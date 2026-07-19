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শ্রাবণের প্রথম সোমবার-বিপদতারিণী ব্রত-উল্টো রথযাত্রা, আগামী সাতদিন জ্যাকপট এদের

এই সপ্তাহে শ্রাবণের প্রথম সোমবার ৷ রয়েছে বিপদতারিণী ব্রত' পালনের আরেকটা দিন ৷ রয়েছে, জগন্নাথদেবের উল্টো রথযাত্রাও ৷ কী ঘটবে নয়া সপ্তাহে ?

WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA
সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 8:09 AM IST

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মেষ (ARIES): এই সপ্তাহটি মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং নিজের যথাযথ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। ছোটখাটো সংক্রমণ বা শারীরিক অসুস্থতা অস্বস্তির কারণ হতে পারে, তাই কোনও উপসর্গকেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ইতিবাচক হতে পারে। অতীতে কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকলে, সেই অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসার প্রসার ও ভিত মজবুত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। চাকরিজীবীদের বর্তমান কাজের প্রতি মনোযোগী থাকা উচিত এবং অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এই সময়ে তা খুব একটা লাভজনক নাও হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলা জরুরি হতে পারে। বিবাহিত জীবনে কিছুটা টানাপড়েন আসতে পারে এবং সংবেদনশীল বিষয়গুলি সামলানোর ক্ষেত্রে অসতর্কতা, অপ্রয়োজনীয় জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

বৃষ (TAURUS): এই সপ্তাহটি বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সতর্কতা ও সুপরিকল্পনার দাবি রাখতে পারে। স্বাস্থ্যকে আপনার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সামান্য কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দিলেও যথাযথ ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে, যাতে কোনও অন্তর্নিহিত সমস্যা থাকলে তা শুরুতেই শনাক্ত করা যায়। আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি কিছু প্রতিকূলতা আনতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন, কারণ অতিরিক্ত ব্যয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়ীদের বৃদ্ধি ও সাফল্য অর্জনের জন্য বাড়তি প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। কর্মজীবীদের তাদের দায়িত্বের ক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া উচিত কারণ কঠোর পরিশ্রমের ধারাবাহিকতা পদোন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি সঙ্গীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তিরাও সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন এবং তাদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। যারা গবেষণা-ভিত্তিক পড়াশোনা বা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত, তারা সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভের সুযোগ পেতে পারেন।

মিথুন (GEMINI): এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য গড়পড়তা ফলাফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে অবহেলা এড়িয়ে চলুন ; ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করলে তা পরে গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্থ ব্যয় এবং সঠিক বাজেট প্রণয়ন ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতার জন্য ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারে। এছাড়া, পুরনো পাওনা অর্থ ফিরে পাওয়ার বা আটকে থাকা টাকা হাতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা কোনও পুরনো প্রকল্প বা উদ্যোগ পুনরায় শুরু করার কথা বিবেচনা করতে পারেন, যা লাভজনক হতে পারে। যারা কর্মজীবনে উন্নতির চেষ্টা করছেন, তাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকলে তারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন। ভুল বোঝাবুঝির কারণে প্রেমের সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি হতে পারে, তাই খোলামেলা আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরি। দাম্পত্য জীবনেও মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে; বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল না দিলে তা পারিবারিক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

কর্কট (CANCER): এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। সামগ্রিকভাবে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে মাইগ্রেনের সমস্যায় যারা ভুগছেন, তাদের অতিরিক্ত গরম ও ডিহাইড্রেশন থেকে সতর্ক থাকা উচিত। আর্থিক দিক থেকে সময়টি বেশ ভালো হতে পাতে। আপনি নিজের জন্য নতুন কিছু কিনতে পারেন অথবা পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে, পেশাগত নেটওয়ার্কের প্রসার এবং নতুন যোগাযোগ গড়ে তোলা, আপনাকে সফলভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীরা স্বীকৃতি বা পদোন্নতি পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠতে পারে এবং আপনি সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন; এমনকী ছোটখাটো ভ্রমণ বা বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। দাম্পত্য জীবন শান্তিপূর্ণ থাকতে পারে এবং জীবনসঙ্গীর সহযোগিতা আপনাকে স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে। ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। নেতিবাচক প্রভাব এড়িয়ে চলুন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে সৃষ্ট মনোযোগের ব্যাঘাত বা বিভ্রান্তি সীমিত রাখুন।

