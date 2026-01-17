ETV Bharat / state

মৌনি অমাবস্যা থেকে সরস্বতী পুজো, নয়া সপ্তাহে মালামাল এই রাশিরা

এই সপ্তাহে রয়েছে মৌনি অমাবস্যা ৷ তারপরই সরস্বতী পুজো ও শীতল ষষ্ঠী ৷ সংসারের কল্যাণ হওয়া থেকে বাগদেবীর আশীর্বাদ পাবেন এই রাশির জাতক-জাতিকারা ৷

WEEKLY HOROSCOPE IN BANGLA
সাপ্তাহিক রাশিফল (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

January 17, 2026

মেষ: মেষ জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি গতানুগতিক হবে। আপনাকে স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে, বিষেশত কোলেস্টেরলের দিকে নজর দিতে হবে এবং জীবনযাপনে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। পেশার ক্ষেত্রে, আপনি হয়তো আপনার কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করবেন এবং আপনার সংস্থা বা ব্যবসার সমৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্রে তাদের কর্মদক্ষতায় উন্নতি লক্ষ্য করতে পারেন, এবং একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হওয়ায় আপনার আর্থিক পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে টাকা লেনদেনের সময় সতর্ক থাকুন যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝি না হয়। রোমান্টিক সম্পর্ক ইতিবাচক থাকবে, তবে সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আপনার কথায় নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করুন। আপনি বাড়িতে ভজন বা কীর্তনের মতো আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের পরিকল্পনা করতে পারেন এবং দুজনে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য জীবনসঙ্গীকে নিয়ে কোনও তীর্থযাত্রায় যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন। শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশোনা করতে হবে, কারণ পড়াশোনায় ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই শিক্ষায় সাফল্য অর্জন এবং ভবিষ্যতে ভালো কর্মজীবন সুরক্ষিত করার জন্য অপরিহার্য।

বৃষ: বৃষ রাশির জাতকদের জন্য আগামী সপ্তাহটি লাভজনক হবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে, যদিও ঋতু পরিবর্তনের কারণে ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি। ব্যবসা বা পেশাগত কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ আর্থিক লাভ নিয়ে আসবে এবং আপনার চারপাশের মানুষের উপর আপনার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। চাকরিজীবীরা একাধিক পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেতে পারেন এবং আপনার সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে, যা উন্নতির সুযোগ এনে দেবে। পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে, যা সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি আপনার সঙ্গীকে খুশি করার প্রচেষ্টা করবেন, সম্ভবত বিশেষ কোনও চিন্তাশীল কাজের মাধ্যমে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত নির্দেশনা বা কোচিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে, তাই মনোযোগ এবং প্রচেষ্টা আবশ্যক হবে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহটি আর্থিক বৃদ্ধি, উন্নত সম্পর্ক, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সতর্ক মনোযোগের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

মিথুন: মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল হতে পারে, তাই সতর্ক থাকা, সুস্থতা বজায় রাখা, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর্থিক দিক থেকে, সপ্তাহটি শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে এবং আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দিকে মনোযোগ দেন, তবে আপনার পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। তবে, বিনিয়োগের জন্য এই সময়টি অনুকূল নয়, তাই এখন কোনওরকম আর্থিক ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। প্রেমের ক্ষেত্রে, সম্পর্ক আরও উন্নত হবে এবং আপনি সঙ্গীর সঙ্গে সদয় ও যত্নশীল আচরণ করবেন। আপনি হয়তো আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যাবেন এবং বিবাহিত জীবনে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যেতে পারে। অংশীদারী ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যবসায়ীদের কাজ পরিচালনায় অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে, কেননা তা অপরিহার্য, যদিও স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা মনোযোগে ব্যাঘাত এবং অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারে, যা তাদের পড়াশোনার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহটি আর্থিক স্থিতিশীলতা, সম্পর্কের উন্নতি এবং স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও পড়াশোনার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসছে।

