দোলপূর্ণিমা-হোলি থেকে চন্দ্রগ্রহণ, আগামী সাতদিন ব্যাপক প্রভাব রাশিচক্রে
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (1-7 মার্চ) কেমন যাবে ৷ নয়া সপ্তাহে থাকছে দোল পূর্ণিমা থেকে বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ ৷ প্রভাব কেমন ?
Published : February 28, 2026 at 7:11 PM IST
মেষ (ARIES): রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনাকে বিশেষ যত্ন নিতে হতে পারে। আপনার খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি মিশ্র হতে পারে। আপনার ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে আপনার আয়ও বাড়তে পারে, যা আপনাকে খুশি রাখতে পারে। আপনার পেশা এবং ব্যবসার কথা বলতে গেলে, ব্যবসাতে উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে করা ব্যবসা থেকে আপনি লাভ পেতে পারেন। যারা চাকরি করেন তারা আজ পদোন্নতি পেতে পারেন, যা তাদের খুব খুশি করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময়টি কিছুটা চাপযুক্ত হতে পারে। কোনও বিষয়ে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার মতবিরোধ হতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সপ্তাহটি শিক্ষার জন্য ভালো হতে পারে। আপনি পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারেন।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের কথা বললে, আপনি স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং আপনার রুটিন চেকআপ করান, সপ্তাহের শুরুতে আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকতে পারে, তবে আগে করা বিনিয়োগ থেকে আপনি লাভ পেতে পারেন, চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেতে পারে, ব্যবসায়ীরা যদি তাদের ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে তারা সাফল্য পেতে পারে, প্রেমের সম্পর্কের জন্য সময় ভালো হতে পারে, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে, বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীকে কোনও উপহার দিতে পারেন, শিক্ষার্থীদের জন্য সময় খুব ভালো যেতে পারে, আপনি আপনার পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতে পারেন।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা সমস্যাজনক হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কিছুটা কঠিন হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, আর্থিক পরিস্থিতির কথা বলতে গেলে, আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে ভালো হবে, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে পারেন, কর্মক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিরা তাদের কর্মক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি অর্জন করতে পারেন, পারিবারিক প্রেমের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে, কোনও বিষয়ে আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার তর্ক হতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিতে পারে, শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে; আপনার মন পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত হতে পারে।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি খানিক দুর্বল থাকতে পারেন। আপনার দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন এবং আপনার খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করুন। আর্থিকভাবে, সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে। আপনার অর্থের কোনও অভাব হবে না। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল থাকতে পারে, যা তাদের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা বজায় রাখতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে। আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে খুবই প্রেমময় হতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভ্রমণে যেতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের সময় ভালো কাটতে পারে। আপনি পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে। স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, আপনার স্বাস্থ্য ঠিকই থাকবে, তবে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিছু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা হতে পারে। আর্থিক অবস্থাও ভালো থাকবে। যে কোনও ধরনের ঝুঁকি এড়ানো চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয় হতে পারে। আপনার ব্যবসায় আপনার দক্ষতা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হতে পারে। চাকরিজীবীরা অফিসে অধ্যাবসায়ের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। প্রেমের বিষয়ে কথা বলতে গেলে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে আরও আগে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। আপনার বৈবাহিক সম্পর্কে প্রেম থাকতে পারে। শিক্ষার জন্য এই সপ্তাহটি খুবই দুর্বল হতে পারে। পড়াশোনার পরিবর্তে আপনার মন এলোমেলো জিনিসের দিকে বেশি ঝুঁকতে পারে।
কন্যা (VIRGO): এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির লোকেদের জন্য উত্থান-পতনে পরিপূর্ণ থাকতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের কথা বললে, আপনাকে আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি সতর্ক থাকতে হতে পারে, রক্তচাপের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দিতে হতে পারে, যদি আমরা আপনার আর্থিক অবস্থার কথা বলি, তাহলে আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকতে পারে, আপনি পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ পেতে পারেন, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারেন এবং সফলও হতে পারেন, সরকারি চাকরিজীবীরা সরকারের কাছ থেকে কিছু বড় সুবিধা পেতে পারেন, প্রেমের সম্পর্কের ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে, আপনার সম্পর্ককে খানিক সময় দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত, বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে, আপনার কথার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করুন, শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টা ভালো হতে পারে, তারা পড়াশোনায় অনেক মনোযোগ দিতে পারে।