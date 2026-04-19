নয়া সপ্তাহে অক্ষয় তৃতীয়ায় ঘটবে অনেককিছু, রাশিফল কী ইঙ্গিত দিচ্ছে ?

নয়া সপ্তাহে অক্ষয় তৃতীয়ায় ঘটবে অনেককিছু, রাশিফল কী ইঙ্গিত দিচ্ছে ?
প্রতিদিনের পাশাপাশি এবার জেনে নিন এই সপ্তাহ (19 থেকে 25 এপ্রিল) কেমন যাবে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : April 19, 2026 at 7:37 AM IST
মেষ (ARIES): মেষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি সাধারণভাবে ভালো যেতে পারে, যদিও আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং অসুস্থতা প্রতিরোধে কোনও অবহেলা করা এড়াতে হবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে। পেশাগতভাবে, সপ্তাহটি প্রতিকূলতায় ভরা থাকতে পারে, যার ফলে আপনাকে আপনার ব্যবসা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তবে, চাকরিজীবীরা ভালো ফলাফল এবং ইতিবাচক পরিণতি আশা করতে পারেন। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে দেখা না করে থাকেন, তাহলে সাক্ষাত পরিকল্পনা করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সপ্তাহ হতে পারে। অন্য দিকে, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন; আপনার ব্যক্তিগত বন্ধনে কোনও বহিরাগতের হস্তক্ষেপ অনুমোদন না করা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য, পড়াশোনার সাফল্য নির্ভর করবে, মনোযোগ বজায় রাখার জন্য পারিবারিক বিঘ্ন থেকে নিজেকে দূরে রাখার উপর।
বৃষ (TAURUS): বৃষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে, যদিও সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুটা খারাপ হতে পারে। আর্থিক দিক থেকে, আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ অতীতের বিনিয়োগগুলি প্রত্যাশিত লাভের চেয়ে ক্ষতির কারণ হতে পারে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিশেষ কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, তবে বেতনভুক্ত চাকরিজীবীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য চমৎকার সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। এই সপ্তাহে প্রেমিক বা প্রেমিকা হিসেবে আপনার ভূমিকা উজ্জ্বল হতে পারে, যা আপনার প্রেম জীবনে ইতিবাচকতা আনতে পারে। তবে, আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ বা মতপার্থক্যের কারণে বৈবাহিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি ভালো হতে পারে কারণ তারা নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালাতে পারে। পেশাদার সুযোগ এবং ব্যক্তিগত স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হতে পারে।
মিথুন (GEMINI): মিথুন রাশির লোকেদের এই সপ্তাহে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, বিশেষ করে পেটের তাপ বা বদহজমের মতো হজমজনিত সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে। যদিও আপনার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে, তাও সম্ভাব্য আর্থিক সংকট এড়াতে আপনার ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হতে পারে। ব্যবসায়, আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য গ্রহণ করা যে কোনও পদক্ষেপই আপনাকে লাভবান করতে পারে। তবে, কর্মচারীদের তাদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়িয়ে চলতে হবে। এই সপ্তাহে প্রেমের সম্পর্ক খানিক চাপের সম্মুখীন হতে পারে, কারণ বন্ধুরা আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে বা আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। সৌভাগ্যবশত, বৈবাহিক জীবন দৃঢ় থাকতে পারে, যা আপনাকে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে অনেক প্রেমময় মুহূর্ত প্রদান করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটি একটি ফলপ্রসূ সপ্তাহ হতে পারে এবং যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারেন।
কর্কট (CANCER): কর্কট রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি একটি মিশ্র অভিজ্ঞতা হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে, কোনও বড় শারীরিক সমস্যার আশঙ্কা নেই। তবে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতি জটিল হতে পারে; আপনি আবেগপ্রবণভাবে এমন জিনিসপত্র কিনতে পারেন যাতে পরে অনুশোচনা হতে পারে। ব্যবসায় মালিকদের তাদের অংশীদারদের সঙ্গে তর্ক বা বিবাদ এড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। একইভাবে, কর্মচারীরা তাদের পেশায় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সতর্ক থাকুন কারণ নতুন কিছু আবিষ্কার আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদের কারণ হতে পারে। বৈবাহিক জীবনেও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন; সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আপনার অহংকারকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন। যদিও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে অসুবিধা হতে পারে, তবুও তাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।
