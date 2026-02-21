ETV Bharat / state

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে অকল্পনীয় ভাগ্য, আগামী সাতদিনে তুঙ্গে আর্থিক সাফল্য কাদের ?

প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন (22-28 ফেব্রুয়ারি) কেমন যাবে ৷ এই সপ্তাহে দেব-দেবীর আশীর্বাদে কোন রাশির ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে ?

WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA
সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 8:42 PM IST

12 Min Read
মেষ (ARIES): রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, তবে ফোঁড়া বা ত্বকের সমস্যার কারণে স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আর্থিকভাবে আপনার ব্যাঙ্কে জমা অর্থের পরিমাণ বাড়তে পারে এবং ব্যবসার উন্নতির জন্য সপ্তাহটি চমৎকার। তবে কর্মচারীদের সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। প্রেম জীবন প্রেমে ভরপুর থাকতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর আরও কাছাকাছি অনুভব করতে পারেন। অন্যদিকে, বিবাহিত জীবনে কিছু চাপ এবং মানসিক অশান্তি দেখা দিতে পারে। শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তি এড়াতে অন্যদের নকল না করে নিজেদের কাজের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। সপ্তাহটি আর্থিক উন্নতি এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনার দ্বারা চিহ্নিত, তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা এবং বিবাহিত জীবনে ধৈর্যের প্রয়োজন হতে পারে। ত্বকের স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়ে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা করে আপনি আর্থিক লাভের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারবেন। প্রেম জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলি আপনার পারিবারিক জীবনের দিকগুলো অন্যান্য সমস্যার দিকগুলি সামলাতে মানসিক সমর্থন জোগাবে।

বৃষ (TAURUS): এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির লোকেদের জন্য মোটামুটি ভালো কাটতে পারে, তবে পেটের ব্যথা বা চর্মরোগের বিষয়ে স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। আর্থিকভাবে আপনি একটি শক্তিশালী অবস্থানে থাকতে পারেন এবং আপনার হাতে প্রচুর অর্থ থাকতে পারে। ব্যবসায়ীরা দেখতে পারেন যে তাদের অংশীদাররা ব্যবসা সম্প্রসারণে খুব সহায়ক হচ্ছেন। বেতনভোগী কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীকে বিয়ে করার কথাও ভাবতে পারেন। জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন থাকায় দাম্পত্য সম্পর্ক দৃঢ় হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া পড়াশোনার জন্য উপকারী হতে পারে। এই সপ্তাহটি আর্থিক নিরাপত্তা এবং সম্পর্কের সমর্থনের একটি মজবুত ভিত্তি প্রদান করে, যা পেশাজনিত কঠোর পরিশ্রম এবং স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। আপনার কর্মজীবনের লক্ষ্যের উপর মনোযোগ রেখে এবং স্বাস্থ্য বজায় রেখে, আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনের শক্তিশালী সম্পর্কগুলো উপভোগ করতে পারেন। আর্থিক প্রাচুর্য এবং সহায়ক অংশীদারিত্বের সমন্বয় এই সময়টিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে।

মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মাপের হতে পারে, তবে পেটের সমস্যাজনিত বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে; যদিও আপনি বিশেষ কিছু কাজে খরচ করতে পারেন, আপনার আয় স্থিতিশীল থাকবে। ব্যবসার উন্নতি একটি প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হবে এবং কর্মচারীরা পদোন্নতিও পেতে পারেন। আপনার প্রেম জীবন অত্যন্ত ইতিবাচক হতে পারে, আপনি প্রেমে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতে পারেন এবং বিবাহিত জীবনে সন্তুষ্টি অনুভব করতে পারেন। পড়াশোনার ক্ষেত্রে, সাধারণ শিক্ষার্থীরা আগ্রহের অভাব অনুভব করতে পারে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা খুব সিরিয়াস এবং তাদের ক্যারিয়ারের প্রতি মনোযোগী হবে। কর্মজীবনে অগ্রগতি এবং প্রেমের ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি এই সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ, যা আপনাকে সাফল্য এবং সুখের অনুভূতি দেবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়ে এবং পেশাগত লক্ষ্যে নিবেদিত থেকে আপনি পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছোটখাটো স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এই সপ্তাহটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মজীবনের পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতার উপর জোর দেয়, যা বেশিরভাগ মিথুন রাশির লোকেদের জন্য একটি সুষম অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো কাটতে পারে, তবে কাশি ও ঠান্ডাজনিত কারণে স্বাস্থ্য খানিকটা প্রভাবিত হতে পারে। আর্থিকভাবে আয় ভালো থাকলেও খরচও বেশি থাকবে। ব্যবসায়ীদের তাদের অংশীদারদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে, অন্যদিকে চাকরিজীবীরা হঠাৎ বদলির সম্মুখীন হতে পারেন। সপ্তাহ যত এগোবে, প্রেম জীবন তত উন্নত হতে পারে এবং সপ্তাহের শেষের দিকে তা বেশ প্রেমময় হয়ে উঠতে পারে। তবে, দাম্পত্য জীবনে কিছুটা চাপ থাকতে পারে, যা সম্ভবত শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য এটি একটি ভালো সময়। ভালো আয় এবং উচ্চ ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, এবং বদলির মতো সম্ভাব্য পেশাগত পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই হবে আপনার প্রধান প্রতিকূলতা। পারিবারিক বিবাদের সময় শান্ত থেকে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে আপনি স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারবেন। সপ্তাহের শেষের দিকের প্রেমময় সম্পর্ক পেশাগত ও পারিবারিক চাপ থেকে মানসিকভাবে একটি স্বস্তিদায়ক মুক্তি দিতে পারে, তাই আপনার চারপাশের সকলের সঙ্গে স্পষ্টভাবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেরা একটি সার্বিকভাবে ভালো সপ্তাহ আশা করতে পারেন, তবে রক্তচাপের মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে। আর্থিকভাবে আয় স্থিতিশীল থাকবে, কিন্তু খরচ বেশি হতে পারে। যে ব্যবসায়ীরা কঠোর পরিশ্রম করবেন, তারা সাফল্য পেতে পারেন এবং কর্মচারীদের জন্য কর্মজীবনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনও গোপন ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। বিবাহিত জীবন সন্তোষজনক হতে পারে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর থেকে দৃঢ় সমর্থন পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি কঠিন হতে পারে, কারণ বিভিন্ন কারণে তাদের মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে; একজন ভালো পরামর্শদাতা খুঁজে নেওয়া শ্রেয় হতে পারে। কর্মজীবন এবং বিবাহ আপনার জন্য শক্তিশালী ক্ষেত্র হলেও, বাজেট পরিচালনা এবং পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখা জরুরি হবে। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থেকে এবং পড়াশোনার জন্য নির্দেশনা নিয়ে আপনি সপ্তাহের বাধাগুলো অতিক্রম করতে পারবেন। এই ব্যস্ত এবং ফলপ্রসূ সময়ে পেশাগত সাফল্য এবং দাম্পত্য সম্প্রীতি আপনার সামগ্রিক সুস্থতা এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলোর জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে।

কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফল দিতে পারে এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা এড়াতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হতে পারে। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি গড়পড়তা থাকবে, সঞ্চয়ের পরিবর্তে অপব্যয়ের প্রবণতা বেশি হতে পারে। ব্যবসা মসৃণভাবে চলতে পারে এবং কর্মচারীরা তাদের কাজে মনোযোগী থাকবেন, যার ফলে ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে তারা প্রশংসা পেতে পারেন। প্রেম জীবনে তর্ক এড়াতে সতর্ক থাকতে হতে পারে, বিশেষ করে কথা বলার ক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়ার প্রবণতা থেকে সৃষ্ট ঝগড়া এড়িয়ে চলতে হতে পারে। বিবাহিত জীবন সাধারণত সন্তোষজনক থাকতে পারে, যদিও আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে পারে এবং পড়াশোনার উন্নতির জন্য একটি সময়সূচি ব্যবহার করতে পারে। আর্থিক অপচয় এবং সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিপরীতে পেশাগত মনোযোগ ও শিক্ষাগত শৃঙ্খলা বজায় রাখাই হবে আপনার প্রধান কাজ। আপনার খরচ এবং স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থেকে এবং ব্যক্তিগত জীবনে ধৈর্য অনুশীলন করে, আপনি কর্মক্ষেত্রের সাফল্যকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন। এই সপ্তাহটি আত্ম-শৃঙ্খলার গুরুত্বকে লক্ষনীয় করে তুলে ধরতে পারে।

তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারিমাপের হতে পারে, মুখ বা পেটের সমস্যার কারণে স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আর্থিকভাবে আপনার পরিস্থিতি ভালো থাকবে, কারণ আয় বাড়তে শুরু করতে পারে। ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা ফলপ্রসূ হতে পারে, অন্যদিকে কর্মজীবীরা কর্মক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তবে, প্রেমের সম্পর্কে কিছু মতবিরোধের কারণে সম্পর্ক কিছুটা দুর্বল হতে পারে। অন্যদিকে, বিবাহিত জীবন খুব সুখী ও সন্তোষজনক হতে পারে। শিক্ষার্থী যারা নিয়মিত পড়াশোনা করবে, তারা সাফল্য লাভ করবে। পেশাগত উন্নতি এবং দাম্পত্য সুখ এই সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ, যা আপনাকে কৃতিত্বের অনুভূতি এবং পারিবারিক শান্তি এনে দিতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোকে সামলে এবং প্রেমের সম্পর্কের বিবাদগুলি সমাধানের চেষ্টা করে আপনি কর্মজীবনের সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারেন। এই সপ্তাহটি পেশাগত পরিচয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছে, যা পথে আসা ছোটখাটো শারীরিক ও মানসিক বাধা সত্ত্বেও আপনাকে একটি স্পষ্ট পথ দেখাতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): এই সপ্তাহটি বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য খুব ভালো যেতে পারে, তবে ঠান্ডা লাগা থেকে সতর্ক থাকতে হতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকতে পারে এবং অর্থনৈতিক সমস্যা কম থাকতে পারে। ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সফল হতে পারে এবং যদিও কর্মচারীদের কাজের চাপ বাড়তে পারে, পদোন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনার প্রেম জীবনে মিশ্র ফল দেখা দেবে—ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, স্নেহ অটুট থাকতে পারে। দম্পতিরা একসঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ শুরু করার কথাও ভাবতে পারেন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হবে, যদিও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এটি সবচেয়ে অনুকূল সময় নাও হতে পারে। শক্তিশালী আর্থিক এবং পেশাগত সম্ভাবনা এই সপ্তাহের মূল বিষয় হতে পারে, যা উল্লেখযোগ্য উন্নতির সুযোগ এনে দিতে পারে। সুস্থ থেকে এবং আপনার প্রেম জীবনের উত্থান-পতন সামলে আপনি এই কর্মজীবনের অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দিতে পারেন। আপনার বিবাহিত জীবনে যৌথ প্রকল্পের সম্ভাবনা এবং আপনার পড়াশোনার প্রতি আন্তরিক মনোভাব এই গতিশীল সময়ে স্বল্পমেয়াদী সাফল্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা উভয়ের জন্যই একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির লোকেরা একটি উত্থান-পতনের সপ্তাহ আশা করতে পারেন, সপ্তাহের শেষের দিকে পেটের কিছু সম্ভাব্য সমস্যা ছাড়া স্বাস্থ্য সাধারণভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা চমৎকার থাকবে, আয় বৃদ্ধি পেতে পারে এবং খরচ কমতে পারে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার প্রসারের জন্য অন্য শহরে ভ্রমণ করতে পারেন এবং কর্মচারীরা খুব সতর্ক ও পরিশ্রমী হতে পারেন। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সপ্তাহটি আনন্দময় ও প্রেমপূর্ণ হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কের যে কোনও বিদ্যমান মানসিক চাপ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা গুজব বা তুচ্ছ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার ফলে পড়াশোনায় তাদের আগ্রহ কমে যেতে পারে। শক্তিশালী আর্থিক লাভ এবং প্রেমজীবনের সম্প্রীতি এই সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ, যা নিরাপত্তা এবং সুখের অনুভূতি এনে দিতে পারে। পড়াশোনার সাময়িক স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে এবং পেশাগত দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী থেকে আপনি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করতে পারেন। এই সপ্তাহটি আর্থিক দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত আনন্দের উপর জোর দেয়, যা শৃঙ্খলাপরায়ন বেশিরভাগ মানুষের জন্য এই সময়টিকে একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ সময় করে তুলতে পারে।