কর্কট: কর্কট রাশির জাতকদের এই সপ্তাহটি কিছুটা দুর্বল মনে হতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে, কারণ আপনার উদ্যম কম থাকতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সুযোগ রয়েছে, যদিও এই সময়ে সরকারি প্রকল্প থেকে তহবিল নাও পেতে পারেন। যারা প্রেমের সম্পর্কে আছেন, তারা সঙ্গীর পরিবারের অনুমোদন চেয়ে সম্পর্ককে আরও মজবুত করার চেষ্টা করতে পারেন, যা বিশ্বাস এবং বোঝাপড়া তৈরিতে সাহায্য করবে। বিবাহিত ব্যক্তিরা বাড়িতে সন্তুষ্টি এবং সম্প্রীতি অনুভব করবেন। উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্যোগের উন্নতির দিকে মনোযোগ দেবেন এবং আগের ব্যবসার চ্যালেঞ্জগুলো কমতে শুরু করতে পারে, যা স্বস্তি ও অগ্রগতি এনে দেবে। কর্মচারীদের কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে, যা নতুন সুযোগ বা দায়িত্ব নিয়ে আসতে পারে। উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাগত লক্ষ্য পূরণের জন্য বিদেশে পড়াশোনা করার বা বিদেশের বিকল্প নিয়ে ভাবতে পারেন। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহটি স্বাস্থ্য সচেতনতা, আর্থিক সম্ভাবনা, সম্পর্কের প্রচেষ্টা, ব্যবসার উন্নতি এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাগত পরিকল্পনার এক মিশ্রণ নিয়ে আসছে।

সিংহ: সিংহ রাশির জাতকদের এই সপ্তাহটি সতর্কতার সঙ্গে কাটাতে হবে। আইনি বিষয়ে আপনার অর্থ ব্যয় হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং যা খুশি খাওয়া থেকে বিরত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রকল্প থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য কিছু অতিরিক্ত জিনিসপত্র কেনাকাটার প্রয়োজন হতে পারে, যার জন্য সুচতুরভাবে আর্থিক পরিকল্পনা করতে হবে। কর্মচারীদের সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদ বা মতবিরোধ এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ কর্মক্ষেত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখলে লাভ হবে। এই সময়ে কাজের উপর মনোযোগ দিলে এবং সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলে ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। প্রেমের সম্পর্কে আপনি কিছুটা বেশি দাবি করবেন, যা আপনার সঙ্গীকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, তাই ধৈর্য এবং বোঝাপড়া আবশ্যক হবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতে পারেন, যা রোমান্সের ক্ষেত্রে উত্তেজনা নিয়ে আসবে। এই সময় শিক্ষার্থীদের খুবই উপকৃত করবে এবং মনোযোগ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে পড়াশোনায় উন্নতি করবে। বিবাহিত ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত জীবনে সন্তুষ্টি ও সম্প্রীতি অনুভব করবেন, যা সামগ্রিক স্থিতিশীলতা এবং সুখ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

কন্যা: কন্যা রাশির জাতকদের একটি গড়পড়তা সপ্তাহ কাটবে। আপনাকে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে, পুষ্টিকর খাবার খান এবং সুস্থ ও উদ্যমী থাকার জন্য নিয়মিইয় ব্যয়াম করুন। অংশীদারী ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যবসায়ীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, সতর্ক পরিকল্পনা ও কথাবার্তা বলাই বিবাদ বা ক্ষতি এড়ানোর প্রধান উপায়। জমে থাকা কাজ শেষ করে এবং কাজে দক্ষতা বজায় রাখার দিকে নজর দিয়ে কর্মচারীরা তাদের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক অনুকূল থাকবে এবং আপনি সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন, যা মানসিক সম্পর্ককে গভীর করবে। বাড়িতে সম্প্রীতি বজায় রাখা নিশ্চিত করার জন্য পারিবারিক সম্পর্ক লালনপালন করা এবং জীবনসঙ্গীর স্তাহে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা জরুরি। আর্থিক দিক থেকে আপনাই আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী সংস্থান সামলাবেন, অকারণ ঝুঁকি এড়িয়ে চলবেন। সহায়ক বন্ধুত্ব গড়ে তোলা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার চ্যালেঞ্জগুলির ক্ষেত্রে সাহায্য করবে এবং মনোযোগ ধরে রাখা এবং সাফল্যের জন্য ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখা আবশ্যক হবে। সব মিলিয়ে এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য, কাজ, সম্পর্ক, আর্থিক দিক ও পড়াশোনার ভারসাম্য গুরুত্ব পাবে।