সিংহ (LEO): সিংহ রাশির লোকেরা তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হলে সপ্তাহটি খুব ভালো হতে পারে, কারণ স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আসতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা চমৎকার থাকতে পারে, যদিও আপনার বিচক্ষণতা এবং চিন্তাভাবনার সঙ্গে অর্থ ব্যয় করা উচিত। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির চেষ্টা করার সময় কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। অন্যদিকে, বেতনভোগী ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ইতিবাচক হতে পারে, তাদের বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার প্রেম জীবন অত্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে, কারণ আপনি আপনার সঙ্গীর প্রতি বিশেষ প্রেম অনুভব করতে পারেন। বৈবাহিক জীবন সাধারণভাবে ভালো থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য, বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে, সপ্তাহটিতে শিক্ষাগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সুযোগ আসতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহের আর্থিক এবং পেশাদার পুরষ্কার উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার শারীরিক সুস্থতা পরিচালনার দিকে মনোনিবেশ করুন।
কন্যা (VIRGO): কন্যা রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে। স্বাস্থ্য তার সেরা অবস্থায় নাও থাকতে পারে, তাই শারীরিক সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য আপনার সুষম খাদ্য এবং নিয়মিত ব্যায়ামকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আর্থিকভাবে, আপনি গভীর উদ্বেগের মুখোমুখি হতে পারেন, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ানো অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। সৌভাগ্যবশত, আপনার পেশা এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ইতিবাচক, অগ্রগতি এবং ভালো ফলাফলের সুযোগ রয়েছে। কর্মচারীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উপভোগ করতে পারেন। প্রেমের জীবনে কিছু উত্থান-পতন হতে পারে, যার ফলে আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে দূরত্ব বাড়তে পারে। বৈবাহিক জীবনে সতর্কতার সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন; দ্বন্দ্ব এড়াতে আপনার কথাবার্তা্র উপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন। যদিও শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে, তবে পরিস্থিতি স্থিতিশীল এবং উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।
তুলা (LIBRA): তুলা রাশির লোকেদের সপ্তাহটি ভালো কাটতে পারে, তবে উচ্চ রক্তচাপ বা কোলেস্টেরল জনিত সম্ভাব্য সমস্যার কারণে স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী, তবুও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আপনাকে উচ্চ আয়ের সঙ্গে উচ্চ অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি আপনার প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে খুব খুশি থাকতে পারেন, যদিও বৈবাহিক জীবনে আপনার জীবনসঙ্গীর আচরণ কিছুটা কষ্টের কারণ হতে পারে। ব্যবসায়িক মালিকরা বাণিজ্য-সম্পর্কিত সমস্যার কারণে কিছুটা মানসিক উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারেন। অন্যদিকে, বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য সপ্তাহটি চমৎকার হতে পারে, যাদের কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা এবং স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, সপ্তাহটি ব্যতিক্রমীভাবে আশাব্যঞ্জক, তারা এমন ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারে যেখানে তারা আশাও করেননি।
বৃশ্চিক (SCORPIO): স্বাস্থ্য এবং মানসিক চাপের কিছু সম্ভাব্য ওঠানামা সত্ত্বেও, বৃশ্চিক রাশির লোকেদের জন্য এটি একটি খুব ভালো সপ্তাহ হতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকতে পারে, তবে অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ অপচয় না করার বিষয়ে সতর্ক থাকুন। "লুকানো" বা গোপন চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভ করতে পারেন। চাকরিজীবীদের জন্য, সপ্তাহটি ইতিবাচক, কারণ আপনি দুর্দান্ত মনোযোগ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারেন। আপনার প্রেম জীবন সুখে ভরে উঠতে পারে এবং আপনি আপনার সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব গুরুত্ব সহকারে ভাবতে শুরু করতে পারেন। বিবাহিত ব্যক্তিদের বৈবাহিক জীবনও ভালো এবং স্থিতিশীল হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, সপ্তাহটিতে পেশাদার এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত হতে পারেন, তবে কিছুটা মানসিক শৃঙ্খলারও প্রয়োজন হবে।
