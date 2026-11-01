গ্রহের অবস্থান বদল, এই সপ্তাহে জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসছে কাদের
1 to 7 November Weekly Horoscope: দৈনিকের পাশাপাশি এবার জানুন চলতি সপ্তাহ আপনার কেমন যাবে ৷ গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সৌভাগ্য বয়ে আনবে নাকি কপালে দুর্ভোগ ?
Published : November 1, 2026 at 8:01 AM IST
মেষ (ARIES) : মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে চোখ বা মাথা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বিরক্ত করতে পারে । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করলে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে । প্রেমের সম্পর্কে সময় ভালোবাসায় ভরা থাকবে এবং সঙ্গী আপনার জন্য অর্থও খরচ করতে পারেন । দাম্পত্য জীবনে কিছুটা সতর্ক থাকুন, কারণ মন ভুল দিকে আকৃষ্ট হতে পারে । ব্যবসায় ভালো লাভ হতে পারে, ফলে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে কাজ করুন এবং চাকরি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত তাড়াহুড়ো করে নেবেন না । শিক্ষার্থীদের খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে, নইলে মন পড়াশোনা থেকে সরে যেতে পারে ।
বৃষ (TAURAS) : বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি সতর্কতার সঙ্গে কাটাতে হবে । দৈনন্দিন জীবনে যোগাসন ও ব্যায়ামকে অবশ্যই জায়গা দিন, নইলে কোনও পুরনো রোগ আবার সমস্যা করতে পারে । অপ্রয়োজনীয় খরচ অনেক বেড়ে যেতে পারে এবং এতে মানসিক চাপ বাড়তে পারে । সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করার আগে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ নিন । ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামে ভরা হতে পারে, তবে কোনও পুরনো যোগাযোগের মাধ্যমে বড় প্রকল্প পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো এবং অফিসে নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসতে পারে । কাজের ব্যস্ততার কারণে প্রেমের সম্পর্কে বিবাদ হতে পারে । দাম্পত্য জীবন ভালো থাকবে । কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাইলে শিক্ষার্থীদের শুধু নিজের প্রস্তুতিতেই মনোযোগ দেওয়া উচিত ।
মিথুন (GEMINI) : মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । চোখ বা হাঁটু-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন । আর্থিকভাবে সপ্তাহটি বেশ ব্যয়বহুল হতে পারে এবং বাড়ির সংস্কারে বড় অঙ্কের অর্থ খরচ হতে পারে । দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সম্পূর্ণ হতে পারে, তবে তার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে । চাকরিজীবীরা পুরনো চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি নিতে চাইলে সময় অনুকূল । প্রেমের সম্পর্কও ভালো থাকবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে মনের কথা শেয়ার করতে পারবেন । দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা বাড়বে এবং দু'জনের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পাবে । শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সতর্ক থাকতে হবে, কারণ মন অন্য বিষয়ের দিকে বেশি চলে যেতে পারে ।
কর্কট (CANCER) : কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । মাথা, ত্বক বা গলা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন । অর্থ লেনদেনে খুব সতর্ক থাকুন, কারণ প্রতারণার আশঙ্কা থাকতে পারে । ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞ বা সিনিয়র কারও পরামর্শ নিন । চাকরিজীবীদের জন্য সময় ভালো এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের কাছে আপনার ভাবমূর্তি শক্তিশালী থাকবে । প্রেমের সম্পর্কে সময় খুব ভালো এবং প্রিয়জনের সঙ্গে আবেগগত ঘনিষ্ঠতা বাড়বে । দাম্পত্য জীবনে কিছু চাপ আসতে পারে, তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তা সামলে নিতে পারবেন । শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপের কারণে পড়াশোনায় মন বসতে সমস্যা হতে পারে ।
সিংহ (LEO) : সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । কোনও পুরনো ব্যথা বা অসুস্থতাকে অবহেলা করবেন না । আর্থিকভাবে বড় খরচ হতে পারে এবং কোনও বিবাদ মেটাতে অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, তবে ভাগ্যও সহযোগিতা করবে । চাকরিজীবীরা ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের পূর্ণ সহযোগিতা পেতে পারেন । প্রেমের সম্পর্কে সময় রোমান্টিক থাকবে । দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো রাখতে অনেক ধৈর্য ও সংযম প্রয়োজন, নইলে বিবাদ হতে পারে । শিক্ষার্থীদের খারাপ বন্ধু ও সোশাল মিডিয়া থেকে দূরে থেকে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া উচিত ।