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল থাকতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হতে পারে, কারণ এটি স্বাস্থ্যগত সমস্যার দিকে পরিচালিত করতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি চমৎকার থাকতে পারে, যার ফলে আপনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। ব্যবসায়ীরা এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল বলে মনে করতে পারেন। আপনি অন্য কোথাও নিজের ব্যবসাও খুলতে পারেন, যা আপনাকে লাভবান করতে পারে। চাকরিজীবীরাও এই সময়টিকে অনুকূল বলে মনে করতে পারেন। আপনার অফিসের পরিস্থিতিও অনুকূল থাকতে পারে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় থাকতে পারে। আপনি আপনার সঙ্গীর কাছে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্ক কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা যদি নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে পড়াশোনা করে তবে তা উপকারী হতে পারে। আপনি যদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চান তবে আপনি সাফল্য পেতে পারেন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে আপনি কাশি, সর্দি এবং জ্বরে ভুগতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকুন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। পেশা এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে, চাকরিজীবীদের তাদের কাজের ক্ষেত্রে খুবই চিন্তাশীল হওয়া উচিত। আপনি কোনও নতুন পরিকল্পনা সফল করার সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের বিষয়ে সাবধানতার সঙ্গে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার সঙ্গীর কিছু কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে কোনও উপহার দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীদের সময় ভালো কাটতে পারে। আপনি আপনার পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারেন এবং এমনকি প্রতিযোগিতায় সাফল্যও পেতে পারেন।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে। ভারসাম্যহীন খাদ্যাভ্যাসের কারণে আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। ধ্যান এবং যোগব্যায়াম আপনাকে স্বস্তি দিতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, আপনার আয় বেশি হবে, তবে ব্যয় আরও বেশি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে ভাগ্যবান হতে পারেন; তারা কোনও বড় প্রকল্পের ভার পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্যও সময়টি অনুকূল থাকতে পারে এবং আপনি আপনার কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটাতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় থাকবে। আপনি আপনার সঙ্গীর প্রতি আরও বেশি ঝুঁকতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্কে আপনি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনসঙ্গীর অহংকারের কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এই সপ্তাহটি পড়াশোনার জন্য ভালো হতে পারে। আপনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হতে পারে এবং আপনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা পেতে পারেন।
মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি মকর রাশির লোকেদের জন্য ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং সকালে হাঁটতে যান। নিয়মিত ব্যায়ামও উপকারী হতে পারে। আপনি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। আপনি উল্লেখযোগ্য সুবিধা পেতে পারেন এবং আপনার ব্যয় হ্রাস পেতে পারে। পেশা এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে, চাকরিজীবীরা চাকরি পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি খুবই ভালো হতে পারে; তারা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সপ্তাহটি খুবই ভালো যেতে পারে; তারা তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে পারে। তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কারণে, তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য ভালো হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে, তবে দাঁতের ব্যথা কিছু সময়ের জন্য আপনাকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকতে পারে এবং কোনও আর্থিক সংকট সম্ভাবনা নেই। আপনি আপনার বাড়ির জিনিসপত্র কেনার জন্যও অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আপনার ব্যবসা উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে। ব্যবসায়ীরাও নতুন ব্যবসা খোলার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য লাভ দেখতে পেতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি ভালো হতে পারে, তবে প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময়টি খানিক সমস্যাজনক হতে পারে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার বিরোধ হতে পারে। কথোপকথনের সময় আপনার কথার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন। বৈবাহিক সম্পর্ক ভালো থাকতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনাকে কোনও উপহার দিতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
মীন (PISCES): এই সপ্তাহটি মীন রাশির জন্য ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনার স্বাস্থ্যজনিত কোনও সমস্যা উপেক্ষা করা এড়ানো উচিত। আর্থিক ব্যয় বেশি হতে পারে, তাই আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার এবং আপনার আয় বাড়ানোর চেষ্টা করুন। ব্যবসায়ীরা খুব ভালো করতে পারেন। চাকরিজীবীরা তাদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময় হতে পারে। আপনার প্রেমের বিবাহ হতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্কও ভালো থাকতে পারে, তবে আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন। আপনি আপনার শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেন এবং প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারেন।