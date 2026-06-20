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নয়া সপ্তাহে শুরু অম্বুবাচী, রাশিফল বলছে আগামী সাতদিন রয়েছে এই আশঙ্কাগুলি...

এই সপ্তাহে রয়েছে অম্বুবাচী থেকে নির্জলা একাদশী ৷ শাস্ত্রমতে, অম্বুবাচীর সময় কী করা উচিত, আর কী নয়, তা জেনে নিন ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফলে ৷

WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA
সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 11:08 PM IST

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মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসতে পারে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতন দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি পেট বা বুক সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন; তাই যথাযথ যত্ন এবং সময়মতো চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর্থিকভাবে এই সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে এবং আপনি কোনও বড় বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন; তবে, চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আগে কোনও অভিজ্ঞ উপদেষ্টার পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য হতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের অংশীদারদের সঙ্গে ব্যবসার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের বৃদ্ধির কৌশল নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হতে পারেন। কর্মজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কিছুটা মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারেন, এমতাবস্থায় ধৈর্য ও মানসিক স্থিরতা বজায় রাখা প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনে, আপনার জীবনসঙ্গীর কোনো আচরণ বা কথা আপনার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পারে, যা আপনাদের মধ্যকার মানসিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক হতে পারে, কারণ পড়াশোনার প্রতি তাদের মনোযোগ ও একাগ্রতা অটুট থাকতে পারে। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা সারা সপ্তাহজুড়ে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেন।

বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি বেশ স্থিতিশীল এবং অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, চোখের সমস্যা সংক্রান্ত কোনও বিষয়কেই অবহেলা করা উচিত নয়; কারণ সময়মতো যত্ন নিলে তা ভবিষ্যতে বড় কোনও জটিলতা এড়াতে সাহায্য করতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি ইতিবাচক হতে পারে; আপনার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আর্থিক লাভ হতে পারে, যা আপনার সামগ্রিক আর্থিক স্থিতিশীলতাকে আরও উন্নত করতে পারে। কর্মজীবীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারেন; আপনি কাজে যত বেশি প্রচেষ্টা ও শ্রম দেবেন, ফলাফলও ততটাই ভালো পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে অংশীদারদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে পারেন; তবে এ ক্ষেত্রে তাদের সতর্ক থাকা এবং যে কোনও ধরনের প্রতারণা বা ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ এড়িয়ে চলা উচিত। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি অত্যন্ত ফলদায়ক হতে পারে; পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ ও মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে নিজের অনুভূতি খুলে প্রকাশ করতে পারেন, যা আপনাদের মধ্যকার মানসিক বন্ধনকে আরও মজবুত করে তুলতে পারে। দাম্পত্য জীবন সম্প্রীতিপূর্ণ থাকবে; আপনি সব পরিস্থিতিতেই আপনার জীবনসঙ্গীর পাশে থাকবেন এবং তাকে পূর্ণ সমর্থন দিতে ও বোঝার চেষ্টা করতে পারেন।

মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি বিশেষ মনোযোগ এবং সচেতনতার দাবি রাখে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার যথাযথ যত্ন নেওয়া উচিত এবং মানসিক চাপ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন, কারণ এটি আপনার সামগ্রিক সুস্থতাকে প্রভাবিত করতে পারে। আর্থিকভাবে আপনার অবস্থা বেশ শক্তিশালী থাকতে পারে এবং অর্থের কোনও অভাব হবে না, যা আপনার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে পারে। কর্মজীবীদের বেতন বৃদ্ধি হতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টা সাফল্য আনতে পারে। ব্যবসায়ীদের তাঁদের উদ্যোগে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করা উচিত, কারণ এর ফলে কোনও ভুল বা ক্ষতি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে; অন্যথায়, ভুল বোঝাবুঝির কারণে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। দাম্পত্য জীবন উন্নত হতে পারে এবং চলমান সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে মিটে গিয়ে জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরে আসতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে, তাই তাঁদের একাগ্রচিত্ত থাকা প্রয়োজন। এই সময়ে যাবতীয় বাধা অতিক্রম করতে এবং পড়াশোনায় ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রাখতে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ও গভীর মনোযোগের প্রয়োজন হতে পারে।

কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে বেশ অনুকূল এবং প্রগতিশীল হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হতে পারে, কারণ মাথাব্যথা বা পেটের সমস্যা আপনাকে ভোগাতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি বেশ শক্তিশালী হতে পারে; আয়ের পরিমাণে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে। আপনি কোনও বড় দুশ্চিন্তা ছাড়াই নিজের পছন্দমতো অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের তাঁদের উদ্যোগগুলো কার্যকরভাবে পরিচালনা ও সম্প্রসারিত করার জন্যে নতুন লোকেজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হতে পারে। কর্মজীবীরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে বেশ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট বোধ করতে এবং ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাকতে পারে এবং পূর্বের কোনও সমস্যা থাকলে তা ধীরে ধীরে মিটে গিয়ে মানসিক স্বস্তি আনতে পারে। বিবাহিত জীবনে কোনও সমস্যা দেখা দিলে, দম্পতিদের তা পরিণতার সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়টি বেশ অনুকূল; যেসকল শিক্ষার্থী তাঁদের পড়াশোনায় আন্তরিকভাবে মনোনিবেশ করবেন, তাঁরা তাঁদের শিক্ষাজীবনে নিশ্চিতভাবে অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করতে পারবে।

সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে অনুকূল হতে পারে। যারা প্রেমের সম্পর্কে আছেন, তারা মিশ্র অনুভূতির সম্মুখীন হতে পারেন—মাঝে মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলেও পারস্পরিক অনুরাগ ও বন্ধন অটুট থাকতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিদের গার্হস্থ্য জীবনে সম্প্রীতি বজায় থাকতে পারে; যদিও জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, তবে তা দ্রুত মিটে যেতে পারে। কর্মজীবীরা তাদের কাজে দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করতে এবং কাজ উপভোগ করতে পারেন; তাদের কাজের ভালো ফলাফল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুগ্ধ করতে পারে। ব্যবসায়ীরা এই সময়ে নতুন কিছু শিখতে পারেন, যা ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা উপভোগ করতে এবং শেখার বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে পারে। তবে, স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে এবং কোনওভাবেই অবহেলা করা চলবে না। ভ্রমণের পরিকল্পনাগুলো অনুকূল হতে পারে—বিশেষ করে সপ্তাহের শুরুতে—যা ইতিবাচক অভিজ্ঞতা ও নতুন সুযোগ বয়ে আনতে পারে।

কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের হলেও স্থিতিশীল ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ সামান্য অবহেলাও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং যথাযথ যত্ন নিলে শারীরিক জটিলতা এড়ানো সম্ভব হতে পারে। আর্থিকভাবে আপনার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে পারে; অর্থসংক্রান্ত পূর্বের সমস্যাগুলো মিটে যেতে পারে, যা আপনাকে স্বস্তি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা এনে দিতে পারে। আপনার আয় স্থিতিশীল থাকতে পারে, যা আপনার প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে মেটাতে সহায়তা করতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ বা উন্নতির বিষয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকতে পারেন। কর্মজীবীরা কাজে ভালো অগ্রগতি লাভ করতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে কিছু প্রতিকূলতা দেখা দিতে পারে; তবে কোনও অর্থবহ উপহারের মতো আন্তরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করলে আপনাদের পারস্পরিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হতে পারে। বিবাহিত দম্পতিরা তাদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে একসঙ্গে ঘরে নতুন কোনও উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় ধারাবাহিক অগ্রগতি ও সাফল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রচিত্ত ও অধ্যবসায় প্রয়োজন হতে পারে।

তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, কারণ কোনও প্রকার অবহেলা আপনার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে। সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং একটি সঠিক রুটিন মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি হতে পারে। আর্থিকভাবে এই সময়টি অনুকূল হতে পারে ; সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত বিষয় থেকে আপনি লাভবান হতে পারেন। কর্মজীবন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ীদের মনে নতুন কোনও ধারণা বা পরিকল্পনা ভাবতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চোখে তাদের সুনাম ও স্বীকৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে; ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সতর্ক থাকা এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি অত্যন্ত শুভ হতে পারে; তাদের কঠোর পরিশ্রমের ইতিবাচক ফলাফল লাভ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছু সমস্যা নিয়ে আসতে পারে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যের বিষয়ে। শারীরিক জটিলতা এড়াতে আপনার সুস্বাস্থ্যের প্রতি যথাযথ যত্ন নেওয়া এবং একটি সুশৃঙ্খল খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা প্রয়োজন। আর্থিকভাবে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে, কারণ কোনও প্রকার অসতর্কতা আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করতে পারে। সুপরিকল্পনা এবং ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা আপনার জন্য লাভজনক হতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল; কোনও নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারের সহায়তায় আপনি সফলভাবে কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। চাকুরিজীবীদের জন্য এই সময়টি মোটামুটি স্বাভাবিক গতিতেই কাটবে, বড় কোনও পরিবর্তন ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি বেশ উৎসাহী ও আবেগগতভাবে সংযুক্ত বোধ করতে পারেন, যা আপনার জীবনে আনন্দ বয়ে আনতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখকর থাকতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় বাড়তি প্রচেষ্টা ও মনোযোগ দিতে হতে পারে; কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন নির্ভর করবে, ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার দৃঢ় সংকল্প এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভের ইচ্ছার ওপর।

ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার যথাযথ যত্ন নেওয়া উচিত এবং পেট-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা অবহেলা করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন; কারণ সঠিক সময়ে মনোযোগ দিলে তা পরবর্তীকালে জটিলতা প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। আর্থিকভাবে, এই সময়টি বেশ শক্তিশালী হতে পারে; আপনার হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকবে এবং আয়-ব্যয়ের প্রবাহও স্থিতিশীল থাকতে পারে। ব্যবসা ও কর্মজীবনের ক্ষেত্রে আপনি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা আপনার অগ্রগতি ও বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। কর্মজীবীরা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের থেকে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করতে পারেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাসকে অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সঙ্গীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখার স্বার্থে ভুল বোঝাবুঝিগুলো দ্রুত মিটিয়ে ফেলা অত্যন্ত জরুরি। দাম্পত্য জীবন বেশ সহায়ক হতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গী সব পরিস্থিতিতেই আপনার পাশে থাকতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি মাঝারি মানের হতে পারে; তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্যে তাদের পড়াশোনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে এবং নেতিবাচক প্রভাব বা সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হতে পারে।

মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হতে পারে; কারণ সামান্য অবহেলাও জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে, তাই যথাযথ যত্ন ও সঠিক সময়ে চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর্থিকভাবে আপনার অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে, যদিও কাঙ্ক্ষিত আর্থিক লাভ অর্জনের জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। ব্যবসায়ীদের তাদের অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্যে সতর্কতার সঙ্গে কৌশল প্রণয়ন করা উচিত। যেসব কর্মজীবীরা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে—তারা যেন আরও উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করেন। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাকতে পারে এবং আপনি সঙ্গীকে উপহার দেওয়ার মতো আন্তরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন। দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে; আপনি আপনার জীবনসঙ্গীকে নিয়ে গর্ববোধ করতে এবং মানসিক তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি বেশ উপকারী হতে পারে; ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার সতর্ক থাকা উচিত এবং কোনও জটিলতা এড়াতে ছোটখাটো সমস্যাগুলির দ্রুত নজর দেওয়া প্রয়োজন। আর্থিকভাবে এই সময়টি বেশ অনুকূল হতে পারে; বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভালো সময় এবং আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা আরও জোরদার হতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্যোগগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করার সুযোগ পেতে পারেন, যা তাদের ব্যবসায়িক বৃদ্ধি ও সাফল্যের পথ খুলে দিতে পারে। কর্মজীবীদের জন্য ইতিবাচক কিছু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো বেশ আনন্দদায়ক থাকতে পারে; আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিদের উচিত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া, যাতে পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় থাকে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে; তবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও 'শর্টকাট' বা সহজ পথ খোঁজা থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত, কারণ অর্থবহ শিক্ষাগত অগ্রগতি এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জনের জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও নিয়মানুবর্তিতা অপরিহার্য।

মীন (PISCES): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন; শরীরে কোনও চাকা বা পিণ্ডের মতো লক্ষণ কিংবা ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে—এগুলোকে কোনওভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। আর্থিকভাবে এই সময়টি স্থিতিশীল মনে হলেও, ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণে কিছুটা আর্থিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে; তাই ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা জরুরি। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে; তারা তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলো সফলভাবে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সহায়তা লাভ করতে পারেন। কর্মজীবীরা তাদের সহকর্মীদের কাজে সহায়তা করতে পারেন, যা কর্মক্ষেত্রে দলগত সংহতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতিকে আরও জোরদার করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলো ইতিবাচক থাকবে; আপনার ও আপনার সঙ্গীর মধ্যের ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাদের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসতে পারে। দাম্পত্য জীবনও বেশ স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর ব্যক্তিগত উন্নতি ও অগ্রগতির পথে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি বেশ উপকারী হতে পারে এবং পড়াশোনার প্রতি তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে; তবে যারা উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত আছেন, তারা হয়তো কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন, তাই তাদের নিজেদের লক্ষ্যের প্রতি অবিচল ও নিবেদিত থাকতে হতে পারে।

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