কন্যা (VIRGO) : কন্যা রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকতে হবে । স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করলে সমস্যা বাড়তে পারে । অপ্রয়োজনীয় খরচ অনেক বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে আর্থিক চাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে রোমান্টিক সময় কাটাতে পারবেন, তবে প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা সতর্ক থাকা দরকার ৷ কারণ প্রিয়জনের সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে । ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি পরিশ্রম ও সংগ্রামে ভরা থাকবে এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই লাভ পাওয়া সম্ভব হবে । চাকরিজীবীদের জন্য সময় তুলনামূলকভাবে ভালো ৷ ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে সম্পর্কও ভালো থাকবে । শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য পড়াশোনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে ।
তুলা (LIBRA) : তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । জ্বর বা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা হতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন । অবহেলার কারণে আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে । জমি বা সম্পত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কথা ভাবতে পারেন । ব্যবসায়ীদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে । চাকরিজীবীরা চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে সময় অনুকূল । প্রেমের সম্পর্কে কিছু সমস্যা হতে পারে এবং প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদও ঘটতে পারে । দাম্পত্য জীবনের জন্য সময় ভালো, তবে ভুল বোঝাবুঝি দ্রুত দূর করার চেষ্টা করুন । শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সাফল্যের জন্য প্রচুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রম প্রয়োজন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ভালো থাকবে, তবে অসতর্ক হলে পুরনো সমস্যা আবার ফিরে আসতে পারে । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে, যদিও ঘোরাঘুরি বা বিভিন্ন জিনিস কেনার পিছনে বেশি অর্থ ব্যয় হতে পারে । পুরনো কোনও ব্যবসা আবার শুরু করতে অর্থ বিনিয়োগ না করাই ভালো, কারণ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে । চাকরিজীবীদের পদোন্নতিতে কিছু বাধা আসতে পারে । প্রেমের জীবনে পুরনো অভিমানী সঙ্গী আবার ফিরে আসতে পারেন । দাম্পত্য সম্পর্ক ভালোবাসা ও সততায় ভরা থাকবে । শিক্ষার্থীরা নিজেদের বুদ্ধি ও দক্ষতার মাধ্যমে পড়াশোনায় সাফল্য পাওয়ার চেষ্টা করবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকলেও মানসিক চাপ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে । খরচের ক্ষেত্রে বেশ উদার থাকতে পারেন, ফলে ব্যয় অনেক বেড়ে যেতে পারে । ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করলে ব্যবসা ভালোভাবে এগোতে পারে । দাম্পত্য জীবনে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে পুরনো বিষয় নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো । শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনায় কম থাকতে পারে এবং এর কারণে কারও সঙ্গে বিবাদও হতে পারে ।
মকর (CAPRICORN) : মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে কোনও পুরনো অসুস্থতা থাকলে তা অবহেলা করবেন না । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে । নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হওয়ায় আয়ের উৎসও বাড়তে পারে । প্রেমের ক্ষেত্রে সময় খুবই সুন্দর এবং জীবনে ভালোবাসার অনুভূতি বাড়বে । দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যেতে পারেন । ব্যবসায় কোনও পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না, নইলে ক্ষতি হতে পারে । চাকরি পরিবর্তন করতে চাইলে সময় অনুকূল ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কাশি, সর্দি বা ঠান্ডাজনিত সমস্যা হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে এবং অর্থের বিশেষ অভাব হবে না । অপ্রয়োজনীয় খরচও কিছুটা কমতে পারে । ব্যবসায়িক অংশীদারের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে কথাকাটাকাটি হতে পারে । চাকরিজীবীদের অন্য জায়গায় বদলি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা সমস্যা থাকতে পারে এবং প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে । দাম্পত্য সম্পর্কেও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে চাপ তৈরি হতে পারে । শিক্ষার জন্য সময় ভালো এবং পড়াশোনায় মনোযোগ বজায় থাকবে ।
মীন (PISCES) : এই সপ্তাহটি আপনার জন্য মাঝারি ফলদায়ক হবে । প্রেমের সম্পর্কে প্রিয়জনের সহযোগিতা পাবেন । বিবাহিতরা দাম্পত্য জীবনে সুখ অনুভব করবেন । চাকরিজীবীরা কাজে বেশ ব্যস্ত থাকবেন এবং ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তাহটি লাভজনক হতে পারে । সপ্তাহের শুরুতে মানসিক চাপ থাকতে পারে এবং অর্থহানির আশঙ্কাও রয়েছে । পরিবারের কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন । এই সময় নতুন বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো । সপ্তাহের মাঝামাঝি ও শেষের অংশ তুলনামূলকভাবে ভালো থাকবে । মনে ইতিবাচক চিন্তা আসবে এবং ধর্মীয় কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন । কোনও পার্টি বা অনুষ্ঠানের আয়োজনও করতে পারেন । আয় স্বাভাবিক থাকবে । শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন । ভ্রমণের জন্য সপ্তাহের শুরু বাদ দিয়ে বাকি দিনগুলো ভালো ।