মকর (CAPRICORN): মকর রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা উত্থান-পতনে ভরা থাকতে পারে, তাই বুকে ব্যথা বা গলার সংক্রমণের মতো স্বাস্থ্যগত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আর্থিকভাবে, সপ্তাহের শুরুতে অর্জিত লাভ দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদান করতে পারে। ব্যবসা ভালোভাবে শুরু হলেও সপ্তাহের শেষের দিকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে বিবাদ এড়াতে সতর্ক থাকতে হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি আপনার প্রকৃত অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করতে পারেন। বিবাহিত জীবন খুব প্রেমময় হতে পারে এবং একসঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনাও থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরা শক্তিশালী স্মৃতির সৌজন্যে একটি চমৎকার সপ্তাহ আশা করতে পারে। সপ্তাহের শুরুর আর্থিক সাফল্য এবং শিক্ষাগত উৎকর্ষের সঙ্গে শেষের দিকের ব্যবসায়িক সতর্কতা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই হবে মূল চাবিকাঠি। কর্মক্ষেত্রে শান্ত থেকে এবং নিজের শারীরিক সুস্থতার প্রতি মনোযোগী হয়ে, আপনি গভীর প্রেমের সম্পর্ক এবং শিক্ষাগত অগ্রগতি উপভোগ করতে পারেন। সামগ্রিক ভারসাম্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই সপ্তাহটি মানসিক সততা এবং পড়াশোনায় মনোযোগের গুরুত্বতা তুলে ধরে।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মাপের হতে পারে, কাঁধের সমস্যা বা সম্ভাব্য আঘাতের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হতে পারে। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং আপনি সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনাও করতে পারেন। সরকারি কোনও ব্যবসায়িক আদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য লাভ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিবাদ এড়াতে কর্মচারীদের কথাবার্তার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য, নিয়মিত পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়াই শ্রেয় এবং আপাতত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি স্থগিত রাখাই ভালো হতে পারে। সরকারি সূত্র থেকে পেশাগত লাভ এবং দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা এই সপ্তাহের শক্তি হতে পারে। নিজের শারীরিক নিরাপত্তা বজায় রেখে এবং কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সচেতন থেকে আপনি এই সুবিধাগুলো নিশ্চিত করতে পারেন। এই সপ্তাহটি স্থিতিশীলতা এবং নতুন শিক্ষাগত সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিবর্তে মনোযোগ সহকারে প্রচেষ্টার গুরুত্বের উপর জোর দেয়, যা তাদের জন্য একটি স্থির পথ তৈরি করে যারা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শারীরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সতর্ক থাকেন।

মীন (PISCES): মীন রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো কাটতে পারে, তবে চোখের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আর্থিকভাবে, আপনার পুরানো সঞ্চয় থেকে কিছু অর্থ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে, যদিও সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি ঠিকই থাকবে। ব্যবসায়িক ভ্রমণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও কৃতিত্ব আসতে পারে। কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম অন্যদের কাছে দৃশ্যমান হতে পারে এবং প্রশংসিত হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার সঙ্গীর কাছে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। আপনার জীবনসঙ্গী বিশেষভাবে সহায়ক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারেন, যা আপনার মনকে ছুঁয়ে যাবে। তবে, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা হতে পারে বলে পড়াশোনার অগ্রগতির জন্য সপ্তাহটি দুর্বল। ব্যবসায়িক সাফল্য এবং দাম্পত্য জীবনের সমর্থন এই সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ, যা মানসিক ও আর্থিক পুরস্কার নিয়ে আসতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিয়ে এবং পড়াশোনার দুর্বল দিকগুলো কাটিয়ে উঠলে, আপনি এই পেশাগত ও ব্যক্তিগত সুবিধাগুলো উপভোগ করতে পারবেন। এই সপ্তাহটি খোলামেলা যোগাযোগের গুরুত্ব এবং অতীতের পেশাগত প্রচেষ্টার পুরস্কারের ওপর নজর কেন্দ্রীভূত করে।