সিংহ (LEO): এই সপ্তাহটি সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটিভাবে অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিকে আপনার বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন; কারণ সঠিক যত্ন না নিলে পুরনো কোনও শারীরিক সমস্যা পুনরায় দেখা দিতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। কাউকে টাকা ধার দেওয়ার কথা ভাবলে তা আপাতত স্থগিত রাখাই ভালো, কারণ পরবর্তীকালে সেই টাকা ফেরত পাওয়া কঠিন হতে পারে। যেসব ব্যবসায়ী পুরনো ব্যবসায়িক পদ্ধতি পরিবর্তন করে কোনও নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এটি লাভজনক হতে পারে। যারা চাকরিজীবী, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সুপারভাইজারের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক বা সংঘাত এড়িয়ে চলা উচিত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতকারী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার আগে কিছু বাধা বা সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে, তবে অধ্যবসায় ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে তারা এসব অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কন্যা (VIRGO): এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সাধারণ ফলাফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ পুরনো কোনও রোগ বা অসুস্থতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা উপকারী হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে, অপ্রয়োজনীয় খরচ বেড়ে যাওয়ায় আপনি কিছুটা চিন্তিত বোধ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কিছু মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যারা তাদের পেশাগত সুযোগ বাড়াতে এবং ভবিষ্যতের অগ্রগতিতে সহায়তা করতে পারেন। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনি সম্পর্কটিকে পরবর্তী ধাপে, যেমন বিয়ে করার বিষয় নিয়ে গুরুতরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে পারেন। বিবাহিত জীবনে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, তবে ধৈর্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভালোবাসাপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য দূর করে পুনরায় সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে।

তুলা (LIBRA): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি কাটতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার নিজের সঠিক যত্ন নেওয়া প্রয়োজন; সুস্থ ও প্রাণবন্ত থাকতে নিয়মিত যোগব্যায়াম ও শরীরচর্চার রুটিন মেনে চলা উচিত। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করলে অবাঞ্ছিত সমস্যা তৈরী হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে, যা আপনার বাজেটের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং সতর্ক না হলে আর্থিক টানাপড়েন দেখা দিতে পারে। পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে, যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের নতুন কোনও উদ্যোগ বা অতিরিক্ত ব্যবসা শুরুর পরিকল্পনা আপাতত মুলতুবি রাখা উচিত। চাকরিজীবীদের বর্তমান কর্মক্ষেত্রে বড় কোনও পরিবর্তন না এনে স্থিরভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। প্রেমের সম্পর্ক অনুকূল থাকতে পারে এবং সঙ্গীর সঙ্গে প্রেমময় ও স্মরণীয় সময় কাটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহিত জীবনে সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি ও অগ্রগতি বজায় রাখাতে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা জরুরি হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই সপ্তাহটি সাধারণ মাপের ফলাফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং কোনও ধরনের অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ ছোটখাটো সমস্যাও উপেক্ষা করলে তা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। এই সময়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন এবং পারিবারিক দায়িত্বের কারণে খরচ বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। ব্যবসায়ীদের ভালোভাবে বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা করার পরেই আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। চাকরিজীবীদের কাজের প্রতি মনোযোগী ও নিবেদিত থাকতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বস্তি বা সমস্যা অনুভব করতে পারেন, কারণ আপনার সঙ্গী অতীতের কোনও অমীমাংসিত বিষয় সামনে নিয়ে আসতে পারেন। বিবাহিত জীবনেও টানাপড়েন দেখা দিতে পারে, যা বাড়ির শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতে হবে এবং নেতিবাচক বা মনোযোগ নষ্টকারী বন্ধুদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হতে পারে। ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও শেখার প্রতি মনোনিবেশ করা উপকারী হতে পারে।

