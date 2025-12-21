বড়দিনে সোনালি সুযোগ, বিপত্তি এড়াতে সাপ্তাহিক রাশিফল দেখে করুন এই কাজ
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (21 থেকে 27 ডিসেম্বর) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : December 21, 2025 at 9:00 AM IST
মেষ: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন, কারণ আপনার চোখ জনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। রাগের মাথায় গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার কথা বললে, আপনি ভাগ্যবান হতে পারেন এবং কোনও নতুন বড় প্রকল্প আপনি পেতে পারেন যা ভালো সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। চাকরিজীবিদের জন্য, সপ্তাহটি ভালো হতে পারে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করা আপনাকে ভালো ফলাফল অর্জনে সহায়তা করতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক প্রেমময় হতে পারে, তবে অহংকার পরিবারে ছোটখাটো বিবাদের কারণ হতে পারে। বিবাহিত জীবন মাঝে মাঝে কিছুটা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে, তাই আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে শান্তভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। আর্থিকভাবে, এই সপ্তাহটি খুবই অনুকূল হতে পারে এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ভালো লাভ নিয়ে আসতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা বাইরে ঘুরে বিক্ষিপ্ত বোধ করতে পারে, তা সত্ত্বেও জ্ঞান বৃদ্ধি এবং নতুন কিছু শেখার জন্য এটি একটি ভালো সপ্তাহ হতে পারে।
বৃষ: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং মানসিক চাপ কমাতে প্রাতঃভ্রমণ করুন। প্রেমের সম্পর্কে, অহমের কারণে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, যা আপনার মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। বিবাহিত জীবন প্রেমময় এবং উদ্যমী থাকতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে যেতে বা ভালো সময় কাটাতে পারেন। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য আপনাকে ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। চাকরিজীবীরা, কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকুন এবং সাবধানতার সঙ্গে কাজগুলি পরিচালনা করুন, কারণ কিছু বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনার আয় বাড়ানোর উপায়গুলি সন্ধান করতে পারেন, যদিও আপনি বাড়ির সংস্কারে প্রচুর ব্যয় করতে পারেন। শিক্ষার কথা বললে, শিক্ষার্থীদের অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করে তাদের বর্তমান পড়াশোনায় লেগে থাকা উচিত। আপনি যদি কোনও সরকারি চাকরি বা প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নেন, তবে এই সপ্তাহটি সাফল্যের জন্য ভাল সুযোগ এনে দিতে পারে।
মিথুন: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনার যদি কোনও পুরানো অসুস্থতা থাকে, তবে সময়মতো তার চিকিৎসা করান, নাহলে তা আরও খারাপ হতে পারে। স্ক্রিনের ব্যবহার বা পায়ে ব্যথার কারণে আপনি অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে, অতীতের সমস্যাগুলি সমাধান হয়ে যেতে পারে এবং প্রেম বাড়তে পারে। বিবাহিত জীবন ভালোবাসাপূর্ণ এবং প্রেমময় হতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করার বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে সাবধানতার সঙ্গে অর্থ ব্যয় করা এবং কোনও নতুন চুক্তিতে তাড়াহুড়ো করা এড়ানো দরকার হতে পারে। চাকরিজীবীরা উদ্যমী এবং অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারেন এবং আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করেন, তবে সময়টি অনুকূল হতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি পরিবার, সন্তান এবং বাড়ির সংস্কারে বেশি ব্যয় করতে পারেন। শিক্ষার কথা বলতে গেলে, আপনার মন বিক্ষিপ্ত হতে পারে, যার ফলে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে। আপনি যদি কোনও সরকারি চাকরি বা প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নেন, তবে এগোনোর জন্য সময়টি ভালো হতে পারে।
কর্কট: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। সুস্থ থাকার জন্য, প্রাতঃভ্রমণ এবং যোগব্যায়াম করুন, কারণ এটি আপনার শরীর এবং মন উভয়কেই সুস্থ রাখতে পারে। ব্যবসা এবং পেশা ক্ষেত্রে, আপনি ভালো লাভ করতে পারেন এবং কোনও নতুন প্রকল্প আপনার দিকে আসতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য, সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে এবং আপনার ঊর্ধ্বতনরা আপনার কাজে খুশি হতে পারেন। চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবলে, এখনই তা করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে প্রেমময় মুহূর্ত কাটাতে পারেন। বিবাহিত জীবনে, অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন; পারস্পরিক ভালোবাসা এবং বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটান। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনি বাড়ির সংস্কার বা যানবাহন কেনার জন্য ব্যয় করতে পারেন, তবে আপনার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা ভালোই থাকতে পারে এবং বকেয়া অর্থের পুনরুদ্ধার এটিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। শিক্ষার দিক থেকে, শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, বিশেষ করে যদি সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নেন, তাহলে মনোযোগী প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতে পারে।
