বাসন্তী-অন্নপূর্ণা পুজো থেকে রামনবমী, আগামী সাতদিন ঘটবে অনেককিছু
এই সপ্তাহে রয়েছে বাসন্তী-অন্নপূর্ণা পুজো ও রামনবমী ৷ বিশেষ দিনগুলোতে রয়েছে একাধিক সুখবর ৷ ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফলে জানুন আগামী সাতদিন আপনার কেমন যাবে ৷
Published : March 21, 2026 at 6:24 PM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো যেতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত, রাগ করা এড়িয়ে চলুন, অতিরিক্ত রাগ সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যার কারণে সম্পর্কে ফাটল দেখা দিতে পারে, আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকতে পারে, ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আয় হ্রাস পেতে পারে, যার কারণে আপনার মন অস্থির থাকতে পারে, ব্যবসায়ীদের জন্য সময় কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে, খারাপ সময় কেটে যেতে দিন, তার পরে ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করুন, চাকরিজীবীদের জন্য সময়টা ভালো যেতে পারে, আপনার কর্মকর্তারা আপনার অনেক প্রশংসা করতে পারেন, প্রেমের বিষয়ে কথা বললে, আপনি আপনার প্রিয়জনকে এমন উপহার দিতে পারেন, যা সে পছন্দ করবে না, বৈবাহিক সম্পর্কে ঝগড়া থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন, শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবারের উপর নির্ভর করতে পারে, আপনি পারিবারিক পরিবেশ অনুসারেই পড়াশোনার সুযোগ পেতে পারেন।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার একটু সতর্ক থাকা দরকার; আপনার পেটে কৃমি হতে পারে। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন এবং ওষুধ খান। আপনার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকতে পারে এবং আয় বৃদ্ধিতে কোনও খামতি হবে না। বহুজাতিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হতে পারেন। চাকরিজীবীরা স্থানান্তরের তথ্য পেতে পারেন, যার ফলে আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকারা আজ তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে তাদের অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারেন এবং তাদের সঙ্গীরা সম্ভবত তাদের অনুভূতি মেনে নেবেন। বৈবাহিক সম্পর্কে টানাপোড়েন আসতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারে, তবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা খারাপ যেতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, পেটের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত এবং আপনার খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা উচিত। আপনি আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে, আপনি এমন জায়গায় কিছু অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য কার্যকরী হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন, যার কারণে ব্যবসা ভালোভাবে চলতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো যাবে, তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যে কোনও ধরনের বিবাদ থেকে দূরে থাকুন।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। নিজেকে সুস্থ রাখতে জিমে যান বা সকালে হাঁটতে যান। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকতে পারে। আপনি অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা করতে পারেন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতিতে আপনি পারিবারিক সহায়তা পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হতে পারে এবং আপনার ব্যবসাও ভালো চলতে পারে। চাকরিজীবীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে, আপনার প্রেমের সঙ্গীটির সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। অহংকার পারিবারিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই সময়টি শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে ভালো হতে পারে এবং তারা প্রযুক্তিগত পড়াশোনায় সাফল্য অর্জন করতে পারে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত, আপনি সর্দি, কাশি, ফ্লু, জ্বর ইত্যাদি সমস্যায় ভুগতে পারেন, আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে, আপনি ভালো কাজে অর্থ ব্যয় করতে পারেন, আপনার পরিবারের জন্য ধর্মীয় কাজে অর্থ ব্যয় করার পরেও আপনি সঞ্চয় করতে পারবেন, বিদেশে ব্যবসা করা ব্যক্তিরা লাভবান হতে পারে, সাধারণ ব্যবসায়ের লোকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি ভালো যেতে পারে, প্রেমের সম্পর্কে মাধুর্য বজায় থাকতে পারে এবং একে অপরের প্রতি আকর্ষণের অনুভূতি তৈরি হতে পারে, বৈবাহিক সম্পর্কে আপনি আপনার জীবনসঙ্গীকে যে কোনও সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারেন, এই সপ্তাহটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো হতে পারে, আপনি কিছু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, যার কারণে পড়াশোনায় আপনার বাড়তি মনোযোগ থাকতে পারে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির লোকেরা এই সপ্তাহে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন, অসাবধানতা গুরুতর স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতির কথা বললে, সপ্তাহটি সমৃদ্ধশালী হতে পারে, আপনি একাধিক উৎস থেকে আয় করতে পারেন, ব্যবসায়ীরা বেশি লাভবান হতে পারেন এবং আপনার আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পেতে পারে, চাকরিজীবীরা কাজের পরিবেশটি খুব পছন্দ করতে পারেন এবং কাজ করতে আগ্রহী বোধ করতে পারেন, প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারেন। আপনি আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও বাইরে যেতে পারেন, তবে কোনও বিষয়ে বিরোধও হতে পারে। পারিবারিক জীবনে আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর থেকে পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পরে তাদের পড়াশোনা শেষ করতে সক্ষম হবেন।