা জরুরি। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় ভালো থাকবে, তবে শেষের দিকে কিছু দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় আরও বেশি একাগ্রতা দরকার। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শেষ দুই দিন ভালো।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহে সতর্ক থাকা দরকার। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে মানসিক চাপ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন। আর্থিক বিষয়ে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। নতুন গাড়ি কেনার জন্য সময় খুব একটা অনুকূল নয়। ব্যবসায়ীদের সাফল্য পেতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। চাকরিজীবীরা মন দিয়ে কাজ করবেন এবং দায়িত্ব পালনে আন্তরিক থাকবেন। প্রেমের সম্পর্কে অহংকার এড়িয়ে চলুন, নইলে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের মন এমন কোনও বিষয়ে আকৃষ্ট হতে পারে যা তাঁদের নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অংশ নয়।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি থাকবে। ব্লাড প্রেসার-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আর্থিকভাবে কিছুটা চাপ থাকতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা ভালো। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য অংশীদারের সঙ্গে বৈঠক বা আলোচনা করতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহিতদের জীবনে কিছু ওঠানামা থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্কেও চাপ থাকতে পারে এবং প্রিয়জনকে মনের কথা বলতে অসুবিধা হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও জ্ঞান অর্জনে সম্পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখতে হবে। সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরও বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি ফলদায়ক হবে। অতিরিক্ত কাজের কারণে ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং ভেবেচিন্তে অর্থ ব্যয় করা উচিত। ব্যবসায়ীদের জন্য সময় ভালো, তবে উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। চাকরিজীবীরা খুব সতর্ক থাকুন এবং এখন কোনও বড় পরিবর্তনের কথা না ভাবাই ভালো। প্রেমের সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। তবে দাম্পত্য জীবনে বেশ কিছু চাপ দেখা দিতে পারে। সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। খাবার ও পানীয়ের দিকে বিশেষ নজর দিন, নইলে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে ভালো হতে পারে এবং অর্থসংক্রান্ত পুরনো সমস্যা কমে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা করবেন, সেগুলো থেকে লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা উচিত এবং এখন চাকরি পরিবর্তনের কথা না ভাবাই ভালো। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় মোটামুটি ভালো। সঙ্গীর সঙ্গে নিজের মনের কথা শেয়ার করতে পারবেন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কিছু সমস্যা হতে পারে এবং মন বসতে অসুবিধা হতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। কাজের চাপের কারণে মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন, তাই স্বাস্থ্যের দিকে কিছুটা সতর্ক থাকুন। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। আয় বাড়তে পারে, তবে তার জন্য কিছুটা সময় লাগবে। ব্যবসায়ীদের কোনও কাজ নষ্ট হয়ে গেলে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। চাকরিজীবীদের কাজের সূত্রে ভ্রমণ করতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সময় ভালো এবং সঙ্গীর সঙ্গে রোমান্টিক মুহূর্ত কাটাতে পারবেন। দাম্পত্য জীবনে কিছুটা চাপ থাকলেও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সম্পর্কের ভালোবাসা বজায় রাখতে পারবেন। শিক্ষার জন্য সময় ভালো। উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরাও সাফল্য পেতে পারেন, তবে মনোযোগ অন্যদিকে সরে যেতে দেবেন না।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। ত্বক বা পা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করান। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে, তবে বাড়ির সংস্কারে অনেক অর্থ ব্যয় হতে পারে। ব্যবসায়ীরা কোনও সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেবেন না, নইলে ক্ষতি হতে পারে। চাকরিজীবীদেরও কর্মক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামতো চলা উচিত নয়; ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখুন। প্রেমের সম্পর্ক ভালো থাকবে। দাম্পত্য জীবনে পুরনো সমস্যা থাকলে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বসে আলোচনা করে তা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে এবং মন পড়াশোনা থেকে সরে যেতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। জয়েন্টের ব্যথা বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। আর্থিক অবস্থা মাঝারি থাকবে। আয় ঠিক থাকলেও খরচও বেশি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে সতর্ক হতে হবে, কারণ সরকারি হস্তক্ষেপ বা নিয়মকানুনের কারণে সমস্যা হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময় মোটামুটি ভালো, তবে সহকর্মীদের আচরণ মানসিক অস্বস্তির কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাফল্য পেতে পারেন এবং উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্যও সময় অনুকূল।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। হাঁটু বা পায়ের ব্যথা বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন। আর্থিক অবস্থা মোটামুটি থাকবে; অর্থ আসবে আবার খরচও হবে। ব্যবসায়ীদের সরকারি অনুমোদন বা ক্লিয়ারেন্স পেতে কিছু সমস্যা হতে পারে। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। প্রেমের জীবনে নতুন সম্পর্কের সূচনা হতে পারে এবং নতুন কোনও সঙ্গী জীবনে আসতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কে দীর্ঘদিনের চাপ থাকলে তা কমতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময় কিছুটা দুর্বল থাকবে, কারণ মন পড়াশোনার বদলে অন্যদিকে চলে যেতে পারে। প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেতে পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে হবে।