সিংহ: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। স্নায়ু্র সমস্যা বা পায়ের ব্যথা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে এবং মানসিক চাপ অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের কারণও হতে পারে। ব্যবসা এবং পেশার কথা বলতে গেলে, আপনার ব্যবসার জন্য একটি খুব বড় দল পেতে পারেন, যা আপনাকে ভালো লাভ অর্জনে সহায়তা করতে পারে। চাকরিজীবিদের জন্য, সপ্তাহটি সমস্যাজনক হতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে মতবিরোধও হতে পারে। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কোনও কারণে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং ধৈর্যের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক পরিচালনা করার চেষ্টা করুন। বিবাহিত জীবনে, আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে আপনার পছন্দের কোনও উপহার দিতে পারেন এবং আপনার বন্ধন আগের মতই দৃঢ় থাকতে পারে। অর্থের কথা বলতে গেলে, কোনও নতুন গাড়ি কেনার জন্য সময়টি ভালো, এবং ব্যবসায় অতীতের ক্ষতি লাভে পরিণত হতে পারে, যা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। শিক্ষার কথা বলতে গেলে, ভুল বন্ধু এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকুন যাতে আপনার পড়াশোনায় আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন এবং সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
কন্যা: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। আপনার গলায় সংক্রমণ হতে পারে এবং যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তাহলে রাগ করা বা চাপ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসা এবং পেশার ক্ষেত্রে, আপনার ব্যবসায়ে বড় লাভ হতে পারে, তবে তা কিছুটা হতাশাও বয়ে আনতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য, এই সপ্তাহে অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন; আপনাকে খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিকূলতার মুখোমুখি পড়তে হতে পারে। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার সম্পর্ক পরিচালনা করার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ অসাবধানতা আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে তিক্ততা তৈরি করতে পারে। বিবাহিত জীবনে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বিরোধ দেখা দিতে পারে, যা আপনার বাড়িতে চাপ তৈরি করতে পারে। অর্থের কথা বলতে গেলে, আপনি কিছু আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করতে পারেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, আপনি যদি উচ্চশিক্ষা বা সরকারি চাকরিকে আপনার লক্ষ্য বানান, তাহলে কঠোর পরিশ্রম করুন এবং মনোযোগী থাকুন, সাফল্য অর্জনের জন্য কোনও প্রচেষ্টাই অপ্রয়োজনীয় বৃথা হবে না।
তুলা: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। আপনি মাথাব্যথা এবং পিঠের ব্যথায় ভুগতে পারেন এবং মানসিক চাপ অতিরিক্ত অস্বস্তির কারণ হতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনার ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য আপনাকে খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, কারণ কেবল ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই সাফল্য আনতে পারে। চাকরিজীবিদের জন্য, কোনও পরিবর্তন বা অবস্থান পরিবর্তন করার জন্য এটি উপযুক্ত সময় নয়। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার প্রেমের সম্পর্কে উষ্ণতার অভাব দেখা দিতে পারে, যা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বিরোধের কারণ হতে পারে। বিবাহিত জীবনে, গর্ব বা অহংকার আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে চাপ তৈরি করতে পারে, তাই বুঝদার হিসাবে কাজ করুন। অর্থের ক্ষেত্রে, যদি আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন, তবে সাবধানতার সঙ্গে পরামর্শ করে তবেই এগোন। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ এই সপ্তাহে অনুকূল হতে পারে। শিক্ষার কথা বললে, জ্ঞান অর্জনের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন এবং আপনি যদি কোনও সাময়িক চাকরির কথা ভাবেন, তবে তা শুরু করার জন্য এটি সময়টি ভালো হতে পারে।
বৃশ্চিক: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। উচ্চ রক্তচাপ আপনার স্নায়ুকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে, যার ফলে সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই শান্ত থাকুন এবং আপনার ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণ করুন। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনার ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। নতুন পরিচিতি তৈরি করা আপনার কাজকে প্রসারিত করতে এবং আরও ভালো সুযোগ আনতে সাহায্য করতে পারে। চাকরিজীবিরা যারা তাদের বর্তমান ভূমিকায় অসন্তুষ্ট এবং চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এটি অনুকূল সময় নয়, তাই ধৈর্য ধরুন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারেন, তবে অহংকার বা কঠোর কথা এড়িয়ে চলুন যা চাপ তৈরি করতে পারে। বিবাহিত জীবন আনন্দময় থাকতে পারে এবং আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় উপভোগ করতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে কথা বললে, অন্যদের কাছে কোনও আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়িয়ে চলুন, যদিও আপনার প্রয়োজনীয় ঋণ সময়মতো অনুমোদিত হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাফল্য অর্জনের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রতি কঠোর মনোযোগ দিন।
