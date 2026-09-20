আর্থিক ধাক্কার আশঙ্কা থেকে কর্মক্ষেত্রে চাপ, আগামী সাতদিন কাদের কেমন কাটবে ?
রাশিচক্র ক্যারিয়ার-ব্যবসা-অর্থ লাভের জন্য নতুন সুযোগ হতে পারে ৷ কাউকে বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
Published : September 20, 2026 at 8:24 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ত্বক বা স্নায়ু-সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে, তবে কিছু কাজে বেশি অর্থ ব্যয় হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের লাভ পেতে পারেন, ফলে আয়ও বাড়তে পারে। চাকরিজীবীদের বর্তমান কর্মস্থলেই থাকা ভালো, এখন পরিবর্তনের কথা না ভাবাই শ্রেয়। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল এবং সঙ্গী আপনার কাজ সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করতে শিক্ষাঋণের প্রয়োজন হতে পারে।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন এবং সামান্য সমস্যা হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নাও থাকতে পারে, তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে সময় অনুকূল হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কারণ প্রিয়জনের সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে অহংকারের কারণে চাপ তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য পড়াশোনায় অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলদায়ক হবে। স্নায়ু-সংক্রান্ত কোনও পুরনো সমস্যা থাকলে অবহেলার কারণে তা বাড়তে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ভালো এবং দীর্ঘদিন আটকে থাকা কোনও প্রকল্প আবার শুরু হতে পারে। ব্যবসায়ীরা পরিশ্রম করলে ভালো সাফল্য পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের এখন চাকরিতে কোনও পরিবর্তন না করাই ভালো। প্রেমের সম্পর্কে মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য জীবনে অহংকার এড়িয়ে চলুন, নইলে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। নতুন কোনও কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করলে কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আর্থিক দিক থেকে সময় ভালো এবং দীর্ঘদিন আটকে থাকা অর্থসংক্রান্ত কোনও কাজ আবার শুরু হতে পারে। ব্যবসা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান, তাদের জন্য সময় অনুকূল। প্রেমের সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং প্রিয়জনের সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যেতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কে কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি কঠোর পরিশ্রমের হবে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। কোনও পুরনো রোগে ভুগে থাকলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকবে, তবে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাইলে সময় অনুকূল। চাকরিজীবীদের কর্মদক্ষতা দেখে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রশংসা করতে পারেন। প্রেমের জীবনে কোনও পুরনো সঙ্গী ফিরে আসতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য সময় ভালো এবং কোনও সুখবরও পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য পড়াশোনায় অনেক পরিশ্রম করতে হবে।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র থাকবে। কোনও পুরনো অসুস্থতায় ভুগে থাকলে এই সময় উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ অপ্রয়োজনীয় খরচ চলতে পারে। ব্যবসায়ীদের হাতছাড়া হতে পারে কোনও বড় চুক্তি, যা দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। চাকরিজীবীদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পুরনো খারাপ সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থায় থাকতে পারে। দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য আগের তুলনায় বেশি পরিশ্রম করতে হবে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং শরীরে সতেজতা ও কর্মশক্তি অনুভব করবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে লোক দেখানোর জন্য এমন কোনও কাজ করবেন না, যা পরে ক্ষতির কারণ হতে পারে। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে সময় অনুকূল। অবিবাহিত বা প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জীবনে নতুন সঙ্গী আসতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কে কিছুটা সতর্ক থাকুন, কারণ ভুল বোঝাবুঝি থেকে বিবাদ হতে পারে। গবেষণামূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে। অবহেলার কারণে কোনও পুরনো রোগ আবার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আর্থিক দিক থেকে সময় অনুকূল এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে লাভ হতে পারে। নতুন কোনো ব্যবসায়িক কাজে অর্থ বিনিয়োগের জন্যও সময় ভালো। চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে সময় খুবই অনুকূল এবং কোনো পুরনো সঙ্গী আবার জীবনে ফিরে আসতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। শিক্ষার্থীরা উন্নতির ভালো সুযোগ পেতে পারেন।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। কোনও পুরনো রোগ দীর্ঘদিন ধরে বিরক্ত করলে এই সময় তা থেকে স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক অবস্থা খুব ভালো থাকবে এবং আপনি খোলামনে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি অত্যন্ত অনুকূল। চাকরিজীবীরা সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। তবে প্রেমের সম্পর্কে চাপ বাড়তে পারে এবং সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে টানাপোড়েন থাকবে। যারা পুরনো অসম্পূর্ণ কোর্স আবার শুরু করতে চান, তাদের জন্য সময় ভালো, তবে খারাপ সঙ্গ এড়িয়ে চলা জরুরি।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। স্নায়ু-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকলে কাজের মাঝে যথেষ্ট বিশ্রাম নিন। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি খুব ভালো এবং হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও রয়েছে। ব্যবসায় এখন বড় কোনও পরিবর্তন না করাই ভালো। চাকরিজীবীদেরও বর্তমান কর্মস্থলেই থাকা শ্রেয়। প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে সমস্যা তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং ভালোবাসা বজায় থাকবে। শিক্ষার্থীরা কোনও গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, তবে বাইরের মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা পড়াশোনায় প্রভাব ফেলতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা সমস্যাপূর্ণ হতে পারে। কোনও শারীরিক অসুস্থতা থাকলে অবহেলা করবেন না। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ভালো এবং ভালো কোনও কাজে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে সমস্যা বাড়তে পারে এবং বিচ্ছেদের পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে অতিরিক্ত রাগ এড়িয়ে চলা জরুরি। যারা জমি-জমা বা সম্পত্তি-সংক্রান্ত ব্যবসা করেন, তারা লাভ পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময় কিছুটা কঠিন, তাই এখন বিষয় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।
মীন (PISCES): মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। নিজের স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিন। অপ্রয়োজনীয় খরচ বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বন্ধ হয়ে থাকা পুরনো কোনও কাজ আবার শুরু করতে পারেন এবং তাতে লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কে বিবাদ হলে ঘরের শান্তি নষ্ট হতে পারে, তাই সংযম বজায় রাখুন। চাকরিজীবীরা পরিবর্তনের কোনও ভালো প্রস্তাব পেলে তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো এবং তারা মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করতে পারবেন।