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি গড়পড়তা হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, পেট সম্পর্কিত সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, আর্থিক পরিস্থিতির বিষয়ে, সপ্তাহের শুরুতে আয় ভালো থাকতে পারে, তবে পরে আয়ের কিছুটা হ্রাস পেতে পারে, কর্মক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের মান অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে, প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময়টি ভালো হতে পারে, আপনি আপনার প্রিয়জনকে লং ড্রাইভে নিয়ে যেতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে পারেন, অন্যদের সন্দেহ করার কারণে বৈবাহিক সম্পর্কে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, পড়াশোনার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মন কিছুটা অস্থির এবং অস্বাভাবিক থাকতে পারে, যার কারণে তারা পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে নাও পারতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হতে হবে, তৈলাক্ত এবং মশলাদার খাবার থেকে দূরে থাকতে হবে, অন্যথায় আপনার পেট খারাপ হতে পারে, সপ্তাহটি আর্থিক পরিস্থিতির জন্য ভালো থাকবে, আপনার আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে, আপনাকে আপনার ব্যবসা সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকতে হতে পারে, কোনও ধরনের বিনিয়োগ করার আগে সাবধানে চিন্তা করতে হবে, চাকরিজীবীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির সুযোগ পেতে পারেন, সপ্তাহটি প্রেমের সম্পর্কের জন্য ভালো হতে পারে, আপনি আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে একা সময় কাটাতে পারেন, বৈবাহিক সম্পর্কের জন্যও সময়টি ভালো হতে পারে, আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বাধা থাকা সত্ত্বেও, তারা তাদের পড়াশোনায় সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি খানিক সমস্যার হতে পারে। স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, জল পান করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; অন্যথায়, আপনার পেট খারাপ হতে পারে। আর্থিক অবস্থার জন্য সময়টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা দুর্বল হতে পারে এবং আয়ও হ্রাস পেতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের নতুন চিন্তাভাবনা মাধ্যমে তাদের ব্যবসায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। চাকরিজীবীরা অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারেন। আপনি প্রেমের সম্পর্কেও চাপ এবং সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, যার কারণে পারস্পরিক ঝগড়াও বাড়তে পারে। বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুখী থাকতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি সাধারণ হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে, তবে বাড়ির বয়স্কদের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাকে খানিক সতর্ক থাকতে হতে পারে। কোনও যানবাহন কেনা এড়িয়ে চলুন এবং সম্পত্তি কেনার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। এই সপ্তাহটি ব্যবসার জন্য খুব ভালো হতে পারে। আপনার ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে পারে, আপনার ব্যবসা নতুন ক্ষেত্রে এগোতে পারে। চাকরিজীবীদের তাদের কর্মক্ষেত্রে সাবধানে কাজ করা উচিত এবং যে কোনও ধরনের বিবাদ এড়ানো উচিত। আপনি প্রেমের সম্পর্কজনিত পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। পারিবারিক জীবনে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সুখে থাকতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন , তারা সাফল্য অর্জন করতে পারে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজ নাম উজ্জ্বল করতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থাও ভালো থাকতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে আয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসায়ীরা কোনও সরকারি প্রকল্প থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হতে পারেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে তাদের সহকর্মীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন। আপনি আপনার প্রিয়জনকে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সহায়তায়, আপনার বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা বজায় থাকতে পারে। শিক্ষার্থীদের যে কোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে; তারা তাদের শিক্ষায় খানিক পিছিয়ে থাকতে পারে।
মীন (PISCES): মীন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অনেক মনোযোগ দিতে হতে পারে। দাঁত বা পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে। আপনার সঞ্চয় অনেক বেড়ে যেতে পারে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। আপনার ব্যবসা এগিয়ে যেতে পারে। চাকরিজীবীদের অহংকার দূরে রেখে কাজ করা বাঞ্ছনীয় হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য এটি সময় ভালো হতে পারে। আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের মধ্যে প্রচুর ভালোবাসা থাকতে পারে। বিবাহিত জীবনও সুখে ভরপুর থাকতে পারে। শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য এটি সময় ভালো হতে পারে। আপনার বুদ্ধিমত্তার কারণে আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হতে পারেন।