ধনু: এই সপ্তাহে ধনু রাশির লোকেদের তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত। গ্যাসের কারণে আপনার পেটের সমস্যা হতে পারে, যা অস্বস্তির কারণ হতে পারে, তাই আপনার খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করুন এবং ভারী বা তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, গর্ব বা অহংকার আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছুটা চাপ তৈরি করতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে আপনাদের সম্পর্ক প্রেমময় থাকতে পারে। বিবাহিত দম্পতিরাও একসঙ্গে বাইরে যাওয়ার এবং ভালো সময় উপভোগ করার পরিকল্পনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, এবং চাকরিজীবী যারা তাদের বর্তমান ভূমিকায় হতাশ বোধ করছেন, তারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন, তবে সিদ্ধান্তগুলি সাবধানে বিবেচনা করুন। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনি পরিবারের সদস্যদের উপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করতে পারেন, তাই বুদ্ধিমানের মত আর্থিক অবস্থা পরিচালনা করুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, পড়াশোনায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়িয়ে চলুন। যদি আপনার বাড়ির পরিবেশ অনুকূল না হয়, তাহলে অন্য কোথাও পড়াশোনা করার চেষ্টা করুন। এই সপ্তাহে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য আপনার কাজে মনোযোগী হন এবং সতর্ক থাকুন।
মকর: এই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন, বিশেষ করে যদি আপনি মাইগ্রেনের ব্যথায় ভোগেন। সুস্থ ও উদ্যমী থাকার জন্য যোগব্যায়াম এবং প্রাতঃভ্রমণের জন্য সময় বের করুন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বিবাহ নিয়ে চিন্তা করার জন্য এটি একটি ভালো সময় হতে পারে। আপনার সম্পর্ক প্রেম, শক্তি এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকতে পারে। বিবাহিত দম্পতিরাও একসঙ্গে ভালো সময় কাটানোর জন্য বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, এখনই ব্যবসায় বড় পরিবর্তন করা এড়িয়ে চলুন, কারণ সময়টি অনুকূল নয়। চাকরিজীবীরা যারা চাকরি পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন তারা এই সপ্তাহটি নতুন সুযোগের জন্য অনুকূল বলে মনে করতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে বলতে গেলে, আপনি প্রেম-সম্পর্কিত বিষয়ে আরও অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে শেয়ার বাজার বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ ভালো ফল দিতে পারে। শিক্ষার জন্য, আপনার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করুন এবং সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন।
কুম্ভ: এই সপ্তাহে, কুম্ভ রাশির লোকেদের তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এবং অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি স্বাস্থ্যের সমস্যার কারণ হতে পারে। পেশা এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে, আপনাকে সাবধানে পরিকল্পনা করতে এবং ব্যবসার বৃদ্ধির জন্য আপনার প্রচেষ্টা প্রদর্শন করতে হতে পারে। যারা ব্যাঙ্কিং বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করেন তারা ভালো লাভ দেখতে পেতে পারেন। চাকরিজীবি যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তাদের এই সময়টি অনুকূল বলে মনে হতে পারে। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কিছু কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, তাই সাবধানতার সঙ্গে সেগুলির মোকাবেলা করুন। বিবাহিত জীবনে, আপনার জীবনসঙ্গী আপনার সঙ্গে খুশি থাকতে পারেন, তবে অহংকার ছোটখাটো দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে যা পারিবারিক সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে আপনি ভ্রমণ বা জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয়ে অনেক খরচ করতে পারেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ঋণ নেওয়া সম্ভব হতে পারে। শিক্ষার কথা বলতে গেলে, এই সপ্তাহটি পড়াশোনার জন্য খুবই অনুকূল। গবেষণা বা শেখার সুযোগ সাফল্য নিয়ে আসতে পারে।
মীন: এই সপ্তাহে মীন রাশির লোকেদের তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আপনার যদি কোনও স্নায়ু বা পায়ের সমস্যা থাকে, তবে তা আরও খারাপ হতে পারে, তাই অতিরিক্ত যত্ন নিন। পেশা এবং ব্যবসার কথা বলতে গেলে, ব্যবসায় সাফল্য অর্জনের জন্য আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। চাকরিজীবীরা যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তাদের জন্য সময়টি অনুকূল হতে পারে এবং তারা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। প্রেম এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার প্রেম জীবন সক্রিয় এবং শক্তিশালী থাকতে পারে। বিবাহিত জীবনে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন এবং আপনারা দুজনেই ঘনিষ্ঠ এবং প্রেমময় থাকতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ সুবিধা আনতে পারে এবং যদি আপনার ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন হয়, তবে ভালো সুযোগ আপনার কাছে আসতে পারে। শিক্ষার কথা বলতে গেলে, প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতকারী শিক্ষার্থীরা এই সপ্তাহে কঠোর পরিশ্রম করবতে পারে এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে, যা তাদের জন্য গর্ব এবং সন্তুষ্টি নিয়ে আসতে পারে।