তুলা: তুলা রাশির জাতকদের জন্য খুবই লাভজনক সপ্তাহ আসতে চলেছে। স্বাস্থ্য সামগ্রিকভাবে ভালো থাকবে, কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য আপনাকে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে এবং ছোটোখাটো অসুস্থতা এড়ানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর্থিক দিক থেকে এই সপ্তাহটি অনুকূল, এবং আপনি হয়তো নিজের জন্য নতুন কিছুতে অর্থ খরচ করবেন, যা সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে। কিছু অনন্য ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির সমর্থন ও সহায়তায় ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্যোগ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। অফিসের রাজনীতি বা বিরোধীদের কারণে হওয়া সমস্যা বা সংঘাত এড়িয়ে চলার জন্য কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের সতর্ক থাকতে হবে। রোমান্টিক সম্পর্কে আপনি সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাতাবেন এবং ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কও মজবুত হবে। বিবাহিত ব্যক্তিদের তাদের জীবনসঙ্গী কিছুটা সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে তা নিয়ে করহা বললে সম্প্রীরি বজায় থাকবে। নিজেদের পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখলে শিক্ষার্থীদের উপকার হবে, ফলে সপ্তাহটি পড়াশোনায় অগ্রগতি ও নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।

বৃশ্চিক: বৃশ্চিক জাতকদের জন্য সপ্তাহটি লাভজনক হবে। ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখা, নিয়মিত ব্যয়াম করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা আপনার চিন্তা কমাতে সাহায্য করবে এবং আপনার আর্থিক পরিস্থিতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই সময়ে টাকা জমানো গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং কর্মচারী বা পেশাদার কর্মীরা তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং উৎপাদনশীলতার জন্য স্বীকৃতি পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, কাজেই কোনও নতুন প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করার আগে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। সপ্তাহের শুরুতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় অমনোযোগী থাকবেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোযোগ ফিরে আসবে এবং পরীক্ষায় ভালো ফল করবেন। সম্পর্কগুলি সমৃদ্ধ হবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আপনারা একসঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন, হয়তো লং ড্রাইভে যাবেন যা নৈকট্য বাড়াবে। পরিবারে মধ্যে আলাপচারিতা ইতিবাচক ও সমণ্বয়পূর্ণ থাকবে, যা সহায়ক ও আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। সব মিলিয়ে এই সপ্তাহ স্বাস্থ্য, আর্থিক সচেতনতা, পরাশোনায় মনোযোগ এবং শক্তিশালী ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে আসবে।

ধনু: ধনু রাশির জাতকদের জন্য সামনের সপ্তাহটি শুভ হবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, যার ফলে আপনি আরও উদ্যমী ও সক্রিয় বোধ করবেন। প্রেম এবং রোমান্টিক সম্পর্কের দিকেই আপনার প্রধান মনোযোগ থাকবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটালে সুখ ও সন্তুষ্টি লাভ করবেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটান, তাহলেও ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। সপ্তাহের শুরুতে আর্থিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে এবং ব্যবসায়ীরা বেশ কিছু ওঠানামার সম্মুখীন হতে পারেন, তাই অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো এবং সাবধানে পরিকল্পনা করা জরুরি হবে। পেশাগত বা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে, যার জন্য ধৈর্য এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হবে। কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের পদোন্নতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে, যা নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হবে এবং পড়াশোনায় অগ্রগতি ও সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত পদক্ষেপ, যেমন পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া বিরতি বা বাড়তি প্রচেষ্টা, গ্রহণ করতে হতে পারে।