ধনু (SAGITTARIUS): এই সপ্তাহটি ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটি অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, যারা দীর্ঘস্থায়ী কোনও অসুস্থতায় ভুগছেন, তারা অবশেষে কিছুটা স্বস্তি ও উন্নতি অনুভব করতে পারেন। তবে আর্থিক বিষয়ে অধিক সতর্কতার প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় খরচ কমালে তা আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং মানসিক চাপ এড়াতে সাহায্য করতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন কোনও প্রকল্প বা উদ্যোগের মাধ্যমে সাফল্য ও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। কর্মজীবীদের কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত, কারণ এতে জড়িয়ে পড়লে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এই সপ্তাহে শিক্ষা ও পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভালো অগ্রগতি হতে পারে। আপনি উদ্যমী, অনুপ্রাণিত এবং কর্মক্ষম বোধ করতে পারেন, যার ফলে সময়মতো পড়াশোনা সংক্রান্ত কাজ ও দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করতে পারেন।

মকর (CAPRICORN): এই সপ্তাহটি মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল আনতে পারে। যদি আপনি দীর্ঘদিনের কোনও স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তবে বিশেষ মনোযোগ ও সঠিক পরিচর্যার প্রয়োজন হতে পারে। আর্থিক দিক থেকেও সময়টি মিশ্র প্রকৃতির হতে পারে। জমি বা সম্পত্তি কেনার কথা ভাবলে, কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ব্যবসায়ীরা কিছু সমস্যার মুখে পড়তে পারেন, কারণ লাভের পরিমাণ প্রত্যাশা অনুযায়ী নাও হতে পারে। চাকরিজীবীদের জন্য বর্তমান চাকরিতে বড় কোন পরিবর্তন না আনাই শ্রেয় হয়ে পারে কারণ এ ধরনের সিদ্ধান্ত অনুকূল ফল নাও আনতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে, ব্যস্ততার কারণে সঙ্গীকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে। বিবাহিতরা জীবনসঙ্গীর সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা ও মানসিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্য একান্ত সময় বের করে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারেন। পড়াশোনার ক্ষেত্রে মিশ্র ফলাফল পেতে পারেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাগত লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে উঠতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): এই সপ্তাহটি কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারণ অতিরিক্ত কাজের চাপের ফলে ক্লান্তি বা দুর্বলতা আসতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি ইতিবাচক হলেও, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত কোনও লেনদেনের কথা ভাবলে, আপাতত তা মুলতুবি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে। কর্মজীবীরা পেশাগত ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আশা করতে পারেন, তবে চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবার জন্য এটি উপযুক্ত সময় নয়। প্রেমের সম্পর্ক ইতিবাচক থাকতে পারে এবং আপনি সঙ্গীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সমস্যা ও ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলতে পারেন। বিবাহিত জীবনে রাগ বা অহংবোধজনিত কারণে কিছুটা টানাপড়েন সৃষ্টি হতে পারে, তাই ধৈর্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখা জরুরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বাড়তি মনোযোগ দিতে এবং নিজেদের শিক্ষাগত লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকাতে হতে পারে।

মীন (PISCES): এই সপ্তাহটি মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। সামগ্রিক স্বাস্থ্য মোটামুটি স্থিতিশীল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বাসী বা অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে হজমজনিত বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় খরচ হতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বড় কোনও খরচের কারণে সাময়িক আর্থিক চাপও সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে আপনি আপনার অগ্রগতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন এবং এমনকী কোনও পুরনো উদ্যোগ বা প্রকল্প পুনরায় শুরু করার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। যারা চাকরিজীবী, তাদের বর্তমান চাকরিতে বড় কোনও পরিবর্তন না করাই শ্রেয় হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে সন্দেহ বা অবিশ্বাস দাঁনা বাধতে দেবেন না, কারণ তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ভুল বোঝাবুঝি ও দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। বিবাহিত জীবনেও কিছুটা টানাপড়েন দেখা দিতে পারে; তাই জীবনসঙ্গীর প্রতি ধৈর্য,আবেগ ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে যোগাযোগ করা জরুরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ ঘরের পরিবেশের নানা বিষয় মনোযোগ ও পড়াশোনার ফলাফলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

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