ধনু (SAGITTARIUS): ধনু রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মাঝারি মাপের থাকবে। স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কারণ পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। আর্থিকভাবে, সপ্তাহটি শক্তিশালী, এবং আপনি দীর্ঘস্থায়ী কাজগুলি অবশেষে সম্পন্ন করতে পারেন। আপনার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা অত্যন্ত উৎপাদনশীল হতে পারে, যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করবে। তবে, কর্মক্ষেত্রে তাদের ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে চাপ এড়াতে কর্মীদের সতর্ক থাকতে হতে পারে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, প্রেমের বন্ধন অনুরাগ পূর্ণ হতে পারে, যার ফলে একটি প্রেমময় ডিনার খাওয়ার সম্ভবনাও থাকতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতা এবং ভালোবাসা দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা তাদের পড়াশোনায় প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করতে পারে, যদিও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এই সময়কালে কিছু চাপ অনুভব করতে পারে।
মকর (CAPRICORN): মকর রাশির লোকেরা খুব ভালো সপ্তাহ আশা করতে পারেন। আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকলেও, মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে কোনও বিশেষ ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি একটি শক্তিশালী অবস্থানে থাকবেন; ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রচুর ব্যয় করলেও, অর্থ ক্রমাগত আসতে থাকবে। ব্যবসায়ীরা সফলভাবে নতুন কোনও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে পারেন, যা লাভ নিয়ে আসতে পারে। বেতনভোগী কর্মীদের জন্য, বেতনে বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার প্রেমের জীবনে, আপনার সঙ্গীর পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আপনি পারিবারিক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে পারেন। বৈবাহিক সম্পর্ক ইতিবাচক থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য, সপ্তাহটি সাফল্যের জন্য অনুকূল হতে পারে, যদি তারা আত্মবিশ্বাস বজায় রাখে এবং তাদের শিক্ষাগত লক্ষ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে।
কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, দুর্ঘটনা বা আঘাত এড়াতে গাড়ি চালানোর সময় আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আর্থিক দিক থেকে, সপ্তাহটি চমৎকার কারণ আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীদের বিদেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য পেতে পারেন। কর্মীদের জন্য, সপ্তাহটিতে বিচক্ষণতার প্রয়োজন; কর্মক্ষেত্রে কারও সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত জীবন ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলুন। এই সপ্তাহে প্রেমের সম্পর্ক খুবই ইতিবাচক এবং আশাব্যঞ্জক হতে পারে। তবে, বিবাহিত ব্যক্তিরা কিছু চাপপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন যা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনা নিয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী বোধ করতে পারে, যার ফলে মানসিক তৃপ্তি এবং অগ্রগতির অনুভূতি হতে পারে। একান্ত এবং নিরাপদ ব্যক্তিগত জীবন বজায় রেখে আপনার পেশাদার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন।
মীন (PISCES): মীন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি খুব ভালো হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি মুখের আলসার বা পেটের সমস্যায় বিরক্ত হতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে, সঠিক দিকে আপনার অর্থ বিনিয়োগের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য এটি ভালো সময়। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ পেতে পারেন। বেতনভোগী ব্যক্তিদের জন্যও দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ইতিবাচক। সম্পর্কের দিক থেকে, সপ্তাহটি প্রেমের জন্য দুর্দান্ত, যা আপনাকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে সাহায্য করতে পারে। বৈবাহিক জীবন ভালোবাসা এবং পারস্পরিক অনুরাগে পরিপূর্ণ থাকতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় খুব মনোযোগী হতে পারে, যার ফলে একটি ফলপ্রসূ শিক্ষা সপ্তাহ কাটতে পারে। ছোটখাটো স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলির মোকাবেলা করে, আপনি আপনার জন্য থাকা পেশাদার এবং প্রেমময় বিকাশের সর্বাধিক সুবিধা নিতে পারেন।