মকর: এই সপ্তাহটি কিছু ওঠানামা নিয়ে আসতে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে আপনার স্বাস্থ্য সন্তোষজনক থাকবে। পরিবারের সঙ্গে মানসিক উদ্দীপনামূলক কাজে অংশ নিলে বাড়িতে সম্প্রীতি বাড়বে এবং সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে, তাই নেতিবাচকতা এড়িয়ে চলা এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ে তর্ক করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কথাবার্তা বলা এবং ধৈর্য বিবাহে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আর্থিক বিষয়ে, বিশেষ করে সঞ্চয় এবং সম্পদ জমানোর দিকে সতর্ক মনোযোগ দিতে হবে। এই সময়ে ঋণ নেওয়া স্থগিত রাখার এবং এমন আইনি জটিলতা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কেননা তা আপনার ব্যবসার অগ্রগতিকে প্রভাবিত করতে পারে। যারা সরকারি বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করেন, তারা সুবিধা এবং সহায়তা পেতে পারেন, যা স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। যে শিক্ষার্থীরা কৌশলের সঙ্গে পড়াশোনার পরিকল্পনা করে এবং শিক্ষাগত লক্ষ্যের দিকে সঠিক পদক্ষেপ নেয়, তাদের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই সপ্তাহে ধৈর্য এবং মনোযোগ বজায় রেখে স্বাস্থ্য, সম্পর্ক, অর্থ এবং শিক্ষার যত্ন সহকারে পরিচালনার প্রয়োজন।

কুম্ভ: কুম্ভ রাশির জাতকদের এই সপ্তাহটি বেশ স্বাভাবিক কাটবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনি উদ্যমী বোধ করবেন, যা আপনাকে গোটা সপ্তাহ সক্রিয় থাকতে সাহায্য করবে। আর্থিক দিক থেকে বড় লাভের সম্ভাবনা কম, তবে দৈনন্দিন খরচ সামলানো সম্ভব হবে, তাই সবকিছু মাথায় রেখে বাজেট করার দিকে মনোযোগ দিন। পেশাগত জীবনে, আপনি আপনার দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রদর্শনের চেষ্টা করবেন, যা আপনার কর্মজীবন বা ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। যারা শেয়ার বাজারে কাজ করেন, তারা সতর্ক থাকলে ও কৌশলীভাবে কাজ করলে সুবিধা বা লাভ করতে পারেন। বিবাহিত জীবনে, আপনার ভাবনাচিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলাভাবে আলোচনা করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে এবং বোঝাপড়া বাড়বে। যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন, তারা বিদেশে পড়াশোনা করার বা বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারেন। এছাড়াও, যারা প্রতিযোগিতা বা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা মনোযোগী থাকলে ও নিয়ম মেনে চললে তাদের সাফল্যের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে, এই সপ্তাহের মূল বিষয়গুলি হল উদ্যম, পেশাগত প্রচেষ্টা, আর্থিক ভারসাম্য এবং সম্পর্ক ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি।

মীন: এই সপ্তাহ থেকে মীন জাতকদের নানাধরনের লাভ হবে। আপনার স্বাস্থ্য প্রধানত ভালোই থাকবে, কিন্তু সুস্থতা ও উদ্যম বজায় রাখার জন্য পরিমিত ঘুম নিশ্চিত করা এবং আত্মবিশ্বাসী থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক দিক থেকে কোনও অপ্রত্যাশিত বড় খরচ দেখা দিতে পারে, যা এড়ানো মুশকিল হবে, কাজেই ভালোভাবে তার জন্য পরিকল্পনা করা আবশ্যক। প্রিয়জনদের জন্য কেনাকাটা করতে আপনার ভালো লাগবে, যা আনন্দ নিয়ে আসবে এবং সম্পর্কের মজবুতি বাড়াবে। কাজ মসৃণভাবে চলা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসায়ীদের তাদের কাজে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে, তারপরে সবকিছুর ভালোরকম উন্নতি হবে। চাকরিজীবীদের সতর্ক থাকতে হবে কেননা কর্মক্ষেত্রে মতানৈক্য বা বিবাদ হতে পারে। রোমান্টিক সম্পর্কে বেশি মনোযোগ দেওয়ার কারণে পরিবার অবহেলিত বোধ করতে পারে, দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটিয়ে বিবাহিত ব্যক্তিরা আনন্দ ও সন্তুষ্টি অনুভব করবেন। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনার খামতিগুলি মেটানোর জন্য আরও প্রচেষ্টা করতে হবে এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে একইভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সব মিলিয়ে এই সপ্তাহে স্বাস্থ্য, আর্থিক পরিস্থিতি, সম্পর্ক ও পড়াশোনায় নজর দিতে হবে।

